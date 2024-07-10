10 Temmuz MANİSA elektrik kesintisi: MANİSA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 10.07.2024 - 10:25

Güncelleme: 10.07.2024 - 10:25

MANİSA ilinde 10 Temmuz Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

MANİSA YUNUSEMRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-07-10 2024-07-10 07:00:13.367-2024-07-10 13:00:22.969 saatleri arasında Pelitalan; PELİTALAN, İsimsiz4, PELİTALAN, KARAVELİLER PELİTALAN, , pelitalan, PELİTALAN, Ara Sk., pelitalan iç yol, PELİTALAN ÖRENCİK elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-10 2024-07-10 07:00:13.367-2024-07-10 13:00:22.969 saatleri arasında Karayağcıhacılar; ARAZİ, İsimsiz3, İsimsiz1, Karayağcıhacılar Köyü İç Yolu, karayağcılar elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-10 2024-07-10 07:00:13.367-2024-07-10 13:00:22.969 saatleri arasında Karaveliler; Karaveliler Köyü İç Yolu, karaveliler, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-10 2024-07-10 07:00:13.367-2024-07-10 13:00:22.969 saatleri arasında Karakılıçlı; Karakılınçlı Köyü İç Yolu, karakılıçlı sk., karakılıçlı sk, karakışıçlı, karakılınçlı sk, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-10 2024-07-10 07:00:13.367-2024-07-10 13:00:22.969 saatleri arasında Demirci; demirci, İsimsiz2, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz7, İsimsiz8, KAĞAN 1 DEMİRCİ, İsimsiz9, demirdi, , Demirci Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-10 2024-07-10 07:00:13.367-2024-07-10 13:00:22.969 saatleri arasında Örencik; Örencik Köyü İç Yolu, İsimsiz10, örencik sk, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-10 2024-07-10 07:00:13.367-2024-07-10 13:00:22.969 saatleri arasında Müslih; muslih, MÜSLİH, Muslih Köyü İç Yolu, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-10 2024-07-10 07:00:13.367-2024-07-10 13:00:22.969 saatleri arasında Mollasüleymanlı; Mollasüleymanlı Köyü İç Yolu, molla süleymanlı sk, molla süleymanlı, İsimsiz3, molla süleymanlı, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-10 2024-07-10 07:00:13.367-2024-07-10 13:00:22.969 saatleri arasında Davutlar; Davutlar Köyü İç Yolu, davutlar, İsimsiz2, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-10 2024-07-10 07:00:13.367-2024-07-10 13:00:22.969 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-10 2024-07-10 07:00:13.367-2024-07-10 13:00:22.969 saatleri arasında Üçpınar; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-10 2024-07-10 07:00:13.367-2024-07-10 13:00:22.969 saatleri arasında Sümbültepe; sümbültepe, Sümbültepe Köyü İç Yolu, SÜMBÜLTEPE KARAKILIÇLI, sümbülte yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-10 2024-07-10 09:00:45.345-2024-07-10 12:00:53.553 saatleri arasında Spil; 4318. Sk., 4319, 4320. Sk., 4321. Sk., 4323. Sk., 4325. Sk., 4329. Sk., İnci Küme Evleri Sk., 4315. Sk., 4313. Sk., 4312. Sk., 4311. Sk., 4310. Sk., 4309. Sk., 4308. Sk., 4307. Sk., 4306, 4305. Sk., 4304. Sk., 4303. Sk., 4302. Sk., 4301. Sk., 4229. Sk., 4320, 4316, 4314, 4300, , 4317. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-10 2024-07-10 09:00:45.345-2024-07-10 12:00:53.553 saatleri arasında Barbaros; Hafızlar Küme Evleri, 4229. Sk., 4254. Sk., 4252. Sk., 4250. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-10 2024-07-10 09:00:45.345-2024-07-10 12:00:53.553 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA AKHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-07-10 2024-07-10 09:00:28.182-2024-07-10 10:00:36.898 saatleri arasında Seğirdim; İsimsiz20, İsimsiz29, İsimsiz30, İsimsiz32, İsimsiz33, İsimsiz34, yeni, İsimsiz37, İsimsiz38, Seğirdim Köyü İç Yolu, semerkaya, , YENİ, yeni mah, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz11, çaltılı çukur, İsimsiz13, İsimsiz15, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz19, İsimsiz21, İsimsiz22, İsimsiz23, İsimsiz24, İsimsiz25, İsimsiz26, İsimsiz27, çaltılı çukur, İsimsiz1, İsimsiz10 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-10 2024-07-10 09:00:28.182-2024-07-10 10:00:36.898 saatleri arasında Yenidoğan; Yenidoğan Köyü Yolu, YENİDOĞAN, YENİDOĞAN, İsimsiz2, İsimsiz5, İsimsiz24, İsimsiz23, İsimsiz22, İsimsiz20, YENİDOĞAN, İsimsiz18, İsimsiz17, İsimsiz15, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz3, İsimsiz1, yenidoğan, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-10 2024-07-10 09:00:28.182-2024-07-10 10:00:36.898 saatleri arasında Yayakırıldık; yayakırıldık, İsimsiz90, İsimsiz87, İsimsiz86, İsimsiz85, İsimsiz84, İsimsiz46, İsimsiz22, İsimsiz21, İsimsiz20, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz17, , İsimsiz1, İsimsiz3, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz16, İsimsiz15, İsimsiz10, İsimsiz9, MESTANLAR elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-10 2024-07-10 09:00:28.182-2024-07-10 10:00:36.898 saatleri arasında Şehitler; , İsimsiz1, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz7, ŞEHİTLER, İsimsiz9, İsimsiz6, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz21, AKÇEŞME, Şehitler Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-10 2024-07-10 09:00:28.182-2024-07-10 10:00:36.898 saatleri arasında Kayalıoğlu; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-10 2024-07-10 09:00:28.182-2024-07-10 10:00:36.898 saatleri arasında Akçaalan; , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, Akçaalan Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-10 2024-07-10 09:00:28.182-2024-07-10 10:00:36.898 saatleri arasında Akselendi; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-10 2024-07-10 09:00:28.182-2024-07-10 10:00:36.898 saatleri arasında Boyalılar; , İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, Boyalılar Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-10 2024-07-10 09:00:28.182-2024-07-10 10:00:36.898 saatleri arasında Çoruk; İsimsiz1, İsimsiz15, Çoruk Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-10 2024-07-10 09:00:28.182-2024-07-10 10:00:36.898 saatleri arasında Hacıosmanlar; , İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz19, İsimsiz20, İsimsiz21, İsimsiz22, İsimsiz23, dere, DERE MAH, Hacıosmanlar Köyü Yolu, Hacıosmanlar Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-10 2024-07-10 09:00:28.182-2024-07-10 10:00:36.898 saatleri arasında Harmandalı; , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz6, İsimsiz7, harmandalı, Akhisar Salihli Yolu, Harmandalı Köyü İç Yolu, Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-10 2024-07-10 09:00:28.182-2024-07-10 10:00:36.898 saatleri arasında Kavakalan; , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz9, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz15, İsimsiz23, İsimsiz24, İsimsiz25, İsimsiz26, İsimsiz27, İsimsiz28, İsimsiz29, İsimsiz30, İsimsiz31, İsimsiz32, İsimsiz33, İsimsiz35, İsimsiz36, İsimsiz37, İsimsiz38, İsimsiz40, İsimsiz42, İsimsiz43, İsimsiz44, İsimsiz47, İsimsiz48, İsimsiz49, İsimsiz3, Kavakalan Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-10 2024-07-10 09:00:28.182-2024-07-10 10:00:36.898 saatleri arasında Kızlaralanı; , İsimsiz3, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz4, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz16, İsimsiz2, Kızlaralanı Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-10 2024-07-10 09:00:28.182-2024-07-10 10:00:36.898 saatleri arasında Kulaksızlar; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-10 2024-07-10 09:00:28.182-2024-07-10 10:00:36.898 saatleri arasında Hacı İshak; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-10 2024-07-10 09:00:28.182-2024-07-10 10:00:36.898 saatleri arasında Hürriyet; , Akhisar