10 Temmuz BOLU elektrik kesintisi: BOLU ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 10.07.2024 - 10:25

Güncelleme: 10.07.2024 - 10:25

BOLU ilinde 10 Temmuz Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında BOLU ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte BOLU ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

BOLU GÖYNÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖYNÜK ilçesinde 10 Temmuz Çarşamba 09:30-13:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKSAKLAR, ÇALICA, ÇAPAR, DAGHACILAR MERKEZ, DAĞHACILAR, DAĞŞEYHLERİ, GÜNEYÇALICA MERKEZ, KABALAR, KARAALILER MERKEZ, KARAALİLER, MANTARLAR, N KENDISI, SARILAR, SARILAR MERKEZ, SİFYANLAR, TEKIRLER MERKEZ, TEKİRLER, TURGUTLAR, YAHYALAR mahallelerinde AKSAKLAR KÖYÜ YOLU, AKSAKLAR TUTGUT MAH, BİLECİK SAKARYA NALLIHAN YOLU, CEYLANLI KÖY YOLU, CEYLANLI KÖYÜ YOLU, ÇAPAR KÖYÜ YOLU, DAGHACILAR MERKEZ KÖY YOLU, DAGSEYHLERI KÖY YOLU, DAĞHACILAR KÖY YOLU, DAĞHACILAR KÖYÜ, DAĞHACILAR KÖYÜ YOLU, DAĞHACILAR YOLU, DAĞŞEYHLER KÖYÜ YOLU, GÖYNÜK YOLU, GÜNEY ÇALLICA MERKEZ, GÜNEYÇALICA KÖYÜ YOLU, KABALAR MAHALLE YOLU, KARAALILER MERKEZ KÖY YOLU, KARAALİLER KÖYÜ MANTARLAR MAH, KARAALİLER KÖYÜ YOLU, KÖY SOKAĞI, SARILAR KÖYÜ YOLU, SARILAR MERKEZ KÖY YOLU, SİFYANLAR MAHALLLER YOLU, TEKIRLER MERKEZ KÖY YOLU, TEKİRLER KÖYÜ YOLU, TEKİRLER YOLU, YAHYALAR MAHALLE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 10 Temmuz Çarşamba 09:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ASAGIÇAMLI YAYLASI, ÇATAKÖREN YAYLASI, GÖKPINAR YAYLASI, OCUKLAR YAYLASI, OGULDURUK MERKEZ, SARAYCIK YAYLASI mahallelerinde AŞAĞI ÇAMLI YAYLA, ÇATAKÖREN YAYLASI, GÖKPINAR YAYLA YOLU, GÖKPINAR YAYLASI, KARTALKAYA YOLU, OGULDURUK, SARAYCIK KÖYÜ YAYLASI YOLU, SARAYCIK YAYLA YOLU, SARAYCIK YAYLASI, TATLAR KÖYÜ YAYLASI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 10 Temmuz Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAÇAYIR mahallelerinde 2904, HAS SK., NECİP FAZIL KISA KÜREK BULVAR, ŞEHİT İSMAİL ŞEREMET SK., VİLLA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 10 Temmuz Çarşamba 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAÇAYIR, SÜMER, TABAKLAR mahallelerinde 2917, ALİ RIZA TEKEMEN CD., ÇIĞIRTKANLAR, ÇIĞIRTKANLAR CD., ÇIĞIRTKANLAR CD., ÇIZMECIOGLU, EFLATUN SK., GÜNDÜZ, GÜNDÜZ SK., HULİSİ TÜZMEN CD., KÖKNAR, KUTUCULAR SK., MURAT CANBAŞ CD., NADİR SK., NECIP FAZIL KISAKÜREK, NECİP FAZIL KISA KÜREK BULVAR, SEHIT DURSUN DEGIRMENCIOGLU, SEHIT HASAN DURMUSOGLU, SEHIT SELEN PASA, ŞEHİT HASAN DURMUŞOĞLU SOK., ŞEHİT NECİP EMRE SK., ŞEHİT SELEN PAŞA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 10 Temmuz Çarşamba 16:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAÇAYIR, SÜMER, TABAKLAR mahallelerinde 2901, 2902, ANADOLU SK., BİLGİN SK., ÇİĞDEM SİTESİ İÇİ YOLU, ÇİZMECİOĞLU SK., DÖNER SK., EREN, FUAR SK., İZZET BAYSAL CD., KARAÇAYIR PARKI İÇİ YOLU, KUTUCULAR, NECİP FAZIL KISAKÜREK BULVAR, OVABAŞLI SK., SEHIT ISMAIL SEREMET, ŞEREF SK., YÜCEL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 10 Temmuz Çarşamba 13:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENIGÜNEY YAYLASI, YENİGÜNEY, YENİGÜNEY YAYLASI mahallelerinde YENIGÜNEY YAYLA YOLU, YENİGÜNEY KÖYÜ YOLU, YENİGÜNEY YAYLASI YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 10 Temmuz Çarşamba 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALPAGUT, ALPAĞUT, MERKEZ, YASAMKENT mahallelerinde 254, 254 SK., 255, 256, 256 SK., 296 SK., 3 CD., ALPAGUT, ALPAĞUT CD., DR.AYKUT BARKA, IZZET BAYSAL DEVLET HASTANESI, İZZET BAYSAL AKIL VE RUH SAĞLI, İZZET BAYSAL DEVLET HASTANESİ BULVAR, İZZETBAYSAL DEVLET HASTANESİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU MUDURNU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MUDURNU ilçesinde 10 Temmuz Çarşamba 09:30-13:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GELİNÖZÜ, KARŞIKÖY, ORMANPINAR mahallelerinde GELİNÖZÜ KÖYÜ YOLU, KARŞIKÖY KÖYÜ YOLU, ORMANPINAR KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MUDURNU ilçesinde 10 Temmuz Çarşamba 09:30-13:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YILDIRIM BAYAZID mahallelerinde BOLU CD., DİBEKHAN ÇİFTLİĞİ SK., DİBEKHANI ÇİFTLİĞİ KÜME EVLER, YILDIRIM BEYAZIT DİBEKHANI ÇİF sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU GEREDE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEREDE ilçesinde 10 Temmuz Çarşamba 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MERKEZ mahallelerinde DEMIRLER KÖY YOLU, DEMİRLER KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEREDE ilçesinde 10 Temmuz Çarşamba 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MERKEZ, YENECİK mahallelerinde ANKARA BOLU YOLU, YENECIK KÖY YOLU, YENECİK KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU MENGEN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MENGEN ilçesinde 10 Temmuz Çarşamba 09:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAPINAR, TÜRKBEYLI, TÜRKBEYLİ mahallelerinde ATATÜRK CD., AYDOGAN, DEMIREL, DEMİREL SK., HÜKÜMET SK., İTFAİYE SK., ÖZTÜRK, PAZARKÖY, PAZARKÖY CD., SAHİL SK., SHT.LEVENT SAHIN, ŞHT.LEVENT ŞAHİN SK., YAŞAR KARBANCIOĞLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.