01 Ekim KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 01.10.2024 - 09:58

Güncelleme: 01.10.2024 - 09:58

KOCAELİ ilinde 01 Ekim Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KOCAELİ KARAMÜRSEL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARAMÜRSEL ilçesinde 01 Ekim Salı 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 4 TEMMUZ, AKPINAR, ÇAMÇUKUR, EREGLI, EREĞLİ, KARAPINAR, KAYACIK, OSMANIYE, OSMANİYE, PAZARKÖY, SAFIYE, SAFİYE, SULUDERE, TEPEKÖY, ULASLI YALI, ULAŞLI YALI mahallelerinde 1046., 1056. SK., 202. CD, 2808., 2818., 2825., 2832., 2875., AGAH EFENDİ SK., ANAFARTALAR, BALABAN MEVKII, BALABAN MEVKİİ, BALABAN MEVKİİ KÜME EVLER, CEVHER, ÇAMÇUKUR MERKEZ MEVKII, ÇAMÇUKUR MERKEZ MEVKİİ, ÇAMÇUKUR-TEPEKÖY YOLU SK, ÇATALÇESME, ÇAYIR MEVKII, ÇAYIR MEVKİİ, ÇAYIR MEVKİİ KÜME EVLER, DOGA KENT MEVKII, DOĞA KENT MEVKİİ KÜME EVLER, DOLAYLAR MEVKII, DOLAYLAR MEVKİİ SK., GÜDELER, GÜDELER SK., HALIL HODZIÇ, İZZET AÇIKBAŞ SK., KARADENİZ SK., KARAPINAR ASAGI MEVKII, KARAPINAR AŞAĞI MEVKİİ, KARAPINAR AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, KARAPINAR MERKEZ MEVKII, KARAPINAR MERKEZ MEVKİİ, KARAPINAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KARAPINAR-NUSRETİYE YOLU SK, KIBLEPINAR, NUSRETIYE MERKEZ MEVKII, NUSRETIYE MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, NUSRETİYE MERKEZ MEVKİİ, NUSRETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, OLUKLU-KARAPINAR YOLU SK, ORMAN, ORMAN SK., PAZARKÖY MERKEZ MEVKII, PAZARKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EV, PAZARKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SAFIYE MERKEZ MEVKII, SAFİYE MERKEZ MEVKİİ, SAFİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SAFİYE-OSMANİYE YOLU SK, SARAYBOSNA, SULUDERE MERKEZ MEVKII, SULUDERE MERKEZ MEVKİİ KÜME EV, SULUDERE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SUNNI BABA, SUNNİ BABA, SUNNİ BABA SK, SUNNİBABA SK., SUNNU BABA MEVKII, SUNNU BABA MEVKİİ KÜME EVLER, ŞAHİN TEPESİ VİLLALARI MEVKİİ KÜME EVLER, TEKKE BABA, TEPE MEVKII, TEPE MEVKİİ, TEPE MEVKİİ KÜME EVLER, UZUNDERE MEVKİİ KÜME EVLER, ÜÇKARDESLER, YUKARI MEVKII, YUKARI MEVKİİ, YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 01 Ekim Salı 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAMDIBI, ÇAMDİBİ, FULACIK, KIZDERBENT, SEMETLER, YALAKDERE mahallelerinde AVCIKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BAĞDAT, BOZKURT MEVKİİ, BOZKURT MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAMDIBI MERKEZ MEVKII, ÇAMDİBİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÇINARLI CD., FULACIK MERKEZ MEVKII, FULACIK MERKEZ MEVKİİ, FULACIK MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ISTANBUL, KIZILAGAÇ MEVKII, PENDİK SK., VALIDE KÖPRÜ, VALIDE KÖPRÜ MEVKII, VALIDE KÖPRÜ MEVKII KÜME EVLER, VALİDE KÖPRÜ CD., YALAK DERE, YALAK DERE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 01 Ekim Salı 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DEREKÖY, OLUKLU, OVACIK