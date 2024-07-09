09 Temmuz SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 09.07.2024 - 09:46

Güncelleme: 09.07.2024 - 09:46

SAKARYA ilinde 09 Temmuz Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

SAKARYA SAPANCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SAPANCA ilçesinde 09 Temmuz Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CAMICEDIT, CAMİCEDİT, ÇAYIÇI, ÇAYİÇİ, GAZIPASA, GAZİPAŞA, GÖL, HACIMERCAN, ILMIYE, İLMİYE, KURUÇESME, KURUÇEŞME, NAILIYE, NAİLİYE, RÜSTEMPASA, RÜSTEMPAŞA, SÜKRIYE, ŞÜKRİYE, ÜNLÜCE, YENI, YENİ mahallelerinde 3301, 3302 SOK., 3306, 3309, 4001, 4003, 4005, 4006, 4008, 4009, ADA, ADA SK., AFAL SK., AHMET YESEVİ CD., AKÇAY VİLLALARI İÇİ YOLU, ALAGÖZ, ARMUTLU, ARMUTLU SK., ATA EVLER İÇİ YOLU, AVCILAR SK., BADIR SK., BAKIRLAR SİTESİ İÇİ YOLU, BAŞAR SK., BILAL, BİLAL, BİLAL SK., BOĞAZİÇİ CD., BOZA SK., CAMICEDIT, CAMİCEDİT CD., ÇİÇEKÇİLER CD., ÇİĞDEM KONAKLARI İÇİ YOLU, DAMAT SK., DEFNE SK., DOGAN, DOĞAN SK., ERENLER CD., FATİH SK., FERHAT SK., FEVZİ ÇAKMAK CD., FIDAN CD., FİDAN CD., GONCABAHÇE, GONCABAHÇE SK., GÜLLÜ BAHÇE, GÜLLÜ BAHÇE SK., GÜNES, GÜNEŞ SK., GÜR SK., GÜZEL SK., HACIMERCAN KÖYÜ İÇ YOLU, ILMIYE, ISIKLAR, IŞIKLAR CD., IZCI, İLMİYE CD., KADI, KADI CD., KAHRAMAN 1, KARADUT SK., KARANFİL SK., KAYADİBİ CD., KAYNARCA, KAYNARCA CD., KEMALETTIN SAMI PASA CD., KEMALETTİN SAMİ PAŞA CD., KEMALETTİNSAMİ PAŞA CD., KEMER CD., KEMER MEZARLIĞI İÇİ YOLU, KÖKNAR CD., MEDRESE SK., MEMNUNİYE KÖYÜ YOLU, MEZARLIK İÇİ YOLU, MOLLA GÜRANI, MOLLA GÜRANİ SK., NAILIYE, NAILIYE CD., NAILIYE/1, NAİLİYE, NAİLİYE CD., NAİLİYE SK., NEVZAT, OKUL 1, OKUL CD., OKUL SK., ÖZDEMİR SK., ÖZKÖSEMEN SK., PASA, POLAT, POLAT 1, POLAT CD., POLEN CD., PUSULA, PUSULA SK., ROZET SK., RÜSTEMPAŞA CD., SABRİ BOSTANCI SK., SAFRAN, SAİTAĞA CD., SEYFI POLAT, SEYFİ POLAT CD., SEYIDOGLU, SEYİDOĞLU SK., SOFHAN EVLERİ İÇİ YOLU, SULTAN SK., ŞEHİT ALBAY GÜNER EKİCİ CD., ŞEHİT ALBAY GÜNER EKİCİ, ŞEHİT ALBAY GÜNER EKİCİ CD., ŞÜKRİYE KÖYÜ İÇ YOLU, ŞÜKRİYE KÖYÜ YOLU, TAN SK., TANTA, TANTA SK., TANTAN, TEMREN, TEMREN CD., ULAŞTIRMA SK., USLU SK., ÜNLÜCE, ÜNLÜCE CD., ÜNLÜCE SK., ÜNLÜCE YOLU CD., YENİ EVLER SİTESİ İÇİ YOLU, YIGIT, YİĞİT SK., ZAMBAK 1 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KARASU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARASU ilçesinde 09 Temmuz Salı 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TASLIGEÇIT, TAŞLIGEÇİT, ÜÇOLUK mahallelerinde AKTAN, BOYUNDURUKÇU, MERKEZ/12, YESILYURT, YEŞİLYURT, YEŞİLYURT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 09 Temmuz Salı 14:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: RESULLER mahallelerinde KARASU KAYNARCA