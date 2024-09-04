04 Eylül BOLU elektrik kesintisi: BOLU ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 04.09.2024 - 09:42

Güncelleme: 04.09.2024 - 09:42

BOLU ilinde 04 Eylül Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında BOLU ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte BOLU ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

BOLU MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 04 Eylül Çarşamba 10:30-13:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MANDIRALAR, YAYLA mahallelerinde HALAÇLAR YAYLA YOLU, MANDIRA YAYLASI, MANDIRALAR MAHALLE YOLU, SALUR YAYLA YOLU, SAMAT KÖYÜ II YAYLASI, SAMAT KÖYÜ YAYLASI, samat yaylası yolu sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 04 Eylül Çarşamba 13:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: IHSANIYE, İHSANİYE mahallelerinde D.100 KARAYOLU CD., ERTUĞRUL SK., KIR SK., TAVIL MEHMET PASA, TAVİL MEHMET PAŞA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 04 Eylül Çarşamba 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BORAZANLAR mahallelerinde 405, 405 SK., 406 SK., 407, 407 SK., 409 SK., 410 SK., 412, 412 SK., 413, 413 SK., 414, 414 SK., 415 SK., 416, 418 Sok., 419 SK., AYVAZ, MEHMET AKİF ERSOY BULVAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 04 Eylül Çarşamba 09:30-14:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKTAS, MERKEZ, OKÇULAR mahallelerinde 3240, 5002, 5004, EDALI, GÖLCÜK, OKÇULAR YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 04 Eylül Çarşamba 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ELMALIK MÜCAVIR, ELMALIK MÜCAVİR mahallelerinde BOLU DÜZCE YOLU, ELMALIK, ELMALIK KÖY SOKAĞI, ELMALIK KÖY YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 04 Eylül Çarşamba 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BANAZ, IMAMLAR mahallelerinde ASAGI ÇANDIR MAHALLE YOLU, BANAZ KÖYÜ, IMAMLAR MAHALLE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 04 Eylül Çarşamba 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BANAZ, İMAMLAR, MERKEZ mahallelerinde BANAZ KÖY YOLU, BANAZ KÖYÜ YOLU, İMAMLAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 04 Eylül Çarşamba 09:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALPAGUT, ALPAGUTBEY, ALPAĞUT, ALPAĞUTBEY, IZZET BAYSAL, İZZET BAYSAL, KÜLTÜR, SALIBEYLER mahallelerinde 1058, 1704 SK., 203, 203 SK., 31, 4022, 4038, 4043. SK., 4044, 4048, 4049, 4053, 4064, 4072, 4073. SK., 4075, 4168. SK., 4170, 4170 SK., 4170., ALPAGUT, ALPAGUT CD., ALPER, BATUHAN, BATUHAN SK., BIGEM ÇUBUKÇUOGLU, CANDAN, CANDAN SK., CEMAL TÜRKAN, ÇORAK, DEĞER SK., DOSTLAR, DR. TEVFİK ATAY SK., ERGUVANI, ERGUVANİ SK., ESİN SK., GÖKKUŞAĞI SK., GÜZEL, HILAL, HÖYÜK SK., ISMAIL ÖZER, İSMAİL ÖZER CD., KANALÜSTÜ SK., KEMAL TAHIR, KEMAL TAHİR SK., KESKIN, KESKİN SK., KISMET SK., MÜCAHIT, NEHIR, OTAG, OTAĞ SK., ÖĞRETMENLER SK., ÖZCAN SK., SAZAK, SAZAK SK., SENER, SINIR SK., TARIH, TARİH SK., TEZCAN SK., TOROS SK., TUGRA, TÜFEKÇİ SK., YAYLALAR CD., YENİCE SK., ZERDALI, ZERDALİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 04 Eylül Çarşamba 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: IGDIR, IĞDIR, KUZFINDIK, MERKEZ, PELITÇIK YAYLASI, SAÇÇILAR mahallelerinde IGDIR MAHALLE YOLU, KUZFINDIK KÖYÜ YOLU, KUZFINDIK MERKEZ KÖY YOLU, PELITÇIK YAYLA YOLU, SAÇCILAR KÖYÜ YOLU, SAÇCILAR MAH KÖY YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU GÖYNÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖYNÜK ilçesinde 04 Eylül Çarşamba 09:30-11:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYINDIR MERKEZ mahallelerinde BAYINDIR KÖY YOLU, BAYINDIR KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖYNÜK ilçesinde 04 Eylül Çarşamba 10:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AŞAĞIKINIK, HALLAR mahallelerinde AŞAĞI KINIK YOLU, AŞAĞIKINIK KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖYNÜK ilçesinde 04 Eylül Çarşamba 10:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SOFU ALI, SOFU ALİ mahallelerinde AHMET ÇANKAYA, BEYTEPESI, BEYTEPESİ CD., HİSARÖZÜ CD., LALE, MENEKŞE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU MUDURNU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MUDURNU ilçesinde 04 Eylül Çarşamba 13:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HARMANSEKI, SUAYIPLER mahallelerinde HARMANSEKI MAHALLE YOLU, SUAYIPLER MAHALLE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MUDURNU ilçesinde 04 Eylül Çarşamba 09:30-11:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÖLCÜK, MERKEZ, ŞUAYİPLER mahallelerinde ABANT YOLU, GÖLCÜK HARMANSEKİ MAH, GÖLCÜK MERKEZ KÖY YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MUDURNU ilçesinde 04 Eylül Çarşamba 09:30-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DERE mahallelerinde BOLU NALLIHAN YOLU, DERE MAHALLE YOLU, DOLAYÜZ KÖYÜ İÇ YOLU, DOLAYÜZ KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MUDURNU ilçesinde 04 Eylül Çarşamba 09:30-13:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAMURLUK, ELMACILAR, MERKEZ, UZUNÇAM, YALAMALAR mahallelerinde ÇAMURLUK KÖYÜ, ÇAMURLUK KÖYÜ MERKEZ MAH, ÇAMURLUK KÖYÜ YOLU, ÇAMURLUK MERKEZ KÖY YOLU, GÖYNÜK YOLU, UZUNCAMÇAM MERKEZ MAH, UZUNÇAM KÖYÜ YOLU, YALAMALAR MAH, YALAMALAR MAHALLE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU GEREDE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEREDE ilçesinde 04 Eylül Çarşamba 10:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENI, YENİ mahallelerinde AĞLADI SK., AYDIN SK., DİK SK., EMİRDAĞ SK., FATIH SULTAN MEHMET, NALBANT CD., NECİP FAZIL CD., YAYLACI, YAYLACI SK., YİĞİT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEREDE ilçesinde 04 Eylül Çarşamba 10:15-14:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENI mahallelerinde NECIP FAZIL sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEREDE ilçesinde 04 Eylül Çarşamba 10:15-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENİ mahallelerinde ARDIÇ SK., İLKOKUL SK., YÜZÜNCÜYIL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.