Salihli Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-10 2024-07-10 09:00:28.182-2024-07-10 10:00:36.898 saatleri arasında Moralılar; , köy içi, İsimsiz2, İsimsiz141, İsimsiz4, İsimsiz6, İsimsiz15, İsimsiz33, İsimsiz17, Moralılar Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-10 2024-07-10 09:00:28.182-2024-07-10 10:00:36.898 saatleri arasında Pınarcık; , İsimsiz1, İsimsiz3, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, harmandalı, Akhisar Salihli Yolu, Pınarcık Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-10 2024-07-10 09:00:28.182-2024-07-10 10:00:36.898 saatleri arasında Rahmiye; , İsimsiz7 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-10 2024-07-10 09:00:28.182-2024-07-10 10:00:36.898 saatleri arasında Sarıçalı; , İsimsiz8, İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, Akhisar Salihli Yolu, Sarıçalı Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-10 2024-07-10 09:00:28.182-2024-07-10 10:00:36.898 saatleri arasında Topluca; İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz10, İsimsiz11, Topluca Köyü İç Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-10 2024-07-10 09:00:28.182-2024-07-10 10:00:36.898 saatleri arasında Taşçılar; Taşçılar Köyü İç Yolu, taşcılar elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-10 2024-07-10 10:00:04.512-2024-07-10 11:00:19.996 saatleri arasında Çıtak; , çıtak, İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz19, İsimsiz20, İsimsiz21, İsimsiz22, İsimsiz23, İsimsiz24, İsimsiz25, İsimsiz15, İsimsiz18, köy iç yolu, köy iç yolu, Çıtak Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-10 2024-07-10 10:00:04.512-2024-07-10 11:00:19.996 saatleri arasında Dağdere; , ORUÇALAN, SÜLEYMAN DEMİREL, karagözler, İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz14, İsimsiz18, İsimsiz20, İsimsiz24, İsimsiz25, İsimsiz26, İsimsiz27, İsimsiz28, İsimsiz29, İsimsiz30, İsimsiz32, İsimsiz33, İsimsiz34, İsimsiz35, İsimsiz36, İsimsiz37, İsimsiz38, İsimsiz39, İsimsiz40, İsimsiz41, İsimsiz42, İsimsiz43, İsimsiz44, İsimsiz45, İsimsiz46, İsimsiz47, İsimsiz48, İsimsiz49, İsimsiz50, İsimsiz54, İsimsiz55, İsimsiz56, İsimsiz57, İsimsiz58, İsimsiz60, İsimsiz61, İsimsiz64, İsimsiz65, İsimsiz66, İsimsiz67, İsimsiz68, İsimsiz69, İsimsiz70, İsimsiz71, İsimsiz72, İsimsiz73, İsimsiz74, İsimsiz77, İsimsiz78, İsimsiz79, İsimsiz80, İsimsiz81, İsimsiz82, İsimsiz83, İsimsiz85, İsimsiz86, İsimsiz87, İsimsiz88, İsimsiz89, İsimsiz90, İsimsiz91, İsimsiz93, İsimsiz94, İsimsiz96, İsimsiz97, İsimsiz98, İsimsiz100, İsimsiz101, İsimsiz103, İsimsiz104, İsimsiz105, İsimsiz107, İsimsiz108, İsimsiz109, İsimsiz110, İsimsiz112, İsimsiz113, İsimsiz114, İsimsiz116, İsimsiz117, İsimsiz118, İsimsiz120, İsimsiz121, İsimsiz122, İsimsiz123, İsimsiz125, İsimsiz126, İsimsiz127, İsimsiz128, İsimsiz129, İsimsiz130, İsimsiz131, İsimsiz132, İsimsiz133, İsimsiz134, İsimsiz136, İsimsiz137, 7 sokak, İsimsiz140, İsimsiz141, İsimsiz142, İsimsiz143, İsimsiz144, İsimsiz146, İsimsiz147, İsimsiz148, İsimsiz149, İsimsiz150, İsimsiz151, İsimsiz152, İsimsiz153, İsimsiz154, İsimsiz155, İsimsiz156, İsimsiz157, İsimsiz158, İsimsiz159, İsimsiz160, İsimsiz161, karagözler, İsimsiz163, İsimsiz164, İsimsiz166, İsimsiz167, İsimsiz168, İsimsiz169, İsimsiz172, İsimsiz173, İsimsiz174, İsimsiz176, İsimsiz177, İsimsiz178, İsimsiz179, İsimsiz180, İsimsiz181, İsimsiz182, İsimsiz183, İsimsiz184, İsimsiz185, İsimsiz186, İsimsiz187, İsimsiz189, İsimsiz190, İsimsiz191, İsimsiz192, İsimsiz193, İsimsiz194, İsimsiz195, İsimsiz202, İsimsiz205, İsimsiz206, İsimsiz207, İsimsiz209, İsimsiz212, İsimsiz213, İsimsiz217, İsimsiz218, İsimsiz220, 27., 28., İsimsiz227, İsimsiz229, İsimsiz230, İsimsiz232, İsimsiz234, İsimsiz236, İsimsiz237, İsimsiz238, İsimsiz239, İsimsiz242, İsimsiz243, İsimsiz245, İsimsiz246, İsimsiz247, İsimsiz249, İsimsiz250, İsimsiz251, İsimsiz252, İsimsiz256, İsimsiz258, İsimsiz259, İsimsiz260, İsimsiz261, karagözler, İsimsiz263, İsimsiz264, İsimsiz265, İsimsiz267, İsimsiz268, İsimsiz269, İsimsiz271, İsimsiz273, İsimsiz274, İsimsiz275, İsimsiz276, İsimsiz277, İsimsiz278, İsimsiz279, İsimsiz280, İsimsiz281, İsimsiz282, İsimsiz283, İsimsiz285, İsimsiz287, İsimsiz288, sarıdede, İsimsiz290, İsimsiz291, İsimsiz292, İsimsiz293, İsimsiz294, İsimsiz295, İsimsiz296, İsimsiz298, İsimsiz299, İsimsiz301, İsimsiz302, İsimsiz303, İsimsiz305, İsimsiz306, İsimsiz307, İsimsiz308, İsimsiz309, sarı dede, İsimsiz311, İsimsiz312, İsimsiz313, İsimsiz314, İsimsiz315, İsimsiz319, İsimsiz323, İsimsiz325, İsimsiz326, sarıdede, İsimsiz328, HANPAŞA KÖMÜRCÜ, cevizli dere, kaşıyaka küme evler, cevizli dere, cevizli dere, cevizli dere, güdürmez mevki, 13. Sk., 15. Sk., 16. Sk., 17. Sk., 18. Sk., 2. Sk., 20. Sk., 21. Sk., 23. Sk., 24. Sk., 25. Sk., 26. Sk., 30. Sk., 31. Sk., 32. Sk., 34. Sk., 6. Sk., 7. Sk., Abdulhamit Sk., Adnan Menderes Cd., Akhisar Gördes Yolu, Benzinlik İç Yolu, Ebul Feyz Elçibey Sk., Fatih Sultan Mehmet Cd., Kazım Karabekir Cd., Namazla Cd., Çıtak Köyü İç Yolu, İnebey Cd., dağdere, güldürmez, oruçalan, mehmet akif ersoy cd, CEVİZLİDERE elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-10 2024-07-10 10:00:04.512-2024-07-10 11:00:19.996 saatleri arasında Göcek; , İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz36, İsimsiz37, İsimsiz41, İsimsiz43, İsimsiz45, İsimsiz46, İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz18, İsimsiz19, İsimsiz20, İsimsiz21, İsimsiz22, İsimsiz25, İsimsiz28, İsimsiz29, İsimsiz31, İsimsiz34, İsimsiz38, İsimsiz39, İsimsiz40, İsimsiz44, İsimsiz42, Göcek Köyü Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-10 2024-07-10 10:00:04.512-2024-07-10 11:00:19.996 saatleri arasında Gökçeler; , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz19, İsimsiz20, İsimsiz21, Gökçeler Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-10 2024-07-10 10:00:04.512-2024-07-10 11:00:19.996 saatleri arasında Hacıibrahimler; , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz12, İhacıibrahimler, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz18, İsimsiz19, İsimsiz20, İsimsiz21, HACIİBRAHİMLER, hacıibrahimler ova, Akhisar Gördes Yolu, Hacıibrahimler Köyü Yolu, Pekmezci Köyü Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-10 2024-07-10 10:00:04.512-2024-07-10 11:00:19.996 saatleri arasında Hamitköy; , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz17, İsimsiz18, hamit, Hamitköy Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-10 2024-07-10 10:00:04.512-2024-07-10 11:00:19.996 saatleri arasında Hanpaşa; , İsimsiz41, İsimsiz1, hanpaşa, İsimsiz254, cevizli dere, İsimsiz3, İsimsiz5, İsimsiz257, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz19, İsimsiz20, İsimsiz22, İsimsiz23, İsimsiz24, İsimsiz26, İsimsiz27, İsimsiz28, İsimsiz29, İsimsiz30, İsimsiz31, İsimsiz32, İsimsiz33, İsimsiz34, İsimsiz36, İsimsiz37, İsimsiz38, İsimsiz39, İsimsiz40, İsimsiz42, İsimsiz43, İsimsiz44, İsimsiz46, İsimsiz47, İsimsiz49, İsimsiz50, İsimsiz51, İsimsiz52, İsimsiz53, İsimsiz54, İsimsiz55, İsimsiz57, İsimsiz58, İsimsiz60, İsimsiz61, İsimsiz62, İsimsiz45, İsimsiz63, İsimsiz64, İsimsiz66, İsimsiz67, İsimsiz68, İsimsiz69, İsimsiz70, İsimsiz71, İsimsiz72, akköy, aşakışla, Hanpaşa Köyü Yolu, Köy Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-10 2024-07-10 10:00:04.512-2024-07-10 11:00:19.996 saatleri arasında Kavakalan; , ARAZİ YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-10 2024-07-10 10:00:04.512-2024-07-10 11:00:19.996 saatleri arasında Kocakağan; İsimsiz76, İsimsiz82, İsimsiz150, İsimsiz158 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-10 2024-07-10 10:00:04.512-2024-07-10 11:00:19.996 saatleri arasında