04 Mart SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 04.03.2024 - 11:13

Güncelleme: 04.03.2024 - 11:13

SAKARYA ilinde 04 Mart Pazartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

SAKARYA KAYNARCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KAYNARCA ilçesinde 04 Mart Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARIFAGA, ARİFAĞA, BIRLIK, BİRLİK mahallelerinde 2003, 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, BİRLİK SK., EGRELTIBAYIR, ESKIOKUL, ESKİOKUL, KARABACAK, KARABACAK SK., TEPE, TEPE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ERENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ERENLER ilçesinde 04 Mart Pazartesi 11:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAYBAŞIYENİKÖY, KAMIŞLI, KAYALARRESITBEY, KAYALARREŞİTBEY mahallelerinde 3 NOLU SK., 9 NOLU SK., ADAPAZARI KARAPÜRÇEK YOLU, ÇEŞMEBAŞI, FATİH SULTAN MEHMET CD., KAMIŞLI CD., KAYALARRESITBEY MERKEZ, KOZLUK, KOZLUK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 04 Mart Pazartesi 13:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAYBASIYENIKÖY, ÇAYBAŞIYENİKÖY, EMIRLER, KAMIŞLI mahallelerinde 4 NOLU, 5 NOLU, 57 NOLU, 6 NOLU SK., GÜLİSTAN, GÜLİSTAN SK., KAMIŞLI, KAYALARREŞİTBEY MERKEZ SK., MARAŞAL FEVZİ ÇAKMAK, MARAŞAL FEVZİ ÇAKMAK CD., MARESAL FEVZI ÇAKMAK, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 04 Mart Pazartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ERENLER mahallelerinde 1181, 1184 SK., 1191, 1191 SK., 1234 SK., 1236, 1240 SK., 1274, 1274 SK., 1278, 1278 SK., 1280 SK., 1282 SK., SEHIT ILHAN ARAS, ŞEHİT İLHAN ARAS CD., ULUYOL, ULUYOL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 04 Mart Pazartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACIOGLU, HACIOĞLU mahallelerinde 1006 SK., 1006. SK., 5049 SK., 5051 SK., 5055 SK., 5057 SK., 5061 SK., 5063 SK., 5065, 5066 SK., 5068 SK., 5069, 5069 SK., 5071 SK., 5073 SK., 5077 SK., 5080 SK., 5082 SK., 5084 SK., 5086 SK., 5088, 5088 SK., 5092, 5092 SK., 5094 SK., 5096 SK., 5102 SK., 5106 SK., 5110 SK., GENİŞ SK., M.AKİF ERSOY CD., SAKARBABA CD., ŞEHİT AHMET İŞÇİ SK., ŞEHİT SALİH POLAT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 04 Mart Pazartesi 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ERENLER mahallelerinde 1007. SK., 1010, 1010. SK., 1012. SK., 1016. SK., 1025. SK., 1027 SK., 1027. SK., 1039, 1039 SK., 1041 SK., 1042, 1042 SK., 1043 SK., 1045 SK., 1046 SK., 1047 SK., 1048, 1048 SK., 1050 SK., 1056 SK., 1063 SK., ERENLER, ERKEN SİTESİ İÇİ YOLU, HANIMELI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 04 Mart Pazartesi 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TABAKHANE mahallelerinde 4021 SK., SAKARYA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA GEYVE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEYVE ilçesinde 04 Mart Pazartesi 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAGCAZ, BAĞCAZ, SÜTALAN mahallelerinde BAĞCAZ KÖYÜ İÇ YOLU, DURMUSLAR, HASANLAR, HASANLAR SK., KEMERLER, KEMERLER SK., KESLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 04 Mart Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALIFUATPASA, ALİFUATPAŞA mahallelerinde AYIRGAN SK., GÜNEY SK., HALIT PASA, HALİT PAŞA CD., KAYI SK., KAYNAK SK., NEHİR SK., POSTANE SK., SUAT YALKIN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA HENDEK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

HENDEK ilçesinde 04 Mart Pazartesi 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENI, YENİ mahallelerinde 1124. SK., 2068 SK., 2223 SK., 2224 SK., 2254 SK., 2260 SK., 2261, 2262 SK., 2267 SK., ABDURRAHMAN GÜRSES, ABDURRAHMAN GÜRSES CD., ORHAN GAZİ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.