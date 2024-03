08 Mart BOLU elektrik kesintisi: BOLU ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 08.03.2024 - 00:36

BOLU ilinde 08 Mart Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında BOLU ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte BOLU ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

BOLU MENGEN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MENGEN ilçesinde 08 Mart Cuma 09:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KOCABEYLER, KÖKEM, YAZICILAR mahallelerinde DEMİRCİLER YAZICILAR MAH, KAVACIK KÖY YOLU, KOCABEYLER, KOCABEYLER MAHALLE YOLU, KÖKEM MAHALLE YOLU, YAZICILAR MAHALLE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MENGEN ilçesinde 08 Mart Cuma 09:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TÜRKBEYLI, TÜRKBEYLİ mahallelerinde 1009 SK., AŞÇILAR 1 CD., HACI AHMET YESEVİ, HAYRI DEMIROK, ŞAHİNLER CD., ZONGULDAK, ZONGULDAK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU GEREDE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEREDE ilçesinde 08 Mart Cuma 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MANGALLAR, MERKEZ mahallelerinde MANGALLAR KÖY YOLU, MANKALLAR KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU MUDURNU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MUDURNU ilçesinde 08 Mart Cuma 09:30-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALASINIR, ALASİNİR, DELICELER, TOPALLAR mahallelerinde ALASINIR MAHALLE YOLU, BOLU BILECIK YOLU, KÖY SOKAĞI, TOPALLAR MAHALLE YOLU, YAZILAR KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MUDURNU ilçesinde 08 Mart Cuma 13:00-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KEÇİKIRAN mahallelerinde KEÇİKIRAN KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MUDURNU ilçesinde 08 Mart Cuma 10:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ASMA mahallelerinde ASMA BULANIK MAH sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MUDURNU ilçesinde 08 Mart Cuma 13:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAVUŞDERESİ mahallelerinde ÇAVUŞDERE KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MUDURNU ilçesinde 08 Mart Cuma 10:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KAYGANA mahallelerinde BOLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 08 Mart Cuma 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DEMİRCİLER, DEMİRCİLER MÜCAVİR, MERKEZ mahallelerinde ÇAMLIK KÜMEEVLERI, DEMİRCİLER-3. SK., PIRAHMETLER-2., PIRAHMETLER-4., PİRAHMETLER DEMİRCİLER YAYLAS, PİRAHMETLER DEMİRCİLER MAH, PİRAHMETLER YOLU, PİRAHMETLER-2. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 08 Mart Cuma 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: APALAR, ASAGI, ASAGI YAYLASI, AŞAĞI, BULUTLAR, FINDICAK, GÖLCÜK, HAMZABEY YAYLASI, KARAKAYA YAYLASI, MERKEZ, MUSLUKLAR, YAKUPLAR, YENİKÖY, YUKARI, YUKARISOKU mahallelerinde 799, 849 SK., APALAR MAHALLE YOLU, ARÇELİK SK., ASAGI MAHALLE YOLU, ÇELEYOLU, ÇÖP YOLU SK., ÇUKURÖEN KÖY YOLU - YUKARI MAH, ÇUKURÖREN KÖY YOLU - HAMZABEY, ÇUKURÖREN KÖYÜ YOLU, ÇUKURÖREN MERKEZ KÖY YOLU, DUMANTEPE SİTESİ İÇİ YOLU, DUMANTEPE SK., FINDICAK MAHALLE YOLU, GÖLCÜK YAYLA YOLU, HAMZA BEY KÖYÜ, HAMZABEY ASAGI YAYLA YOLU, HAMZABEY KÖY YOLU - YENİKÖY KÖ, HAMZABEY KÖY YOLU - YUKARI MAH, HAMZABEY KÖYÜ GÖCÜKLER MEVKİİ, HAMZABEY KÖYÜ YOLU, HAMZABEY YAYLASI, IMAMLAR MAHALLE YOLU, KARAKAYA YAYLA YOLU, KOYUNPINAR, KOYUNPINAR SK., MEZARLIK ALTI, MEZARLIK ALTI KÜME EVLER, MUSLUKLAR KÖY YOLU, MUSLUKLAR KÖYÜ YOLU, YAKABAYAT BULUTLAR, YAKABAYAT KÖYÜ YOLU, YAKUPLAR KÖYÜ YAYLASI, YAKUPLAR