YOLU, YENİ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KAYNARCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KAYNARCA ilçesinde 09 Temmuz Salı 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENIÇAM, YENİÇAM mahallelerinde KANDIRA YOLU, YENIÇAM, YENIÇAM/12, YENİÇAM 1, YENİÇAM KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA GEYVE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEYVE ilçesinde 09 Temmuz Salı 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAGLARBASI, BAĞLARBAŞI, DEREKÖY, FINDIKSUYU, KIZILKAYA, MAKSUDIYE, MAKSUDİYE, ÖRENCIK, ÖRENCİK mahallelerinde 1858., 2503., 2506., 3602., 3604., 3607., 3854., 3856., 3857., 4052., 4053., 4054., 4061., BAĞLARBAŞI KÖYÜ YOLU, DEREKÖY-, DEREKÖY SK., DEREKÖY YOLU, DEREKÖY_1, ESKI KIZILKAYA, FINDIKSUYU, FINDIKSUYU SK., GARASLAR, İsimsiz79, KIZILKAYA, KIZILKAYA KÖYÜ İÇ YOLU, KIZILKAYA SK., KÜP, KÜP SK., MAKSUDIYE, MAKSUDİYE SK., ÖRENCIK, ÖRENCİK, ÖRENCİK KÖYÜ İÇ YOLU, SAÇLIK, SAÇLIK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 09 Temmuz Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEKIHARMAN, SEKİHARMAN, YAYLAK mahallelerinde SEKIHARMAN SK., SEKİHARMAN SK., YAYLAK, YAYLAK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 09 Temmuz Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MELEKSEORUÇ, MELEKSESOLAK, MELEKŞEORUÇ, MELEKŞESOLAK mahallelerinde CAMİLİ SK., ERENLER, KALAYCI SK., MADANLAR, MADANLAR SK., MELEKSEORUÇ, MELEKSEORUÇ SK., MELEKŞEORUÇ KÖYÜ İÇ YOLU, MELEKŞEORUÇ SK., RAMADANLAR, RAMADANLAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 09 Temmuz Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: UMURBEY mahallelerinde 4708., 4711., 4715., 4716., 4722., 4724., 4727., ALIPLAR KÖYÜ YOLU, İsimsiz102, UMURBEY, UMURBEY SK., UMURBEY/1, UMURBEY_1 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 09 Temmuz Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GAZİ, HIRKA, ORHANIYE, ORHANİYE, YÖRÜKLER mahallelerinde 1152., 1153. SK., 1303., 1304., 1305., 3201., 3208., 3209., 3210., 955., 957., AÇMALAR SK., AKSEMSETTIN, AKŞEMSETTİN SK., ALPASLAN, ALPASLAN SK., ANAFARTALAR SK., ANAOKULU, ANAOKULU SK., ANKARA, ANKARA CAD.1.ÇIKMAZ, ANKARA CAD.1.ÇIKMAZ SK., ANKARA CAD.2.ÇIKMAZ SK., ANKARA CD., ANKARA CD. 1. ÇK., ANKARA CD. 3. ÇK., ANKARA CD.3.ÇIKMAZ SK., AY, AY SK., AZIZ GÜNEY, AZİZ GÜNEY SK., BAĞCAZ SK., BAĞLAR SK., BEKİR EFENDİ SK., CİHAN SK., CUMHUR SK., ÇAĞRI BEY SK., ÇALDIRAN SK., DEDE SK., DEĞİRMEN CD., DEĞİRMEN ÇIKMAZ SK., DENIZLI, DENİZLİ SK., DR.SADIK AHMET SK., GAMZE SK., GELİNCİK SK., GEYVE MEZARLIĞI İÇİ YOLU, HAFIZ HASAN SK., HAKAN SK., HALIT PASA- SK., HALIT PASA_1, HALİT PAŞA SK., HEDIYE SK., HEDİYE SK., İNCİKSUYU SK., İSMAİL AKÇA SK., KARAAGAÇ, KARAAĞAÇ CD., KAVAKLAR-, KAVAKLAR SK., KENAN EVREN SK., KIRIM SK., KOSOVA SK., LEYLAK, LEYLAK SK., MANOLYA SK., MEHTAP, MEHTAP SK., MESKEN, MESKEN SK., MUSTAFA KEMAL SK., MUTLU SK., NİĞBOLU SK., NİLÜFER SK., OKUL CAD. 1.