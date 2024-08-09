09 Ağustos KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 09.08.2024 - 10:11

Güncelleme: 09.08.2024 - 10:11

KOCAELİ ilinde 09 Ağustos Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KOCAELİ GÖLCÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLCÜK ilçesinde 09 Ağustos Cuma 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAKÖPRÜ, SEPETLIPINAR, SEPETLİPINAR mahallelerinde BALABAN SK., DENIZ, ISMAIL HAKKI ZEYTINOGLU, KARTOPU SK., KÜRE, TAŞIL SK., TENA, YESILYOL sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARTEPE ilçesinde 09 Ağustos Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ERTUGRUL GAZI, UZUNBEY, UZUNÇIFTLIK, UZUNÇİFTLİK mahallelerinde AKMESE YOLU, BAHÇELI, BAHÇELİ SK., MIHRIBAN, MİHRİBAN SK., MİLLİYET SK., REFORM, REFORM CD., SADUN ATIG, SADUN ATIĞ CD., SEVEN SK., SEVGİYOLU SK., SEVİLEN SK., SEVİMLİ SK., TEM BAĞLANTI YOLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 09 Ağustos Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KETENCILER, KETENCİLER mahallelerinde CAMI MEVKII, CAMİ MEVKİİ KÜME EVLER, TIRANKO MEVKII, TIRANKO MEVKİİ KÜME EVLER, YUKARI MEVKII KÜME EVLER, YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 09 Ağustos Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATIH, FATİH mahallelerinde AKKONAK, AKKONAK SK., CEREN, GÜLDESTE SK., GÜLLÜ, GÜLLÜ SK., HÜNER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 09 Ağustos Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İBRİKDERE, UZUNTARLA mahallelerinde 142. SK., 144. SK., 145. SK., 146. SK., 147. SK., 148. SK., 149. SK., 150. SK., 151., 151. SK., 152. SK., 153. SK., 154. SK., 155. SK., 157. SK., 431. SK., HACI ARİF CD., SULTAN BEYAZIT CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 09 Ağustos Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYRAKTAR, GEDIKLI, GEDİKLİ, UZUNBEY, ZEYTINBURNU, ZEYTİNBURNU mahallelerinde AKMEŞE YOLU CD., ALACAHAN SK., ATATÜRK CD, ATATÜRK CD., ATMACA SK, BAGDAT, BAĞDAT SK., BAHAR SK., BAŞER SK., BATIHAN SK., BAYRAKTAR YOLU, BAYRAKTAR YOLU SK., BODUROGLU MEVKII, BODUROĞLU MEVKİİ, BODUROĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, CELAL, CELAL SK., CEYHAN, CEYHAN SK., CİHANGİR SK., CUMHURİYET. CD., ÇENGEL CD., ÇİMEN SK., DONBAYCI MEVKII, DONBAYCI MEVKİİ KÜME EVLER, ELİSA, ELMACI MEVKII, ELMACI MEVKİİ KÜME EVLER, ERBAB SK., ERKİN SK., FENERLİ SK., GÜLSER SK., GÜNAY SK., HARA, HARA SK., HASEKİ, KABAKÇI MEVKII, KABAKÇI MEVKİİ KÜME EVLER, KANGAL SK., KIVILCIM SK., KÖYYOLU SK., KUŞDİLİ SK., LALE SK., MANCARCI MEVKII, MANCARCI MEVKİİ KÜME EVLER, MOLLAOGLU MEVKII, MOLLAOĞLU MEVKİİ KÜME EVL, MOLLAOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, MÜSLIM SK., MÜSLİM SK., PERÇEM SK., SABAH, SABAH SK., SADAKAT SK., SAYDAM SK., SAYGIN, SONBAHAR SK., SUBAY SK., TAN SK., TEPEKÖY MEVKİİ KÜME EVLER, TESKERE SK., UZUN SK., VURALLAR SK., YURTERİ SK., YÜCELEN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 09 Ağustos Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖSEKÖY mahallelerinde DAMLALI, DAMLALI SK., FERMAN SK., GAZİ OSMAN PAŞA CD., HAZAL SK., KARAGÖZ SK., MUSA KAZIM, MUSA KAZIM SK., ÖZKAN, ÖZKAN SK., ÜLKÜ SK., YAMAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 09 Ağustos Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALABAN, NUSRETIYE, NUSRETİYE, SIRINSULHIYE, SUADIYE, SUADİYE, ŞİRİNSULHİYE mahallelerinde 1.