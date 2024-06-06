06 Haziran DÜZCE elektrik kesintisi: DÜZCE ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 06.06.2024 - 09:32

Güncelleme: 06.06.2024 - 09:32

DÜZCE ilinde 06 Haziran Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

DÜZCE AKÇAKOCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKÇAKOCA ilçesinde 06 Haziran Perşembe 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AZIZIYE, BATTALLAR, BEYLIK AGACI, ESMAHANIM, KARATAVUK, KAYADIBI, KÖYIÇI, KÖYÜN KENDİSİ, KURUKAVAK, N KENDISI mahallelerinde 887., BATTALLAR, BEYLIK AGACI, DILAVER, ESMAHANIM, ESMAHANIM KÖYÜ YOLU, HASANÇAVUŞ KÖYÜ YOLU, KARATAVUK KÖYÜ İÇ YOLU, KARATAVUK KÖYÜ YOLU, KAYADIBI, Kayadibi İç yolu, KÖYIÇI, KURUKAVAK, KURUKAVAK KÖYÜ YOLU, YENİCE KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 06 Haziran Perşembe 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AYAZLI mahallelerinde MELIH, MELİH SK., PASA, SALYANCI CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 06 Haziran Perşembe 13:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AYAZLI, DÖNGELLİ mahallelerinde BAYRAK, HACI YAKUP KALAYCI, HACI YAKUP KALAYCI CD., PALMIYE, SULTAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 06 Haziran Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DÖNGELLİ, N KENDISI mahallelerinde DÖNGELLI, DÖNGELLI KÜME EVLER, DÖNGELLİ KÖYÜ YOLU, DÜZCE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 06 Haziran Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DÖNGELLİ mahallelerinde GÖKNUR SK., ŞİMŞEK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 06 Haziran Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AYAZLI mahallelerinde EREĞLİ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 06 Haziran Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AYAZLI mahallelerinde AĞIR SK., EREGLI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE YIĞILCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

YIĞILCA ilçesinde 06 Haziran Perşembe 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GELENÖZ mahallelerinde GELENÖZ KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE KAYNAŞLI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KAYNAŞLI ilçesinde 06 Haziran Perşembe 13:30-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENİ mahallelerinde ANADOLU OTOYOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNAŞLI ilçesinde 06 Haziran Perşembe 13:30-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MERKEZ, TINAZ mahallelerinde 18175., 18200., BAHAR SK., ÇEVRE SK., OZANLAR KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNAŞLI ilçesinde 06 Haziran Perşembe 09:00-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇİMEN, MERKEZ, TAŞKÖPRÜ, YENİ TAŞKÖPRÜ mahallelerinde 18019., 18020., 18060., 18100., 18125., 18200. SK., 18201. SK., AKSOY ÇK., BAĞDAT SK., CEYLAN SK., ÇİÇEK SK., DURSUNLAR ÇK. SK., E-5 KENARI KÖY SOKAĞI, GÜRLER ÇK., HÜRRİYET CD., MELEN SK., MERKEZ KÖY SOKAĞI, ÖZTÜRK SK., ŞEHZADE ÇK., ŞEHZADE SK., YAVUZLAR ÇK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNAŞLI ilçesinde 06 Haziran Perşembe 11:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇIMEN, ÇİMEN, MERKEZ, OZANLAR mahallelerinde 18144., 18160., 18170., 18505. SK., KILIÇLAR ÇK., MERA ÇK., MERA SK., PARK İÇİ YOLU, VATAN CD., YUNUS EMRE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNAŞLI ilçesinde 06 Haziran Perşembe 11:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAHÇE mahallelerinde BAHÇEKÖY KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNAŞLI ilçesinde 06 Haziran Perşembe 17:30-18:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DİNLER, KÖYÜN KENDİSİ, YAYLA mahallelerinde KÖY SOKAĞI, CAPOGLU, KABALAK KÖYÜ İÇ YOLU, YAYLA KÖYÜ İÇ YOLU, YAYLA KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNAŞLI ilçesinde 06 Haziran Perşembe 11:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: UZUN MUSTAFA mahallelerinde KUYUMCUZADE BULVAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNAŞLI ilçesinde 06 Haziran Perşembe 08:30-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: UZUN MUSTAFA, UZUNMUSTAFA mahallelerinde 850., 853. BULVAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNAŞLI ilçesinde 06 Haziran Perşembe 13:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÜLTÜR mahallelerinde LÜTFÜ AKAR STADYUM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 06 Haziran Perşembe 09:00-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAHÇE, FEVZİÇAKMAK mahallelerinde BAHÇE KÖYÜ İÇ YOLU, VURAL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 06 Haziran Perşembe 08:30-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SIRALIK, ŞIRALIK mahallelerinde 5500. CD., 5615., 5615. CD., 5622. SK., 5623. SK., 5632., 5640., 5640. SK., 5641. SK., 5893. CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 06 Haziran Perşembe 16:30-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KEMER mahallelerinde KEMER, KEMERKASIM KÖYÜ İÇ YOLU, KEMERKASIM KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 06 Haziran Perşembe 14:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KAZUKOGLU, KAZUKOĞLU mahallelerinde 3530, 3900., 3931., 3934. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 06 Haziran Perşembe 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: EMİNAÇMA, N KENDISI, TANTAN KUYU mahallelerinde EMINAÇMA, İsimsiz150, TANTAN KUYU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 06 Haziran Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OSMANIYE, OSMANİYE mahallelerinde AKÇAKOCABEY, ATIK, BERGÜZAR SK., CEZAEVI, CEZAEVİ SK., EMİRLER CD., ESAT HOCA SK., HİSAR SK., KALYONCU, KALYONCU SK., MEHMET ÜNNÜ SK., SEDA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 06 Haziran Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAÖMER mahallelerinde KARAÖMER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 06 Haziran Perşembe 17:00-18:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALLAR, ÇAYIRTARLA, DOKUZPINAR, KÖYÜN KENDİSİ, N KENDISI, SEKERPINAR, SUNCUK, ŞEKERPINAR, YAZLIK mahallelerinde 102 CD., 200, 200. CD., 300, 300 CD., 300. CD., 501, 501. SK., 502 SK., 502. SK., 503. SK., 504, 504. SK., 601, 601 SK., 602, 602 SK., 603 SK., 604 SK., 605 SK., 606, 606 SK., 607 SK., BOĞAZİÇİ KÖYÜ İÇ YOLU, DÜZCE AKÇAKOCA YOLU, SEKERPINAR1, SUNCUK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE CUMAYERİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

CUMAYERİ ilçesinde 06 Haziran Perşembe 09:00-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÜREKLİK mahallelerinde ÜVEZBELİ KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

CUMAYERİ ilçesinde 06 Haziran Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARIF mahallelerinde ARIF sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

CUMAYERİ ilçesinde 06 Haziran Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FIRINYANI, ORDULUKARADERE mahallelerinde FIRINYANI, ORDULUKARADERE KÖYÜ İÇ YOLU, ORDULUKARADERE KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE ÇİLİMLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ÇİLİMLİ ilçesinde 06 Haziran Perşembe 09:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KAVAKLIK, KIRKHARMAN mahallelerinde KAVAKLIK, KIRKHARMAN KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇİLİMLİ ilçesinde 06 Haziran Perşembe 14:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇALILIK, ESENLİ mahallelerinde ÇALILIK KÖYÜ YOLU, ESENLİ KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇİLİMLİ ilçesinde 06 Haziran Perşembe 16:00-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: N KENDISI mahallelerinde ESENLI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.