ÇIKMAZ (1) SK., OKUL CAD. 2.ÇIKAR SK., PREVEZE, PREVEZE SK., PROF.DR.İLHAMİ ÇELİK SK., SABRI TARHAN SK., SABRİ TARHAN SK., STAT SK., TARLA ÇIKMAZI, TARLA ÇIKMAZI SK., TUGRUL BEY, TUĞRUL BEY SK., TURAN, TURAN SK., TÜRKMEN, TÜRKMEN SK., UMURBEY CD., YILDIZ SK., YÖRÜK, YÖRÜK SK., YUNUS EMRE, YUNUS EMRE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 09 Temmuz Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALIFUATPASA, DÜZAKÇASEHIR, MELEKSEORUÇ, MELEKSESOLAK, MELEKŞEORUÇ mahallelerinde 3901., 3904., 3953., 3955., ADAPAZARI BİLECİK YOLU, AYDINLAR, CAMILI, CUMHURIYET, MELEKŞESOLAK SK., SEFERLER, SEFERLER SK., SOLAKLAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 09 Temmuz Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHIBABA, AHİBABA mahallelerinde 1504., 1507., AKSEKİ SK., GEYVE TARAKLI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 09 Temmuz Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHIBABA, AHİBABA, ESENKÖY, HIRKA, IHSANIYE, SUÇATI mahallelerinde 1511., 1514., 1516., 3203., 3351., 3352., 3355., 4451., 4452., 4454., AKSEKI, ESENKÖY, ESENKÖY SK., HACIMUHARREMLER, HIRKA, HIRKA KÖYÜ İÇ YOLU, İsimsiz91, KAYAALTI SK., SUÇATI, ÜÇERENLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 09 Temmuz Salı 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKDOGAN, ALIPLAR, CECELER, ÇINE, ÇUKURKÖY, DEMIRLER, DEMİRLER, GÜNHOŞLAR, HALİDİYE, KARACAÖREN, SAFIBEY, SAFİBEY, YAYLAK mahallelerinde 1552., 2153., 2353., 2451., 2453., 2454., 3501., 4214., 4751., ALIPLAR SK., ARPASLAR, ÇUKURKÖY SK., DURAKLAR, DURAKLAR SK., GEYVE OSMANELİ YOLU, GÜNDÜZLER, GÜNDÜZLER SK., HALIDIYE, SAFIBEY, SAFİBEY, SAFİBEY SK., YENI MAHALLE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 09 Temmuz Salı 16:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKDOGAN, AKDOĞAN, ALIPLAR, CECELER, ÇINE, ÇİNE, ÇUKURKÖY, DEMIRLER, GÜNHOSLAR, GÜNHOŞLAR, HALİDİYE, HISARLIK, HİSARLIK, KARACAÖREN, SAFIBEY, SAFİBEY, SEKIHARMAN, TASOLUK mahallelerinde 1558., 2157., 2401., 3006., 3506., 4202., 4204., 4208., 4356., AKDOGAN, AKDOĞAN, AKDOĞAN SK., ALIPLAR, ARPAŞLAR, CECELER, CECELER SK., ÇINE, ÇINE SK., ÇİNE, ÇİNE SK., ÇUKURKÖY, DEMİRLER SK., DURMUŞLAR, GÜNHOSLAR, GÜNHOŞLAR KÖYÜ İÇ YOLU, GÜNHOŞLAR SK., HACIÖMERLER SK., HALİDİYE SK., HISARLIK, HİSARLIK SK., İsimsiz137, KARACAÖREN, SAFİBEY KÖPRÜSÜ, SAFİBEY KÖYÜ İÇ YOLU, SEKIHARMAN, TAŞOLUK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 09 Temmuz Salı 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHIBABA, AHİBABA, ALIPLAR, HIRKA, IHSANIYE, İHSANİYE, SARIGAZI, SARIGAZİ, SUÇATI mahallelerinde 1506., 1508., 3202., 3204., 3206., 3212., 3354., 