10 gündür kayıptı... Elbiseleri ve kemik parçaları bulundu

Amasya'da 10 gündür kayıp olan şahsa ait olduğu değerlendirilen elbiseler ve kemik parçaları bulundu. Soruşturmada bir kişi gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 26 Ocak 2023 - 10:16
10 gündür kayıptı... Elbiseleri ve kemik parçaları bulundu
Abone Ol google-news

Amasya'nın Suluova ilçesine bağlı Orta Mahalle’de yaşayan 54 yaşındaki Mehmet Kındaç'ın babası, 16 Ocak günü oğlundan haber alamayınca polise kayıp başvurusu yaptı.

İlçedeki güvenlik kameralarını incelemeye alan Amasya Emniyet Müdürlüğü ekipleri şahsın bir arkadaşıyla araca bindiğini tespit etti. Bunun üzerine arkadaşı Y.K. ifadeye çağrıldı. Çelişkili ifadeler verdiği öğrenilen Y.K. gözaltına alındı.

İTİRAF ETTİ

Sorgusunda sulama kanalının kıyısında tartıştıkları Kındaç’a av tüfeğiyle ateş edip başından ve göğsünden vurduğunu itiraf ettiği bildirildi. 

Bunun üzerine polis, jandarma, itfaiye ve il merkezinden gelen AFAD ekipleri gece boyunca arama yaptı. Kındaç’ın elbiseleri ve ona ait olduğu düşünülen parçalanmış kemik parçaları bulundu.

Gündüz süren aramalarda Bir Eylül Mahallesi'ndeki sulama kanalı çevresinde havadan dronla görüntü alındı. Canlı ve ceset arama köpeği de aramalarda kullanıldı. Ekiplerin olayın aydınlatılması için çalışmaları sürüyor. 


amasya Cinayet

İlgili Haberler

Ailesi kayıp ihbarında bulunmuştu: Mehmet cinayete kurban gitmiş

Ailesi kayıp ihbarında bulunmuştu: Mehmet cinayete kurban gitmiş
'Eskiyen dolgular' diş kayıplarına zemin hazırlıyor

'Eskiyen dolgular' diş kayıplarına zemin hazırlıyor
Batman'da otomobil ters dönmüş bulundu: Sürücü kayıp

Batman'da otomobil ters dönmüş bulundu: Sürücü kayıp

En Çok Okunan Haberler