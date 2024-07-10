10 Temmuz KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 10.07.2024 - 10:25

Güncelleme: 10.07.2024 - 10:25

KOCAELİ ilinde 10 Temmuz Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KOCAELİ İZMİT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İZMİT ilçesinde 10 Temmuz Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TAVSANTEPE, TAVŞANTEPE mahallelerinde ATA, ATA SK., ÇAKIR, ÇAKIR SK., EMEKÇİ SK., GÜLCANLAR SK., GÜLŞEN SK., İZMİT-İSTANBUL OTOBAN CD., MÜMİN SK., OKAN, OKAN SK., OKSAN, OKŞAN SK., ORUÇ SK., RAMAZAN, RAMAZAN SK., SERT, SERT SK., ŞEHİT FAZLI KARABULUT SK., TAVŞANTEPE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 10 Temmuz Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇUBUKLUBALA, KISALAR, YASSIBAG mahallelerinde ACI ELMADÜZÜ SK., ÇUBUKLUBALA, ÇUBUKLUBALA CD., GAZİ HACI SÜLEYMAN, KARAASLAN SK., KAŞIKCI ŞEYHLAR YAYLASI, KISALAR MERKEZ MEVKİİ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 10 Temmuz Çarşamba 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 28 HAZİRAN mahallelerinde ESKI ISTANBUL, ESKİ İSTANBUL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 10 Temmuz Çarşamba 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BULDUK, TERZILER, TERZİLER mahallelerinde ÇAKIRLAR MEVKII, ÇAKIRLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SARANLAR MEVKII, ŞARANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, TERZILER MERKEZ MEVKII, TERZİLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 10 Temmuz Çarşamba 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TAVSANTEPE, TAVŞANTEPE mahallelerinde CEM SK., DİLEK, DİLEK SK., GEZİCİ SK., GÜLTEPE SK., KUMLU SK., MUTLULUK SK., TAVŞANTEPE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 10 Temmuz Çarşamba 13:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÖKÇEÖREN, TOPÇULAR mahallelerinde ÇERIBASILAR MEVKII, ÇERİBAŞILAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÇERİBAŞILAR YOLU SK, KOCAKAVAK MEVKİİ KÜME EVLER, SULTANBABA CD., TOPALLAR MEVKII, TOPALLAR MEVKİİ KÜME EVLER, TOPALLAR YOLU SK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GÖLCÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLCÜK ilçesinde 10 Temmuz Çarşamba 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HISAREYN MERKEZ, HİSAREYN MERKEZ mahallelerinde BİLGE SK., CAN SK., ELİF SK., MIMAR SINAN, MİMAR SİNAN CD., TAYFUN, TAYFUN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 10 Temmuz Çarşamba 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKÇAT, IHSANIYE MERKEZ, İHSANİYE MERKEZ, LÜTFIYE, LÜTFİYE, SELIMIYE, SELİMİYE, SENAIYE, SENAİYE, SIRINKÖY, SOFULAR, ŞİRİNKÖY mahallelerinde 1 MART CD., 4210. SK., 4331. SK., 4332. SK., 4335. SK., 4336., 4336. SK., 4356. SK., 4357. SK., 4361. SK., 4362. SK., 4363. SK., 4364. SK., 4365., 4367., 4367. SK., 4368. SK., 4369., 4369. SK., 4370., 4370. SK., 4373., 4374., 4374. SK., 4375. SK., 4376. SK., 4378. SK., 4380., 4380. SK., 4382., 4382. SK., 4383. SK., 4384. SK., 4385. SK., 4386. SK., 4388. SK., 4389. SK., 4394., 