İSİMSİZ SK., 12.İSİMSİZ SK., 2.İSİMSİZ SK., 9.İSİMSİZ SK., ABBAS, ABBAS SK., ADALAR SK., AHATLI SK., AKÇASU SK., ALAYLI SK., ALIOGULLARI, ALİOĞULLARI SK., ARAPOĞLU SK., ARSLAN, ARSLAN CD., ARTEZYEN SK., ARTVIN, ARTVİN SK., ATILAY SK., AYDINLIK, AYDINLIK SK., AYDINTEPE, BAHÇELİEVLER SK., BALABAN BAYRAK SK., BALABAN CUMHURİYET CD., BALCILAR SK., BELLİSAN SK., BLD.BSK.HÜSNÜ ILHAN, BLD.BSK.HÜSNÜ ILHAN CD., BLD.BŞK.HÜSNÜ İLHAN CD., CEVIZLIK, CEVIZLIK EVLERI, CEVİZLİK CD., CEVİZLİK EVLERİ SİTE YOLU SK, CEVİZLİK EVLERİ SK., CEVİZLİK SK., CEVİZLİK. SK., ÇAKIROĞLU SK., ÇAMLIK ÇIKMAZI SK., ÇANAKÇI SUYU SK., ÇAYKARA SK., DEGIRMENKAPI, DEĞİRMENKAPI CD., DEMİRCİLER SK., DERELİ SK., DIZDAROGLU, DIZGE, DİZDAROĞLU CD., DİZGE SK., DOĞANER SK., DOKTOR AVNİ SK., DR. MEHMET KIVANÇ, DR. MEHMET KIVANÇ SK., DR.SEBAHATTİN KERİMOĞLU SK., DURSUN, DURSUN SK., ELÇİ SK., ERDOĞAN SK., ERTUG, ERTUĞ SK., FAHRİ SK., FERHAT AĞA SK., FILIZLER, FİLİZLER SK, GEDE SK., GÜLBAHÇE, GÜLBAHÇE CD., GÜLLİCE SK., GÜLLÜCE, GÜLYALI SK., GÜMÜSÇÜ, GÜMÜŞÇÜ SK, GÜMÜŞÇÜ SK., HAKİM MUSTAFA ÇIKMAZI SK., HALK SK., HAN YERİ EVLERİ SİTE YOLU SK, HANYERI, HANYERİ SK., HARMANLIK SK., HASDEMİR VİLLALARI SİTE YOLU S, HİZMET SK, HOCALAR SK., İFTİHAR SK, İMAMOĞLU SK., İPEKYOLU CD., İPEKYOLU EVLERİ SİTE YOLU SK, İZMİT CD., KABAKOZ SK., KADEM, KADEM SK., KADIMEZARI CD., KADIR ASLAN, KADİR ASLAN SK, KANAAT, KANAAT SK., KARADERE, KARADERE CD., KARAKADILAR CD., KARALAR SK., KARALI SK., KARPUZLUK, KARPUZLUK SK., KAYI SK., KAZDALLAR ÇIKMAZI SK., KELESLI, KELEŞLİ SK., KESTANELIK, KESTANELİK SK., KIVANÇ ÇIKMAZI, KIVANÇ ÇIKMAZI SK., KİRAZLIK EVLERİ SİTE YOLU SK, KORUCU SK., KUPLAY SK., MEKTEPLI, MEKTEPLİ SK., MEMISLER, MEMİŞLER SK., MESRUTIYET, MESUDIYE, MESUDIYE CD., MESUDİYE CD., MESUDİYE. CD., MEŞRUTİYET SK., MEYVELIK, MOLLAGARIP, MOLLAGARİP SK., NAZIM DEMİRCİ. CD., NUSRETIYE IZMIT CD., NUSRETİYE İZMİT CD., OKÇAPINAR, OKÇAPINAR SK., ORTAKLAR SK., ÖMERAĞA SK., ÖMERLİ SK., ÖNCÜ SK., ÖZKANLI SK., ÖZKOÇ SK., ÖZMEN SK., ÖZÜER ÇIKMAZI SK., PERVANE SK., RAUF EFENDİ SK., RUMELİ SK., SARMAŞIKLAR SK., SERT SK., SEVIL, SEVİL SK, SEVİL SK., SIRINTEPE, SIRINYOL, SÖNMEZLER SK., SUADİYE BAĞDAT CD., SUADİYE KARTEPE VİLLALARI SK, SUBAŞILAR SK., ŞAHİNTEPE SK., ŞEHİT İSHAK ÖZTÜRK SK, ŞEHİT İSHAK ÖZTÜRK SK., ŞİRİNAĞA CD., ŞİRİNTEPE SK., ŞİRİNYOL SK., TALIP, TAŞLI TARLA SK., TEPELI, TEPELİ SK, TEPELİ SK., TOPKAPI, TOPKAPI CD., TUROĞLU SK, TUZLA SK., UZAK, UZAK SK., UZUN YOL, UZUN YOL SK., VAROL, VAROL SK., YAKIN, YAKIN SK., YERLİTÜRK ÇIKMAZI SK., YILMAZLAR SK., YUSUF DEDE SK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 09 Ağustos Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ERTUGRUL GAZI, ERTUĞRUL GAZİ mahallelerinde AKINTÜRK, AKINTÜRK SK., AKYILDIZ SK., DİVİTLİ SK., GEBEŞLER SK., HAZAN SK., HAZAR SK., HAZER, HIZIR REIS, HIZIR REİS SK., KANUNİ SK., KAYHAN SK., KEMAL REİS SK., MARAL, PIRI REIS, PİRİ REİS SK., SALİH REİS SK., ŞEHİTLER CD., VEFALI SK., YAVUZ SELİM SK., ZİYA PAŞA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 09 Ağustos Cuma 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESME, EŞME, MASUKIYE, UZUNTARLA mahallelerinde 305., 309., 309. SK., 317. SK., 402. SK., 403., 403. SK., 404. SK., 405., 410. SK., 411. SK., 412. SK., 413., 413. SK., 415. SK, AKŞEHİR SK., AKYAR SK., ALAPLI, ALAPLI SK., AVANOS SK., AYITEPE YOLU, BAGLARBASI YOLU, BAĞLARBAŞI YOLU SK., BALKANLI SK., BİNGÜL SK., BOZDEMİR SK., ÇAMKONAK CD., ÇAPRAZ SK., D-100 YAN YOLU SK, DAVALI KIRMA YOLU SK., DESTE SK., DETAY SK., DOGANAY, DOĞANAY SK., EFSANE SK., ENDAMLI, ENDAMLI SK., EREL SK., ESME DERE YOLU, EŞME BAĞDAT CD., EŞME DERE YOLU SK., FINDIK DERE YOLU, FINDIK DERE YOLU SK., GÖKDAĞ SK., GÖL YOLU SK., GÖNEN SK., GÜLCE SK., HANLI SK., İSKELE SK., KIRMANLAR YOLU, KIRMANLAR YOLU SK., KURTALAN SK., LIMAN DERE, LİMAN DERE SK., MUSTAFA KARACAOGLU, MUSTAFA KARACAOĞLU SK., MÜMIN, MÜMİN SK., NECATI KOCAAGA, NECATİ KOCAAĞA SK., OTAG, OTAĞ SK., ÖZALP, ÖZALP SK., RÜZGAR TEPESI YOLU, RÜZGAR TEPESİ YOLU SK., SAHİL SK., SEKA KAMPI CD., SORGUN, SORGUN SK., ŞENLER SK., TOPAĞAÇLAR YOLU SK., UHUT CD., YENI MAH. KAMP YOLU, YENIAY, YENİ MAH. KAMP YOLU SK., YENİAY SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KÖRFEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KÖRFEZ ilçesinde 09 Ağustos Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KALBURCU mahallelerinde BEKTASLI MEVKII, BEKTAŞLI MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KANDIRA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KANDIRA ilçesinde 09 Ağustos Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIRKARMUT, SARIAHMETLER, SARICAALI, SARICAALİ, TOPLUCA mahallelerinde BEYAZITLAR MEVKİİ KÜME EVLER, CABBARLAR MEVKII KÜME EVLER, ÇILLER MEVKII KÜME EVLER, ÇUKUR MEVKİİ KÜME EVLER, İZMİT KANDIRA YOLU, İZMİT KANDIRA YOLU SK, KARAKİRAZ MEVKİİ KÜME EVLER, KASIMLAR MEVKII, KEREMLER MEVKII, KIRKARMUT HATIPLAR MEVKII, KIRKARMUT MERKEZ MEVKII, MUHARREMLER MEVKII, RAMAZANPASALAR MEVKII, SARIAHMETLER MERKEZ MEVKII, SARIAHMETLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SARICAALI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, SARICAALİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, TAHTACILAR MEVKII, ÜTÜK MEVKİİ KÜME EVLER, YAHYALAR MEVKII, YAHYALAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 09 Ağustos Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIRKARMUT, SARIAHMETLER, SARICAALI, SARICAALİ, SINANLIBILALLI, SİNANLIBİLALLİ, TOPLUCA mahallelerinde BESKES MEVKII, BEŞKEŞ MEVKİİ KÜME EVLER, BEYAZITLAR MEVKII, BEYAZITLAR MEVKİİ, BILALLI MEVKII, BİLALLİ MEVKİİ KÜME EVLER, CABBARLAR MEVKII, CABBARLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÇİLLER MEVKİİ KÜME EVLER, ÇOBANALILER MEVKII, ÇOBANALİLER MEVKİİ KÜME EVLER, ÇUKUR MEVKII, KARAKIRAZ MEVKII, KASIMLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KEREMLER MEVKİİ KÜME EVLER, KIRKARMUT HATIPLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KORUKLAR MEVKII, KORUKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KÖY SOKAĞI SK, MUHARREMLER MEVKİİ KÜME EVLER, RAMAZANPAŞALAR MEVKİİ KÜME EVLER, RUŞENLER MEVKİİ KÜME EVLER, SARICAALI MERKEZ MEVKII, SEPETÇİ KÖYÜ YOLU SK, TAHTACILAR MEVKİİ KÜME EVLER, TATARLAR MEVKII, TOPLUCA SOFULAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÜTÜK MEVKII, YAGCILAR MEVKII, YAĞCILAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ BAŞİSKELE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

