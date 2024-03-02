02 Mart BOLU elektrik kesintisi: BOLU ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?
BOLU ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler ve sokaklar vatandaşların gündeminde. BOLU'da 02 Mart Cumartesi günü elektrik kesintisi olacak mahalleler ve sokaklar SEDAŞ tarafından tek tek açıkladı. İşte BOLU mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
BOLU ilinde 02 Mart Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında BOLU ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte BOLU ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
BOLU GEREDE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
GEREDE ilçesinde 02 Mart Cumartesi 13:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DEMIRCILER, DEMIRCILER (MERKEZ), DEMİRCİLER, DEMİRCİLER OSB, YENI, YENİ mahallelerinde AHİEVRAN SK., AHLAT SK., ALIÇ SK., ARDIÇ SK., ARDIÇLI SK., BOLU SAMSUN YOLU, GEREDE DERI IHTISAS OSB 9 NOLU, H. EMİN EFENDİ CD., HACI BAKİ ÇEVİKOĞLU CD., HACI EMİN EFENDİ CD., HALİS SK., ISMAIL GÜR, ISMAIL GÜR CD., İSMAİL GÜR CD., KINCALLAR-GEREDE YOLU, PORTAKAL, RÜZGAR SK., SERİN SK., SÜLEYMANİYE SK., TABAKHANELER 10 NOLU, TABAKHANELER 6 NOLU SK., TABAKHANELER 6.NOLU, TABAKHANELER 6.NOLU SK., TABAKHANELER 7 NOLU, TABAKHANELER 7 NOLU SK., VEFA, VEFA SK., ZIRVE, ZİRVE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
GEREDE ilçesinde 02 Mart Cumartesi 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAHÇELIEVLER, BAHÇELİEVLER, YENİ mahallelerinde 112., 113., 115., 117 ., 4305 SANAYİ SİTESİ YOLU, 5. SK., ANADOLU CD., BAHÇELİEVLER FERAH SOK, BAHÇELİEVLER SAMANYOLU SOK, ÇAGLA, ENSAR SK., FERAH SK., FIRTINA, İLBANK BAHÇELİEVLER MAHALLESİ, KARABÜK CD., MERCAN, SANAYİ, SANAYİ SİTESİ, SANAYİ SİTESİ KÜME EVLER, ŞAMLI SK., YÜKSEL CD., ZANAAT, ZANAAT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
GEREDE ilçesinde 02 Mart Cumartesi 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DAYIOGLU, DAYIOĞLU, DEMİRCİLER, MERKEZ mahallelerinde AVAROĞLU CD., ÇAYBOYU CD., ÇIGDEMLI, ÇİĞDEMLİ SK., GELİNCİK SK., GÜZEL SK., HAYRETTİN DEMİRALP CD., HIZIRBEY CD., KAZANLAR KÖY YOLU, KAZIM KARABEKİR CD., KELEBEK SK., MENEKŞE SK., OSMANLI, OSMANLI CD., OSMANLI CD., ŞAFAK SK., ZAFER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
BOLU MENGEN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
MENGEN ilçesinde 02 Mart Cumartesi 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÖZECİK, MERKEZ, ÖREM mahallelerinde GÖZECIK MERKEZ KÖY YOLU, GÖZECİK KÖYÜ ÖREN MAH, GÖZECİK KÖYÜ YOLU, ÖREM MAHALLE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
BOLU MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
MERKEZ ilçesinde 02 Mart Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÖLKÖY, MERKEZ mahallelerinde GÖLKÖY, GÖLKÖY KÖYÜ YOLU, GÖLKÖY SK., GÖLKÖY-AŞAĞI-HAMİDİYE-YUMRUKAY sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
