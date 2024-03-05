05 Mart DÜZCE elektrik kesintisi: DÜZCE ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 05.03.2024 - 10:25

Güncelleme: 05.03.2024 - 10:25

DÜZCE ilinde 05 Mart Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

DÜZCE GÖLYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLYAKA ilçesinde 05 Mart Salı 16:30-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YESIL, YEŞİL mahallelerinde 104., ÇİLİMLİ TOKİ EVLERİ, ÖZDEMİR SK., ULCAY SK., YESILMAHALLE, YEŞİLMAHALLE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLYAKA ilçesinde 05 Mart Salı 14:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATIH, FATİH, İMAMLAR mahallelerinde 702. SK., 703., 704., 704. SK., 705., 705. SK., 706. SK., 708., 709. SK., 71., 710. SK., 7100. SK., 711. SK., 712. SK., 714., 714. SK., 715. SK., 716, 718 SK., 719. SK., 722., BATTAL GAZI, BATTAL GAZİ SK., BAYRAK, HASAN TAHSIN, HASAN TAHSIN SK., İSMET PAŞA SK., KANUNI, KANUNİ CD., KİBAR SK., KÖROGLU, KÖROĞLU SK., NAZIR, NAZIR SK., SAHIN, ŞAHİN SK., VEZIR, VEZİR SK., YEŞİL SK., YUNUS EMRE BULVAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLYAKA ilçesinde 05 Mart Salı 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKSU, KARAMAHMUT mahallelerinde AKSU KÖYÜ YOLU, KARAMAHMUT sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLYAKA ilçesinde 05 Mart Salı 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AÇMA, BAKACAK, KÖYÜN KENDİSİ, N KENDISI, TAŞLIK mahallelerinde AÇMA, AÇMA KÖYÜ YOLU, BAKACAK, BAKACAK KÖYÜ İÇ YOLU, BAKACAK KÖYÜ YOLU, CIRCIR SK., MUSA AÇMA SK., TASLIK, TAŞLIK KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE GÜMÜŞOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÜMÜŞOVA ilçesinde 05 Mart Salı 09:00-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACILAR, YENİ mahallelerinde 413, 603, 605. SK., 608, 638, ÖZGÜRLÜK CD., SOĞUKSU YOLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÜMÜŞOVA ilçesinde 05 Mart Salı 10:40-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KISLA, KIŞLA, KÜLTÜR, YENİ mahallelerinde 306. SK., 309 SK., 311, 314. SK., 321 SK., 322, 322 SK., 421. SK., 501, 501. SK., 502. SK., 503. SK., 505, 509. SK., 510 SK., OKULLAR, OKULLAR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÜMÜŞOVA ilçesinde 05 Mart Salı 13:00-14:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATIH, MERKEZ mahallelerinde 101, 19. SOK., İSMET PAŞA CD., MENDERES CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÜMÜŞOVA ilçesinde 05 Mart Salı 16:30-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SELAMLAR mahallelerinde 701. SK., 707. SK., ADAPAZARI BOLU YOLU, GEYİK TEPE YOLU, PARK, SELAMLAR TEPESİ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÜMÜŞOVA ilçesinde 05 Mart Salı 15:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÜLTÜR mahallelerinde 309. SK., 310. SK., 311. SK., 312. SK., 317, ALİ ÖZBEK PARKI İÇİ YOLU, CUMHURİYET CD., NAMIK KEMAL CD., SAĞLIK OCAĞI CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE AKÇAKOCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKÇAKOCA ilçesinde 05 Mart Salı 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: N KENDISI, YUKARI mahallelerinde CUMAYERİ KÖY YOLU, GÖKTEPE, KEPENÇ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 05 Mart Salı 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖYÜN KENDİSİ, N KENDISI mahallelerinde KINIK, KINIK KÖYÜ YOLU, KINIK KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE YIĞILCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

YIĞILCA ilçesinde 05 Mart Salı 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YUKARI AKÇAÖREN mahallelerinde YUKARI AKÇAÖREN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

YIĞILCA ilçesinde 05 Mart Salı 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÜÇKESE mahallelerinde ÜÇKESE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

YIĞILCA ilçesinde 05 Mart Salı 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MAREŞAL, REDİFLER mahallelerinde ÇAM YUVA KÜME EVLER, REDİFLER KÖYÜ İÇ YOLU, REDİFLER KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 05 Mart Salı 10:30-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: EMİNAÇMA mahallelerinde EMİNAÇMA KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 05 Mart Salı 10:30-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAHÇELİEVLER, GÜZELBAHÇE, NALBANTOGLU, NALBANTOĞLU mahallelerinde 1.GÜZELBAHÇE CD., 2.BAHÇELİEVLER CD., 4355. SK., 4368. SK., 4369., 4369. SK., 5.DÜZCE BULVAR, 57. SK., 58. SK., ÇEVRE YOLU, NALBANTOĞLU İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 05 Mart Salı 13:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: N KENDISI mahallelerinde ÇAMLISU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 05 Mart Salı 09:00-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖYÜN KENDİSİ, N KENDISI mahallelerinde KÖY SOKAĞI, EMINAÇMA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 05 Mart Salı 09:00-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAMLISU mahallelerinde CAMLISU İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 05 Mart Salı 13:30-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: EMİNAÇMA mahallelerinde İsimsiz150 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 05 Mart Salı 08:30-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAHÇELİEVLER mahallelerinde 1.BAHÇELİEVLER CD., 27. SK., 3.DÜZCE BULVAR, PARK İÇİ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 05 Mart Salı 08:30-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAHÇELİEVLER, GÜZELBAHÇE mahallelerinde 29. SK., 4.DÜZCE BULVAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 05 Mart Salı 13:00-14:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAHÇELİEVLER, GÜZELBAHÇE, KÜLTÜR mahallelerinde 4.GÜZELBAHÇE CD., 42. SK., 6.DÜZCE BULVAR, RASİM BETİR PAŞA BULVAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 05 Mart Salı 13:00-14:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DEMETEVLER mahallelerinde 1.DÜZCE BULVAR, 4112. SK., 4116., 4116. SK., DÜZCE TOKİ KONUTLARI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 05 Mart Salı 10:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAHÇELİEVLER mahallelerinde 3.BAHÇELİEVLER CD., 32. SK., 33. SK., 34. SK., 35. SK., 36. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE KAYNAŞLI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KAYNAŞLI ilçesinde 05 Mart Salı 13:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALT mahallelerinde ALT sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNAŞLI ilçesinde 05 Mart Salı 11:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DÜZGÖSTEK, İLHANLI, KARSI mahallelerinde DÜZGÖSTEK, KARSI, yeniyurt düzgöstek, YENİYURT KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNAŞLI ilçesinde 05 Mart Salı 09:00-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MEHMETPINAR, TÜTEKYATAK mahallelerinde MEHMETPINAR, TÜTEKYATAK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNAŞLI ilçesinde 05 Mart Salı 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEKTASLI, BIÇKIYANI, HAMZALI, KUZUMLU mahallelerinde BEKTASLI, BIÇKIYANI KÖYÜ İÇ YOLU, BIÇKIYANI KÖYÜ YOLU, KUZUMLU, SERKAN ACAR, SERKAN ACAR CD., SERKAN ACAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNAŞLI ilçesinde 05 Mart Salı 13:00-14:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALTUNKÖY, MERKEZ mahallelerinde ALTUNKÖY İÇ YOLU, ALTUNKÖY KÖYÜ YOLU, MERKEZ KARABURUN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.