BAŞİSKELE ilçesinde 09 Ağustos Cuma 05:00-07:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAYLACIK mahallelerinde AK SK., BASRA, BASRA SK., DOSTLUK, DOSTLUK SK., ERKUL SK., FERHAN, FERHAN SK., HALIL AGA, HALİLAĞA SK., HİMMET SK., KANAL SK., KANALYOLU CD., KARAMÜRSEL, KARAMÜRSEL CD., KAVALLIOGLU, KAVALLIOĞLU SK., KILIÇ, KILIÇ SK., KIVILCIM, MERT INAN, METIN, METIN SK., METİN SK., MEVLEVİ SK., SEDİR SK., SEVDA SK., SEVGİ SK., ŞAHİNKAYA SK., ŞEFKAT SK., ULUBAT SK., ULUBATLI, YAYLACIK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 09 Ağustos Cuma 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARADENIZLILER, KARADENİZLİLER mahallelerinde BARBAROS, BARBAROS CD., BERRAK SK., ÇAKIR SK., ÇİSE SK., EMPAY SK., FURUNCU, IHSAN, KESKIN, KESKİN, SAHINTÜRK, ŞAHİNTÜRK SK., TÜRKKAN, YILDIZ, YILDIZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 09 Ağustos Cuma 13:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEPETLIPINAR, SEPETLIPINAR SB, SEPETLİPINAR mahallelerinde ANKA, ARPALIK, ARPALIK CD., AY SK., BALLI BADEM SK, BAŞARAN SK., BEREN SK., BOZA ÇİÇEĞİ SK., CAMILI SK., D-130 KARAYOLU CD., DADAS, DADAŞ SK., DEMOKRATLAR, EMİNOĞLU SK., FEZA, FEZA SK., İBİŞOĞLU SK., KABACA, KAÇKARLAR SK., KARACA SK., KARAKALDIRIM CD., KARINCA DERE, KARINCA DERE SK., KIRYOLU SK., KOCAELİ SERBEST BÖLGE YOLU SK, KUZYELİ SK., LİVANELİLER SK., LOZAN, LOZAN CD., OSMAN SENOL, OSMAN ŞENOL CD., PETEK, PETEK SK., POSTACI, SANAYİ CD., SOYSAL SK., SÜMBÜL SK., ŞEN SK., ŞİMAL SK, TATAR SK., YETİM SK., YILDIZLAR, YILDIZLAR SK., ZİYARET SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 09 Ağustos Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BARBAROS, YESILKENT, YEŞİLKENT mahallelerinde ALİM SK., ATABARI SK., BAĞDAT CD., BENGISU, BENGİSU SK., GENÇLIK, HURİ SK., İNCİLER SK., MAHMUT ÇAVUŞ CD., MELEKSAH, MELEKŞAH SK., TANTAOGLU, TANTAOĞLU CD., TEMEL SK., YETENEKLİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ İZMİT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İZMİT ilçesinde 09 Ağustos Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKMESE ATATÜRK, AKMESE CUMHURIYET, AKMEŞE ATATÜRK, AKMEŞE CUMHURİYET, KARAABDÜLBAKI, SAPAKPINAR, SULTANIYE, SÜLEYMANIYE, SÜLEYMANİYE, ZEYTINBURNU mahallelerinde 5102. SK., 5103. SK., 5104. SK., 5105. SK., 5106., 5106. SK., 5107. SK., 5108. SK., 5109. SK., 5110. SK., 5111. SK., 5112. SK., 5113. SK., 5114. SK., 5115. SK., 5116. SK., 5118. SK., 5121. SK., 5122. SK., 5123. SK., 5124., 5125. SK., 5126. SK., 5127. SK., 5128. SK., 5130., 5130. SK., 5131., 5131. SK., 5132. SK., 5133. SK., 5134., 5134. SK., 5136. SK., 5144. SK., 5145., 5145. SK., 5147, 5147., 5151., 5152., 5153., 5154, BENT, BENT SK., CIVCIVOGLU MEVKII, CİVCİVOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, IBRAHIM KARAKURT, İBRAHİM KARAKURT CD., KAPAKLI YOLU SK., KARAABDÜLBAKI MERKEZ MEVKII, KARAABDÜLBAKİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KUSÇUBASI ESREF SENCER, KUŞÇUBAŞI EŞREF SENCER CD., MECİDİYE KÖYÜ YOLU SK, MENDERES, NIZAMOGLU ISMAIL, NİZAMOĞLU İSMAİL, NİZAMOĞLU İSMAİL CD., ÖZSOY AĞRASI MEVKİİ KÜME EVLER, PINARLI KONUTLAR MEVKII, PINARLI KONUTLAR MEVKİİİ KÜME EVLER, PİR AHMET YOLU SK., SAPAKPINAR