MERKEZ ilçesinde 02 Mart Cumartesi 13:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AŞAĞISOKU, SAGLIK, SAĞLIK mahallelerinde 1401 SK., 1402 SK., 1403 SK., 1404, 1406, 1406 SK., 1408, 1408 SK., 1410 SK., 1411 SK., 1412, 1412 SK., 1415 SK., 1416, 1416 SOK., 1436 SK., 1437. SK., 1438 SK., 1440 SK., 1443 SK., 1444 SK., 1488 SK., ACUN, ACUN SK., AKCA SK., AKTİF SK., ALAGÖZ SK., ASALET, ASALET SK., ASÇILAR, AŞÇILAR SK., ATAK SK., ATATÜRK ORMAN PARKI İÇİ YOLU, AVŞAR SK., AY SK., BARAN SK., BAŞAK SİTESİ İÇİ YOLU, BEHİCE SK., BEREKET SK., BOLU İZZET BAYSAL HASTANESİ KÖ, CEFAKAR SK., CENGAVER SK., ÇAĞSU HASTANESİ OTOPARKI, ÇAVDAR, ÇAVDAR SK., ÇETİN SK., ÇIMEN, ÇIMENTO, ÇİMEN SK., ÇİMENTO SK., DETAY, DETAY SK., DEVA SK., DİVAN, DİVAN SK., DODURGA CD., EBRULİ SK., ENGİN SK., ENGİNAR SK., ESAT SK., ETKİN SK., GARİP SK., GAZİ MEHMET TÜRE SK., GÖKCE AĞAÇ SK., GÖKÇEAĞAÇ SK., GÖZLEM SK., GÜÇLÜ SK., GÜLEÇ SK., GÜLNAR SK., GÜMÜŞ SK., GÜNEYKAYA SK., GÜVENLİK SK., HASAT, HASAT SK., HEKİM SK., HÜLYA SK., İKRAM SK., İTİMAT SK., KARADERE CD., KARŞIKONAK SK., KEKLIK, KEKLİK SK., KEVSER SK., KORAY SK., KUTAY SK., KÜPLÜCE, KÜPLÜCE SK., LEZZET, LEZZET SK., M.ZEKAİ KONRAPA BULVAR, MALTAŞ SK., MAZLUM SK., MEHMET ZEKAI KONRAPA BULVAR, MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ, MIRAY, MİRAY SK., MURAT SK., ORKIDE, ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ LOJMANI, ÖZEL ÇAĞSU HASTANESİ ACİL SERV, ÖZGE SK., POYRAZ, POYRAZ SK., RAHMET SK., REŞAT SK., SABAHATTİN ÖZTÜRK SK., SABIR, SABIR SK., SAGLIK, SAĞLIK PARKI İÇİ YOLU, SAĞLIK SK., SAKARYA SK., SALİH İNCELER SK., SANCAK SK., SANCAKTAR SK., SEDA SK., SEHIT TEVFIK DURSUN, SEMPATİ SK., SENEVLER KÜME, SERDAR, SERDAR SK., SIRAT SK., SİGORTA SK., SİNAN, SİNAN SK., SONGÜL SK., ŞAŞMAZ SK., ŞEHİT İBRAHİM AYHAN SK., ŞEHİT RAMAZAN GEL, ŞEHİT RAMAZAN GEL SK., ŞEHİT TEVFİK DURSUN SK., ŞEHİTLER CD., ŞENEVLER KÜME KÜME EVLER, ŞENEVLER SK., TADIM, TADIM SK., TANYERİ SK., TATLI, TATLI SK., TINAZ, TINAZ SK., TUNA SK., UAVTEDE YOK, USTA, ÜNAL SK., VEYSEL SAYGILI, VEYSEL SAYGILI SK., YAREN SK., YAZMA, YAZMA SK., YESIL YAYLA, YEŞİL YAYLA SK., YEŞİM SK., YOLÇATI, YOLÇATI SK., YUNUS EMRE İLKOKULU İÇİ YOLU, ZORLU, ZORLU SOK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
MERKEZ ilçesinde 02 Mart Cumartesi 13:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BOYACILAR, BOYACILAR MERKEZ, GERİŞLER, GÖBELLER, HİLALLER, KARACALAR, KIZILKUYU, KİLCİLER, KÖSTEKLER, KÖYÜN KENDİSİ, N KENDISI, NARZANLAR, NIGIT, NİĞİT mahallelerinde ARIZLAR KÖY YOLU, ARIZLAR KÖYÜ YOLU, BOYACILAR KÖY YOLU, BOYACILAR KÖYÜ YOLU, GERİŞLER KÖYÜ YOLU, GÖBELLER MAHALLESI YOLU, HILALLER KÖY YOLU, HİLALLER KÖYÜ YOLU, KARACALAR KÖY YOLU, KARACALAR KÖYÜ YOLU, KIZILKUYU KÖYÜ, KIZILKUYU KÖYÜ GÖBELLERMAH, KIZILKUYU KÖYÜ YOLU, KİLÇİLER KÖYÜ YOLU, MEMECELER KÖYÜ YOLU, NARZANLAR KÖY YOLU, NARZANLAR KÖYÜ YOLU, NIGIT MAHALLESI YOLU, NİYİT sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