KÖYÜ YOLU, YAKUPLAR KÖYÜ YOLU 6609, YAKUPLAR-5. SK., YEDİGÖLLER YOLU, YENIKÖY-3., YENİKÖY KÖY YOLU - HAMZABEY KÖ, YENİKÖY KÖYÜ, YENİKÖY KÖYÜ YAYLASI, YENİKÖY-1., YENİKÖY-1. SK., YENİKÖY-2. SK., YENİKÖY-4. SK., YUKARI HAMZABEY YAYLASI, YUKARI MAHALLE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 08 Mart Cuma 09:30-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇİVRİL, DAGKENT, DAĞKENT, KARAKÖY, PAŞAKÖY mahallelerinde 13. ADA CD., 21. ADA CD., 22. ADA CD., 24. ADA CD., 28. ADA CD., 29. ADA CD., 3. ADA CD., 30. ADA CD., 31. ADA CD., 32. ADA CD., 34. ADA CD., 35. ADA CD., 36. ADA CD., 4. ADA CD., 5. ADA CD., 6. ADA CD., 7. ADA CD., 10. ADA CD., 11. ADA, 11. ADA CD., 11. CD., 12. ADA, 12. ADA CD., 12. ADA SK., 1314 SK., 14. ADA CD., 15. ADA CD., 15. ADA SK., 16. ADA CD., 18. ADA CD., 19. ADA, 19. ADA CD., 2. ADA, 2. ADA CD., 2. ETAP TOKİ KONUTLARI KÜME EV, 2.ETAP TOKI KONUTLARI, 2.ETAP TOKİ KONUTLARI KÜME EVLER, 20. ADA, 23.ADA SK., 24. ADA, 26. ADA CD., 27. ADA, 30. ADA, 32. ADA, 33. ADA, 34. ADA, 35. ADA, 35. ADA SK., 37. ADA CD., 37. ADA, 38. ADA CD., 38. ADA, 39. ADA CD., 40. ADA CD., 41. ADA CD., 41. ADA, 42. ADA CD., 42. ADA, 44. ADA, 44.ADA SK., 47.ADA SK., 48. ADA CD., 5. ADA, 5. ADA SK., 55. ADA, 6. ADA, 7. ADA, 8. ADA, 8. ADA CAD, 9. ADA, 9. ADA CD., CİVEKLER MEVKİ TOKİ KONUTLARI SK., D-100 KARAYOLU CD., DAĞKENT PARKI İÇİ YOLU, VALI CELAL KAYA CAN, VALI CELAL KAYA CAN CD., VALİ CELAL KAYA CAN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 08 Mart Cuma 09:00-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KAYSELLER, SARIAHMETLER, VAYISLAR mahallelerinde ÇOBANKAYA KÖYÜ VAYISLAR MAH, ÇOBANKAYA KÖYÜ YOLU, ÇOBANKAYA ŞEHİT MURAT PACAL İL, SARIAHMETLER KÖYÜ YOLU, VAYISLAR MAHALLE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 08 Mart Cuma 14:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAKÖY mahallelerinde AİBÜ İÇİ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 08 Mart Cuma 10:30-11:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KAYSELLER mahallelerinde ÇOBANKAYA KÖYÜ, KAYSELLER MAHALLE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 08 Mart Cuma 11:30-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MERKEZ mahallelerinde YESILÇELE KÖY YOLU, YEŞİLÇELE KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 08 Mart Cuma 12:30-13:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÖLCÜK, MERKEZ mahallelerinde GÖLCÜK KÖYÜ YOLU, GÖLCÜK MERKEZ KÖY YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 08 Mart Cuma 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AŞAĞI mahallelerinde ERİCEK KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 08 Mart Cuma 11:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MERKEZ mahallelerinde ERICEK KÖY YOLU, ERİCEK KÖYÜ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 08 Mart Cuma 14:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BÜNÜŞ, MERKEZ mahallelerinde BÜNÜS KÖY YOLU, BÜNÜŞ KÖYÜ, BÜNÜŞ KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU GÖYNÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖYNÜK ilçesinde 08 Mart Cuma 09:30-14:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALTINCILAR mahallelerinde SÜNNET KÖYÜ ALTINCILAR MAH sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖYNÜK ilçesinde 08 Mart Cuma 09:30-14:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DEMİRHANLAR mahallelerinde DEMİRHANLAR KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖYNÜK ilçesinde 08 Mart Cuma 10:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KOZDERE mahallelerinde ÖRENCİK KÖYÜ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.