MERKEZ MEVKII, SAPAKPINAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SULTANİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SÜLEYMANIYE MERKEZ MEVKII, SÜLEYMANİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, YELKEN KONUTLARI MEVKİİ KÜME EVLER, YENI YERLESIMLER MEVKII, YENİ YERLEŞİMLER MEVKİİ, YENİ YERLEŞİMLER MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 09 Ağustos Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇUBUKLUBALA mahallelerinde GAZİ HACI SÜLEYMAN, KARAASLAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 09 Ağustos Cuma 10:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KABAOĞLU mahallelerinde PROF BAKİ KOMSUOĞLU BULVAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DARICA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DARICA ilçesinde 09 Ağustos Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ATATÜRK, BAGLARBASI, BAĞLARBAŞI, BARIS, ESKIHISAR, ESKİHİSAR, FEVZIÇAKMAK, FEVZİÇAKMAK, KAZIMKARABEKIR, KAZIMKARABEKİR mahallelerinde 1842., ABİD SK., AKÇALI SK., AKÇE SK., AKINCILAR SK., AKMINARE, AKMİNARE SK., AKPINAR SK., AKTAŞ SK., ALI SAKIR, ALİ ŞAKİR SK., ALİYE SK., ALSANCAK SK., ALTUN, ALTUN SK., ANKA SK., ARSLAN SK., AŞIK VEYSEL CD., ATABAY, ATLAS SK., AYAN SK., AYAZMA SK., AYDIN, AYDIN SK., AYFER, AYFER SK., AYSEL, AYSEL SK., AYSENUR, AYŞENUR SK., BADEMLI, BADEMLİ SK., BAHÇE, BAHÇE SK., BAHRİYE ÜÇOK CD., BAHTİYAR SK., BALKAN, BALKAN SK., BARISSEVER, BARIŞSEVER SK., BEDIR, BEKTAŞ SK., BEYIT, BEYİT SK., BEYPINARI SK., BIRCAN, BİRCAN SK., BORA SK., CENGIZ, CENGIZ TOPEL, CENGİZ SK., CENGİZ TOPEL CD., CENK SK., CEVAHIR, CEVAHİR SK., CEYLAN SK., CEZBE, CEZBE SK., CİHAN SK., COŞKU SK., CÖMERT SK., ÇAKIL SK., ÇAMDIBI SK., ÇAMDİBİ SK., ÇETİN EMEÇ CD., ÇINAR CD., ÇİÇEK SK., ÇİÇEKDAĞI SK., ÇUBUK SK., ÇUKUR SK., DEĞERLİ SK., DEMIRCI, DEMİRCİ SK., DERGAH SK., DERMAN SK., DEVRAN, DEVRAN SK., DEVRİM SK., DIVAN, DİVAN SK., DOĞAN SK., DOLUNAY, DOLUNAY SK., DR.ZEKI ACAR, DR.ZEKI ACAR CD., DR.ZEKİ ACAR CD., DUHA SK., DURAN SK., DÜZLÜK SK., ECEHAN SK., EFELI, EFELİ SK., EFENDİOĞLU SK., EFLATUN SK., EĞİTİM CD., ELEK SK., ELEM, ELEM SK., ELMALI, ELMALI SK., EMIN, EMİN SK., EMSAL SK., ENGİN SK., ER, ER SK., ERDEM SK., ERENLER SK., ERIKLI, ERIS, ERİKLİ SK., ERİŞ SK., ESENGÜL SK., ESENTEPE, ESENTEPE SK., ESKIHISAR, ESKİHİSAR CD., EŞREF SK., ETHEM SK., EVLİYA ÇELEBİ SK., EYVALLAH SK., FERIT, FERİDUN SK., FERİT SK., FEVZİ SK., FINDIKLI SK., FİGAN SK., FÜSUN, FÜSUN SK., GAZANFER SK., GEÇER SK., GEÇİT SK., GEDİK SK., GELİNCİK SK., GENÇ OSMAN, GENÇ OSMAN CD., GENÇLİK SK., GENIS, GÖNÜL SK., GÜLENDAM SK., GÜLVEREN SK., GÜMÜS, GÜMÜŞ SK., GÜNEŞ SK., GÜRKAN SK., GÜRSEL, GÜRSEL SK., GÜZEL, GÜZEL SK., HANEDAN SK., HAS SK., HASTANE KARSISI, HASTANE KARŞISI SK., HAZINE, HAZİNE SK., HİLAL BAŞAK SK., HİSAR SK., HUKUK SK., HUZUR, HUZUR SK., HÜSAM SK., ISTASYON, IŞIL SK., İLÇE SK., İLGİ SK., İMAN SK., İNCİ SK., İNCİRLİK SK., İPEK SK., İSRA SK., İSTASYON CD., KAFKAS SK., KALP GÖZÜ SK., KANDİL SK., KARAHİSAR SK., KARLI SK., KATIP, KAVALA CD., KAYISI SK., KAYMAZ SK., KEKİK SK., KEKLİK SK., KELAM, KELAM SK., KELIME, KELİME SK., KENAN SK., KEŞİF SK., KIRAY SK., KIRAZLI, KIRÇİÇEĞİ SK., KIRLANGIÇ SK., KISA, KISA SK., KISMET SK., KIZILAY SK., KİRAZLI SK., KORU SK., KOSOVA SK., KOZALAK SK., KÖRFEZ CD., KÖŞK SK., KUTUP, KUTUP SK., KUYU SK., KÜÇÜK SK., LALEM SK., LAVANTA SK., LEYLAK, LEYLAK SK., MAHİR SK., MECIT, MEDİNE SK., MEHMET AKIF, MEHMET AKİF CD., MELİS SK., MENEKSE, MERCAN, MERCAN SK., MERDIVEN, MERDİVEN SK., MEVLANA, MİHRAP SK., MİNİ SK., MOLLA HÜSREV CD., MUHSİN SK., MÜBAREK, MÜBAREK SK., MÜLK, NACAR SK., NAMZET SK., NİLGÜN SK., NİYET SK., NUH SK., NURAY SK., NURGÖK SK., NURKAN SK., OKYAR SK., ONAR SK., ORKİDE SK., ORTANCA SK., ORUÇ REIS, ORUÇ REİS CD., ÖNAL, ÖNAL SK., ÖNDER SK., ÖRNEK SK., ÖZBAY, ÖZBAY SK., ÖZCAN SK., ÖZDEL SK., ÖZDEN, ÖZDEN SK., ÖZGE SK., PAMUK SK., PINARBASI, PINARBAŞI SK., PIYALE, PİYALE SK., POYRAZ SK., RAHMI DIBEK, RAUF ORBAY CD., REHBER SK., REIS, REİS SK., REŞİT SK., RÜYA SK., SACİT SK., SADE SK., SAFİNUR SK., SAHRA, SAHRA SK., SAMDAN, SANCAKTAR, SANCAKTAR SK., SARMASIK, SARMAŞIK SK., SATIGÜL SK., SEBNEM, SEFER, SEFER SK., SEHIT TAHSIN SARITOSUN, SERÇE SK., SEREF, SERTTAS SK., SERTTAŞ SK., SEVDA, SEVKET, SEYİT SK., SEYRAN SK., SILA, SILA SK., SİNEM SK., SİPAHİ SK., SOKULLU CD., SONGÜL, SONGÜL SK., SÖGÜT, SÖĞÜT SK., SUNGURCA, SUNGURCA KÜME EVLER, ŞAFAK SK., ŞAHİN SK., ŞAMDAN SK., ŞEBNEM SK., ŞEFKAT SK, ŞEHİT GAFFAR OKKAN CD., ŞEREF SK., ŞERİFE SK., ŞEVKET SK., ŞEVVAL SK., ŞURA SK., TAHA, TAHA SK., TAHİR SK., TAKDİR SK., TALEBE SK., TELSIZ, TELSİZ SK., TEPECIK, TEPECİK SK., TOPÇU SK., TUNA SK., ULAS, ULAŞ SK., ULUSU, ULUSU SK., UMUT SK., ÜLKÜM SK., ÜNLÜ SK., ÜST, ÜST SK., ÜSTTEPE SK., VARAN SK., VATAN SK., VEZIR, VEZİR SK., YAKUT SK., YALÇIN, YALÇIN SK., YARENLER, YARENLER SK., YAYIK, YAYIK SK., YELİZ SK., YENI BAHAR, YENİ BAHAR SK., YENİCE SK., YESIL, YESILYURT, YEŞİL SK., YEŞİLVADİ SK., YEŞİLYURT SK., YIGIT, YILDIRIM SK., YILMAZ SK., YİĞİT SK., YUNUS EMRE CD., YUSUF SK., YÜKSEL SK., ZEKAT SK., ZEMBIL, ZEMBİL SK., ZEYBEK, ZEYBEK SK., ZÜMER, ZÜMER SK., ZÜMRÜT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 09 Ağustos Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OSMANGAZI, OSMANGAZİ, PIRI REIS, PİRİ REİS mahallelerinde ACEM SK., ADALI SK., ADEM SK., AĞAÇLIK SK., AKIN, AKIN SK., ARAS, ARAS SK., ARIF, ARİF SK., ASIROGLU, AŞIROĞLU CD., BALIM SK., BAYRAM SK., BEREN, BESTE SK., BEYAZIT, BEYAZIT SK., BONCUK, BONCUK SK., CAHİDE SK., CANBEY SK., CANSEL SK., CAVİT SK., ÇAGLA, ÇAĞLA SK., ÇELENK, ÇELENK SK., ÇEVRE SK., DEMİRAY SK., DERIN SK., DİCLE SK., DİLARA SK., EDA SK., ENFES SK., ENIS, ENİS SK., EROL, EROL SK., EŞME SK., FECRİ SK., FELEK, FELEK SK., FESLEĞEN SK., GALİP SK., GAVS SK., GAZEL, GENÇ SK., GEYİKLİ SK., GEZGIN, GEZGİN SK., GIRNE, GİRNE SK., GÖZDE SK., GÜLBEN SK., GÜVEN SK., GÜZELBAHÇE SK., GÜZELTEPE SK., HAKIMIYET, HAKİKAT SK., HAKİMİYET SK., HAKKANİYET SK., HAMDOLSUN SK., HAMZA SK., HANIMELİ SK., HASAN TAHSİN CD., HOCA AHMET YASEVİ CD., HOŞNUT SK., HUSUSİ SK., HUŞU SK., HÜR, HÜR SK., HÜRMÜZ SK., HÜRRİYET SK., ILKE, ISTIKLAL, IŞIK SK., İLKE SK., İSTİKLAL CD., İŞLEK SK., KARACA, KARACAOĞLAN SK., KONAK, KONAK SK., KUSTEPE, KUŞTEPE CD., LARNAKA SK., LİMON SK., LOKMAN HEKİM CD., MAKBUL, MAKBUL SK., MANOLYA SK., MERTCAN SK., MEVLÜT SK., MORAL, MORAL SK., MUCIZE, MUCİZE SK., MUKAYESE SK., MÜJDE SK., NACI KUNT CD., NACİ KUNT CD., NADİR SK., NAZIR SK., OKAN SK., ÖNEM SK., ÖZNUR, REZZAN SK., SALİH SK., SANCAK, SANCAK SK., SARAL, SARAL SK., SARDUNYA, SARDUNYA