06 Mart BOLU elektrik kesintisi: BOLU ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 06.03.2024 - 12:45

Güncelleme: 06.03.2024 - 12:45

BOLU ilinde 06 Mart Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında BOLU ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte BOLU ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

BOLU MENGEN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MENGEN ilçesinde 06 Mart Çarşamba 09:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KOCABEYLER, KÖKEM, YAZICILAR mahallelerinde DEMİRCİLER YAZICILAR MAH, KAVACIK KÖY YOLU, KOCABEYLER, KOCABEYLER MAHALLE YOLU, KÖKEM MAHALLE YOLU, YAZICILAR MAHALLE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU GEREDE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEREDE ilçesinde 06 Mart Çarşamba 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MANGALLAR, MERKEZ mahallelerinde MANGALLAR KÖY YOLU, MANKALLAR KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU MUDURNU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MUDURNU ilçesinde 06 Mart Çarşamba 09:30-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALASINIR, ALASİNİR, DELICELER, TOPALLAR mahallelerinde ALASINIR MAHALLE YOLU, BOLU BILECIK YOLU, TOPALLAR MAHALLE YOLU, YAZILAR KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MUDURNU ilçesinde 06 Mart Çarşamba 13:00-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KEÇİKIRAN mahallelerinde KEÇİKIRAN KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MUDURNU ilçesinde 06 Mart Çarşamba 10:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ASMA mahallelerinde ASMA BULANIK MAH sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MUDURNU ilçesinde 06 Mart Çarşamba 09:30-13:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 100. YIL, 100.YIL, BOSTANCILAR, ÇAMURLUK, HÜSAMETTİNDERE, KAHYALAR, KURTLAR, MERKEZ, MONGOSLAR, SARILAR MERKEZ, TAŞÇILAR, UZUNÇAM, YALAMALAR, YENI, YENİ mahallelerinde 100. YIL ORTAOKULU İÇİ YOLU, BOLU NALLIHAN YOLU, BOSTANCILAR KÖYÜ MERKEZ MEVKİİ, BOSTANCILAR KÖYÜ YOLU, BOSTANCILAR MERKEZ KÖY YOLU, ÇAMURLUK KÖYÜ, ÇAMURLUK KÖYÜ MERKEZ MAH, ÇAMURLUK KÖYÜ YOLU, ÇAMURLUK MERKEZ KÖY YOLU, GÖYNÜK YOLU, HÜSAMETTINDERE KÖY YOLU, HÜSAMETTİNDERE KÖYÜ, HÜSAMETTİNDERE KÖYÜ YOLU, HÜSAMETTİNDERE YENİ YERLEŞİM, KAHYALAR, KAHYALAR MAHALLE YOLU, KURTLAR KÖY YOLU, KURTLAR KÖYÜ, KURTLAR KÖYÜ YOLU, MONGOSLAR MAHALLE YOLU, SARILAR MERKEZ KÖY YOLU, TAŞÇILAR KÖYÜ YOLU, TIMARAKTAS MERKEZ KÖY YOLU, TIMARAKTAŞ KÖYÜ YOLU, UZUNCAMÇAM MERKEZ MAH, UZUNÇAM KÖY YOLU, UZUNÇAM KÖYÜ YOLU, VAKIFAKTAS MERKEZ KÖY YOLU, VAKIFAKTAŞ KÖYÜ YOLU, YALAMALAR MAHALLE YOLU, YENI YERLESIM YERI MAHALLE YOLU, YÜZÜNCÜ YIL KÖYÜ, YÜZÜNCÜYIL KÖYÜ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU GÖYNÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖYNÜK ilçesinde 06 Mart Çarşamba 09:30-14:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALTINCILAR mahallelerinde SÜNNET KÖYÜ ALTINCILAR MAH sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖYNÜK ilçesinde 06 Mart Çarşamba 09:30-14:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAPRAKLI mahallelerinde SÜNNET KÖYÜ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖYNÜK ilçesinde 06 Mart Çarşamba 10:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KOZDERE, YENİ mahallelerinde ESKİ BOLU BİLECİK YOLU, GÖYNÜK ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ Ö, ÖRENCİK KÖYÜ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖYNÜK ilçesinde 06 Mart Çarşamba 15:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKÇAALAN, AKÇAALAN