Şenol Güneş'in kardeşi Bahaddin Güneş kalp krizi geçirdi

Yayınlanma: 31 Ocak 2023 - 10:48

Güncelleme: 31 Ocak 2023 - 10:48

Beşiktaş'ın çalıştırıcısı Şenol Güneş'in kardeşi ve İnegölspor Teknik Direktörü Bahaddin Güneş kalp krizi geçirdi.

Fenalaşan Güneş, İnegöl'deki özel bir hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Güneş, daha sonra Bursa'daki özel bir hastaneye sevk edildi.

Bahaddin Güneş

TFF'DEN AÇIKLAMA GELDİ

TFF'den yapılan açıklamada, "Bugün sabah saatlerinde fenalaşan ve kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırılan İnegölspor Teknik Direktörü Bahaddin Güneş'e acil şifalar diliyor, ailesine ve İnegölspor camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.