4394. SK., 4395. SK., 4396., 4396. SK., 4397. SK., 4398. SK., 4399. SK., 4400., 4400. SK., 4401. SK., 4402. SK., 4408. SK., 4409. SK., 4412. SK., 4417. SK., 4421. SK., 4422., 4422. SK., 4432. SK., 4433., 4433. SK., 678. SK., 874., 874. SK., 875., 875. SK., ALT MEVKİİ KÜME EVL, ALT MEVKİİ KÜME EVLER, BAGDAT, BAĞDAT CD., BASOGLU, BAŞOĞLU CD., BEŞKARDEŞLER CD., BEYOGLU, BEYOĞLU CD., BILGIN, ÇİFTE SELVİ SK., DAVUL KÖPRÜ MEVKII, DAVUL KÖPRÜ MEVKİİ KÜME EVLER, ELMALIK, HAMIDIYE, İHSANİYE KONAK EVLERİ SİTESİ Y, KESTANELİK SK., KÖY GIRISI MEVKII, KÖY GİRİŞİ MEVKİİ KÜME EVLER, KÖY ÜSTÜ MEVKİİ KÜME EVLER, KURT, KURT CD., LEVENT, LEVENT CD., LÜTFIYE ASAGI MEVKII, LÜTFIYE YUKARI MEVKII, LÜTFİYE AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, LÜTFİYE YUKARI MEVKİİ, LÜTFİYE YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER, OKYAR CD., ÖZDEMIRLER, ÖZDEMİRLER CD., PARK, PARK CD., SARI OTLUK SK., SELIMIYE ASAGI MEVKII, SELIMIYE KARSI MEVKII, SELIMIYE ORTA MEVKII, SELIMIYE YUKARI MEVKII, SELİMİYE AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, SELİMİYE KARŞI MEVKİİ KÜME EVLER, SELİMİYE ORTA MEVKİİ KÜME EVLER, SELİMİYE YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER, SELVI, SELVİ SK., SENAIYE MERKEZ MEVKII, SENAİYE MERKEZ MEVKİİ, SENAİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SEYH SAMIL, SOFULAR MERKEZ MEVKII, SOFULAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ŞEYH ŞAMİL CD., TANIK, TANIK SK., ZAFER, ZORLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARTEPE ilçesinde 10 Temmuz Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DERBENT mahallelerinde BAĞLARYOLU SK., BERGAMA SK., KOOPERATİF CD., SARI SK., SOYCAN SK., ULUDAĞ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 10 Temmuz Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DERBENT mahallelerinde ALA SK., BASRA SK., DAĞHAN SK., İRİS SK., KOOPERATIF, MAZİ SK., ÖZGÜ SK., SÖĞÜTLÜ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 10 Temmuz Çarşamba 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALABAN, SUADIYE, SUADİYE mahallelerinde 1.İSİMSİZ SK., 12.İSİMSİZ SK., 2.İSİMSİZ SK., 9.İSİMSİZ SK., AKÇASU SK., ARTEZYEN SK., ATILAY SK., AYDINTEPE, BAHÇELİEVLER SK., BLD.BSK.HÜSNÜ ILHAN, BLD.BSK.HÜSNÜ ILHAN CD., BLD.BŞK.HÜSNÜ İLHAN CD., CEVİZLİK. SK., ÇAMLIK ÇIKMAZI SK., ÇANAKÇI SUYU SK., DEMİRCİLER SK., DERELİ SK., DR. MEHMET KIVANÇ, DR. MEHMET KIVANÇ SK., DURSUN, DURSUN SK., ELÇİ SK., ERDOĞAN SK., FAHRİ SK., FILIZLER, FİLİZLER SK, GEDE SK., GÜLYALI SK., HAKİM MUSTAFA ÇIKMAZI SK., HANYERI, HANYERİ SK., HARMANLIK SK., HİZMET SK, İFTİHAR SK, İMAMOĞLU SK., KABAKOZ SK., KADIR ASLAN, KADİR ASLAN SK, KANAAT, KANAAT SK., KARADERE, KARADERE CD., KARALAR SK., KAYI SK., KAZDALLAR ÇIKMAZI SK., KIVANÇ ÇIKMAZI, KIVANÇ ÇIKMAZI SK., KORUCU SK., KOZLU SK., MEMISLER, MEMİŞLER SK., MESRUTIYET, MESUDIYE, MESUDIYE CD., MESUDİYE CD., MESUDİYE. CD., MEŞRUTİYET SK., OKÇAPINAR, OKÇAPINAR SK., ORTAKLAR SK., ÖMERLİ SK., ÖNCÜ SK., ÖZKANLI SK., ÖZÜER ÇIKMAZI SK., PERVANE SK., SUADİYE BAĞDAT CD., TOPKAPI, TOPKAPI CD., TUROĞLU SK, YERLİTÜRK ÇIKMAZI SK., YILMAZLAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 