mahallelerinde 10. SK., 11. SK., 21. SK., 27. SK., 2926., 52., 54. SK., 57. SK., 58. SK., 60. SK., 61. SK., 62. SK., 65. SK., 67. SK., 73. SK., 77. SK., 8. SK., 83. SK., 86. SK., 9., 91. SK., 93., 93. SK., 95. SK., 98., 99., 99. SK., ABDULLAH SULTAN, ABDULLAH SULTAN CD., AKTAŞ SK., AMİRAL CD., ATALAY SK., BAHADIR SK., BAMBU SK., BASYIGIT, BAYRAKTAR, BAYRAM ŞİT CD., BEKİR ÇOBAN SK., BESEVLER, BEŞEVLER CD., CELAL ATİK CD., CEVİZ SK., DEDE BAYIR SK., DERE YOL SK., EMEK SK., EŞREF SK., EVLİYA ÇELEBİ CD., FEVZI ÇAKMAK, GAZİLER MEVKİ KÜME EVLER, HALİL MUTLU SK., HAMİT KAPLAN CD., HAMZA YERLİKAYA SK., HASAN GEMİCİ SK., HASAN GÜNGÖR SK., HÜSEYİN ÖZKAN SK., IBNI SINA, İBNİ SİNA CD., İSMAİL OLGUN SK., İSMET ATLI SK., İZCİ SK., KARSI BAGLAN, KARŞI BAĞLAN SK., KAVAK SK., KAZIM AYVAZ, KONUT, KÜÇÜK ZEYTİNLİK SK., LİMON SK., LÜTFİ TAŞÇI SK., MAHMUT ATALAY SK., MAHMUT DEMİR SK., MEHMET OKTAV SK., MEVLÜT DEMİR SK., MEYDAN BAŞI SK., MEYDANBAŞI BAHÇE YOLU SK, MİTHAT BAYRAK SK., MUSTAFA DAĞISTANLI SK., MÜZAHİR SİLLE SK., NAİM SÜLEYMANOĞLU SK., NASUH AKAR SK., NURİ BOYTORUN CD., PAZAR SK., RÜYA SK., ŞEHİTLER CD., TEKKE SK., TOY SK., ÜÇEVLER SK., VEHBİ EMRE SK., YASAR DOGU, YAŞAR DOĞU CD., YILDIRIM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GÖLCÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLCÜK ilçesinde 01 Ekim Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HAMİDİYE, HASANEYN mahallelerinde ALAKAYA SK., KARAKAS, KARAKAŞ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 01 Ekim Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ATATÜRK, YUKARI mahallelerinde ATAKAN SK, ATMACA, FINDIK SK., ÖRCÜN YOLU CD., TÜRBE YOLU SK., VİŞNE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 01 Ekim Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ATATÜRK, TOPÇULAR mahallelerinde 3143. SK., ATATÜRK BULVAR, BEDESTENLİ SK., BİLSEN SK., DOGAN, DOĞAN SK., GAZI, KARINCA SK., MUZAFFER SK., RIFAT ILGAZ, RIFAT ILGAZ CD., SABİHA GÖKÇEN CD., SARI, SARI CD., YALI YOLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 01 Ekim Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ATATÜRK, YUKARI mahallelerinde ATMACA SK., BAYER SK., CONKBAYIRI, CONKBAYIRI CD., KÖROĞLU CD., MOHAÇ, MOHAÇ CD., ÖRCÜN YOLU, SEKİ SK., YALI YOLU, YUKARI DEĞİRMENDERE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 01 Ekim Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ATATÜRK mahallelerinde 3138. SK., 3150., 3150. SK., KÖROGLU, SERÇE SK., SOLAKOĞLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 01 Ekim Salı 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DÜZAĞAÇ, SARAYLI mahallelerinde SARAYLI MERKEZ MEVKII, SARAYLI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SIVRITEPE, SİVRİ TEPE YOLU SK, SİVRİTEPE CD sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 01 Ekim Salı 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ICADIYE, İCADİYE mahallelerinde ICADIYE ASAGI