SK., SERGEN SK., SEVCAN SK., ŞEHİT SK., ŞEKER SK., ŞİRİN SK., TALİP SK., TAMER SK., TERMAL, TERMAL SK., TOLGA SK., TUNAY SK., TUZLA, TUZLA CD., UĞUR SK., ULUÇ SK., ÜMİT SK., ÜNVER, ÜNVER SK., VALİDE BAĞI SK., YAHYA, YAHYA SK., YAMAN, YAVUZ, YAVUZ SK., YAZGÜLÜ SK., ZERDALI, ZERDALİ SK., ZÜBEYDE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 09 Ağustos Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CAMI, CAMİ mahallelerinde ALİBABA SK., KARAASLAN CD., KIVANÇ SK., KOÇYİĞİT SK., NİDA SK., NİMET SK., SEHIT MEHMET SELIM KIRAZ, ŞEHİT MEHMET SELİM KİRAZ, YEDIVEREN, YEDİVEREN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARAMÜRSEL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARAMÜRSEL ilçesinde 09 Ağustos Cuma 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KAYACIK mahallelerinde 212. CD., 2188., 2188. SK., KORU, KOSOVA, PINAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ ÇAYIROVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ÇAYIROVA ilçesinde 09 Ağustos Cuma 00:10-05:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALÇIK, BARIŞ, ÖZGÜRLÜK, PELİTLİ, ŞEKERPINAR mahallelerinde 1805/3. SK., 253/2. SK., 268. SK., 3202. SK, 3210., 3236. SK., 3249, 3252., 3253, 3253., 3254., 3256., 3258. SK, 3262., ARMUTLU SK., BANU SK., DEĞİRMEN YOLU SK, DERE SK., EROĞLU SK., GEBZE CD., GİZEM SK., KAMBER KAYNAĞI SK., KÖMÜRCÜLER SK., MEZARLIK SK., ORGANIZE, ORGANİZE CD., PELİTLİ YOLU CD., SILE CD., TEPE SK., TURUNÇ SK., YANYOL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GEBZE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEBZE ilçesinde 09 Ağustos Cuma 00:10-05:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALÇIK, TOSB mahallelerinde 1. CD, 3222, 3222., 3222. SK., 3225, 3225., 3225. SK., 3226., 3227., 3227. SK., 3228., 3228. SK., 3230., 3231, 3231., 3233. SK., 3235. SK., 3236., 3237. SK., 3238, 3240, 3240., 3241. SK., 3242., 3242. SK., 3243., 3243. SK., 3243/1., 3244. SK., 3246., 3247, 3247., 3248, 3248., AYBEK SK., CEREN SK., ÇİĞDEM SK., DOĞRULAR SK., EREN SK., FIRAT SK., GEBZE ORGANİZE SANAYİ BAĞLANTI, GÜL SK., KARANFİL SK., MERVE SK., OKUL SK., ÖMÜR SK., ÖZPINAR SK., ÖZYILDIZ SK., SUDE SK., ŞİLE CD., ZAKKUM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DİLOVASI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DİLOVASI ilçesinde 09 Ağustos Cuma 01:30-01:50 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ABDI IPEKÇI, ABDİ İPEKÇİ, CUMHURIYET, CUMHURİYET, DILISKELESI, DILOVASIOSB, DİLİSKELESİ, ESKIHISAR, ESKİHİSAR, ISTASYON, İSTASYON, KÖŞKLÜ ÇEŞME, MUALLIMKÖY, MUALLİMKÖY, SIRASÖĞÜTLER, TATLIKUYU mahallelerinde 1301. SK., 1301/1., 1301/1. SK., 1301/2. SK., 1301/3. SK., 1301/4. SK., 1301/5. SK., 1302. SK., 1302/1. SK., 1302/3. SK., 1302/4., 1302/4. SK., 1302/5. SK., 1303/4. SK., 1308/4., 1308/4. SK., 1308/5. SK., 1308/6. SK., 1308/7. SK., 1401. SK., 1402. SK., 1403. SK., 1403/1. SK., 1403/2. SK., 1404. SK., 1405. SK., 1405/1. SK., 1406. SK., 1406/1., 1406/1. SK., 1407. SK., 1408. SK., 1409. SK., 1409/1. SK., 1409/2. SK., 1410., 1410. SK., 1410/1. SK., 1411. SK., 1412., 1412. SK., 1413. SK., 1414. SK., 1415., 1415. SK., 1416., 1416. SK., 1417. SK., 1418. SK., 1420. SK., 1420/1., 1420/1. SK., 1420/2., 1420/2. SK., 1421. SK., 1421/1. SK., 1421/2. SK., 