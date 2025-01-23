Spor yazarları Beşiktaş - Athletic Bilbao maçını yorumladı: 'Belirsizlik bitti, manzara değişti'
UEFA Avrupa Ligi'nin 7. hafta mücadelesinde Beşiktaş, sahasında Athletic Bilbao'yu 4-1 mağlup etti. Spor yazarları, siyah-beyazlı takımın performansını ve mücadeleyi yorumladı.
"OLE'NİN DOKUNUŞU"
Gülengül Altınsay: Tribünler inanılmaz coşkulu. Bu coşkuyu boşa çıkarmıyor Beşiktaş ve sezonun en iyi maç başlangıcını yapıyor. Ama sırf coşkuyla oynanmıyor. Takımda herkes hareketli, hızlı, alan yaratıcı olunca bir de paslar yerini bulunca her şey iyi gidiyor. Zaten gol de böyle geliyor. Takıma sanki bir anda bir özgüven gelmiş. Ole Solskjaer’in dokunuşları belli ki bunda etkili. En azından “Koşun, sorumluluktan kaçmayın” demiş olmalı. Ama birden bire her şey değişemiyor işte. Savunmadaki bir anlık şaşkınlık Musrati’nin ağırlığı skoru eşitliyor. Ne ki 2. yarıya da hızlı başlıyoruz, her topa basıyoruz. Hemen Rashica ile öne geçiyoruz. Durmuyoruz. Önce Rafa sonra uzatmalardaki Mario’nun penaltısı ile 4-1 öne geçiyoruz. Bu, Bolu’daki acı kayıplarımızın üstüne buruk bir sevinç oluyor. (Cumhuriyet)
"MÜTHİŞ SKOR"
Adnan Dinçer: Yeni yönetimin ilk hamlesi Solskjaer oldu. Beşiktaş, Bilbao maçına sezonun geri kalanını unutmamış şekilde başladı. Kartal güzel bir golle öne geçti. Ancak devre biterken, top Gedson’un hamlesi sonrası Bilbao’lu oyuncudan sekerek gittiği için ofsayt olmayan pozisyonda ağlara gitti. İkinci yarıya istekli ve süratli başlayan Beşiktaş, Rashica’nın geldiği günden beri en istekli oyununu sergilemesiyle skoru 2-1 yaptı. Seyircinin olumlu ve ateşleyici etkisi yadsınamaz. Tam puanlık performans sergileyen seyirci oyuncuları da ateşleyerek Solskjaer’e güzel bir karşılama yaptı. Şampiyonluk adayı olan Bilbao ise kendi adına yakışmayan yavaş ve anlamsız bir oyun sergiledi. Play-Off oynama ve kupada devam etme yolunda Beşiktaş çok büyük avantaj elde etti. (Cumhuriyet)
"BEŞİKTAŞ, SOLSKJAER İLE PARILDADI"
Güntekin Onay: Solskjaer'in taktiksel olarak yetenekli bir teknik adam olduğunu daha ilk maçtan gördük. Ayrıca futbolcuları çok iyi tanıdığını ve Beşiktaş takımını ciddi anlamda çalıştığını da gösterdi. Yaptığı ilk değişikliklerde Arthur Masuaku ve Ciro İmmobile’nin 90 dakikalık bir mücadeleyi çıkaramayacak durumda olduklarının da farkında. (Hürriyet)
"BELİRSİZLİK BİTTİ, MANZARA DEĞİŞTİ"
Ali Gültiken: Futbolun olmazsa olmazları var. Belirsizliği sevmiyor, lidersizliği de sevmiyor. Beşiktaş, bulunduğu çalkantılı sürecin geride kalmasıyla beraber kendine bir yön çizdi. Ortalık netleşti. Herkesin pozisyonu belli oldu. Oyuncular iki yöne bakar; formayı verene ve parayı verene… Yeni bir başkan ve yönetimin gelmiş olması, takımı yönetecek bir teknik direktörün karara bağlanması, oyuncuları artık mazeret kullanamaz hale getirdi. Herkes işinin başına döndü. Bu dönüş ortaya çok güzel manzaralar çıkardı. (Sabah)
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