MERKEZ, ARIKÇAYIRI, ASAGIKOZCAGIZ, AŞAĞIKOZCAĞIZ, BOZCAARMUT, CONLAR, DERE, HACIAHMETLER, KAVACIK, KOZCAĞIZ, KOZDERE, KÖSTEK, YENI, YENİ, YESILYAZI, YEŞİLYAZI mahallelerinde AKÇAALAN KÖYÜ YOLU, AKÇAALAN MERKEZ KÖY YOLU, AKÇAKAVAK KÖYÜ, ARIKÇAYIRI KÖY YOLU, ARIKÇAYIRI KÖYÜ YOLU, ASAGIKOZCAGIZ MAHALLE YOLU, BOLU BİLECİK YOLU, BOZCAARMUT KÖYÜ YOLU, ÇAMLICA KÖYÜ ÖRENCİK DEPOSU, DERE MAHALLE YOLU, GÖYNÜK DOĞA OTEL, HACIAHMETLER MAHALLE YOLU, KAVACIK MAHALLE YOLU, KOZCAAĞIZ KÖYÜ KÖSTEK MAH, KOZCAGIZ KÖYÜ, KOZCAĞIZ KÖYÜ YOLU, KOZDERE MAHALLE YOLU, YENI MAHALLE YOLU, YESILYAZI KÖY YOLU, YEŞİLYAZI KÖYÜ, YEŞİLYAZI KÖYÜ HACIAHMETLER MA, YEŞİLYAZI KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 06 Mart Çarşamba 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: APALAR, ASAGI, ASAGI YAYLASI, AŞAĞI, BULUTLAR, FINDICAK, GÖLCÜK, HAMZABEY YAYLASI, KARAKAYA YAYLASI, MERKEZ, YAKUPLAR, YENİKÖY, YUKARI, YUKARISOKU mahallelerinde 799, 849 SK., APALAR MAHALLE YOLU, ARÇELİK SK., ASAGI MAHALLE YOLU, ÇELEYOLU, ÇÖP YOLU SK., ÇUKURÖEN KÖY YOLU - YUKARI MAH, ÇUKURÖREN KÖY YOLU - HAMZABEY, ÇUKURÖREN KÖYÜ YOLU, ÇUKURÖREN MERKEZ KÖY YOLU, DUMANTEPE SİTESİ İÇİ YOLU, DUMANTEPE SK., FINDICAK MAHALLE YOLU, GÖLCÜK MERKEZ KÖY YOLU, GÖLCÜK YAYLA YOLU, HAMZA BEY KÖYÜ, HAMZABEY ASAGI YAYLA YOLU, HAMZABEY KÖY YOLU - YENİKÖY KÖ, HAMZABEY KÖY YOLU - YUKARI MAH, HAMZABEY KÖYÜ GÖCÜKLER MEVKİİ, HAMZABEY KÖYÜ YOLU, HAMZABEY YAYLASI, IMAMLAR MAHALLE YOLU, KARAKAYA YAYLA YOLU, KOYUNPINAR, KOYUNPINAR SK., MEZARLIK ALTI, MEZARLIK ALTI KÜME EVLER, MUSLUKLAR KÖY YOLU, MUSLUKLAR KÖYÜ YOLU, YAKABAYAT BULUTLAR, YAKABAYAT KÖYÜ YOLU, YAKUPLAR KÖYÜ YAYLASI, YAKUPLAR KÖYÜ YOLU, YAKUPLAR KÖYÜ YOLU 6609, YAKUPLAR-5. SK., YEDİGÖLLER YOLU, YENIKÖY-3., YENİKÖY KÖY YOLU - HAMZABEY KÖ, YENİKÖY KÖYÜ, YENİKÖY KÖYÜ YAYLASI, YENİKÖY-1., YENİKÖY-1. SK., YENİKÖY-2. SK., YENİKÖY-4. SK., YUKARI HAMZABEY YAYLASI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 06 Mart Çarşamba 09:30-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇİVRİL, DAGKENT, DAĞKENT, KARAKÖY, PAŞAKÖY mahallelerinde 13. ADA CD., 21. ADA CD., 22. ADA CD., 24. ADA CD., 28. ADA CD., 29. ADA CD., 3. ADA CD., 30. ADA CD., 31. ADA CD., 32. ADA CD., 34. ADA CD., 35. ADA CD., 36. ADA CD., 4. ADA CD., 5. ADA CD., 6. ADA CD., 7. ADA CD., 10. ADA CD., 11. ADA, 11. ADA CD., 11. CD., 12. ADA, 12. ADA CD., 12. ADA SK., 1314 SK., 14. ADA CD., 15. ADA CD., 15. ADA SK., 16. ADA CD., 18. ADA CD., 19. ADA, 19. ADA CD., 2. ADA, 2. ADA CD., 2. ETAP TOKİ KONUTLARI KÜME EV, 2.ETAP TOKI KONUTLARI, 2.ETAP TOKİ KONUTLARI KÜME EVLER, 20. ADA, 23.ADA SK., 24. ADA, 26. ADA CD., 27. ADA, 30. ADA, 32. ADA, 33. ADA, 34. ADA, 35. ADA, 35. ADA SK., 37. ADA CD., 37. ADA, 38. ADA CD., 38. ADA, 39. ADA CD., 40. ADA CD., 41. ADA CD., 41. ADA, 42. ADA CD., 42. ADA, 44. ADA, 44.ADA SK., 47.ADA SK., 48. ADA CD., 5. ADA, 5. ADA SK., 55. ADA, 6. ADA, 6. CD., 7. ADA, 8. ADA, 8. ADA CAD, 9. ADA, 9. ADA CD., CİVEKLER MEVKİ TOKİ KONUTLARI SK., DAĞKENT PARKI İÇİ YOLU, VALI CELAL KAYA CAN, VALI CELAL KAYA CAN CD., VALİ CELAL KAYA CAN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 06 Mart Çarşamba 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAYGÖKPINAR, MERKEZ mahallelerinde ÇAYGÖKPINAR KÖY YOLU, ÇAYGÖKPINAR KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 06 Mart Çarşamba 09:30-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CAMILIBÖLÜK, GÖVEM mahallelerinde CAMILIBÖLÜK MAHALLE YOLU, GÖVEM KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.