09 Mart BOLU elektrik kesintisi: BOLU ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 09.03.2024 - 10:39

Güncelleme: 09.03.2024 - 10:39

BOLU ilinde 09 Mart Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında BOLU ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte BOLU ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

BOLU MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 09 Mart Cumartesi 13:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALPAĞUTBEY, ÇIVRIL, ÇİVRİL, DAGKENT, DAĞKENT, ELMALIK, ELMALIK MÜCAVIR, ELMALIK MÜCAVİR, KARAKÖY, KASAPLAR, KILIÇARSLAN, KÜRKÇÜLER, MERKEZ, MERKEZ MÜCAVİR, ÖMERLER, PASAKÖY, PAŞAKÖY, YEŞİLKÖY mahallelerinde 13. ADA CD., 21. ADA CD., 24. ADA CD., 29. ADA CD., 30. ADA CD., 31. ADA CD., 32. ADA CD., 36. ADA CD., 45. ADA CD., 50. ADA CD., 52. ADA CD., 53. ADA CD., 55. ADA CD., 6. ADA CD., 108, 11. ADA, 11. CD., 117 SK., 118, 124. SK, 126 SK., 127, 127 SK., 128 SK., 129 SK., 1301, 1301 SK., 1302 SK., 1303 SK., 1304 SK., 1305 SK., 1305. SK., 1306 SK., 1314 SK., 133, 136, 138 SK., 14. ADA CD., 144 sk, 145 SK., 148 SK., 149 SK., 15 TEMMUZ DEMOKRASI, 15 TEMMUZ DEMOKRASİ, 152 SK., 152 sok, 153, 153. SK., 155, 155. SK., 157, 158, 158 SK., 159, 163, 163. SK., 164, 164 sok., 165. SK., 171, 18. ADA CD., 19. ADA CD., 2.ETAP TOKI KONUTLARI, 2.ETAP TOKİ KONUTLARI KÜME EVLER, 20. ADA, 2247, 2252, 2257, 2259 SK., 2261 Sk, 2266, 2266 SOK, 2280, 2302, 2316, 24. ADA, 26. ADA CD., 32. ADA, 34, 34. ADA, 35, 37. ADA CD., 38. ADA CD., 39. ADA CD., 41. ADA CD., 42. ADA CD., 44.ADA SK., 45. ADA, 46. ADA, 46. ADA CD., 47. ADA, 47.ADA SK., 48. ADA CD., 49. ADA, 49. ADA CD., 5. ADA SK., 54. ADA CD., 5410 SK, 55. ADA, 56. ADA, 57. ADA CD., 7. ADA, 9. ADA CD., AİBÜ İÇİ YOLU, ANADOLU OTOYOLU BOLU BATI BAĞL, AŞAĞI. SK., AYDINKENT ÖĞRETMENLER SİTESİ İ, AYDINLIK, AYDINLIK SK., BOLU DÜZCE YOLU, BOLU OTOGARI, CAMİ-4. SK., CİVEKLER MEVKİ TOKİ KONUTLARI SK., CİVELEKLER MEVKİ TOKİ KONUTLAR, ÇUKUR SK., D100 KARAYOLU CD., D-100 KARAYOLU CD., D100 KARAYOLU_1, D-100 KENARI, D-100 KENARI KÜME EVLER, DEĞER SK., E.5 CD., E.5 -6, E-5, ELMALIK, ELMALIK KÖY SOKAĞI, ELMALIK KÖY YOLU, ELMALIK KÖYÜ MÜCAVİR SOK, ELMALIK MEVKI, ELMALIK MEVKİ KÜME EVLER, GÜÇÜKDERE SK., HASAN BEY SK., HAYREDDİN - İ TOKADI TÜRBESİ İ, IZZET BAYSAL DEVLET HASTANESI, İZZET BAYSAL DEVLET HASTANESİ BULVAR, KARAKÖY-HASTANE CD., KASAPLAR KÖYÜ YAYLASI, KÜRKÇÜLER CD., MERKEZ MAH 2. SOK, MUHSİN YAZICIOĞLU BLV., ORTA YOL 1. SK., ORTAYOL 2. SK., ORTAYOL SK., OTEL SK., ÖMER TEPE KÜME EVLERİ, ÖMERLER KÖY YOLU, ÖMERTEPE, ÖMERTEPE KÖY SOKAĞI, ÖMERTEPE SOK, TOKİ, VALİ CELAL KAYA CAN CD., YESILKÖY-1., YESILKÖY-2., YEŞİLKÖY KÖYÜ İÇ YOLU, YEŞİLKÖY KÖYÜ YOLU, YEŞİLKÖY-1., YEŞİLKÖY-2. SK., YUKARI ÇİVRİL 1. SK., YUNUS EMRE BULVAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 09 Mart Cumartesi 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DAGKENT, DAĞKENT mahallelerinde 22. ADA CD., 28. ADA CD., 3. ADA CD., 34. ADA CD., 35. ADA CD., 4. ADA CD., 5. ADA CD., 7. ADA CD., 10. ADA CD., 11. ADA CD., 12. ADA, 12. ADA CD., 12. ADA SK., 15. ADA CD., 15. ADA SK., 16. ADA CD., 19. ADA, 2. ADA, 2. ADA CD., 2. ETAP TOKİ KONUTLARI KÜME EV, 23.ADA SK., 27. ADA, 30. ADA, 33. ADA, 35. ADA, 35. ADA SK., 37. ADA, 38. ADA, 40. ADA CD., 41. ADA, 42. ADA, 44. ADA, 5. ADA, 6. ADA, 8. ADA, 