3357., 4301., 4305., 4309., 4312., 4316., 4455., ADAPAZARI TARAKLI YOLU, AHİBABA KÖYÜ İÇ YOLU, AHİBABA YOLU, HACIMUHARREMLER SK., HIRKA KÖYÜ YOLU, HIRKA SK., IHSANIYE, İHSANİYE SK., KAVAKLAR, KAYAALTI, MERKEZ-, MUZAFFERIYE, MUZAFFERİYE, SARIGAZI, SARIGAZI SK., SARIGAZİ SK., SUÇATI KÖYÜ İÇ YOLU, SUÇATI SK., YENI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 09 Temmuz Salı 14:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DOGANTEPE, DOĞANTEPE mahallelerinde 2653., 2658., 2659., 2662., 2663., 2664., 2668., 2671., ASAGI, DOĞANTEPE KÖYÜ İÇ YOLU, KARSI, KARŞI SK., ŞEHİT RECEP DEMİR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ADAPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ADAPAZARI ilçesinde 09 Temmuz Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BILECILER, ÇAGLAYAN, ÇAĞLAYAN, KAVAKLIORMAN, TURNADERE mahallelerinde 1801 NOLU, 1802 NOLU, 1802 NOLU/3, 1802 NOLU/5, 1901. SK., 1902. SK., BILECILER/2, ÇAGLAR, ÇAĞLAR SK., KUL SK., SARIKAMIS, SARIKAMIŞ CD., TURNA, TURNA. SK., TURNADERE KÖYÜ İÇ YOLU, TURNADERE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 09 Temmuz Salı 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 15, ASIRLAR, AŞIRLAR, KARADAVUTLU, KAYRANCIK, NASUHLAR mahallelerinde 1602 KÜME EVLER, 1673 KÜME EVLER, 2037 NOLU, 204., 2126 NOLU SK., 2127 NOLU SK., 2128 NOLU, 2128 NOLU SK., 2129 NOLU SK., 2130 NOLU, 2130 NOLU SK., 2131 NOLU, 2131 NOLU SK., 2132 NOLU SK., 2133 NOLU, 2133 NOLU SK., 2134 NOLU SK., 2150 NOLU, 216. CD., 2160 NOLU, 2161 NOLU, 2163 NOLU, 2164 NOLU, 2169 NOLU, 2171 NOLU, ABAY, ABAY SK., ABAY/1, ABBAS, ABBAS SK., AHUDUDU, AHUDUDU SK., AL SK., ALİM SK., AMBAR SK., ASIRLAR, ASIRLAR/4, AŞIRLAR CD., AŞIRLAR KÖYÜ İÇ YOLU, AŞIRLAR SK., BEYAZIT, BEYAZIT CD., CAMILI YOLU, CAMİLİ YOLU SK., CAMİLİ YOLU SK., CUMHURİYET CD., CUMHURİYET. SK., ÇAM, ÇAM SK., ÇAVUŞOĞLU SK., KALDIRIM, KARADAVUTLU KÖYÜ İÇ YOLU, KARAHASAN, KARAHASAN CD., KAVAKLI, KAVAKLI/1, KIRMIZI SK., KÖSEOGLU, KÖSEOGLU/2, KÖSEOĞLU SK., NASUHLAR/1, NAZAR, REHBER SK., REHBER/1, RESIT, RESIT/1, REŞİT SK., REYHAN SK., SİTELER, TUĞBA SK., YAS, YAŞ SK., YENICE MERKEZ MEVKII, YENİCE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ZEYBEK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA PAMUKOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

PAMUKOVA ilçesinde 09 Temmuz Salı 12:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÖKGÖZ mahallelerinde ÇOCUK PARKI İÇİ YOLU, SEHIT POLIS PEYAMI ALTUN, SEHIT POLIS PEYAMI ALTUN/10, SEHIT POLIS PEYAMI ALTUN/3, SEHIT POLIS PEYAMI ALTUN/5, SEHIT POLIS PEYAMI ALTUN/6, SEHIT POLIS PEYAMI ALTUN/7, ŞEHİT PEYAMİ ALTIN CD., YUKARI/1, YUKARI/2, YUKARI/3, YUKARI/4 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