MEVKII, İCADİYE AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 01 Ekim Salı 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESKİFERHADİYE mahallelerinde ESKIFERHADIYE MERKEZ MEVKII, ESKİFERHADİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 01 Ekim Salı 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HISAREYN MERKEZ, HİSAREYN MERKEZ, KARAKÖPRÜ mahallelerinde BERAT SK., CAN, CAN SK., ÇAGRI, ÇAĞRI SK., GÜNES, KINALI SK., MIMAR SINAN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KÖRFEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KÖRFEZ ilçesinde 01 Ekim Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIRAZLIYALI, KİRAZLIYALI, ŞİRİNYALI mahallelerinde ALİ NAİLİ MORAN SK., ALİ RIZA EFENDİ SK., BAĞDATLI CD., CAHİT KAYRA SK., ÇAKABEY SK., HARUN ÇETİNTEMEL SK., KAMURAN ERBUĞA SK., KARDESLER, KARDEŞLER SK., KUVAYİ MİLLİYE SK., NURİ MADAZLI SK., SAHABETTIN HATIPOGLU, SELİMAĞA SK., ŞERİF ÇANGA CD., YAKUT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KÖRFEZ ilçesinde 01 Ekim Salı 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAVUZ mahallelerinde BAYRAKTAR CD., CEMAL YANILMAZ SK., CEYLAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARTEPE ilçesinde 01 Ekim Salı 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İBRİKDERE, UZUNBEY mahallelerinde 13. SK., 15., 15. SK., 16. SK., 18. SK., D-100 KARAYOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 01 Ekim Salı 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İBRİKDERE mahallelerinde 103. SK., 104. SK., 107. SK., 108., 109., 109. SK., 111. SK., 112. SK., 115. SK., 116. SK., 23., 23. SK., 40. SK., 41., 41. SK., D-100 KARAYOLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 01 Ekim Salı 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İBRİKDERE mahallelerinde 108. SK., 110. SK., 117. SK., 118. SK., 120. SK., 123. SK., 124. SK., 125. SK., 127., 127. SK., 128. SK., 130., 130. SK., 131. SK., 133. SK., HACI ARIF, HACI ARİF CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 01 Ekim Salı 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MASUKIYE, MAŞUKİYE mahallelerinde AÇELYA, AÇELYA SK., ÇIGDEMLI, ÇİĞDEMLİ SK., LEYLA ATAKAN CD., MARUL SK., MAZLUM SK., MEYAN SK., MUSTAFA KEMAL CD., PAPATYA SK., SÖGÜT, SÖĞÜT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KANDIRA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KANDIRA ilçesinde 01 Ekim Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CEBECI, CEBECİ, KEFKEN mahallelerinde 128., 25. SK., 29 EKIM, 29 EKİM CD., 29. SK., 3. SK., 33. SK., ABANT YOLU, AŞIR SK., ATA CD., ATLAMA YANI SK., AYKANAT SK., BARBAROS SK., BOZTURGUT, BUSE SK., CEBECI, CEBECI CUMHURIYET, CEBECI CUMHURIYET CD., CEBECI KISLA, CEBECI YONCA, CEBECİ BULVAR, ÇAKAR SK., ÇAKIR, ÇAKIR SK., ÇALIK SK., ÇELİK SK., ÇELİK. SK., ÇOBANKUYU CD., DAMLA SK., DEFNE SK., DEMİR CD., DÜZLER, DÜZLER CD., EFE, EKŞİ SK., ENGİN SK., ERİKLİ SK., ESEN SK., FİLİZ SK., FURKAN, GEZİCİ SK., GİRGİN, GİRİŞ SK., GÖLOVA SK., GÖLYANI, GÜLLEP, GÜNAY SK., GÜVEN SK., IŞIK SK., İLAYDA, İLAYDA SK., KARAKULLUKÇU SK., KARANFİL SK., KARAYEL SK., KARSILAR, KARŞILAR SK., KEFKEN CANSU, KEFKEN LIMAN, KEFKEN MESUT, KEFKEN MUTLU, KEFKEN SAHIL, KEFKEN SELVI, KEFKEN SENOL, KINALI, KIROĞLU SK., KIŞLA SK., KOCAMEŞELER SK., KOÇ SK., KOVANLIK SK., KÜTÜKÇÜ SK., LIDER, LİMAN SK., MARTI SK., MEHMETÇİK SK., MELEK SK., MERCAN SK., MESUT SK., MEZARLIK SK., MORMENEKSE, MORMENEKŞE, MUTLU SK., NEHİR, OZAN SK., ÖMÜR SK., ÖZCAN SK., ÖZDEMİR SK., PARK SK., PLAJ YOLU, PLAJ YOLU CD., POYRAZ, POYRAZ SK., REŞAT REİS SK., SAĞLAM, SAHİL SK., SAKARYA SK., SARP SK., SEDA SK., SEHIT OGUZ KIR, SEHIT OGUZ KIR CD., SEN, ŞEHİT OĞUZ KIR, ŞEKER SK., ŞEN SK., ŞİRİNEVLER SK., TAHLİSİYE CD., TASLI, UFUK, YAGIZ, YAĞIZ SK., YAMAÇ SK., YATAKAĞZI CD., YELKENKAYA CD., YONCA SK., YÜKSEL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 01 Ekim Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CEBECI, CEBECİ, KEFKEN mahallelerinde 12. SK., 19. SK., 19018, 20. SK., 24. SK., 30. SK., 32. SK., 35. SK., 5. SK., AKASYA SK., AKAY SK., ALPKAYA, ALPKAYA SK., AMASYA SK., AMBAR, AMBAR SK., ANIL SK., ASIR, AŞAĞINEVRİN, ATATÜRK CD., ATLAMA YANI, AYKANAT, AYTÜRÜ SK., BALÇIK, BALÇIK CD., BEREN SK., BİRLİK SK., BOZTURGUT SK., BURCU, BURCU SK., CANAN SK., CANSU. SK., CEBECI DEFNE, CEBECI DOGAN, CEBECI INCE, CEBECI MENEKSE SK., CEBECI OZAN, CEBECI YAMAÇ, CEBECİ, CEBECİ BULVARI CD., CEBECİ CD, ÇAĞDAŞ SK., ÇALIK, ÇAMKONAK, ÇAMKONAK CD., ÇAMLIK CD., ÇORUH, ÇORUH SK., ÇUKURDERE, ÇUKURDERE CD., DAR SK., DAVUT KAPTAN SK., DEMOKRASI, DEMOKRASİ CD., DERYA SK., DUTLAR SK., EBRU SK., ENGIN, ERGÜL, ERGÜL SK., EROĞLU SK., ESEN, FİDAN SK., FURKAN SK., GÖKÇE SK., GÖKDAĞ SK., GÖLYANI SK., GÜL SK., GÜLLEP SK., GÜLMÜS, GÜLMÜŞ SK., GÜNEŞ SK., GÜRGEN SK., HAKKI ORUÇ SK., HARMAN SK., ILAYDA, İNCE SK., KANAL, KAPTAN SK., KARAKULLUKÇU, KAYA SK., KEFKEN ATATÜRK, KEFKEN BEREN, KEFKEN ÇELIK, KEFKEN DENIZ, KEFKEN MANOLYA, KEFKEN OZAN, KEFKEN POYRAZ, KEFKEN ZAMBAK, KENT SK., KILIÇ SK., KIR SK., KIROĞLU, KIZILAY SK., KÜTÜKÇÜ, MELTEM SK., MENEKŞE SK., MERAL SK., MERKEZ CD., MESE, MESUT, MEŞE SK., MINE, MİNE SK., MODA SK., PEMBE KAYALIK SK., POLATOGLU, POLATOĞLU SK., SELVİ SK., SEVIL EKREM, SEYİT SK., SIRINEVLER, SÖGÜTLÜ, SÖĞÜTLÜ SK., ŞAHİN SK., ŞAKİR ŞENOL SK., ŞENOL SK., ŞEVVAL, TAHLISIYE, TAŞLI SK., ÜNAL SK., YAKAMOZ SK., YALÇIN KAYA SK., YATAKAGZI, YELKENKAYA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 01 Ekim Salı 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DÖNGELLİ, FERIZLI, FERİZLİ, INCECIK, İNCECİK, MANCARLAR, PELITPINARI, PELİTPINARI, SEYITALILER, SEYİTALİLER, SINANLIBILALLI, SİNANLIBİLALLİ, SÜLLÜ mahallelerinde BADETLER MEVKII, BADETLER MEVKİİ KÜME EVLER, BİLALLİ MEVKİİ KÜME EVLER, FERIZLI MERKEZ MEVKII, FERİZLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, GONCALAR MEVKII, GONCALAR MEVKİİ, GONCALAR MEVKİİ KÜME EVLER, HACILAR