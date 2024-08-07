07 Ağustos SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 07.08.2024 - 09:34

Güncelleme: 07.08.2024 - 09:34

SAKARYA ilinde 07 Ağustos Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

SAKARYA KARASU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARASU ilçesinde 07 Ağustos Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KUYUMCULLU, KUYUMCULU mahallelerinde AKÇAKOCA KARASU YOLU, MADEN DERESI, MERKEZ/11, SALIKAYA ESKI, SALIKAYA ESKİ, SALIKAYA YENI, SALIKAYA YOLU, SALIKAYA YOLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SERDİVAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SERDİVAN ilçesinde 07 Ağustos Çarşamba 10:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARABACIALANI, ÇUBUKLU, DAGYONCALI, DAĞYONCALI, HAMITABAT, HAMİTABAT, KAZIMPASA, KAZIMPAŞA, KURUÇESME, KURUÇEŞME, RESADIYE, REŞADİYE, SELAHIYE, SELAHİYE mahallelerinde 18 NISAN CD., 18 NİSAN, 18 NİSAN CD., 2134. SK., 2202. SK., 2215., 2225., 2305., 2405., 2431., 2431. SK., 4600. SK., ALEV SK., ATLAS SK., BAL, CAMI SK., CAMİ SK., DEMET, DERE, EVREN, FARUK BENLİ SK., GAZİ YİĞİT UÇAR, GÜMÜS, GÜMÜŞ SK., HALDIZOĞLU SK., İPEKYOLU CD., İsimsiz149, KARAKOL SK., KAZIMPASA, KONAK SK., KURTULUS CD., KURTULUŞ CD., MEŞELİ SK., NURİ KESKİN SK., P.T.T., SAFIR, SANAYİİ CD., SEHIT EREN BÜLBÜL, SELAHİYE KÖYÜ İÇ YOLU, SÜZER SK., ŞEHİT EREN BÜLBÜL, ŞEHİT MEHMET KARABAŞOĞLU CD., ULU SK., UZEL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 07 Ağustos Çarşamba 10:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ASAGIDEREKÖY, AŞAĞIDEREKÖY, ÇUBUKLU, ESENTEPE, HAMITABAT, HAMİTABAT, KURUÇEŞME, RESADIYE, YUKARIDEREKÖY mahallelerinde 2218., 2322. SK., 2421. SK., 2422., 2422. SK., 2423., 2423. SK., 2424. SK., 924., ASIK, ASIK SK., BAL SK., BOGAZIÇI, BOGAZIÇI CD., BOĞAZİÇİ CD., ÇAMYOLU, ÇAMYOLU CD., ÇEŞME, ÇUBUKLU CD., ÇUBUKLU KÖYÜ İÇ YOLU, DİK, DİK SK., DİLAN, DİLAN SK., EKOLOJİ LABORATUARI, ESENYAKA SK., IBRAHIM ÖGRETMEN, ISTIKLAL CD., İsimsiz153, KARAKOL, KURUÇEŞME KÖYÜ İÇ YOLU, ULUDAG, ULUDAĞ SK., YASEMIN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 07 Ağustos Çarşamba 16:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARABACIALANI, ÇUBUKLU, DAGYONCALI, DAĞYONCALI, HAMITABAT, HAMİTABAT, KAZIMPASA, KAZIMPAŞA, KURUÇESME, KURUÇEŞME, RESADIYE, REŞADİYE, SELAHIYE, SELAHİYE, YUKARIDEREKÖY mahallelerinde 18 NISAN, 18 Nisan cd, 2102. SK., 2103., 2128., 2134., 2141., 2202., 2204. SK., 2229. SK., 2306., 2307., 2314., 2321. SK., 2323. SK., 2401., 2401. SK., 2402. SK., 2403. SK., 2405. SK., 2406., 2424., ALÇAK AÇMA, ALÇAK AÇMA SK., AŞIK SK., BOR, BOR SK., CAMI, CAMİİ SK., ÇAKAR SK., ÇAMYOLU SK., DAĞYONCALI KÖYÜ İÇ YOLU, DEMET SK., EVREN SK., FIRUZE, FİRUZE SK., GÜVEN SK., IPEKYOLU, ISLER SK., İPEK YOLU CD., İŞLER SK., KADI, KAZIMPASA CD., KAZIMPAŞA, KAZIMPAŞA CD., KONAK, KURTULUS, MESELI, P.T.T. SK., SAFİR SK., STADYUM CD., YASEMIN SK., YASEMİN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 07 Ağustos Çarşamba 