8. ADA CAD, 9. ADA, DAĞKENT PARKI İÇİ YOLU, VALI CELAL KAYA CAN, VALI CELAL KAYA CAN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 09 Mart Cumartesi 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AVDAN mahallelerinde BOLU BİLECİK YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 09 Mart Cumartesi 10:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKTAS, AKTAŞ, BORAZANLAR, ÇIKINLAR, OKÇULAR mahallelerinde 3248. SK., 3297. SK., 3298. SK., 3300, 3303, AKINCI, AKINCI SK., AKÖĞRETMEN SK., ALDEMİR SK., BOLU HACI BAYRAM VELİ İMAM HAT, ÇAMLICA SK., ÇELİK SK., DERVİŞ SK., DORUK SK., DR SADIK AHMET CD., EVLİYA SK., GÖLCÜK, GÖLCÜK BULVARI BULVAR, GÖLCÜK SK., GÖLCÜK_1, HACI YUSUF YAR CD., HALİLLER SOK, HÜRRİYET CD., İZZET BAYSAL KAMP EĞİTİM MERKE, KAHRAMAN, KAPLAN SK., SAYGI, SAYGI SK., SERKAN, SERKAN SK., SEVAL, SEVAL SK., ŞEHİT CEMİL KORKMAZ SK., ŞEHİT GÜVEN KESKİN CD., TUNÇ SK., ULEMA SK., VOLKAN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 09 Mart Cumartesi 10:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENİAKÇAKAVAK mahallelerinde ORGANİZE SANAYİ SİTESİ B KAPIS, YENİAKÇAKAVAK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 09 Mart Cumartesi 13:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAÇAYIR, SÜMER, TABAKLAR mahallelerinde 2871. SK., 2901, 2902, 2904, 2917, ALİ RIZA TEKEMEN CD., ANADOLU SK., ARDA SK., BİLGİN SK., ÇIGIRTKANLAR, ÇIĞIRTKANLAR, ÇIĞIRTKANLAR CD., ÇIĞIRTKANLAR CD., ÇIZMECIOGLU, ÇİĞDEM SİTESİ İÇİ YOLU, ÇİZMECİOĞLU SK., DÖNER, DÖNER SK., EFLATUN SK., FUAR SK., HAS SK., HİTİT SK., HULİSİ TÜZMEN CD., İZZET BAYSAL CD., KARAÇAYIR PARKI İÇİ YOLU, KUTUCULAR SK., MURAT CANBAŞ CD., NADİR SK., NECIP FAZIL KISAKÜREK_1, NECİP FAZIL KISA KÜREK BULVAR, NECİP FAZIL KISA KÜREK BULVAR, NECİP FAZIL KISAKÜREK BULVAR, ÖZLEM SİTESİ İÇİ YOLU, SEHIT DURSUN DEGIRMENCIOGLU, SEHIT ISMAIL SEREMET, SEHIT NECIP EMRE, SEHIT SELEN PASA, ŞEHİT HASAN DURMUŞOĞLU SOK., ŞEHİT İSMAİL ŞEREMET SK., ŞEHİT NECİP EMRE SK., ŞEHİT SELEN PAŞA CD., YÜCEL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 09 Mart Cumartesi 15:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALAGÖZLER, ASAGI, AŞAĞI, AVDAN, BAYRAMLAR, CAMILIBÖLÜK, CAMİLİBÖLÜK, ÇATAK, ESELER, GEDİKLER, GÖL, GÖVEM, KARAMANYAKA, KÖSELER, MERKEZ, MUSTAFA, PİROĞLU, SOFTALAR, TATARLAR, TEKELER, YUKARI mahallelerinde ALAGÖZLER MAHALLE YOLU, AVDAN KÖYÜ YOLU, CAMILIBÖLÜK MAHALLE YOLU, CAMİLİBÖLÜK, ÇATAK MAHALLE YOLU, ÇEPNI ASAGI MAHALLE YOLU, ÇEPNİ KÖYÜ, ÇEPNİ KÖYÜ AŞAĞI MAH, ÇEPNİ KÖYÜ GÖL MAH, ÇEPNİ KÖYÜ YOLU, ESELER MAHALLE YOLU, GÖL MAHALLE YOLU, GÖVEM KÖYÜ YOLU, GÖVEM KÖYÜ_HANYERİ, MUSTAFA VEHBI KOÇ MAHALLE YOLU, PELİTÇİK, PELİTÖZÜ KÖYÜ GEDİKLER MAH, PİOĞLU SOFTALAR, PİROĞLU KÖYÜ TEKELER MAH, PİROĞLU KÖYÜ YOLU, PİROĞLUKÖYÜ SOFTALAR MAH, SOFTALAR MAHALLE YOLU, TATARLAR MAHALLE YOLU, YENISEFA ASAGI MAHALLE YOLU, YENISEFA KÖY YOLU, YENISEFA YUKARI MAHALLE YOLU, YENİ SEFA YUKARI MAH, YENİSEFA ESELER MEVKİ, YENİSEFA KÖYÜ, YENİSEFA KÖYÜ YEŞİLÇATI SİTESİ, YENİSEFA KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 09 Mart Cumartesi 09:30-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TABAKLAR mahallelerinde ADALET SK., ANADOLU, BOLU İZZET BAYSAL MESLEKİ VE T, CUMHURİYET ORTAOKULU İÇİ YOLU, HATTAT EMİN BARIN CD., OVABAŞLI SK., TAŞMAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 