1421/3. SK., 1422., 1422. SK., 1422/1. SK., 1423. SK., 1423/1. SK., 1424., 1424. SK., 1425/1., 1425/1. SK., 1426., 1426. SK., 1426/1. SK., 1426/2. SK., 1426/3., 1426/3. SK., 1427., 1427. SK., 1427/1. SK., 1427/2. SK., 1427/3., 1427/3. SK., 1428. SK., 1429., 1429. SK., 1430. SK., 1430/1., 1430/1. SK., 1431., 1431. SK., 1432. SK., 1433., 1433. SK., 1434. SK., 1435. SK., 1436., 1436. SK., 1437. SK., 1438., 1438. SK., 1438/1. SK., 1438/2. SK., 1439. SK., 1440., 1440. SK., 1441., 1441. SK., 1442. SK., 1443., 1443. SK., 1444., 1444. SK., 1444/1. SK., 1445. SK., 1445/10. SK., 1445/11. SK., 1445/12. SK., 1445/13., 1445/13. SK., 1445/14., 1445/14. SK., 1445/15. SK., 1445/17. SK., 1445/2., 1445/2. SK., 1445/3. SK., 1445/4., 1445/4. SK., 1445/5. SK., 1445/6. SK., 1445/7. SK., 1445/8. SK., 1445/9. SK., 1447. SK., 1448., 1448. SK., 1449., 1449. SK., 1450. SK., 1451. SK., 1452., 1452. SK., 1454. SK., 1456., 1456. SK., 1458. SK., 1459. SK., 1460. SK., 1461. SK., 1462. SK., 1463. SK., 1465. SK., 1466. SK., 1467. SK., 1468., 1468/1., 1468/1. SK., 1469. SK., 1470. SK., 1470/1. SK., 1471., 1471. SK., 1472. SK., 1473., 1473. SK., 1474., 1474. SK., 1474/1. SK., 1475., 1475. SK., 1476. SK., 1477. SK., 1477/1., 1477/1. SK., 1478., 1478. SK., 1479. SK., 1480., 1480. SK., 1481., 1481. SK., 1482., 1482. SK., 1483., 1484., 1484. SK., 1485., 1485. SK., 1486. SK., 1495/2. SK., 1519. SK., 1520. SK., 1521., 1521. SK., 1522. SK., 1523/1. SK., 1524. SK., 1526. SK., 1601/2. SK., 1603. SK., 1604/2. SK., 3027. SK., 4108., 563. SK., 613. SK., 701., 701. SK., 701/1. SK., 702. SK., 702/1. SK., 702/2. SK., 702/3. SK., 703. SK., 704. SK., 704/1. SK., 704/2. SK., 705. SK., 706. SK., 706/1. SK., 707. SK., 707/1. SK., 708. SK., 708/1. SK., 709. SK., 710. SK., 710/1. SK., 711. SK., 712., 712. SK., 712/1. SK., 712/2. SK., 712/3. SK., 713., 713. SK., 713/1. SK., 713/2. SK., 713/3. SK., 714. SK., 714/1. SK., 714/2. SK., 714/3. SK., 715. SK., 716. SK., 717., 717. SK., 718., 718. SK., 719. SK., 720., 720. SK., 721., 721. SK., 721/1. SK., 721/2., 721/2. SK., 721/3. SK., 721/4. SK., 722. SK., 723., 723. SK., 724. SK., 724/1. SK., 724/2. SK., 725. SK., 726., 726. SK., 727. SK., 728. SK., 728/1. SK., 729., 729. SK., 729/1. SK., 729/2. SK., 729/3. SK., 730. SK., 731. SK., 732. SK., 732/1. SK., 732/2. SK., 732/3. SK., 732/4., 732/4. SK., 732/5. SK., 733. SK., 734., 734. SK., 734/4., 734/4. SK., 735., 735. SK., 735/2. SK., 735/3. SK., 738. SK., 739. SK., 739/1. SK., 739/2. SK., 740. SK., 746/4., 746/4. SK., 748., 748. SK., 752. SK., 754. SK., 756/1. SK., 800. SK., 800/1. SK., AKŞEMSETTİN CD., ATATÜRK, BEYAZIT CD., BIRLIK, BİRLİK CD., CUMHURIYET, ÇELİKOĞLU CD., D-100 KARAYOLU CD., DENİZ CD., ESATBEY, ESATBEY CD., ESKIHISAR FERIBOT YOLU, ESKİHİSAR FERİBOT YOLU CD., ETHEM BEY CD., GAZİ DEDE CD., GÜNEY YANYOL, GÜNEY YANYOL CD., ISTASYON CD., İZMİT-İSTANBUL OTOBAN CD., KAZIM KARABEKİR CD., KÖRFEZ, KUZEY MARMARA OTOYOLU, LIMAN, LİMAN CD., MARSHALL, MARSHALL SK., MUALLIM KÖY, OKUL, OKUL CD., PLEVNE, PLEVNE CD., POLATKAN, POLATKAN CD., SAİDİ NURSİ CD., SANAYI, SAYGIN CD., SEHIT ABDULLAH HOROZ, SEHIT MÜCAHIT OKUR, SOĞUKSU SK., ŞEHİT ABDULLAH HOROZ CD., ŞEHİT MÜCAHİT OKUR CD., TOPÇULAR, TOPÇULAR CD., YESILIRMAK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.