Kömürcü; , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz320, İsimsiz321, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz19, İsimsiz20, İsimsiz322, İsimsiz21, İsimsiz22, İsimsiz23, İsimsiz24, İsimsiz25, İsimsiz26, İsimsiz27, İsimsiz28, İsimsiz29, İsimsiz30, İsimsiz31, İsimsiz32, İsimsiz34, İsimsiz36, İsimsiz37, İsimsiz38, İsimsiz39, İsimsiz40, İsimsiz41, İsimsiz42, İsimsiz43, İsimsiz44, İsimsiz46, İsimsiz47, İsimsiz48, İsimsiz50, İsimsiz51, İsimsiz52, İsimsiz53, İsimsiz54, İsimsiz55, İsimsiz56, İsimsiz58, İsimsiz59, İsimsiz60, İsimsiz61, İsimsiz62, İsimsiz63, İsimsiz64, İsimsiz65, İsimsiz66, İsimsiz67, İsimsiz68, İsimsiz69, İsimsiz70, İsimsiz71, İsimsiz72, İsimsiz73, Akhisar Gördes Yolu, Kömürcü Köyü Yolu, KÖMÜRCÜ, DEREİÇİ elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-10 2024-07-10 10:00:04.512-2024-07-10 11:00:19.996 saatleri arasında Pekmezci; İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, Pekmezci Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-10 2024-07-10 10:00:04.512-2024-07-10 11:00:19.996 saatleri arasında Yayakırıldık; , İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz22, İsimsiz23, İsimsiz25, İsimsiz26, İsimsiz27, İsimsiz28, İsimsiz29, İsimsiz30, YAYAKIRILDIK, İsimsiz32, İsimsiz33, İsimsiz36, İsimsiz39, İsimsiz40, İsimsiz42, İsimsiz44, İsimsiz45, İsimsiz47, İsimsiz48, İsimsiz50, İsimsiz51, İsimsiz52, İsimsiz53, İsimsiz55, İsimsiz57, İsimsiz59, İsimsiz60, İsimsiz61, İsimsiz62, İsimsiz64, İsimsiz67, İsimsiz68, İsimsiz69, İsimsiz70, İsimsiz72, İsimsiz73, İsimsiz74, İsimsiz75, İsimsiz76, İsimsiz77, İsimsiz78, İsimsiz79, İsimsiz80, İsimsiz81, İsimsiz82, İsimsiz83, İsimsiz88, İsimsiz93, İsimsiz94, İsimsiz96, İsimsiz98, İsimsiz100, İsimsiz104, İsimsiz105, İsimsiz106, İsimsiz107, İsimsiz108, Yayakırıldık Köyü İç Yolu, yayakırıldık elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-10 2024-07-10 10:00:04.512-2024-07-10 11:00:19.996 saatleri arasında Yeğenoba; İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz18, İsimsiz19, İsimsiz20, İsimsiz21, İsimsiz22, İsimsiz23, İsimsiz24, İsimsiz25, İsimsiz27, İsimsiz74, İsimsiz30, İsimsiz31, İsimsiz32, İsimsiz33, İsimsiz75, İsimsiz34, İsimsiz76, İsimsiz35, İsimsiz36, İsimsiz38, İsimsiz39, Yeğenoba, İsimsiz47, İsimsiz48, İsimsiz49, İsimsiz51, İsimsiz52, İsimsiz53, İsimsiz56, İsimsiz57, İsimsiz59, İsimsiz61, İsimsiz63, İsimsiz64, İsimsiz65, İsimsiz68, İsimsiz69, İsimsiz70, İsimsiz71, DAĞYAKA, ARAZİ YOLU, Akhisar Gördes Yolu, Yeğenoba Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-10 2024-07-10 17:00:04.853-2024-07-10 19:00:14.788 saatleri arasında Şehitler; İsimsiz21, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz9, ŞEHİTLER, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz1, , Şehitler Köyü İç Yolu, AKÇEŞME elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-10 2024-07-10 17:00:04.853-2024-07-10 19:00:14.788 saatleri arasında Seğirdim; semerkaya, Seğirdim Köyü İç Yolu, İsimsiz38, İsimsiz37, yeni, İsimsiz34, İsimsiz33, İsimsiz32, İsimsiz30, , YENİ, yeni mah, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz11, çaltılı çukur, İsimsiz13, İsimsiz15, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz19, İsimsiz21, İsimsiz22, İsimsiz23, İsimsiz24, İsimsiz25, İsimsiz26, İsimsiz27, çaltılı çukur, İsimsiz1, İsimsiz10, İsimsiz20, İsimsiz29 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-10 2024-07-10 17:00:04.853-2024-07-10 19:00:14.788 saatleri arasında Kayalıoğlu; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-10 2024-07-10 17:00:04.853-2024-07-10 19:00:14.788 saatleri arasında Akçaalan; , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, Akçaalan Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-10 2024-07-10 17:00:04.853-2024-07-10 19:00:14.788 saatleri arasında Akselendi; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-10 2024-07-10 17:00:04.853-2024-07-10 19:00:14.788 saatleri arasında Boyalılar; , İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, Boyalılar Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-10 2024-07-10 17:00:04.853-2024-07-10 19:00:14.788 saatleri arasında Çoruk; İsimsiz1, İsimsiz15, Çoruk Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-10 2024-07-10 17:00:04.853-2024-07-10 19:00:14.788 saatleri arasında Hacıosmanlar; , İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz19, İsimsiz20, İsimsiz21, İsimsiz22, İsimsiz23, dere, DERE MAH, Hacıosmanlar Köyü Yolu, Hacıosmanlar Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-10 2024-07-10 17:00:04.853-2024-07-10 19:00:14.788 saatleri arasında Harmandalı; , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz6, İsimsiz7, harmandalı, Akhisar Salihli Yolu, Harmandalı Köyü İç Yolu, Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-10 2024-07-10 17:00:04.853-2024-07-10 19:00:14.788 saatleri arasında Kavakalan; , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz9, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz15, İsimsiz23, İsimsiz24, İsimsiz25, İsimsiz26, İsimsiz27, İsimsiz28, İsimsiz29, İsimsiz30, İsimsiz31, İsimsiz32, İsimsiz33, İsimsiz35, İsimsiz36, İsimsiz37, İsimsiz38, İsimsiz40, İsimsiz42, İsimsiz43, İsimsiz44, İsimsiz47, İsimsiz48, İsimsiz49, İsimsiz3, Kavakalan Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-10 2024-07-10 17:00:04.853-2024-07-10 19:00:14.788 saatleri arasında Kızlaralanı; , İsimsiz3, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz4, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz16, İsimsiz2, Kızlaralanı Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-10 2024-07-10 17:00:04.853-2024-07-10 19:00:14.788 saatleri arasında Kulaksızlar; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-10 2024-07-10 17:00:04.853-2024-07-10 19:00:14.788 saatleri arasında Hacı İshak; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-10 2024-07-10 17:00:04.853-2024-07-10 19:00:14.788 saatleri arasında Hürriyet; , Akhisar Salihli Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-10 2024-07-10 17:00:04.853-2024-07-10 19:00:14.788 saatleri arasında Moralılar; , köy içi, İsimsiz2, İsimsiz141, İsimsiz4, İsimsiz6, İsimsiz15, İsimsiz33, İsimsiz17, Moralılar Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-10 2024-07-10 17:00:04.853-2024-07-10 19:00:14.788 saatleri arasında Pınarcık; , İsimsiz1, İsimsiz3, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, harmandalı, Akhisar Salihli Yolu, Pınarcık Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-10 2024-07-10 17:00:04.853-2024-07-10 19:00:14.788 saatleri arasında Rahmiye; , İsimsiz7 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-10 2024-07-10 17:00:04.853-2024-07-10 19:00:14.788 saatleri arasında Sarıçalı; , İsimsiz8, İsimsiz1, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, Akhisar Salihli Yolu, Sarıçalı Köyü İç Yolu, İsimsiz2, İsimsiz3 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-10 2024-07-10 17:00:04.853-2024-07-10 19:00:14.788 saatleri arasında Yenidoğan; Yenidoğan Köyü Yolu, YENİDOĞAN, YENİDOĞAN, İsimsiz2, İsimsiz5, İsimsiz24, İsimsiz23, İsimsiz22, İsimsiz20, YENİDOĞAN, İsimsiz18, İsimsiz17, İsimsiz15, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz3, İsimsiz1, yenidoğan, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-10 2024-07-10 17:00:04.853-2024-07-10 19:00:14.788 saatleri arasında Yayakırıldık; yayakırıldık, İsimsiz90, İsimsiz87, İsimsiz86, İsimsiz85, İsimsiz84, İsimsiz46, İsimsiz22, İsimsiz21, İsimsiz20, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz15, İsimsiz10, İsimsiz9, MESTANLAR, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz3, , İsimsiz1 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-10 2024-07-10 17:00:04.853-2024-07-10 19:00:14.788 saatleri arasında Topluca; Topluca Köyü İç Yolu, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-10 2024-07-10 