Tim Jabol-Folcarelli kimdir? Tim Jabol-Folcarelli kaç yaşında? Trabzonspor'un yeni transferi Tim Jabol-Folcarelli hangi pozisyonda oynuyor? Tim Jabol-Folcarelli istatistikleri nasıl? Tim Jabol-Folcarelli hangi takımlarda oynadı?

Yayınlanma: 12.02.2025 - 09:53

Güncelleme: 12.02.2025 - 09:53

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Tim Jabol Folcarelli'in kulübümüze kesin transferi konusunda, AC Ajaccio ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, AC Ajaccio'ya sözleşme fesih bedeli olarak 1 milyon avro, iki taksit halinde ödenecektir." denildi. Peki, Trabzonspor Kulübü, devre arası transferinde renklerine kattığı 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Tim Jabol-Folcarelli ile 4,5 yıllık anlaşma sağladığını duyurdu.

TIM JABOL-FOLCARELLI KİMDİR?

Tim Jabol-Folcarelli, 6 Aralık 1999 yılında dünyaya geldi. Fransa'da doğan Jabol-Folcarelli, Martinik kökenlidir.

TIM JABOL-FOLCARELLI HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Bagneux'da doğan Jabol-Folcarelli, kariyerine yerel futbol kulüplerinde oynayarak başladı. Jabol-Folcarelli, 30 Mayıs 2023'te Ligue 2 ekibi Ajaccio'ya katıldı. Profesyonel ilk maçına 5 Ağustos 2023'te Ajaccio'nun Rodez'e karşı 1-1 berabere kaldığı maçta çıktı.

TIM JABOL-FOLCARELLI İSTATİSTİKLERİ NASIL?

Ligue 2 takımlarından Ajaccio takımında forma giyen Folcarelli, bu sezon 15 karşılaşmada ilk 11 forması giydi. 1 gol atan genç orta saha asist yapma başarısı gösteremedi.

TIM JABOL-FOLCARELLI'NİN MALİYETİ NE KADAR AÇIKLANDI?

2024-2025 sezonunun devre arasında Trabzonspor'a transfer olan Folcarelli için, Bordo Mavililer maaş olarak 2024-2025 sezonunun ikinci yarısı için 350 bin euro, donraki sezonların her biri için 700 bin euro garanti ücret, ayrıca, menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücretin %5’i oranında ödeme yapılacağı belirtti.