02 Temmuz DÜZCE elektrik kesintisi: DÜZCE ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 02.07.2024 - 09:26

Güncelleme: 02.07.2024 - 09:26

DÜZCE ilinde 02 Temmuz Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

DÜZCE AKÇAKOCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKÇAKOCA ilçesinde 02 Temmuz Salı 08:30-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AYAZLI mahallelerinde AKÇAKOCABEY BULVAR, EREGLI, YUKARI AYAZLI CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 02 Temmuz Salı 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURİYET, ORHANGAZI, ORHANGAZİ, YALI mahallelerinde FAN DERESİ SK., FINDIK SK., HAMAM SK., HAZAN, IHLAMUR SK., INCI, KIZILAY SK., KONAK SK., LISE, LİSE SK., ORHAN GAZİ CD., RIFAT ILGAZ, RIFAT ILGAZ CD., SAKA, SAKİN SK., SANTRAL, SANTRAL CD., TANER SK., UYSAL SK., YOSUN SK., ZAMBAK, ZAMBAK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 02 Temmuz Salı 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ORHANGAZI, ORHANGAZİ, YENİ mahallelerinde BEGONYA SK., KAYA, KESME SK., KETMENLİ CD., PAPATYA SK., SARICA, SARICA SK., ŞAHİNKAYA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 02 Temmuz Salı 09:00-11:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEYÖREN, N KENDISI mahallelerinde BEYÖREN, BEYÖREN KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 02 Temmuz Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DAVUTAĞA, GÖKTEPE, KÖYÜN KENDİSİ, N KENDISI mahallelerinde DAVUTAGA, DAVUTAĞA KÖYÜ İÇ YOLU, DAVUTAĞA KÖYÜ YOLU, DILAVER, KİRAZLI KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 02 Temmuz Salı 13:30-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÜRT, N KENDISI mahallelerinde BALLICA İÇ YOLU, PASAKONAGI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 02 Temmuz Salı 13:30-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DARICI mahallelerinde 5700., 5713. SK., 5719., 5769., 5772. SK., 5788. SK., 5850., AZIZ YILDIRIM, DARICI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 02 Temmuz Salı 16:30-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SOGUKPINAR, SOĞUKPINAR mahallelerinde 5359., 5372., 5730., MERKEZ SOĞUKPINAR SK., SOĞUKPINAR KÖYÜ İÇ YOLU, SOĞUKPINAR KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 02 Temmuz Salı 11:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: N KENDISI mahallelerinde KONAKLI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 02 Temmuz Salı 11:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAY mahallelerinde 578. SK., 579. SK., 580. SK., 581. SK., 583. CD., 585. SK., 586. SK., 595. SK., 596. SK., 606., 619. SK., 620. SK., 623. SK., AĞALAR SK., ARABACI SK., AYDIN GÜNEY SK., AYDIN SK., DEMİRCİ SK., DERYA SK., DUT SK., ELA BAHRİYE ORAL BULVAR, KAZIM ORBAY, KAZIM ORBAY SK., KİREMİT SK., KUZEY, KUZEY SK., NEMLİ SK., NURI ÖZKASAP, NURİ ÖZKASAP CD., ÖNER SK., YAPRAK SK., YILDIZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 02 Temmuz Salı 11:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: IKIZLER, OFLU mahallelerinde HACIAZİZLER KÖYÜ İÇ YOLU, IKIZLER, OFLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 02 Temmuz Salı 09:00-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KURUOGLU mahallelerinde 18530., 19225., BILINMEYEN. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 02 Temmuz Salı 09:00-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIREMITOCAGI, KİREMİTOCAĞI mahallelerinde 677. SK., 679. SK., 686., 712. SK., İSTANBUL CD., KADER SK., KADIRGA SK., PALACI AHMET SK., YELKEN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 02 Temmuz Salı 09:00-11:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESENÇAM, ESENTEPE, HECINLER, HECİNLER, MERKEZ, NUHLAR, SARIKASIM mahallelerinde DÜZCE YIĞLICA YOLU, ESENÇAM KÖYÜ YOLU, ESENTEPE, ESENTEPE KÖYÜ YOLU, HECINLER, NUHLAR, NUHLAR KÖYÜ YOLU, SARIKASIM, SARIKASIM MAHALLESİ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 02 Temmuz Salı 17:00-18:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACIMEHMET mahallelerinde ANADOLU OTOYOLU, HACIMEHMET sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 02 Temmuz Salı 17:00-18:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PAŞAKONAĞI mahallelerinde Paşakonağı Köyü İç Yolu, PAŞAKONAĞI KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 02 Temmuz Salı 08:30-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET, DERELITÜTÜNCÜ, DERELİTÜTÜNCÜ, KOÇYAZI mahallelerinde 1898. SK., 1903. SK., 1909. SK., 1910. SK., 1929. SK., 1931., 1931. SK., 1933., 1934. SK., 1935. SK., 1936. SK., 1937. SK., ACAR SK., BAYKUL SK., BİLİR SK., OSMAN ÜSTÜNEL, OSMAN ÜSTÜNEL SK., ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 02 Temmuz Salı 13:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DARICI, SIRALIK, ŞIRALIK mahallelerinde 5503. SK., 5505. KÜME EVLER, 5509. SK., 5511. SK., 5560., 5982., CUMHURİYET ANADOLU LİSESİ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 02 Temmuz Salı 14:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAHYALAR mahallelerinde 5117., 5119., 5123., 5126., 5130., ZAHID KEVSERI, ZAHİD KEVSERİ BULVAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 02 Temmuz Salı 12:30-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KOÇYAZI, YAHYALAR mahallelerinde 1840., 2231. SK., 2277., 2316. SK., 2338., 2341. SK., YAHYALAR KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 02 Temmuz Salı 10:00-11:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KOÇYAZI, YAHYALAR mahallelerinde 2210., 2210. SK., 2212. SK., 2213., 2220. SK., 2228. SK., 2230. SK., 2234. SK., 2238. SK., 2276. SK., 2295., 2316., 2341., 5130. SK., 5133., BULUT SK., ZAHID KEVSERI BULVAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 02 Temmuz Salı 08:30-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KOÇYAZI mahallelerinde 2267. SK., 2268. SK., ADALI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 02 Temmuz Salı 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BATAKLI ÇİFTLİK, DEVELI, DEVELİ, KÜÇÜKAHMET, KÜÇÜKMEHMET, MERKEZ, N KENDISI mahallelerinde 20100., 20110., 20150., 20161., 20511., 20530., 20550., 20580., 20600., 20635., 20710., 21000., 21050., 21100. SK., AYDINPINAR, BATAKLI ÇIFTLIK, BATAKLIÇİFTLİK KÖYÜ YOLU, DEVELI, KÜÇÜKAHMET KÖYÜ İÇ YOLU, KÜÇÜKAHMET KÖYÜ YOLU, KÜÇÜKMEHMET KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 02 Temmuz Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖYÜN KENDİSİ, N KENDISI mahallelerinde GÜLDERE, GÜLDERE KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE YIĞILCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