10 Temmuz Çarşamba 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARSLANBEY OSB, BALABAN, ÇEPNI, ÇEPNİ, SUADIYE, SUADİYE mahallelerinde ACARLAR ÇIKMAZI SK., AHATLI SK., ÇAKIRPINAR, ÇAKIRPINAR SK., ÇEPNI, ÇEPNI CD., ÇEPNİ CD., ÇINAR EVLERI, ÇINAR EVLERİ CD., ÇINAR EVLERİ SİTESİ YOLU SK, DÖNEL SK., FINDIK SK., GÖKTAS, GÖKTAŞ SK., GÜLŞEHİR SK., HEYREK, HEYREK CD., KARDELEN SİTE YOLU SK, KESTANELIK, KIRAZDÖNÜMÜ, KİRAZDÖNÜMÜ SK., KURUDERE ÇIKMAZI SK., ÖZDAL CD, ÖZDAL CD., SÖĞÜTLÜK, SÖĞÜTLÜK CD., ŞEHİT YILMAZ DEDEOĞLU SK., TANZİMAT SK., TURAN SK., VILLA, VİLLA SK, YEŞİL BAHÇE EVLERİ SİTE YOLU S, YEŞİLBAHÇE VİLLALARI SİTESİ YO sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DİLOVASI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DİLOVASI ilçesinde 10 Temmuz Çarşamba 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DURAKLI, ELBIZLI mahallelerinde 3525, 3525., 3558., 3601., AYDOĞDU SK., DURAKLI, DURAKLI CD., ELBIZLI, FINDIKLAR SK., KANCILI, KANCILI SK., MEZARLIK SK., SEDA SK., YENİYOL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GEBZE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEBZE ilçesinde 10 Temmuz Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DENİZLİ mahallelerinde SARI ÇEŞME SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 10 Temmuz Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DENİZLİ, YAGCILAR mahallelerinde 3402, 4701. SK, GÜL SK., KARANFİL SK., LEYLAK SK., ONUR SK., PAPATYA SK., ZAMBAK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 10 Temmuz Çarşamba 01:00-03:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIRAZPINAR, KİRAZPINAR mahallelerinde 2708. SK., 2775. SK., 2776. SK., 2779., 2779. SK., 2780., 2780/1. SK., 2780/2. SK., 2780/3., 2780/3. SK., 2781. SK., 2782. SK., 2782/1. SK., 2783. SK., 2784. SK., 2784/1. SK., 2784/2. SK., 2784/3. SK., 2784/4. SK., 2785. SK., 2786. SK., IZMIT-ISTANBUL OTOBAN, KİRAZPINAR EVLERİ 5819 ADA KÜME EVLER, SEHIT ALI GAFFAR OKKAN CD., ŞEKERPINAR-GEBZE YOLU CD sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DERİNCE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DERİNCE ilçesinde 10 Temmuz Çarşamba 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKPINAR, ÇINARLI, MERSINCIK, MERSİNCİK, SIRINTEPE, ŞİRİNTEPE mahallelerinde 17 AGUSTOS, 17 AĞUSTOS CD., AKSU SK., ARI, ARI SK., BAHADIR SK., BATMAZ SK., BEREKET SK., BEYAZ SK., BEYAZIT SK., BİLLUR SK., BONCUK, BONCUK SK., ÇAKABEY SK., ÇALIK SK., ÇAVUŞLU SK., ÇERMİK SK., ÇILEK, ÇİLEK SK., DÜZ SK., ECE SK., GÖK SK., HAYAT, HAYAT CD., KARADENİZ SK., KAYNAK, KAYNAK SK., KILIÇ SK., KIZILCIK, KIZILCIK SK., KULLAR SK., MENDERES, MENDERES SK., METİN SK., MİMAR SİNAN SK., NİLAY SK., ÖZBAY, ÖZBAY SK., PALMİYE SK., PISMANIYE, PİŞMANİYE SK., SAMİ SK., SEMIH, SEMİH SK., SEYMEN SK., SIRMA SK., TASKIN, TAŞKIN SK., TERZİLER SK., TOYLAR KÖY YOLU SK, ULAŞ SK., ULUSOY, ULUSOY SK., VISNE, VİŞNE SK., VOLKAN SK., YAĞMUR SK., YAKUT SK., ZEKİ SK., ZERDALİ SK., ZUHAL, ZUHAL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KANDIRA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KANDIRA ilçesinde 10 Temmuz