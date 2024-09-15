Tottenham - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Tottenham, İngiltere Premier Lig'in 4. haftasında sahasında Arsenal ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 16.00'da başlayacak.
İngiltere Premier Lig'de heyecan sürüyor.
Ange Postecoglou yönetimindeki Tottenham, sahasında Mikel Arteta'nın ekibi Arsenal ile karşı karşıya gelecek.
TOTTENHAM - ARSENAL MAÇI SAAT KAÇTA?
Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 16:00'da başlayacak.
TOTTENHAM - ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Jarred Gillet'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3'ten şifreli olarak yayınlanacak.
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