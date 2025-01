Spor yazarları Beşiktaş - Athletic Bilbao maçını yorumladı: 'Belirsizlik bitti, manzara değişti'

"OLE'NİN DOKUNUŞU"

Gülengül Altınsay: Tribünler inanılmaz coşkulu. Bu coşkuyu boşa çıkarmıyor Beşiktaş ve sezonun en iyi maç başlangıcını yapıyor. Ama sırf coşkuyla oynanmıyor. Takımda herkes hareketli, hızlı, alan yaratıcı olunca bir de paslar yerini bulunca her şey iyi gidiyor. Zaten gol de böyle geliyor. Takıma sanki bir anda bir özgüven gelmiş. Ole Solskjaer’in dokunuşları belli ki bunda etkili. En azından “Koşun, sorumluluktan kaçmayın” demiş olmalı. Ama birden bire her şey değişemiyor işte. Savunmadaki bir anlık şaşkınlık Musrati’nin ağırlığı skoru eşitliyor. Ne ki 2. yarıya da hızlı başlıyoruz, her topa basıyoruz. Hemen Rashica ile öne geçiyoruz. Durmuyoruz. Önce Rafa sonra uzatmalardaki Mario’nun penaltısı ile 4-1 öne geçiyoruz. Bu, Bolu’daki acı kayıplarımızın üstüne buruk bir sevinç oluyor. (Cumhuriyet)