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İstifası kabul edilmemişti: Antrenmana çıkan Fatih Tekke'den açıklama

İstifası kabul edilmemişti: Antrenmana çıkan Fatih Tekke'den açıklama

28.08.2026 21:41:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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İstifası kabul edilmemişti: Antrenmana çıkan Fatih Tekke'den açıklama

Trabzonspor, Ferencvaros maçının ardından istifa eden teknik direktör Fatih Tekke'nin istifasını kabul etmedi. Tekke, bugün yapılan antrenmanda takımın başında yer alırken, yaşananların ardından bir açıklama yaptı.

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Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, UEFA Avrupa Ligi play-off rövanş maçında Ferencvaros ile oynanan maçın ardından istifa etti. 

Trabzonspor ise daha sonra resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla Fatih Tekke'nin istifasının kabul edilmediğini duyurdu.

Tekke, bugün yapılan antrenmanda takımın başında yer aldı.

FATİH TEKKE'DEN AÇIKLAMA

Trabzonspor'da istifası kabul edilmeyen ve antrenmana çıkan Fatih Tekke, bir açıklama yaptı.

Fatih Tekke'nin açıklaması şu şekilde:

"Dün akşam aldığımız mağlubiyetin ardından, maç sonunda yaşadığımız duygusal yoğunluk içerisinde tamamen kendi inisiyatifimle bir karar aldım.

Trabzonspor'a ve bu büyük camiaya karşı taşıdığım sorumluluğun farkındayım.

Dünden bu yana bana olan güvenini ve desteğini hissettiren Başkanımız Sayın Ertuğrul Doğan'a, Yönetim Kurulumuza, oyuncularıma ve teknik ekibime ayrıca teşekkür ediyorum.

Biz, çok güçlü ve çok değerli bir oyuncu grubuna sahibiz. Dün de ifade ettiğim gibi; çok iyi bir takım olacağız. Eksiklerimizi tamamlayacak, her geçen gün daha da güçlenecek ve Trabzonspor'a yakışan mücadeleyi ortaya koyacağız.

Önümüzde hem ligde hem de Avrupa'da ulaşmak istediğimiz büyük hedefler var. Bu takımın gücüne, oyuncularımın karakterine ve hep birlikte başarabileceklerimize inanıyorum.

Şimdi dün akşamın üzerine bir çizgi çekip önümüze bakma zamanı.

Birlikte mücadele etme, birlikte ayağa kalkma ve hep birlikte yaşayacağımız zaferlere kenetlenme zamanı.

Trabzonspor için mücadelemize aynı inanç, aynı kararlılık ve aynı sorumluluk duygusuyla devam edeceğiz."

İlgili Konular: #trabzonspor #antrenman #Fatih Tekke

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