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OTUZIKI EVLER, OTUZİKİ EVLER mahallelerinde BESKÖPRÜ, DURU SK., EREN SK., FIDAN, FİDAN SK., PEHLİVAN SK., SEHIT REGAIP SAHIN, SÜKRAN, ŞÜKRAN SK., VOLKAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 07 Ağustos Çarşamba 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OTUZIKI EVLER, OTUZİKİ EVLER mahallelerinde BEŞKÖPRÜ CD., BUĞDAY SK., CAN SK., HAŞİM SK., KEREM SK., SEMA SK., TASKIN, TAŞKIN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ADAPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ADAPAZARI ilçesinde 07 Ağustos Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAĞLAYAN, DOGANCILAR, DOĞANCILAR, HACIRAMAZANLAR, KASIMLAR, KAVAKLIORMAN, KURTBEYLER, RÜSTEMLER, SOLAKLAR, TURNADERE mahallelerinde 1801 NOLU, 1801 NOLU SK., 1802 NOLU SK., 1802 NOLU/3, 5481 NOLU, 5481 NOLU SK., 5481. SK., 5482 NOLU SK., 5483 NOLU, 5483 NOLU SK., 5501 NOLU SK., 5504 NOLU SK., 5505 NOLU SK., 5562 NOLU SK., 5563 NOLU SK., 5564 NOLU, 5582 NOLU SK., 5743 NOLU SK., ÇOCUK PARKI İÇİ YOLU, DERNEK KIRI SK., KAYNARCALI SEKO, KUL SK., KURTDOGAN, KURTDOGAN/3, SARIKAMIS, SARIKAMIŞ CD., SELANIK, SET ÜSTÜ CD., SET ÜSTÜ/2, SOLAKLAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 07 Ağustos Çarşamba 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAMAN mahallelerinde 1. SK., 1463 KÜME EVLER, 1464 KÜME EVLER, 1465 KÜME EVLER, 5. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 07 Ağustos Çarşamba 13:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAMAN mahallelerinde 1448 KÜME EVLER, 1449 KÜME EVLER, 1450 KÜME EVLER, 1451 KÜME EVLER, 1452 KÜME EVLER, 1458 KÜME EVLER, 1461 KÜME EVLER, 3010. SK., 3015 NOLU SK., SAHRA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA GEYVE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEYVE ilçesinde 07 Ağustos Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAYKÖY, DOGANCIL, DOĞANCIL mahallelerinde DOĞANCIL SK., ESKICILER, İsimsiz77 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 07 Ağustos Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALIFUATPASA, MELEKSEORUÇ, MELEKSESOLAK, MELEKŞEORUÇ, MELEKŞESOLAK mahallelerinde 3901., 3904., 3907., 3952., 3953., 3955., ADAPAZARI BİLECİK YOLU, CAMILI, CAMİLİ SK., CUMHURİYET CD., ERENLER, KALAYCI, KALAYCI SK., MADANLAR, MADANLAR SK., MELEKSEORUÇ, MELEKSEORUÇ SK., MELEKSESOLAK, MELEKŞEORUÇ KÖYÜ İÇ YOLU, MELEKŞEORUÇ SK., MELEKŞESOLAK KÖYÜ İÇ YOLU, MELEKŞESOLAK SK., RAMADANLAR, RAMADANLAR SK., SEFERLER SK., SOLAKLAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 07 Ağustos Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKDOGAN, ÇINE, ÇİNE, GÜNHOSLAR, GÜNHOŞLAR mahallelerinde 2353., AKDOGAN SK., ÇINE, ÇINE SK., ÇİNE SK., GÜNHOSLAR, GÜNHOŞLAR KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 07 Ağustos Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKDOGAN, AKDOĞAN, ÇINE, GÜNHOŞLAR mahallelerinde 2361., AKDOGAN, AKDOĞAN SK., ARPASLAR, ARPAŞLAR, ÇİNE, GÜNHOŞLAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KOCAALİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KOCAALİ ilçesinde 