17:00:04.853-2024-07-10 19:00:14.788 saatleri arasında Taşçılar; taşcılar, Taşçılar Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA GÖRDES ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-07-10 2024-07-10 09:00:28.182-2024-07-10 10:00:36.898 saatleri arasında Şahinkaya; BOYALI KARAAĞAÇ, BOYALI KARAAĞAÇ, BOYALI KARAAĞAÇ, BOYALI KARAAĞAÇ, BOYALI KARAAĞAÇ, Şahinkaya Köyü İç Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-10 2024-07-10 09:00:28.182-2024-07-10 10:00:36.898 saatleri arasında Kayacık; Kayacık, Kayacık, Kayacık, TEPEBAŞI, TEPEBAŞI, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Patika, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-10 2024-07-10 10:00:04.512-2024-07-10 11:00:19.996 saatleri arasında Beğenler; Beğenler Köyü İç Yolu, BEĞENLER, BEĞENLER, BEĞENLER, BEĞENLER, Beğenler Köyü İç Yolu, Beğenler Köyü İç Yolu, BEĞENLER, Beğenler Köyü İç Yolu, Beğenler, Beğenler, Beğenler Köyü İç Yolu, Beğenler Köyü İç Yolu, BEĞENLER, Beğenler Köyü İç Yolu, ARAZİ, Beğenler Köyü İç Yolu, Beğenler, Beğenler Köyü İç Yolu, Beğenler Köyü İç Yolu, Beğenler Köyü İç Yolu, Beğenler Köyü İç Yolu, BEĞENLER, ARAZİ, BEĞENLER, Beğenler Köyü İç Yolu, Beğenler, Beğenler Köyü İç Yolu, Beğenler Köyü İç Yolu, yol, , Beğenler Köyü İç Yolu, Beğenler İç Yol, Patika, MERKEZ, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, BARDAKÇI BEĞENENLER, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, BEĞENLER, Beğenler Köyü İç Yolu, Beğenler Köyü İç Yolu, Beğenler Köyü İç Yolu, Beğenler Köyü İç Yolu, BEĞENLER elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-10 2024-07-10 10:00:04.512-2024-07-10 11:00:19.996 saatleri arasında Benlieli; , Benlieli Köyü Yolu, Benlieli Köyü İç Yolu, Patika, Benlieli, Benlieli, Benlieli, Benlieli, Benlieli, Benlieli Köyü İç Yolu, BENLİELİ, ARMUT BENLİELİ, ARMUT BENLİELİ, Benlieli Köyü İç Yolu, Benlieli Köyü İç Yolu, Benlieli, Benlieli Köyü İç Yolu, Benlieli Köyü İç Yolu, Benlieli, Benlieli, Benlieli, Benlieli, BENLİELİ, Benlieli Köyü İç Yolu, Benlieli Köyü İç Yolu, BENLİELİ, Benlieli, Benlieli Köyü İç Yolu, Benlieli, Benlieli, Benlieli, ŞEYHYAYLA BENLİELİ, Benlieli, Benlieli, Benlieli, Benlieli, Benlieli, Benlieli, Benlieli, Benlieli, Benlieli, Benlieli, Benlieli, Benlieli Köyü İç Yolu, Benlieli Köyü İç Yolu, Benlieli elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-10 2024-07-10 10:00:04.512-2024-07-10 11:00:19.996 saatleri arasında Börez; , Börez, Börez Köyü Yolu, merkez, Börez, Börez, BEĞEL BÖREZ, Börez, Börez, Börez, Börez, Börez, Börez, Börez, BÖREZ, Börez, Börez, Börez, Börez, Börez, Börez, Börez, Börez, Börez, Börez, Börez, Börez, Börez, Börez, Börez, ARAZİ, Börez, Börez, Börez elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-10 2024-07-10 10:00:04.512-2024-07-10 11:00:19.996 saatleri arasında Boyalı; , yol, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, BOYALI KARAAĞAÇ, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, İsimsiz87, Boyalı, Boyalı, Boyalı, ÇAYBAŞI elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-10 2024-07-10 10:00:04.512-2024-07-10 11:00:19.996 saatleri arasında Çatalarmut; Çatalarmut, , Çatalarmut, Çatalarmut Köyü Yolu, Çatalarmut, Çatalarmut, isimsiz, Çatalarmut, Çatalarmut elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-10 2024-07-10 10:00:04.512-2024-07-10 11:00:19.996 saatleri arasında Çağlayan; , Çaglayan, ÇAĞLAYAN, ÇAĞLAYAN, ÇAĞLAYAN, ÇAĞLAYAN, ÇAĞLAYAN, ÇAĞLAYAN, ÇAĞLAYAN, ÇAĞLAYAN, ÇAĞLAYAN, ÇAĞLAYAN, ÇAĞLAYAN, YENİKÖY, ÇAĞLAYAN KARAYAKUP, TAŞKUYUCAK ÇAĞLAYAN, ÇAĞLAYAN, ÇAĞLAYAN, ÇAĞLAYAN elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-10 2024-07-10 10:00:04.512-2024-07-10 11:00:19.996 saatleri arasında Kayacık; BAĞ DAMLRI KÜME EVLERİ, CUMHURİYET MEYDANI, 34, BAĞDAMLARI KÜME EVLERİ, kayacık, kayacık arazi, YANIKDAĞ, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, İsimsiz534, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, İsimsiz514, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, KARAAĞAÇ KAYACIK, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık Köyü İç Yol, Kayacık Köyü İç Yol, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, ATATÜRK, BAĞ DAMLARI (ATATÜRK), Kayacık, Kayacık, İsimsiz461, İsimsiz459, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, KAYACIK, Kayacık, 1, KAYACIK, TÜPÜLER KAYACIK, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, İsimsiz353, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, İsimsiz341, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, İsimsiz301, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, TÜPÜLER KAYACIK, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, İsimsiz19, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, KARAAĞAÇ KAYACIK, Kayacık, BAĞDAMLARI YOLU, KAYACIK, Patika, Paika, Kayacık Köyü İç Yolu, Kayacık Köyü İç Yol, Kayacık Köyü İç Yo, , BAĞ DAMLARI KÜME EVLERİ, BAĞ DAMLARI KÜME EVLERİ (İSTİKLAL) elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-10 2024-07-10 10:00:04.512-2024-07-10 11:00:19.996 saatleri arasında Kaşıkçı; BAHADIRLAR, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kuyucakkarapınar, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, İsimsiz9, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, İsimsiz7, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, KAŞIKÇI AKPINAR, Kaşıkçı, Kaşıkçı, İsimsiz2, çomaklı yolu, Patka, Patika, Köyü İç Yolu, Kuyucakkarapınar Köyü Yolu, Kaşıkçı Köyü İç Yolu, KAŞIKÇI, Kaşıkcı Köyü İç Yol, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-10 2024-07-10 10:00:04.512-2024-07-10 11:00:19.996 saatleri arasında Karayakup; Karayakup, Karayakup, ÇAĞLAYAN KARAYAKUP, Karayakup, Karayakup, Karayakup, Karayakup, Karayakup, Karayakup, Karayakup, Karayakup, Karayakup, Karayakup, Karayakup, Karayakup, Karayakup, Karayakup, Karayakup, Karayakup, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-10 2024-07-10 10:00:04.512-2024-07-10 11:00:19.996 saatleri arasında Karayağcı; FUNDACIK, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, KARAYAĞCI, KARAYAĞCI, Karayağcı, KARAYAĞCI, KARAYAĞCI, KARAYAĞCI, KARAYAĞCI, KARAYAĞCI, KARAYAĞCI, Karayağcı, Karayağcı, KARAYAĞCI, KARAYAĞCI, KARAYAĞCI, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, FUNDACIK KARAYAĞCI, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, ÇALKOCA, Karayağcı, Karayağcı Köyü İç Yolu, KARAYAĞCI, Karayağcı, KARAYAĞCI, KARAYAĞCI, KARAYAĞCI, KARAYAĞCI, Karayağcı Köyü İç Yolu, Karayağcı Köyü İç Yolu, Karayağcı Köyü İç Yolu, KARAYAĞCI, KARAYAĞCI, KARAYAĞCI, KARAYAĞCI, Karayağcı Köyü İç Yolu, Karayağcı Köyü İç Yolu, KARAYAĞCI, KARAYAĞCI, KARAYAĞCI, KARAYAĞCI, KARAYAĞCI, KARAYAĞCI, Karayağcı Köyü İç Yolu, KARAYAĞCI, Karayağcı Köyü İç Yolu, Karayağcı Köyü İç Yolu, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, KARAYAĞCI, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Patika, Karayağcıl, Karayağcı Köyü İç Yolu, Karayağcı, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-10 2024-07-10 10:00:04.512-2024-07-10 11:00:19.996 saatleri arasında Karakeçili; atalan yolu, MERKEZ, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Patika, Karakeçili, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-10 2024-07-10 10:00:04.512-2024-07-10 11:00:19.996 saatleri arasında Karaağaç; DEDEBAŞI, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, DEDEBAŞI, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, BOYALI KARAAĞAÇ, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, KARAAĞAÇ, Karaağaç, Karaağaç, MERKEZ, Karaağaç Köyü İç Yolu, Karaağaç, Karaagac Köyü İç Yol, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-10 2024-07-10 10:00:04.512-2024-07-10 11:00:19.996 saatleri arasında