PAMUKOVA ilçesinde 09 Temmuz Salı 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHILAR, AKÇAKAYA, KEMALIYE, KEMALİYE mahallelerinde AHILER, AHİLER KÖY YOLU, AHİLER KÖYÜ YOLU, AHİLER SK., AKÇAKAYA, AKÇAKAYA SK., AKÇAKAYA/10, KEMALIYE, KEMALİYE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ARİFİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ARİFİYE ilçesinde 09 Temmuz Salı 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: NEVIYE, NEVİYE mahallelerinde ADALET, ADALET SK., DEMET SK., KAVAKLI SK., LODOS, LODOS SK., OK SK., SANCAK SK., ŞEHİT MUTLU SAYDAM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 09 Temmuz Salı 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KUMBASI, KUMBAŞI, YUKARIKİRAZCA mahallelerinde 1027., 1207, SAKARYA CD., SAKARYA CD., SAKARYA/1 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SERDİVAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SERDİVAN ilçesinde 09 Temmuz Salı 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTIKLAL, İSTİKLAL mahallelerinde 350., 394. SK., 396. SK., 409., ALTINOVA KOOPERATİF SİTESİ İÇİ, ÇARK CD., KETEN SK., SAFAK, ŞAFAK SK., YAĞIZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 09 Temmuz Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALANDÜZÜ, BESEVLER, BEŞEVLER, KIZILCIKLI, MAHMUDIYE, MAHMUDİYE, MESELI, MEŞELİ, ORTABURUN, SÜLEYMANIYE, SÜLEYMANİYE, UZUNKÖY mahallelerinde 18 NISAN, 18 NİSAN, 2441. SK., 2451. SK., 2452., 2452. SK., 2453. SK., 2461., 2461. SK., 2462., 2462. SK., 2463., 2463. SK., 2464., 2466., 2466. SK., 2471. SK., 2472. SK., 37. SK., ADNAN MENDERES CD., ALANDÜZÜ SK., ALBENI, ALBENİ CD., AŞAĞI ACILIK SK., AŞAĞI SK., AŞAĞIACILIK SK., COSKUN, COŞKUN SK., ÇAMASIRDERE, ÇAMAŞIRDERE SK., ÇAYIRLAR, ÇAYIRLAR SK., ÇAYIRLAR/1, ÇIFTLIK, ÇİFTLİK SK., ÇİLENLER SK., DUTLUK, DUTLUK SK., EGREK, EĞREK SK., ESKI BESEVLER, EVRİM SK., GÜNDOGDU, GÜNDOĞDU SK., GÜRGEN, GÜRGEN SK., IBRAHIM KAYA, IZMIT, IZMIT CD., İBRAHİM KAYA CD., İLKE SK., İPEK YOLU CD., İsimsiz157, İZMİT CD., KAMER, KAMER SK., KIZILCIKLI, KIZILCIKLI CD., KÖY İÇİ SK., KÖYIÇI, KÖYIÇI SK., KÖYIÇI1, KÖYİÇİ SK., KÖYİÇİ1 SK., MERIÇ CD., MERİÇ CD., MERVE SK., MEŞELİ KÖYÜ İÇ YOLU, ORMAN, ORTABURUN ASAGI MEVKII, ORTABURUN MERKEZ MEVKII, OZAN SK., ÖMERAĞA SK., SARMASIK, SARMAŞIK SK., SÜLEYMANIYE MERKEZ MEVKII, SÜLEYMANİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ŞEKER CD., UZUNKÖY İÇ YOLU, VATAN CD., YENIKENT, YENİKENT CD., YESILDERE, YEŞİLDERE SK., YUKARIACILIK, YUKARIACILIK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA FERİZLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

FERİZLİ ilçesinde 09 Temmuz Salı 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SINANOGLU, SİNANOĞLU mahallelerinde AHMET ÇAVUS, GÜNEY SK., KARADENİZ CD., PERGEL SK., YENICAMII, YENİ CAMİ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

