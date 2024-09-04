04 Eylül MANİSA elektrik kesintisi: MANİSA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 04.09.2024 - 09:42

Güncelleme: 04.09.2024 - 09:42

MANİSA ilinde 04 Eylül Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

MANİSA ŞEHZADELER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-09-04 2024-09-04 09:00:03.769-2024-09-04 15:00:16.677 saatleri arasında Yeşilköy; yeşilköy iç yolu, İsimsiz5, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz6, İsimsiz9, İsimsiz9, yeşilköy, yeşilköy, YEŞİLKÖY, YEŞİLKÖY, , , yeşilköy, yeşilköy, yeşilköy iç yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA KIRKAĞAÇ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-09-04 2024-09-04 10:00:46.479-2024-09-04 15:00:02.823 saatleri arasında Şair Eşref; 53., 114. Sk., 112. Sk., 107. Sk., 105. Sk., 88. Sk., 82. Sk., İsimsiz149, İsimsiz100 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-04 2024-09-04 10:00:46.479-2024-09-04 15:00:02.823 saatleri arasında Tevfikiye; 82. Sk., 80. Sk., 218 Sk., 115. Sk., 113. Sk., 35 Sk., 53 YENİ, , 84. Sk., 35 SK., 94. Sk., 88. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SOMA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-09-04 2024-09-04 10:00:53.041-2024-09-04 15:00:00.939 saatleri arasında Cuma; Bayır Sk., İsimsiz16, İsimsiz13, İsimsiz10, Özen Sk., Yemişciler Sk., Yassı Tepe Sk., KAZIM KARABEKİR, FEVZİ ÇAKMAK, Bayır Sokak, , Yılmaz Sk, Namık Kemal Cd., MEHMET AKİF, İsimsiz45, İsimsiz44, İsimsiz43, İsimsiz41, İsimsiz40, İsimsiz37, İsimsiz36 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-04 2024-09-04 10:00:53.041-2024-09-04 15:00:00.939 saatleri arasında Samsacı; Bayır Sokak, İsimsiz9, Karcılar Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-04 2024-09-04 10:00:53.041-2024-09-04 15:00:00.939 saatleri arasında Namazgah; DERE, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz38, İsimsiz3, İsimsiz2, Şen Sk., ÇINARLI, ZÜBEYDE HANIM, Ulupınar Sk., Turansk., NAZIM USULOĞLU, MEHMET AKİF, KARANFİL, Demirciler Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-04 2024-09-04 10:00:53.041-2024-09-04 15:00:00.939 saatleri arasında Kurtuluş; FEVZİ ÇAKMAK elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-04 2024-09-04 10:00:53.041-2024-09-04 15:00:00.939 saatleri arasında Karamanlı; İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz17, Şehit Haluk İnal CD. Çıkmazı, İsimsiz12, İsimsiz46, İsimsiz11, Şehit Haluk İnay Cd., Çevik Sokak, Çevik Sk., Yokuş Sk., Yassı Tepe Sk., Narlı Sk., Namık Kemal Cd., Merdivenli Sk., Lale Sk., KAZIM KARABEKİR, Karaman Sk., Kalem Sk., Kale Sk., Burç Sk, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-04 2024-09-04 10:00:53.041-2024-09-04 15:00:00.939 saatleri arasında Hamidiye; İsimsiz35, Namık Kemal Cd., Lale Sk., Kale Sk., Sülün Sk., Postane Sk., MEHMET AKİF, Hakan Sk., Gül Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.