Kalemoğlu; KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, İsimsiz122, KALEMOĞLU, Kalemoğlu, İsimsiz116, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, İsimsiz103, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, İsimsiz98, İsimsiz95, İsimsiz94, KALEMOĞLU, İsimsiz90, KALEMOĞLU, İsimsiz87, BOZOVA, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU FUNDACIK, Kalemoğlu, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU KABAKOZ, KALEMOĞLU KABAKOZ, Kalemoğlu, Kalemoğlu, Kalemoğlu, KALEMOĞLU, Kalemoğlu, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, Kalemoğlu, Kalemoğlu, Kalemoğlu, KALEMOĞLU, Kalemoğlu, KALEMOĞLU, Kalemoğlu, kalemoğlu, KALEMOĞLU, Kalemoğlu Köyü İç Yolu, Kalemoğlu Köyü Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-10 2024-07-10 10:00:04.512-2024-07-10 11:00:19.996 saatleri arasında Kabakoz; Kabakoz, Kabakoz, KABAKOZ, Kabakoz, Kabakoz, Kabakoz, Kabakoz, Kabakoz, Kabakoz, Kabakoz, Kabakoz, ARAZİ, Kabakoz, Kabakoz, Kabakoz Köyi İç Yolu, Akhisar Gördes Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-10 2024-07-10 10:00:04.512-2024-07-10 11:00:19.996 saatleri arasında Güneşli; HUZUR, ANAFARTALAR, MEHMET AKİF ERSOY, ÖZDEMİRLER, İNCİ, SERÇE, DEĞİRMEN, KARACA, YONCA, KARANFİL, ÇIKMAZ, YUNUS EMRE, IHLAMUR, KELEBEK, SARMAŞIK, YALI, CEMRE, ARI BURUN, iç yolu, KUMRU, TÜTÜN, GÜL, Güneşli, Güneşli, Güneşli, Güneşli, Güneşli, Güneşli, Güneşli, Güneşli, Güneşli, Güneşli, Güneşli, Güneşli, GÜNEŞLİ DOĞANPINAR, Güneşli, Güneşli, Güneşli, Güneşli, Güneşli, Güneşli, İsimsiz30, Güneşli, Güneşli, Güneşli, DOĞANPINAR, Güneşli, Güneşli, Güneşli, GAZİ SELAMİ PAZAR, ŞİRİN, ŞHT.SELAMİ SEZER, İSTİKLAL, ÇİTLENBİK, ÇİMEN, ÇİLEK, ÇAĞLAYAN, YAVUZ SULTANSELİM, YARENLER, VATAN, ULUS, SÜMBÜL, PLEVNE, PEKMEZ, PEHLİVANOĞLU, Patika, PARK, PAPATYA, MİMAR SİNAN, MEZARLIKBAŞI, MESİR, MESCİT, LEYLAK, MENDERES, MARTI, KIRLANGIÇ, KOCA CAMİ, KİLİM, KEKİK, KAYALI, KARAOSMANOĞLU, KANARYA, HOCA AHMET YASEVİ, HAVUZ, HALİL YANLIZ, HACI MUSTAFA PAŞA, GÜRERLER, Güneşli Köyü İçyolu, GAZİ SELAMİ PAZAR, FATİH, DESTE, Demirci Gördes Yolu, DAMLA, CUMHURİYET, BÜLBÜL, AYGÜLLER, AY, ATATÜRK, ATA, ARI, ARDIÇ, ARDA, ANADOLU, AKPINAR, AKASYALAR, OTUZ AĞUSTOS, ONDOKUZ MAYIS, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-10 2024-07-10 10:00:04.512-2024-07-10 11:00:19.996 saatleri arasında Gülpınar; Gülpınar, Gülpınar, ALANYURT, Gülpınar, GÜLPINAR, Gülpınar, Gülpınar, Gülpınar, Gülpınar, Gülpınar, Gülpınar, Gülpınar, Gülpınar, Gülpınar, Gülpınar, MERKEZ, Gülpınar, Gülpınar, Gülpınar, Gülpınar, Gülpınar, Patika, Gülpınar Köyü İç Yolu, Gülpınar Köyü Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-10 2024-07-10 10:00:04.512-2024-07-10 11:00:19.996 saatleri arasında Fundacık; Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık, Fundacık, Fundacık, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık, İsimsiz66, Fundacık, Fundacık, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık, Fundacık Köyü İç Yolu, FUNDACIK, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık Köyü İç Yolu, FUNDACIK, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık, İsimsiz11, Fundacık, İsimsiz8, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık Köyü İç Yolu, MERKEZ, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık, Fundacı Köyü İç Yol, Akhisar Gördes Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-10 2024-07-10 10:00:04.512-2024-07-10 11:00:19.996 saatleri arasında Efendili; ESENYURT SK, Efendili Köyü Yolu, BÖREZ, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili Köyü Yolu, Efendili, Efendili, Efendili, EFENDİLİ, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, ESENYURT, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili Köyü Yolu, Efendili Köyü Yolu, Efendili Köyü Yolu, Efendili Köyü Yolu, Efendili Köyü Yolu, Efendili Köyü Yolu, Efendili, Efendili Köyü Yolu, Efendili Köyü Yolu, Efendili Köyü Yolu, Efendili Köyü Yolu, Efendili Köyü Yolu, Efendili Köyü Yolu, Efendili Köyü Yolu, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, İsimsiz26, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, MERKEZ, köy iç yolu, Patika, Efendili Köyü İç Yol, Efendili Köyü Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-10 2024-07-10 10:00:04.512-2024-07-10 11:00:19.996 saatleri arasında Dutluca; Dutluca Köy İçi Yol, Dutluca Köy İçi Yol, Dutluca Köy İçi Yol, Dutluca Köy İçi Yol, Dutluca Köy İçi Yol, Dutluca Köy İçi Yol, ÇİÇEKLİ DUTLUCA, Dutluca, İsimsiz19, Dutluca Köy İçi Yol, ARAZİ, Dutluca Köy İçi Yol, ARAZİ, ARAZİ, Dutluca Köy İçi Yol, Dutluca Köy İçi Yol, Dutluca Köy İçi Yol, Dutluca Köy İçi Yol, Dutluca Köy İçi Yol, Dutluca Köy İçi Yol, Dutluca Köy İçi Yol, Dutluca Köy İçi Yol, Dutluca Köy İçi Yol, DUTLUCA, Dutluca Köü İç Yol, Dutluca Köyü İç Yol, Dutluca Köyü Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-10 2024-07-10 10:00:04.512-2024-07-10 11:00:19.996 saatleri arasında Doğanpınar; DOĞANPINAR, DOĞANPINAR, DOĞANPINAR, DOĞANPINAR, DOĞANPINAR, Doğanpınar Köyü İç Yolu, Doğanpınar Köyü İç Yolu, Doğanpınar Köyü İç Yolu, DOĞANPINAR, DOĞANPINAR, DOĞANPINAR, DOĞANPINAR, DOĞANPINAR, DOĞANPINAR, Doğanpınar Köyü İç Yolu, Doğanpınar Köyü Yolu, Doganpınar Köyü İçi Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-10 2024-07-10 10:00:04.512-2024-07-10 11:00:19.996 saatleri arasında Dereçiftlik; Çiğiller, osmanlar, osman yolu, Dereçiftlik, Dereçiftlik, OKÇULAR, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, DEREÇİFTLİK, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, BAYAT DEREÇİFTLİK, DEREÇİFTLİK ESENÇAY, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, ESEN ÇAY, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereciftlik İç Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-10 2024-07-10 10:00:04.512-2024-07-10 11:00:19.996 saatleri arasında Deliçoban; üzümlü yolu, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban Köyü İç Yolu, Deliçoban Köyü İç Yolu, BENLİELİ DELİÇOBAN, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban Köyü İç Yolu, Deliçoban Köyü İç Yolu, Deliçoban, Deliçoban Köyü İç Yolu, Patika, Demirci Gördes Yolu, Deliçoban Köyü İç Yolu, Deliçoban Köyü Yolu, Deli Çoban Köyü İç Yol, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-10 2024-07-10 10:00:04.512-2024-07-10 11:00:19.996 saatleri arasında Dargıl; DARGIL, DARGIL, DARGIL, DARGIL, DARGIL, DARGIL, DARGIL, DARGIL, DARGIL, Dargıl, Dargıl, Dargıl, Dargıl, Dargıl, DARGIL, Dargıl, Dargıl Köyü Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-10 2024-07-10 10:00:04.512-2024-07-10 11:00:19.996 saatleri arasında Dalkara; Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, MALKOCA DALKARA, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, DALKARA, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-10 2024-07-10 10:00:04.512-2024-07-10 11:00:19.996 saatleri arasında Çiğiller; Çiğiller, YASSIALAN, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, İsimsiz246, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, tarla yolu, Çiğiller Mah Patika Yolu, Çiğiller Köyü Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-10 2024-07-10 10:00:04.512-2024-07-10 11:00:19.996 saatleri arasında Çiçekli; iç yol, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, SANAYİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, DEPREM EVLERİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ(ATATÜRK), ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ(ATATÜRK), ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, YÜZBAŞILAR, ÇİÇEKLİ, AHIRCIK, ÇİÇEKLİ, SANAYİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, YÜZBAŞILAR, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ(ATATÜRK), FATİH_1, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ DUTLUCA, Dutluca