FERİZLİ ilçesinde 09 Temmuz Salı 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SINANOGLU, SİNANOĞLU mahallelerinde ATATÜRK CD., ATILIŞLAR SK., BAHAR SK., BARBAROS SK., KUYUÜSTÜ SK., TÜTÜNLÜK CD., ZİYA GÖKALP SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA HENDEK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

HENDEK ilçesinde 09 Temmuz Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKSU, DEDELER, DIKMEN, DİKMEN, GÖKSU, GÜNEY, KARADERE, KIRKTEPE, KURTULUS, KURTULUŞ, MADENLER, SÜMBÜLLÜ, YENIYAYLA, YENİYAYLA mahallelerinde 11601, 11603, 11606, 11612, 11614, 11616, 11617, 11619, 11623, 11636, 11647, 11672, ACI SU, ACI SU SK., ACI SU/2, AKINCILAR, AKINCILAR SK., AKINCILAR/2, AKINCILAR/3, AKINCILAR/4, AKINCILAR/7, ALT YURTLUK, ALT YURTLUK SK., ARKA SK., ARKA ÜST, ARKA/3, ARMAGANLAR, ARMAGANLAR/1, ARMAGANLAR/3, ARMAĞANLAR SK., BAKACAK, BAKACAK 2, BES OLUK YAYLASI, BEŞ OLUK YAYLASI, BILALI, BILALI/2, BILALI/3, BİLALİ, BİLALİ SK., BÜYÜK DÜZ, BÜYÜK DÜZ SK., BÜYÜK YAYLA, CAMI_2, CAMI_4, CAMİ, CAMİ SK., ÇAMLIK, ÇAMLIK/2, ÇAMLIK_1, ÇAMLIK_2, ÇATMA, ÇATMA YOL, ÇATMA YOL SK., ÇATMA YOL/1, ÇATMA/3, ÇATMA/4, ÇATMA/6, ÇIGDEM, ÇIGDEM YAYLASI, ÇIGDEM/1, ÇIGDEM/5, ÇİGDEM YAYLASI, ÇİĞDEM, ÇİĞDEM SK., ÇİĞDEM YAYLASI, DEDELER, DEDELER SK., DEGIRMENTASI, DEĞİRMENTAŞI, DEĞİRMENTAŞI SK., DIKMEN YAYLASI, DIKMEN YAYLASI/10, DIKMEN YAYLASI/3, DIKMEN YAYLASI/8, DIKMEN YAYLASI/9, DİKMEN KIRAN, DİKMEN MERKEZ, DİKMEN YAYLASI, DİKMEN YAYLASI SK., DÜZ, DÜZ SK., ESKI YATAK, ESKİ YATAK, ESKİ YATAK SK., HACI HASAN, HENDEK KARADERE YOLU, İsimsiz86, KADIRLER, KADİRLER SK., KAYA BASI, KIRAN, KIRAN 11, KIRAN SK., KIRAN_5, KIRAN_9, KIRAZLIK, KIRAZLIK/1, KIRAZLIK/2., KIRKTEPE KÖYÜ İÇ YOLU, KIZ KALESI, KIZ KALESI/1, KIZ KALESİ, KIZ KALESİ SK., KIZKALE, KİRAZLIK SK., KURTULUŞ KÖYÜ İÇ YOLU, MADENLER, MERKEZ, MERKEZ 30, MERKEZ 30 SK., MERKEZ ALT, MERKEZ ALT SK., MERKEZ ALT/2, MERKEZ SK., MERKEZ_1, MERKEZ_103, MERKEZ_114, MERKEZ_139, MERKEZ_166, MERKEZ_177, MERKEZ_178, MERKEZ_196, MERKEZ_212, MERKEZ_245, MERKEZ_264, MERKEZ_27, MERKEZ_280, MERKEZ_284, MERKEZ_304, MERKEZ_315, MERKEZ_332, MERKEZ_45, MERKEZ_58, MERKEZ_7, MERKEZ_89, ORTA YATAK, ORTA YATAK SK., ORTA YURTLUK, ORTA YURTLUK SK., ORTA YURTLUK_2, ORTA YURTLUK_4, ÖMERLER, SEREFLI, SITELER, SİTELER SK., ŞEREFLİ, TÜTÜNLÜK, TÜTÜNLÜK/2, UFAK DÜZ, UFAK DÜZ SK., UFAK DÜZ/1, UFAK DÜZ/3, UFAK YAYLA, UFAK YAYLA SK., ÜST, ÜST SK., ÜST YURTLUK, ÜST YURTLUK SK., ÜST_4, YAMAÇLAR ALT, YAMAÇLAR ALT SK., YAMAÇLAR ALT_2, YAMAÇLAR ORTA, YAMAÇLAR ORTA SK., YAMAÇLAR ÜST, YAMAÇLAR ÜST SK., YAMAÇLAR ÜST_3, YAMAÇLAR ÜST_4, YAMAÇLAR ÜST_5, YENİYAYLA KÖYÜ İÇ YOLU, YESILLER, YEŞİLLER, YEŞİLLER SK., YURTLUK, YURTLUK SK., YURTLUK_1 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.