YIĞILCA ilçesinde 02 Temmuz Salı 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AŞAĞI, BEKİRLER, ÇORAK, MELEN KIYISI mahallelerinde BEKİRLER KÖYÜ YOLU, ÇORAK, HACILAR KÖYÜ İÇ YOLU, MELEN KIYISI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

YIĞILCA ilçesinde 02 Temmuz Salı 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ORTA, YUKARI mahallelerinde HOCAKÖY İÇ YOLU, HOCAKÖY KÖYÜ YOLU, ORTA, YUKARI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE CUMAYERİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

CUMAYERİ ilçesinde 02 Temmuz Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DERE, KIZILÜZÜM, KURU ALI, ORDULUKARADERE, ÖRENIÇI, YANIKSAYVANT mahallelerinde KÖY SOKAĞI, DERE, KARATOPRAK, KIZILÜZÜM KÖYÜ YOLU, KÖY SOKAĞI, KURUALI, ORDULUKARADERE KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

CUMAYERİ ilçesinde 02 Temmuz Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALT, FIRINYANI, HATIPOGLU, KIZILÜZÜM, KURU ALI, KUZ mahallelerinde ÇELİKDERE KÖYÜ İÇ YOLU, FIRINYANI, HATIPOGLU, KIZILÜZÜM, KIZILÜZÜM SK., KURUALİ MEVKİ, KUZ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

CUMAYERİ ilçesinde 02 Temmuz Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜNEY mahallelerinde ORDULUKARADERE KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE GÖLYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLYAKA ilçesinde 02 Temmuz Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MERKEZ mahallelerinde MERKEZ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLYAKA ilçesinde 02 Temmuz Salı 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DELI MEHMET, DEPO, HACIYAKUP, HAMAMÜSTÜ, MERKEZ mahallelerinde AYDINPINAR KÖYÜ YOLU, DELI MEHMET, DEPO, HAMAMÜSTÜ KÖYÜ İÇ YOLU, HAMAMÜSTÜ KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLYAKA ilçesinde 02 Temmuz Salı 16:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CEVIZLIK, DEPO, GÜZELDERE, KÖYÜN KENDİSİ, N KENDISI mahallelerinde CEVIZLIK, GÜZELDERE, GÜZELDERE KÖYÜ YOLU, HACIYAKUP, HACIYAKUP KÖYÜ YOLU, PARK İÇİ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLYAKA ilçesinde 02 Temmuz Salı 09:00-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARACA mahallelerinde KARACA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLYAKA ilçesinde 02 Temmuz Salı 13:30-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TAŞLIK mahallelerinde TASLIK, TAŞLIK KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLYAKA ilçesinde 02 Temmuz Salı 15:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKSU, N KENDISI mahallelerinde AKSU, AKSU KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE KAYNAŞLI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KAYNAŞLI ilçesinde 02 Temmuz Salı 09:00-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÜLTÜR, SOGUKSU, SOĞUKSU mahallelerinde DİPSİZGÖL KÖYÜ İÇ YOLU, KÜLTÜR, SOGUKSU, YEŞİLTEPE KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.