Köy İçi Yol, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ(ATATÜRK), ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, SİNDEL, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, SİNDEL, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, FATİH, Çiçekli Köyü İç Yol, Çiçekli Köyü İç Yoku, Çiçekli Köyü İç Köyü, KALE, Patika, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-10 2024-07-10 10:00:04.512-2024-07-10 11:00:19.996 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-10 2024-07-10 10:00:04.512-2024-07-10 11:00:19.996 saatleri arasında Evciler; , BARBAROS, Ertuğrul Gazi Sok., Orhan Gazi C.D, Patika, Zafer Dogu Caddesi, Çağlar Cad., Evciler, Evciler, SALKIM, Evciler, ORHAN GAZİ, DAĞ, Çağlar, BAYIR, AY YILDIZ, Evciler, Evciler, Evciler, Evciler, TAŞLI, Evciler, ÇAĞLAR, Evciler, Evciler, BESTE, YAŞAR DOĞU, Evciler, Evciler, Evciler, YİRMİÜÇ NİSAN, Evciler, Evciler, Evciler, Evciler, BARBAROS, Evciler, Evciler, Evciler, Evciler, Evciler, Evciler, Evciler, Evciler, Evciler, GAZİ, YILDIRIM BEYAZIT, Evciler, IRMAK, TURUNÇ, Evciler, Evciler, LEYLEK, Evciler elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-10 2024-07-10 10:00:04.512-2024-07-10 11:00:19.996 saatleri arasında Dikilitaş; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-10 2024-07-10 10:00:04.512-2024-07-10 11:00:19.996 saatleri arasında Akpınar; , Akpınar Köyü Yolu, Akpınar Köyü İç Yol, Demirci Gördes Yolu, Patika, Patıka, Ptika, AKPINAR, arazi yolu, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, KIZILDAM BADEMLİ, Akpınar, Akpınar, Kıran, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, AKPINAR DAMALTI, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, KUŞLUK AKPINAR, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, OĞULDURUK 5 EYLÜL, Akpınar, Akpınar, Akpınar, İsimsiz84, Akpınar, KUŞLUK AKPINAR, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar Köyü İç Yolu, Akpınar, Akpınar, Akpınar Köyü İç Yolu, AKPINAR, Akpınar Köyü İç Yolu, Akpınar Köyü İç Yolu, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, AKPINAR KAŞIKÇI, Akpınar, Akpınar Köyü İç Yolu, AKPINAR, Akpınar, İsimsiz208, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, yok, kızıldam bademli mevki , Akpınar Köyü İç Yolu, DAMALTI elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-10 2024-07-10 10:00:04.512-2024-07-10 11:00:19.996 saatleri arasında Balıklı; , Balıklı, Balıklı Bayat, Balıklı Köyü İç Yol, Balıklı Köyü İç Yolu, Patika, Balıklı, Balıklı, Balıklı, Balıklı, Balıklı, Balıklı, BALIKLI, BALIKLI TÜPÜLER, BALIKLI, Balıklı, Balıklı, Balıklı, BALIKLI, BALIKLI, BALIKLI, BALIKLI, BALIKLI, BALIKLI, BALIKLI, BALIKLI, Balıklı, Balıklı, BALIKLI, BALIKLI, Balıklı, Balıklı, Balıklı, Balıklı, Balıklı, Balıklı, Balıklı, BALIKLI, Balıklı, BALIKLI, BALIKLI, BALIKLI, Balıklı, BALIKLI BAYAT, BALIKLI, Balıklı, BALIKLI, Balıklı, Balıklı elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-10 2024-07-10 10:00:04.512-2024-07-10 11:00:19.996 saatleri arasında Bayat; , Bayat, BAYAT İÇ YOLU., Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, ALAN BAYAT, ATATÜRK BAYAT, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, ARAZİ, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, BAYAT, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, ALAN, OKÇULAR elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-10 2024-07-10 10:00:04.512-2024-07-10 11:00:19.996 saatleri arasında Beğel; , Begel, Begel Köyü İç Yol, DEĞİRMEN BOĞAZI, Beğel, Beğel, BEĞEL, Beğel, BEĞEL, Beğel, Beğel, Beğel, Beğel, Beğel, Beğel, Beğel, Beğel, Beğel, Beğel, Beğel, Beğel, KALEMOĞLU BEĞEL, Beğel, Beğel, Beğel, Beğel, Beğel, BEĞEL BÖREZ, Beğel, Beğel, Beğel, BEĞEL, Beğel, BEĞEL, Beğel, BÖREZ MALAZ, Beğel, Beğel, BEĞEL, Beğel, Beğel, Beğel, Beğel, Beğel, DEĞİRMEN BOĞAZI, Beğel, Beğel, Beğel, Beğel, Beğel, Beğel, Beğel, Beğel, Beğel, Beğel, Beğel, Beğel elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-10 2024-07-10 10:00:04.512-2024-07-10 11:00:19.996 saatleri arasında Yeşilyurt; Yeşilyurt, Yeşilyurt, Yeşilyurt, İsimsiz34, Yeşilyurt, Yeşilyurt, Yeşilyurt, Yeşilyurt, Yeşilyurt, Yeşilyurt, Yeşilyurt, Yeşilyurt, Yeşilyurt, Yeşilyurt, Yeşilyurt, Yeşilyurt, Yeşilyurt Köyü İç Yolu, Yeşilyurt, Patika, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-10 2024-07-10 10:00:04.512-2024-07-10 11:00:19.996 saatleri arasında Yeniköy; Yeniköy, Yeniköy, Yeniköy, Yeniköy, Yeniköy, Yeniköy, YENİKÖY BOYALI, Yeniköy, YENİKÖY, Yeniköy, YENİKÖY, Yeniköy, YENİKÖY, Yeniköy Köyü Yolu, Yeniköy, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-10 2024-07-10 10:00:04.512-2024-07-10 11:00:19.996 saatleri arasında Yakaköy; Yakaköy, KÖY YOLU, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, BOYALI YAKAKÖY, Yakaköy, BOYALI YAKAKÖY, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, BOYALI KARAAĞAÇ, Yakaköy, Yakaköy, BOYALI YAKAKÖY, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, YAKAKÖY, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, YAKAKÖY, Yakaköy, ULUBEY, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, YAKAKÖY BALIKLI, Yakaköy, YAKAKÖY, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, YAKAKÖY BALIKLI, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, İsimsiz112, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy Köyü İç Yolu, Yakaköy, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-10 2024-07-10 10:00:04.512-2024-07-10 11:00:19.996 saatleri arasında Ulgar; Ulgar Köyü İç Yolu, ULGAR KÖSELER, Ulgar, Ulgar Köyü İç Yolu, Ulgar Köyü İç Yolu, Ulgar Köyü İç Yolu, Ulgar Köyü İç Yolu, Ulgar Köyü İç Yolu, Ulgar Köyü İç Yolu, Ulgar Köyü İç Yolu, Ulgar Köyü İç Yolu, Ulgar Köyü İç Yolu, MERKEZ, Ulgar Köyü İç Yolu, Ulgar Köyü İç Yol, Ulgar Köyü Yolu, Demirci Gördes Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-10 2024-07-10 10:00:04.512-2024-07-10 11:00:19.996 saatleri arasında Tüpüler; KEPEZ, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, ATATÜRK TÜPÜLER, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, BALIKLI TÜPÜLER, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Patika, Parika, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-10 2024-07-10 10:00:04.512-2024-07-10 11:00:19.996 saatleri arasında Tepeköy; Yakaköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, TEPEKÖY, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Şahinkaya Köyü Yolu, Tepeköy, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-10 2024-07-10 10:00:04.512-2024-07-10 11:00:19.996 saatleri arasında Şeyhyayla; DARGIL, ŞEYHYAYLA, ŞEYHYAYLA, ŞEYHYAYLA, ŞEYHYAYLA, ŞEYHYAYLA, ŞEYHYAYLA, ŞEYHYAYLA, ŞEYHYAYLA, ŞEYHYAYLA, ŞEYHYAYLA, ŞEYHYAYLA, ŞEYHYAYLA, ŞEYHYAYLA, ŞEYHYAYLA, ŞEYHYAYLA, ŞEYHYAYLA, ŞEYHYAYLA, ŞEYHYAYLA, ŞEYHYAYLA, ŞEYHYAYLA, ŞEYHYAYLA, ŞEYHYAYLA, Şeyhyayla, DOĞANYURT, DOĞANYURT, DOĞANYURT, DOĞANYURT, DOĞANYURT, DOĞANYURT, Şeyhyayla İç Köyü, Şeyhyayla Köyü İç Yolu, Şeyhyayla Köyü İç Yol, Şeyhyayla Köyü Yolu, Şeyhyala Köyü İç Yol, Şehyyayla Köyü İç Yol, Şehyayla Köyü İç Yol, Demirci Gördes Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-10 2024-07-10 10:00:04.512-2024-07-10 11:00:19.996 saatleri arasında Sarıaliler; Sarıaliler, Sarıaliler, Sarıaliler, Sarıaliler, Sarıaliler, Sarıaliler, Sarıaliler, Sarıaliler, Sarıaliler, Sarıaliler, SARIALİLER, SARIALİLER, SARIALİLER, SARIALİLER, SARIALİLER, SARIALİLER, SARIALİLER, SARIALİLER, SARIALİLER, SARIALİLER, Sarıaliler Köyü İç Yolu, Sarıaliler, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-10 2024-07-10 10:00:04.512-2024-07-10 11:00:19.996 saatleri arasında Salur; MALAZ SALUR, Salur, OĞULDURUK SALUR, Salur, Salur, SALUR GÜRPINAR, Salur, Salur, Salur, Salur, SALUR, Salur İç Yol, Demirci