07 Ağustos Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HIZAR, KARALAR, KARAPELIT, KARAPELİT, SELAHIYE, SELAHİYE mahallelerinde ABAZA DÜZÜ, ABAZA DÜZÜ/1, ABAZA DÜZÜ/3, ABAZA DÜZÜ/4, ABAZA DÜZÜ/6, ABAZA DÜZÜ/7, ANBARLIK, BEKTAŞI SK., ÇAKALDAGI, ÇAKALDAĞI SK., ÇOBANSAYVANT, FINDIKLIK EVLERİ(3), GÖKÇELİK, GÜMÜŞOLUK KOCAALİ CAD., HUNLUBEY SK., KARAPELİT KÖYÜ İÇ YOLU, KOCAALİ LAHNA YOLU, MERKEZ(KARAPELİT), MERKEZ(SELAHİYE), MERKEZ/100, MERKEZ/55, MERKEZ_6 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ERENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ERENLER ilçesinde 07 Ağustos Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAZILI mahallelerinde ADAPAZARI KARAPÜRÇEK YOLU, YAZILI, YAZILI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 07 Ağustos Çarşamba 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ERENLER, HACIOGLU, HACIOĞLU, TABAKHANE mahallelerinde 1007. SK., 1010, 1010. SK., 1012 SK., 1012. SK., 1014 SK., 1014. SK., 1016. SK., 1027, 1027 SK., 1027. SK., 1037 SK., 1039 SK., 1041 SK., 1042, 1042 SK., 1043 SK., 1045 SK., 1046 SK., 1047, 1047 SK., 1048, 1048 SK., 1050, 1050 SK., 1056 SK., 4021 SK., 4023 SK., 4025 SK., 4026 SK., 4028 SK., 4029, 4029 SK., 4031 SK., 4032 SK., 4035 SK., 4036 SK., 4037, 4038 SK., 4040 SK., 4041, 5061 SK., 5063 SK., 5073 SK., 5077 SK., 5079 SK., 5094 SK., 5098 SK., 5102 SK., 5106, 5106 SK., 5108 SK., 5110, CUMHURİYET, ERENLER CD., EVLIYA ÇELEBI, EVLİYA ÇELEBİ, EVLİYA ÇELEBİ CD., GÜVENKENT SİTESİ İÇİ YOLU, HANIMELI, M.AKİF ERSOY CD., NİSAN 17. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SÖĞÜTLÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SÖĞÜTLÜ ilçesinde 07 Ağustos Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKARCA mahallelerinde KÜÇÜK CAMİ, SARMAŞIK SK., ZAMBAK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SÖĞÜTLÜ ilçesinde 07 Ağustos Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKARCA mahallelerinde KARDEŞLİK SK., ZAMBAK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SAPANCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SAPANCA ilçesinde 07 Ağustos Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜLDIBI, ISTANBULDERE, İSTANBULDERE, MURADIYE, MURADİYE mahallelerinde ASLANOĞLU CD., ÇAVUSOGLU, ÇAVUŞOĞLU SK., DEGIRMEN 3, DEĞİRMEN SK., ISTANBUL DERE, ISTANBUL DERE 2, İSTANBULDERE CD., İSTANBULDERE MERKEZ SK., MURADIYE/1, MURADİYE SK., MUSADERE, ORMAN YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 07 Ağustos Çarşamba 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YANIK mahallelerinde ÇİFTLİK CD., KAVLANLIK, KAVLANLIK SK., MESELIK 1/8, MEŞELİK, MEŞELİK1, SAPANCA YOLU CD., YANIK ORTA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA PAMUKOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

PAMUKOVA ilçesinde 07 Ağustos Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET, YENICE, YENİCE mahallelerinde ABDULLAH ATEŞ SK., ÇARDAK, ÇARDAK SK., DR. FEVZIYE ÇEVIK-, ESTERGON SK., MUHARREM ÇOGAL, MUHARREM ÇOGAL/3, MUHARREM ÇOĞAL SK., UZUN, UZUN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.