MEVKII, HACILAR MEVKİİ KÜME EVLER, HATIPKÖYÜ MEVKİİ KÜME EVLER, INCECIK HATIPLAR MEVKII, INCECIK MERKEZ MEVKII, İNCECİK HATIPLAR MEVKİİ KÜME EVLER, İNCECİK MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, İNCECİK SOFULAR MEVKİİ KÜME EVLER, KEÇIOGLU MEVKII, KEÇİOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, KÖSELI MEVKII, KÖSELİ MEVKİİ KÜME EVLER, MANCARLAR ASAGI MEVKII, MANCARLAR AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, MANCARLAR ORTA MEVKİİ KÜME EVLER, MANCARLAR YUKARI MEVKII, MANCARLAR YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER, SEYITALILER ARIKLAR MEVKII, SEYITALILER ARIKLAR MEVKII KÜME EVLER, SEYITALILER DAVUTLAR MEVKII, SEYİTALİLER ARIKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SEYİTALİLER DAVUTLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SK., SÜKÜRLER MEVKII, SÜLLÜ ASAGI MEVKII, SÜLLÜ AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, SÜLLÜ YUKARI MEVKII, SÜLLÜ YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER, SÜNNETÇIOGLU MEVKII, SÜNNETÇİOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, ŞÜKÜRLER MEVKİİ KÜME EVLER, TAFRALAR MEVKII, TAFRALAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 01 Ekim Salı 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SARNIÇLAR mahallelerinde KARAGÜLLÜ MEVKII, KARAGÜLLÜ MEVKİİ KÜME EVLER, KATÇALI MEVKII, KATÇALI MEVKII KÜME EVLER, KATÇALI MEVKİİ, KATÇALI MEVKİİ KÜME EVLER, SARNIÇLAR MERKEZ MEVKII, SARNIÇLAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 01 Ekim Salı 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BABAKÖY, KERPE, KINCILLI mahallelerinde 2. SK., 6. SK., 7. SK., ARIFAGA, ARİFAĞA SK., BERİL SK., BESTE SK., ÇAMLIBEL, ÇAMLIBEL CD., FIRTINA SK., KAGAN, KANAL SK., KANDIRA-KEFKEN YOLU CD., KANDIRA-KEFKEN YOLU. CD., KERPE BERIL, KERPE BERIL SK., KERPE CAMI, KERPE CD., KERPE KONAK, KERPE NUR, KERPE NUR SK., KERPE ÖZGÜR, KUŞÇU SK., NUR SK., ÖZDEN SK., SADİ SINAY SK., SARISU CD., SEVİL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ İZMİT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İZMİT ilçesinde 01 Ekim Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKMESE ATATÜRK, AKMESE CUMHURIYET, AKMEŞE ATATÜRK, AKMEŞE CUMHURİYET mahallelerinde 5105. SK., 5111. SK., 5115., 5115. SK., 5118. SK., 5121. SK., 5122. SK., 5123. SK., 5124. SK., 5125. SK., 5126. SK., 5132. SK., 5134. SK., IBRAHIM KARAKURT, İBRAHİM KARAKURT CD., KUŞÇUBAŞI EŞREF SENCER CD., MENDERES, MENDERES CD., NİZAMOĞLU İSMAİL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DARICA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DARICA ilçesinde 01 Ekim Salı 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAGLARBASI, BAĞLARBAŞI, ESKIHISAR, FEVZIÇAKMAK, FEVZİÇAKMAK mahallelerinde ALI SAKIR, ALİ ŞAKİR SK., AYŞENUR SK., BİLGİN SK., DR.ZEKİ ACAR CD., ELEM, ELEM SK., ER, ER SK., ESKIHISAR, ESKİHİSAR CD., GEÇER SK., GÜLENDAM SK., HİSAR SK., ISIL, IŞIL SK., İSRA SK., KIRÇİÇEĞİ SK., KÖRFEZ, KÖRFEZ CD., KUTUP, KUTUP SK., METE, NUH SK., NURGÖK SK., OKYAR SK., ÖZBAY, ÖZBAY SK., SILA, SUNGURCA, SUNGURCA KÜME EVLER, TAHA SK., ÜNLÜ SK., ÜST, ÜST SK., ÜSTTEPE SK., YAPRAK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 01 Ekim Salı 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OSMANGAZİ mahallelerinde SARDUNYA SK., ŞULE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 01 Ekim Salı 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OSMANGAZI, OSMANGAZİ, PIRI REIS mahallelerinde ACEM SK., ADALI SK., ADEM, ADEM SK., AK SK., AKIN, ASIROGLU, AŞIROĞLU CD., BAYRAM SK., BEREN, BONCUK SK., CANSEL SK., CUMHUR SK., ÇAGLA, ÇAĞLA SK., ÇARDAK SK., ÇELENK, ÇELENK SK., ÇEVRE SK., DEMİRAY SK., DICLE, DİLARA SK., ENIS, ENİS SK., EROL, EROL SK., EŞME SK., FECRİ SK., FELEK SK., FEZA, FEZA SK., GALİP SK., GAVS SK., GAZEL SK., GEYİKLİ SK., GEZGİN SK., GÖZDE SK., GÜZELBAHÇE SK., GÜZELTEPE SK., HAMZA SK., HANIMELİ SK., HASAN TAHSİN CD., HOŞNUT SK., HÜR, HÜR SK., ISTIKLAL, KARACAOĞLAN SK., KUSTEPE, LARNAKA SK., MAKBUL SK., MUKAYESE SK., MÜJDE SK., NADİR SK., OKAN SK., ÖNEM, ÖNEM SK., ÖZKAN SK., ÖZNUR, ÖZNUR SK., REZZAN SK., SALİH SK., SARDUNYA, SEKER, SEVCAN SK., ŞEHİT SK., TAMER SK., TUZLA, TUZLA CD., VALIDE BAGI, VALİDE BAĞI SK., YAĞMUR SK., YAHYA, YAHYA SK., YAREN SK., YAVUZ, YAVUZ SK., YAZGÜLÜ, YAZGÜLÜ SK., ZERDALI, ZERDALİ SK., ZÜBEYDE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 01 Ekim Salı 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OSMANGAZI, OSMANGAZİ mahallelerinde ATATÜRK, DİCLE SK., GİRNE SK., GÜVEN, HUSUSİ SK., HUŞU SK., HÜRMÜZ SK., LIMON SK., MAKBUL sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 01 Ekim Salı 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: EMEK, OSMANGAZI, OSMANGAZİ mahallelerinde CABBAR SK., CENGAVER SK., CEVHER SK., FATİH SULTAN MEHMET CD., GELEN SK., KELEBEK, KELEBEK SK., KIBLE SK., KUŞTEPE CD., LALEGÜL SK., MİHRİCAN SK., ŞEYH ŞAMİL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ BAŞİSKELE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

BAŞİSKELE ilçesinde 01 Ekim Salı 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATIH, FATİH, PASADAG, PAŞADAĞ mahallelerinde AKÇAKESME SK., ARAPOGLU, ARAPOĞLU SK., ARI SK., ARZUM, ARZUM SK., ASMA ALTI SK., AYLA, AYLA SK., AYRIK SK., AYŞEN SK., BABIL, BABİL SK., BAĞLAR CD., BALIK, BÖGÜRTLEN, BÖĞÜRTLEN SK., BÜSRA, CUDİ SK., CUMHURIYET, CUMHURIYET CD., CUMHURİYET CD., ÇELIKIZ, ÇELİKİZ SK., DERIN, DERİN SK., DEVRAN SK., FEVZI YÜCEL, GÖKKUBBE SK., GÖNÜL, GÖNÜL SK., GÜLİSTAN SK., HAKIM, HASTANE, HÜNER, HÜNER SK., HÜRLER, HÜRLER CD., KADİFE SK., KANARYA, KARANFILLI, KARANFILLI SK., KARANFİLLİ SK., KEKIK, KEKİK SK., KEVSER SK., KIRIKÇIHALA SK., KİRAZLIK SK., KONU, KÖRPE SK., KUTLU, KUTLU SK., NARIN, NEBI, NEBİ, NEBİ SK., OCAK, OCAK SK., ORTADİL SK., PANZEHİR SK., SADE, SADE SK., SAĞLIK SK., SALKIM SÖGÜT, SALKIM SÖĞÜT SK., SARAY, SARAY SK., SEBBOY, SEÇKİN