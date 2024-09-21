West Ham - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Chelsea, İngiltere Premier Lig'in 5. haftasında deplasmanda West Ham ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 14:30'da başlayacak.
Premier Lig'de heyecan sürüyor.
Enzo Maresca yönetimindeki Chelsea, deplasmanda Julen Lopetegui'nin ekibi West Ham ile karşı karşıya gelecek.
WEST HAM - CHELSEA MAÇI SAAT KAÇTA?
Londra Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 14:30'da başlayacak.
WEST HAM - CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Samuel Barrott'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3'ten şifreli olarak yayımlanacak.
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