09 Mart Cumartesi 09:30-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TABAKLAR mahallelerinde ALI RIZA TEKEMEN, HAZNEDARLAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 09 Mart Cumartesi 14:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DÜVENLIK, DÜVENLİK, ERCEK, KOLKÖY YAYLASI mahallelerinde ÇAYGÖKPINAR DÜVENLİK MAH, DÜVENLIK MAHALLE YOLU, ERCEK MAHALLE YOLU, KARTALKAYA YOLU, KINDIRA KÖY ERCEK MAHALLE YOLU, KOLKÖY YAYLA YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU YENİÇAĞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

YENİÇAĞA ilçesinde 09 Mart Cumartesi 09:30-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KEMALLER, TAVSALLAR, TAVŞALLAR mahallelerinde KEMALLER KÖYÜ YOLU, TAVSALLAR MAHALLE YOLU, TAVŞANLAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU MUDURNU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MUDURNU ilçesinde 09 Mart Cumartesi 10:00-13:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACIMUSALAR mahallelerinde HACIMUSALAR MAHALLE YOLU, SAMSAÇAVUŞ KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MUDURNU ilçesinde 09 Mart Cumartesi 11:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MERKEZ mahallelerinde TIMARAKTAS MERKEZ KÖY YOLU, TIMARAKTAŞ KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MUDURNU ilçesinde 09 Mart Cumartesi 13:30-14:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KAHYALAR mahallelerinde KAHYALAR MAHALLE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MUDURNU ilçesinde 09 Mart Cumartesi 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MANGIRLAR, MERKEZ mahallelerinde MANGIRLAR KÖY YOLU, MANGIRLAR KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MUDURNU ilçesinde 09 Mart Cumartesi 10:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAYKÖY mahallelerinde ADAPAZARI MUDURNU YOLU, ATATÜRK CAD, ÇAYKÖY MAH, ORTAKÖY KÖY YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MUDURNU ilçesinde 09 Mart Cumartesi 13:30-16:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TOSUNLAR mahallelerinde TOSUNLAR KÖYÜ YOLU, TOSUNLAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MUDURNU ilçesinde 09 Mart Cumartesi 10:30-16:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MERKEZ, ORTA, TAŞKESTİ mahallelerinde ABANTYOLU CAMİ SK., ADA 1, ATATÜRK/2, bölükören, CUMHURIYET 1, CUMHURİYET 8 SK., KARAÇOMAK MH. MEVKİİ TAŞKESTİ, TAŞKESTİ BELDESİ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU GÖYNÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖYNÜK ilçesinde 09 Mart Cumartesi 09:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKSAKLAR mahallelerinde AKSAKLAR KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖYNÜK ilçesinde 09 Mart Cumartesi 13:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DAĞŞEYHLERİ, N KENDISI mahallelerinde DAGSEYHLERI KÖY YOLU, DAĞŞEYHLER KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖYNÜK ilçesinde 09 Mart Cumartesi 13:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: N KENDISI mahallelerinde CEYLANLI KÖY YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖYNÜK ilçesinde 09 Mart Cumartesi 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAPAR, N KENDISI mahallelerinde CEYLANLI KÖYÜ YOLU, ÇAPAR KÖY YOLU, ÇAPAR KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.