MERKEZ ilçesinde 02 Mart Cumartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇÖMLEKÇİLER, DODURGA, FASIL, HALLAR, IMAMLAR, İMAMLAR, KÜLTÜR, MERKEZ, SAGLIK, SAĞLIK, SARICALAR, URAN, YAYLA mahallelerinde 1. SOK, 1114 SK., 1118 SK., 1119 SK., 1124, 1124 SK., 1129 SK., 1130 SK., 1130., 1134 SK., 1137 SK., 1138 SK., 12, 12 CD., 1201 SK., 1202 SK., 1203 SK., 1205, 1205 SK., 1208 SK., 1214 SK., 1218 SK., 1221, 1221 SK., 1222 SK., 1223 SK., 1225 SK., 1226 SK., 1231, 1231. SK., 1236. SOK, 1453 SK., 1462. SK., 1477, 1483, 1484 SK., 1485, 1485 SK., 1486 SK., 1487. SK., 1489. SK., 30.EVLER SK., AKTEPE SK., ALAN SK., ANADOLU OTOYOLU, ATALAY SK., ATMACA, ATMACA SK., AZİZ SK., BABAYİĞİT SK., BAKIRLI, BAKIRLI SK., BAKIRLI-1., BIRSEN, BİÇİM SK., BİRSEN SK., BOLLUK SK., CAMİ YANI SK., CAMİLİ SK., CANAN SK., CEYDA SK., CUMA SK., ÇAKIR, ÇAKMAKLAR KÖYÜ YAYLASI, ÇATAL SK., ÇÖMLEKÇILER, ÇÖMLEKÇILER 1., ÇÖMLEKÇILER-2., ÇÖMLEKÇİLER 1., ÇÖMLEKÇİLER 1. SK., ÇÖMLEKÇİLER CD., ÇÖMLEKÇİLER KÖYÜ YOLU, ÇÖMLEKÇİLER-2., ÇÖMLEKÇİLER-2. KÖY SOKAĞI, DAĞISTANLI SK., DARENDE SK., DIBEKBASI, DİBEKBAŞI CD., DİLEK SK., DODURGA, DODURGA ABDİ SİN ORTAOKULU İÇİ, DODURGA YAYLA YOLU, ELMAS, EMIR, EMIR SK., EMİR SK., ESEN TEPE SK., FASIL KÖY YOLU, FASIL KÖYÜ, FASIL KÖYÜ YOLU, FASIL YAYLA YOLU, GÖKSU, GÖKSU SK., GÖRKEM SK., GÜLTEPE SK., GÜNALDIN SK., HALI HISARI, HALI HİSARI SK., HİMAYEOĞULLARI, IMAMLAR MAHALLE YOLU, İLKAY SK., İSKİLİP SK., KARASU, KENTSEL, KENTSEL SK., KIBLE SK., KIBRISCIK SK., KIRSAL, KIRSAL SK., KISA YOL SK., KOÇYİĞİT SK., KORKUT SK., KOZLU KÖYÜ HALLAR MAH, KOZLU KÖYÜ İMAMLAR MEVKİ, KOZLU KÖYÜ YOLU, KOZLU SK., MARAL SK., MELİH SK., MEVLANA, MEVLANA SK., OKUL 5.ARA SK., OTOBAN CAD, OTOBAN KÖY SOKAĞI, SABAH SK., SALIBEYLAR YAYLASI, SALIBEYLER YAYLASI, SAMANYOLU, SAMANYOLU SK., SARICALAR CD., SARICALAR YAYLASI, SEDEF SK., SEHIT ALI ERDOGAN, SEHIT SABAHATTIN BARUT, SERCAN, SERCAN SK., ŞAHİN TEPE SK., ŞANLI TEPE SK., ŞEHİT ALİ ERDOĞAN SK., ŞEHİT SABAHATTİN BARUT SK., ŞEHİT SEBAHATTİN BARUT SK., TEPE ALTI SK., TOLGAHAN SK., UFUK SK., URAN MAHALLE YOLU, ÜÇGEN SK., YEDİ KÖYLER YOLU MEVKİİ SK., YİĞİT SK., YUKARISOKU YAYLASI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
BOLU GÖYNÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
GÖYNÜK ilçesinde 02 Mart Cumartesi 11:00-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKSAKLAR, ÇALICA, ÇAPAR, DAGHACILAR MERKEZ, DAĞHACILAR, DAĞŞEYHLERİ, GÜNEYÇALICA, KABALAR, KARAALİLER, MANTARLAR, N KENDISI, SARILAR, TEKİRLER, TURGUTLAR, YAHYALAR mahallelerinde AKSAKLAR KÖYÜ YOLU, AKSAKLAR TUTGUT MAH, BİLECİK SAKARYA NALLIHAN YOLU, CEYLANLI KÖY YOLU, CEYLANLI KÖYÜ YOLU, ÇALICA MAHALLESI YOLU, ÇAPAR KÖY YOLU, ÇAPAR KÖYÜ YOLU, DAGHACILAR MERKEZ KÖY YOLU, DAGSEYHLERI KÖY YOLU, DAĞHACILAR KÖY YOLU, DAĞHACILAR KÖYÜ, DAĞHACILAR KÖYÜ YOLU, DAĞHACILAR YOLU, DAĞŞEYHLER KÖYÜ YOLU, GÜNEY ÇALLICA MERKEZ, GÜNEYÇALICA KÖYÜ YOLU, KABALAR MAHALLE YOLU, KARAALİLER KÖYÜ MANTARLAR MAH, KARAALİLER KÖYÜ YOLU, SARILAR KÖYÜ YOLU, TEKİRLER KÖYÜ YOLU, YAHYALAR MAHALLE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
BOLU MUDURNU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
MUDURNU ilçesinde 02 Mart Cumartesi 10:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ASMA mahallelerinde ASMA BULANIK MAH sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
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