Çarşamba 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HIDIRLAR, KAYMAZ mahallelerinde HACI ISMAILLER MEVKII, HACI İSMAİLLER MEVKİİ KÜME EVLER, KAYMAZ MERKEZ MEVKII, KAYMAZ MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, KAYMAZ MERKEZ MEVKİİ, KAYMAZ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, TERZILER MEVKII, TERZILER MEVKII KÜME EVLER, TERZİLER MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 10 Temmuz Çarşamba 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AMBARCI, BAGLICA, BAĞLICA, ÇAVUSOGLU, ÇAVUŞOĞLU, GÜVERCİNLİK, ÖMERLI, YENICE, YENİCE mahallelerinde AMBARCI MERKEZ MEVKII, AMBARCI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BUDAKLAR MEVKII, BUDAKLAR MEVKII KÜME EVLER, BUDAKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAVUSOGLU MERKEZ MEVKII, ÇAVUŞOĞLU MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, GÜVERCINLIK MERKEZ MEVKII, GÜVERCİNLİK MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KALAYCILAR MEVKII, KALAYCILAR MEVKII KÜME EVLER, KALAYCILAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÖMERLI MERKEZ MEVKII, TORAMANLAR MEVKII, TORAMANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, UZUNLAR MEVKII, UZUNLAR MEVKİİ KÜME EVLER, YENICE MERKEZ MEVKII, YENİCE MERKEZ MEVKİİ, YENİCE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ BAŞİSKELE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

BAŞİSKELE ilçesinde 10 Temmuz Çarşamba 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İNEBEYLİ, KAZANDERE, SERVETİYE CAMİ mahallelerinde ASAGI ALARTI MEVKII, AŞAĞI ALARTI MEVKİİ, AŞAĞI ALARTI MEVKİİ KÜME EVLER, AYTEPE MEVKII, AYTEPE MEVKİİ KÜME EVLER, DEGIRMEN DÜZÜ MEVKII, DEGIRMEN DÜZÜ MEVKII KÜME EVLER, DEĞİRMEN DÜZÜ MEVKİİ KÜME EVLER, ESKIYAYLA TEKNEPINAR, İNEBEYLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KATAHPA MEVKII, KATAHPA MEVKİİ KÜME EVLER, KAZANDERE AŞAĞI MEVKİİ, KAZANDERE AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, KAZANDERE ORTA MEVKII, KAZANDERE ORTA MEVKİİ, KAZANDERE ORTA MEVKİİ KÜME EVLER, KAZANDERE YUKARI MEVKII, KAZANDERE YUKARI MEVKİİ, KAZANDERE YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER, KIRAZPINAR MEVKII, KIRAZPINAR MEVKII KÜME EVLER, KİRAZPINAR MEVKİİ KÜME EVLER, SERVETIYE CAMI MERKEZ MEVKII, SERVETİYE CAMİ DERE MEVKİİ KÜME EVLER, SERVETİYE CAMİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, YUKARI ALARTI MEVKII, YUKARI ALARTI MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 10 Temmuz Çarşamba 13:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATIH, FATİH mahallelerinde HASTANE CD., OCAK, OCAK SK., SALKIM SÖGÜT, SALKIM SÖĞÜT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DARICA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DARICA ilçesinde 10 Temmuz Çarşamba 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ATATÜRK, BARIS, FEVZIÇAKMAK, FEVZİÇAKMAK, KAZIMKARABEKIR, KAZIMKARABEKİR mahallelerinde 1842., ABİD SK., AKAİD SK., AKÇALI SK., AKÇE SK., AKMINARE, AKMİNARE SK., AKTAŞ SK., ALPEREN SK., ALSANCAK SK., ALTUN, ALTUN SK., ARMUTLU SK., ASIK VEYSEL, ASUMAN SK., AŞIK VEYSEL CD., AŞİYAN SK., ATATÜRK, AVŞAR