Gördes Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-10 2024-07-10 10:00:04.512-2024-07-10 11:00:19.996 saatleri arasında Şahinkaya; arazi yolu, Boyalı, Şahinkaya, Şahinkaya, Şahinkaya, Şahinkaya, Şahinkaya, Şahinkaya, Şahinkaya, Şahinkaya, Boyalı, Boyalı, YENİKÖY BOYALI, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Şahinkaya, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-10 2024-07-10 10:00:04.512-2024-07-10 11:00:19.996 saatleri arasında Pınarbaşı; Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, İsimsiz28, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı Köyü İç Yolu, Pınarbaşı Köyü Yolu, Patika, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-10 2024-07-10 10:00:04.512-2024-07-10 11:00:19.996 saatleri arasında Oğulduruk; tarla yolu, AKYAR, Oğulduruk, Oğulduruk, Oğulduruk, Oğulduruk, Oğulduruk, Oğulduruk, Oğulduruk, Oğulduruk, OĞULDURUK, OĞULDURUK, OĞULDURUK, OĞULDURUK, Oğulduruk, Oğulduruk, Oğulduruk, EFENDİLİ, Oğulduruk, OĞULDURUK, OĞULDURUK, OĞULDURUK, OĞULDURUK, OĞULDURUK, OĞULDURUK, OĞULDURUK, OĞULDURUK, OĞULDURUK, OĞULDURUK, OĞULDURUK, OĞULDURUK, OĞULDURUK, OĞULDURUK, OĞULDURUK, OĞULDURUK, OĞULDURUK, Oğulduruk, OĞULDURUK, OĞULDURUK, OĞULDURUK, OĞULDURUK, OĞULDURUK, Oğulduruk, Oğulduruk, Oğulduruk, Oğulduruk, Oğulduruk, Oğulduruk, Oğulduruk, Oğulduruk, Oğulduruk, Oğulduruk, Oğulduruk, Oğulduruk, Oğulduruk, İsimsiz27, Oğulduruk, Oğulduruk, Oğulduruk, Oğulduruk, OĞULDURUK SALUR, Oğulduruk, Oğulduruk, Oğulduruk, HAS KÖY, Oğulduruk, Oğulduruk, OĞULDURUK HASKÖY, merkez, Oğulduruk Köyü İç Yolu, Oğulduruk Köyü İç Yol, Oğulduruk Köyü Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-10 2024-07-10 10:00:04.512-2024-07-10 11:00:19.996 saatleri arasında Uzunçam; ŞEHİT MAKBULE HANIM, SOFTALAR, SOFTALAR, SOFTALAR, SOFTALAR, Uzunçam, Uzunçam, Uzunçam, Uzunçam, Uzunçam, Uzunçam, Uzunçam, Uzunçam, Ümit Sk., Yıldırım Beyazıt Cd., YILDIRIM BEYAZIT, Patıka, Patika, Orman İşletme Sk., Akhisar Gördes Yolu, ŞEHİT J.ASTSB.ÜÇVŞ.ÖZGÜR ARTUNÇ, KIRAN UZUNÇAM, SOFTALAR, Uzunçam, Orman İşletme Küme Evleri, Uzunçam, Uzunçam, ATATÜRK, ŞAİR EŞREF, İSTİKLAL, ÇAĞLAYAN, ÇAMLICA, ULUS, SAĞLIK, Pınar Sk., Oğuz Gç., Meltem Sok, HACI ETHEM BÜKE, DAMLA, Cumhuriyet Cd., BARBAROS, Akıncılar Cd., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-10 2024-07-10 10:00:04.512-2024-07-10 11:00:19.996 saatleri arasında Nakıpağa; ŞEHİT MAKBULE HANIM, Nakıpağa, Nakıpağa, Nakıpağa, Nakıpağa, Nakıpağa, Nakıpağa, Nakıpağa, ÇALTILI KÜME EVLER, Nakıpağa, Nakıpağa, Nakıpağa, HÜSEYİNİ, Nakıpağa, OĞULDURUK 5 EYLÜL, ATATÜRK, İSTİKLAL, ÇAMLICA, OSMAN PAŞA, HACI ETHEM BÜKE, GÜNEY, FEVZİ PAŞA, Cumhuriyet Cd., BOZKURT, BAYRAKTAR, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-10 2024-07-10 10:00:04.512-2024-07-10 11:00:19.996 saatleri arasında Hüseyni Baba; köy içi, ŞHT.PİY, ŞEHİTLER, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, BÖLÜK PAŞA, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, ZAFER, TÜTÜNCÜLER, SANAT, Patıka, HÜRRİYET, BAŞAK, ALAN, AKINCILAR, kalabak, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, KÖREKE, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, İsimsiz213, KÖREKE, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, KALABAK, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, KÖREKE, KÖREKE, KÖREKE, KÖREKE, KÖREKE, Hüseyni Baba, KALABAK, KÖREKE, KÖREKE, KÖREKE, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, KALABAK, DİVAN CABARLAR, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, KALABAK, KALABAK, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, DİVAN CABARLAR, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, KALABAK, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, KALABAK, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, HÜSEYNİ BABA UÇKUN, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, HÜSEYNİ BABA UÇKUN, HÜSEYNİ BABA UÇKUN, Hüseyni Baba, HÜSEYNİ BABA LALELİK, Hüseyni Baba, HÜSEYNİ BABA LALELİK, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, HÜSEYNİ BABA LALELİK, Hüseyni Baba, KEPEZ, HÜSEYNİ BABA KEPEZ, Hüseyni Baba, HARMANDALI, SANAYİİ F BLOK, ŞHT.PİYADE ER SEZAİ ÖZDEMİR, HÜSEYNİ BABA, NAKIPAĞA BAYAT ALANI, FATİH, SÜMBÜL, Sanayıı J Blok, SANAYİİ H BLOK, SANAYİİ G BLOK, SANAYİİ F BLOK, SANAYİİ E BLOK, SANAYİİ D BLOK, SANAYİİ C BLOK, Sanayıı B Blok, SANAYİİ A BLOK, Patika, NERGİZ, MİLLİ HAKİMİYET, KARANFİL, KARAKAZIM PAŞA, HAYAT, HARMANDALI, GÜL, Gördes Köprübaşı Yolu, FATİH, Dilek Sk., CENGİZ TOPEL, ANAFARTALAR, 5 EYLÜL, 30 AGUSTOS, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-10 2024-07-10 10:00:04.512-2024-07-10 11:00:19.996 saatleri arasında Divan; FATİH, ADALET, ATATÜRK, ŞHT.PLT.BAHRİ ÖNSER, İSTİKLAL, İRFAN, YILDIZ, YEŞİL SAHA GEÇİDİ, SAKARYA, MEHTER GEÇİDİ, MEHMETÇİK, M.AKİF ERSOY, HALİL ZEYBEK, GÖLKAŞI, AY, ADALET, 23 NİSAN, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-10 2024-07-10 10:00:04.512-2024-07-10 11:00:19.996 saatleri arasında Cuma; HAVUZLU ÇARŞI, ŞEHİT J.ASTSB.ÜÇVŞ.ÖZGÜR ARTUNÇ, ATATÜRK, ŞHT.PLT.BAHRİ ÖNSER, İSTİKLAL, İSTANBUL, ÇAMLICA, YAĞMUR, VATAN, ULUS, OSMAN PAŞA, MURAT, MOLLA FENARİ, HUZUR, HACI ETHEM BÜKE, FEVZİ PAŞA, Demirci Gördes Yolu, Cumhuriyet Cd., CEMAL ÇAĞLAR, BEREKET, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-10 2024-07-10 10:00:04.512-2024-07-10 11:00:19.996 saatleri arasında Beşeylül; Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Patika, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, İsimsiz24, Beşeylül, ÇALTILI KÜME EVLER, ÇALTILI KÜME EVLER, BAYRAKTAR, ÇALTILI, Beşeylül, ÇALTILI KÜME EVLER, ÇALTILI KÜME EVLER, ÇALTILI KÜME EVLER, ÇALTILI KÜME EVLER, ÇALTILI KÜME EVLER, ÇALTILI KÜME EVLER, ÇALTILI KÜME EVLER, ÇALTILI KÜME EVLER, Beşeylül, İsimsiz2, ŞHT.PLT.BAHRİ ÖNSER, Patıka, NAMAZGAH, MİSAKI MİLLİ, MALAZGİRT, KOCAMURTLUK, HALİL ZEYBEK, ERGENEKON, Demirci Gördes Yolu, BEREKET, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-10 2024-07-10 10:00:04.512-2024-07-10 11:00:19.996 saatleri arasında Atatürk; Gördes Köprübaşı Yolu, GAZİ ALİ TEMEL, KANARYA, HALİL EFE, FATİH, KEPEZ KÜME EVLER, BAYAT ALANI KÜME EVLERİ, ESKİ GÖRDES, KEPEZ KÜME EVLER, Atatürk, KEPEZ KÜME EVLER, Atatürk, Atatürk, Atatürk, Atatürk, KEPEZ KÜME EVLER, KEPEZ KÜME EVLER, GAZİ İBRAHİM KÖSE, ŞHT.ER AHMET ARAN, Gördes Köprübaşı Yolu, Kartal, ZÜBEYDE HANIM, CEYLAN, ATATÜRK KÖYÜ İÇ YOLU, ŞHT.ER RUŞEN ULU, ŞHT.ER MEHMET UZUN, ŞHT.ER EKREM KARAASLAN, ZİYA GÖKALP, YEŞİL KIBRIS, Y.SULTAN SELİM, SAKARYA, Patika, NAMIK KEMAL, MİTHAT PAŞA, KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN, HALİL ZEYBEK, Gördes İç Yolu, Gördes İç Yol, CİHANGİR, ALİRIZA BEY, 23 NİSAN, 19 MAYIS, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-10 2024-07-10 10:00:04.512-2024-07-10 11:00:19.996 saatleri arasında Adnan Menderes; ŞEHİT ABDÜLKADİR ÇELİK, ŞEHİT J.ASTSB.ÜÇVŞ.