SK., SEDEF, SEDEF SK., ŞEBBOY SK., TAFLAN, TUFAN, ULUS, ULUS CD., YESILCE, YİĞİT SK., YONCA, YUVAKENT SİTESİ SK, YUVAMKENT SİTESİ SK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 01 Ekim Salı 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATIH, FATİH, YUVACIK YAKACIK mahallelerinde ADİLDAYI SK., ÇAĞLAYAN SK., ÇATALDERE, ÇATALDERE CD., ÇILEM SK., ÇINARDERE, ÇİLEM SK., DEREM SK., DOĞANTEPELİ SK., DORUK SK., DÜZGÜN, ENSAR SK., FIRINCILAR, FIRINCILAR SK., KARATEPE SK., KİRAZDERE SK., KURTULUS, LAVANTA SK., OF SK., PLEVNE, PLEVNE SK., SEHIT ILYAS BAYRAKTUTAR, SEHIT ILYAS BAYRAKTUTAR SK., ŞEHİT İLYAS BAYRAKTUTAR SK., TAKSIM, TAKSİM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 01 Ekim Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKSIGIN, AKSIĞIN, İNEBEYLİ, KAZANDERE, SERİNDERE, SERVETIYE KARSI, SERVETİYE CAMİ, SERVETİYE KARŞI, TEPECIK, TEPECİK, YUVACIK YAKACIK mahallelerinde AKSIGIN MERKEZ MEVKII, AKSIĞIN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ARMUT BOĞAZI MEVKİİ, ARMUT BOĞAZI MEVKİİ KÜME EVLER, ASAGI ALARTI MEVKII, AŞAĞI ALARTI MEVKİİ, AŞAĞI ALARTI MEVKİİ KÜME EVLER, AYTEPE MEVKII, AYTEPE MEVKİİ KÜME EVLER, DEGIRMEN DÜZÜ MEVKII, DEGIRMEN DÜZÜ MEVKII KÜME EVLER, DEĞİRMEN DÜZÜ MEVKİİ KÜME EVLER, ESKIYAYLA TEKNEPINAR, HACI HALILLER MEVKII, HACI HALİLLER MEVKİİ, HACI HALİLLER MEVKİİ KÜME EVLER, HAMDİ TAŞDEMİR CD., HARMANSIRT MEVKII, HARMANSIRT MEVKİİ KÜME EVLER, İNEBEYLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KARAPINAR MEVKII, KARAPINAR MEVKİİ KÜME EVLER, KATAHPA MEVKII, KATAHPA MEVKİİ KÜME EVLER, KAZANDERE AŞAĞI MEVKİİ, KAZANDERE AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, KAZANDERE ORTA MEVKII, KAZANDERE ORTA MEVKİİ, KAZANDERE ORTA MEVKİİ KÜME EVLER, KAZANDERE YUKARI MEVKII, KAZANDERE YUKARI MEVKİİ, KAZANDERE YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER, KIRAZPINAR MEVKII, KIRAZPINAR MEVKII KÜME EVLER, KİRAZPINAR MEVKİİ KÜME EVLER, PARSIK MEVKII, PARSIK MEVKİİ KÜME EVLER, SERINDERE MERKEZ MEVKII, SERINDERE MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, SERİNDERE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SERVETIYE CAMI DERE MEVKII, SERVETIYE CAMI MERKEZ MEVKII, SERVETİYE CAMİ DERE MEVKİİ KÜME EVLER, SERVETİYE CAMİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, TEPECIK MERKEZ MEVKII, TEPECIK MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, TEPECİK MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, YUKARI ALARTI MEVKII, YUKARI ALARTI MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ ÇAYIROVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ÇAYIROVA ilçesinde 01 Ekim Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ATATÜRK, ŞEKERPINAR mahallelerinde 362. SK., 364. SK., 364/1., 364/2., 364/3., 364/3. SK., 364/4., 366., 366. SK., 368. SK., 383. SK., 383/1. SK., 383/2. SK., 383/3. SK., 385. SK., 387., 387. SK., 389., 389. SK., ÖRNEK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.