SK., AYAZMA SK., AYDIN, AYDIN SK., AYFER, AYFER SK., AYSEL, AYSEL SK., BADEMLI, BADEMLİ SK., BAHARIYE, BAHARİYE SK., BAHRIYE ÜÇOK, BALKAN, BALKAN SK., BANKA SK., BANU SK., BARISSEVER, BARIŞSEVER SK., BASAK, BAŞAK SK., BEDIR, BEDİR SK., BEYPINARI SK., BILDIRCIN SK., BİLGEN SK., BİRKAN SK., BİRLİK SK., BULUT SK., CENGIZ TOPEL, CENGİZ TOPEL CD., CENK SK., CEVAHİR SK., CEYHAN SK., CEYLAN SK., COŞKU SK., CÖMERT SK., ÇAKIL SK., ÇAPA SK., ÇAY, ÇAY SK., ÇAYBAŞI SK., ÇEŞME SK., ÇINAR, ÇINAR CD., ÇİÇEK SK., ÇİÇEKDAĞI SK., ÇUKUR SK., DAĞISTANLI SK., DEĞERLİ SK., DERGAH SK., DERMAN SK., DEVRAN SK., DEVRİM SK., DIRLIK, DIVAN, DİRLİK SK., DİVAN SK., DOĞAN SK., DOLUNAY, DOLUNAY SK., DORUKAN SK., DOST SK., DR.ZEKI ACAR CD., DR.ZEKİ ACAR CD., DUHA SK., DURAN SK., DÜZLÜK SK., EFELI, EFELİ SK., EFENDİOĞLU SK., EĞİTİM CD., EKİN SK., ELEK SK., ELMALI, ELMALI SK., EMSAL SK., ENGİN SK., ENSAR SK., ERDEM SK., EREN SK., ERIKLI, ERİKLİ SK., ESENTEPE, ESENTEPE SK., ETHEM SK., EVLİYA ÇELEBİ SK., EYVALLAH SK., FERİDUN SK., FEVZİ SK., FINDIKLI SK., FİGAN SK., GEDİK SK., GENÇ OSMAN, GENÇ OSMAN CD., GENIS, GENİŞ SK., GİZEM SK., GÖKKUŞAĞI SK., GÖNÜL SK., GÜLDESTE SK., GÜLERYÜZ, GÜLERYÜZ SK., GÜLŞAH SK., GÜLVEREN SK., GÜNDÖNÜMÜ, GÜNDÖNÜMÜ SK., GÜNNUR SK., GÜZEL, GÜZEL SK., HABİB SK., HASTANE KARSISI, HASTANE KARŞISI SK., HAZINE, HAZİNE SK., HİLAL BAŞAK SK., HİLAL SK., HUKUK SK., HUZUR, HUZUR SK., ISTASYON, İLÇE SK., İLGİ SK., İMAN SK., İNCİRLİK SK., İPEK SK., İSTASYON CD., KAÇKAR SK., KALP GÖZÜ SK., KARLI SK., KAYISI SK., KEKİK SK., KEKLİK SK., KELAM, KELAM SK., KELIME, KELİME SK., KENAN SK., KIRAY SK., KIRAZLI, KIRLANGIÇ SK., KIZILAY SK., KİRAZLI SK., KORU, KORU SK., KOZA SK., KOZALAK SK., KUDRET, KUDRET SK., KUYU SK., LALEM SK., LİDER SK., MEDİNE SK., MEHMET AKIF, MEHMET AKİF CD., MENEKSE, MENEKŞE SK., MESALE, MESIRE, MESİRE SK., MEŞALE SK., METIN, MEVLANA, MEVLANA CD., MİHRAP SK., MİNİ SK., MOLLA HÜSREV CD., MUHSİN SK., MÜBAREK, MÜBAREK SK., MÜLK, NACAR SK., NAMZET SK., NIL, NISA, NİL SK., NİSA SK., NİYET SK., NURAY SK., NURKAN SK., ORUÇ REIS, ORUÇ REİS CD., ÖĞE SK., ÖREN, ÖREN SK., ÖRF SK., ÖRNEK SK., ÖVÜNÇ, ÖVÜNÇ SK., ÖZCAN SK., ÖZDEN, ÖZDEN SK., ÖZGÜL, ÖZGÜL SK., PAMUK SK., PETEK SK., PINARBASI, PINARBAŞI SK., PIYALE, PİYALE SK., RAHMI DIBEK, RAUF ORBAY CD., RECEP SK., RÜYA SK., SADE SK., SAMDAN, SANCAKTAR, SANCAKTAR SK., SARMASIK, SEBNEM, SEÇKİN SK., SEFER, SEFER SK., SEHIT TAHSIN SARITOSUN, SERÇE, SERÇE SK., SEVAL SK., SEVGİ SK., SEYİT SK., SIFA, SIFA SK., SIMSEK, SİNEM SK., SİPAHİ SK., SOKULLU CD., SONGÜL, SONGÜL SK., SÖĞÜT SK., ŞAFAK SK., ŞAHİN SK., ŞAMDAN SK., ŞEBNEM SK., ŞEFKAT SK, ŞEHİT GAFFAR OKKAN CD., ŞENLİK SK., ŞERİFE SK., ŞEVVAL SK., ŞİFA SK., ŞİMŞEK SK., ŞURA SK., TAHİR SK., TAKDİR SK., TUNA SK., ULUSU, ULUSU SK., UMUT SK., USLU SK., ÜLKÜM SK., ÜSTTEPE SK., VARAN SK., VAROL SK., VATAN SK., YALÇIN, YALÇIN SK., YARENLER SK., YAYIK, YAYIK SK., YELİZ SK., YENİCE SK., YERLİ SK, YESILYURT, YEŞİLYURT SK., YIGIT, YILDIRIM SK., YİĞİT SK., YUNUS EMRE CD., YUSUF SK., ZAFER SK., ZEKAT SK., ZEMBIL, ZEMBİL SK., ZEYBEK, ZEYBEK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.