ÖZGÜR ARTUNÇ, YENİ HUZUR , ZAMBAK, HAYRİ BÜKE, iç yol., ŞEHİTLER, İLKAYA, ZEMBİLLİ, ZAFER, SANTRAL GEÇİDİ, SANAT, Patika, MİMAR SİNAN, LONCA GEÇİDİ, Leylak Sk., KARAKAZIM PAŞA, HÜRRİYET, HAYAT, GAZİLER, CENGİZ TOPEL, CEMAL AYBEY, BAŞAK, BAHAR, ANADOLU, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-10 2024-07-10 10:00:04.512-2024-07-10 11:00:19.996 saatleri arasında Malkoca; Malkoca, Malkoca, Malkoca, Malkoca, Malkoca, Malkoca, Malkoca, Malkoca, Malkoca, Malkoca, Malkoca, Malkoca, Malkoca, Malkoca, Malkoca, Malkoca, Malkoca, Malkoca, Malkoca Köyü İç Yolu, Malkoca, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-10 2024-07-10 10:00:04.512-2024-07-10 11:00:19.996 saatleri arasında Malaz; Malaz, Malaz, Malaz, Malaz, Malaz, Malaz, Malaz, Malaz, Malaz, Malaz, Malaz, Malaz, Malaz, Malaz, Malaz, MALAZ, Malaz, Malaz, Malaz, Malaz, MALAZ, Malaz, Malaz, Malaz, Malaz, Malaz, Malaz, Malaz, Malaz, Malaz, MALAZ, Malaz, Malaz, Malaz, Patika, Mlaz Köyü İç Yol, Malaz Köyü İç Yoş, Malaz Köyü İç Yol, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-10 2024-07-10 10:00:04.512-2024-07-10 11:00:19.996 saatleri arasında Kuyucakkarapınar; Kuyucakkarapınar, Kuyucakkarapınar, Kuyucakkarapınar, Kuyucakkarapınar, KUYUCAKKARAPINAR, Kuyucakkarapınar, Kuyucakkarapınar, Kuyucakkarapınar, Kuyucakkarapınar, Kuyucakkarapınar, Kuyucakkarapınar, Kuyucakkarapınar, Kuyucakkarapınar, Kuyucakkarapınar, Kuyucakkarapınar, Kuyucakkarapınar, Kuyucakkarapınar Köyü Yolu, Akpınar Köyü İç Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-10 2024-07-10 10:00:04.512-2024-07-10 11:00:19.996 saatleri arasında Kuşluk; Kuşluk, Kuşluk, Kuşluk, Kuşluk, OVACIK KUŞLUK, Kuşluk, Kuşluk, Kuşluk, Kuşluk, Kuşluk, OVACIK KUŞLUK, Kuşluk, Kuşluk, Kuşluk, Kuşluk, Kuşluk, Kuşluk, Kuşluk, Kuşluk, Kuşluk, Kuşluk Köyü İç Yolu, Kuşluk, Demirci Gördes Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-10 2024-07-10 10:00:04.512-2024-07-10 11:00:19.996 saatleri arasında Kürekçi; Kürekçi, OSMANLAR, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, ATATÜRK KILCANLAR, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, BEKİR EFE, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Patika, Karakeçiili Köyü İç Yol, Gördes Köprübaşı Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-10 2024-07-10 10:00:04.512-2024-07-10 11:00:19.996 saatleri arasında Köseler; Köseler, KÖSELER, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, KÖSELER, KÖSELER, Köseler, Köseler, Köseler, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, Köseler, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, Köseler, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, Köseler, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, İsimsiz105, KÖSELER DAMDOR, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, KÖSELER DAMDOR, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, arazi yolu, Köseler Köyü İç Yolu, Köseler Köyü Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-10 2024-07-10 10:00:04.512-2024-07-10 11:00:19.996 saatleri arasında Korubaşı; ÇİMENTEPE, Korubaşı, Korubaşı, KORUBAŞI DALKARA, Korubaşı, Korubaşı, Korubaşı, Korubaşı, Korubaşı, Korubaşı, Korubaşı, Korubaşı, Korubaşı, Korubaşı, SARIALİLER KORUBAŞI, Korubaşı, Korubaşı, Korubaşı, Korubaşı, çimentepe sk., Patika, Korubaşı Köyü Yolu, Korubaşı, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-10 2024-07-10 10:00:04.512-2024-07-10 11:00:19.996 saatleri arasında Kobaklar; KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, Kobaklar Köyü İç Yol, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-10 2024-07-10 10:00:04.512-2024-07-10 11:00:19.996 saatleri arasında Kızıldam; ÇAM KÖY, Kızıldam, Kızıldam, Kızıldam, Kızıldam, Kızıldam, Kızıldam, Kızıldam, Kızıldam, Kızıldam, Kızıldam, Kızıldam, Kızıldam, Kızıldam, Kızıldam, AKPINAR KIZILDAM, Kızıldam Köyü Yolu, Kızıldam Köyü İç Yolu, Kızıldam Köyü İç Yolu, Kızıldam, Kızıldam, Kızıldam, Kızıldam, Kızıldam Köyü İç Yolu, Kızıldam Köyü İç Yolu, Kızıldam Köyü İç Yolu, GÜLPINAR KIZILDAM, Kızıldam, arazi yolu, Patika, Kızıldam Köyü İç Yolu, Kızıldam Köyü İç Yol, Kızıldam Köyü Yolu, Akpınar Köyü İç Yol, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-10 2024-07-10 10:00:04.512-2024-07-10 11:00:19.996 saatleri arasında Kıymık; MERKEZ, Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, KIYMIK, Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-10 2024-07-10 10:00:04.512-2024-07-10 11:00:19.996 saatleri arasında Kıran; KABAOZ UZUNÇAM, İsimsiz184, KIRAN KABAKOZ, KIRAN KABAKOZ, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, KIRAN KABAKOZ, Kıran, KIRAN KABAKOZ, Kıran, MAKBULE PINARI, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, SOFTALAR ÖRENCİK, SOFTALAR ÖRENCİK, SOFTALAR ÖRENCİK, Kıran, Kıran, KIRAN, KIRAN, KIRAN, Kıran, KIRAN, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, ALANYAKA, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, İsimsiz93, Kıran, Kıran, Kıran, SOFTALAR ÖRENCİK, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, KIRAN, KIRAN, Kıran, Kıran, KIRAN, KIRAN KABAKOZ, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, KIRAN, KIRAN, KIRAN, KIRAN, KIRAN, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, MERKEZ, ALANYAKA, Kıran, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-10 2024-07-10 10:00:04.512-2024-07-10 11:00:19.996 saatleri arasında Kılcanlar; Kürekçi, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, KILCANLAR SARIALİLER, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, KILCANLAR SARIALİLER, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, İsimsiz122, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar Köyü İç Yol, Kılcanlar Köyü İç Yol, Kılcanlar Köyü İç Yol, Kılcanlar Köyü İç Yol, Kılcanlar, Kılcanlar Köyü İç Yol, Kılcanlar Köyü İç Yol, Kılcanlar Köyü İç Yol, Kılcanlar Köyü İç Yol, Kılcanlar, Kılcanlar, GÖLÇÜK, Kılcanlar, ÇOBAN HASAN, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kürekçi, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, ATATÜRK KILCANLAR, Kılcanlar, Kılcanlar, ATATÜRK KILCANLAR, Kılcanlar, Kılcanlar, DEDELER, Patika, Kılıcanlar Köyü İç Yol, Kılcanlar Köyü İç Yolu, Kılcanlar Köyü İç Yol, Kılcanlar Köyü Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-10 2024-07-10 17:00:04.853-2024-07-10 19:00:14.788 saatleri arasında Şahinkaya; BOYALI KARAAĞAÇ, BOYALI KARAAĞAÇ, BOYALI KARAAĞAÇ, BOYALI KARAAĞAÇ, BOYALI KARAAĞAÇ, Şahinkaya Köyü İç Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-10 2024-07-10 17:00:04.853-2024-07-10 19:00:14.788 saatleri arasında Kayacık; Kayacık, Kayacık, Kayacık, TEPEBAŞI, TEPEBAŞI, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Patika, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA ŞEHZADELER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-07-10 2024-07-10 09:00:45.345-2024-07-10 12:00:53.553 saatleri arasında Kuşlubahçe; İsimsiz23, 4210, Okul Cd., 4262. Sk., 4258. Sk., 4238. Sk., 4236. Sk., 4232. Sk., 4231. Sk., 4229. Sk., 4227. Sk., 4225. Sk., 4220. Sk., 4218. Sk., 4217. Sk., 4215. Sk., 4212. Sk., 4208. Sk., 4205, 4204. Sk., 4203. Sk., 4202. Sk., 4200. Sk., İnci Küme Evleri Sk., Çilek Küme Evleri Sk., Çelebi Küme Evleri Sk., İsimsiz35, İsimsiz32, İsimsiz22, İsimsiz20, Turgay, Turgay, Turgay, 4262, 4262, 4231, çelebi, 1713, İnci Küme Evleri Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-10 2024-07-10 09:00:45.345-2024-07-10 12:00:53.553 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA KIRKAĞAÇ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-07-10 2024-07-10 09:00:53.162-2024-07-10 13:00:02.527 saatleri arasında Bostancı; İsimsiz49, İsimsiz37, İsimsiz21, BOSTANCI MH., İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz80, İsimsiz81, İsimsiz83, BALIKESİR YOLU, İsimsiz76, İsimsiz75, İsimsiz73, İsimsiz55, İsimsiz53, ÜÇOLUK MVK., İsimsiz40, İsimsiz41, İsimsiz17, BOSTANCI MH., Başpınar Cad., , İsimsiz77, Koşukaya Mvk elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-10 2024-07-10 09:00:53.162-2024-07-10 13:00:02.527 saatleri arasında Bakır; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-10 2024-07-10 09:00:53.162-2024-07-10 13:00:02.527 saatleri arasında İlyaslar; İLYASLAR YOLU, , İsimsiz28, İsimsiz29, İLYASLAR YOLU, İsimsiz31, İsimsiz32, İsimsiz36, İsimsiz38, İsimsiz39, İsimsiz62, İsimsiz63, İlyaslar Köyü İç Yolu, İLYASLAR YOLU, İsimsiz27 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-10 2024-07-10 09:00:53.162-2024-07-10 13:00:02.527 saatleri arasında Karakurt; , İsimsiz47, İsimsiz49, Sütçüler Sk., Sütçüler Sk., İsimsiz52, Sütçüler Sk., Sütçüler SK., Karakurt Sk., İsimsiz62, İsimsiz63, Sütçüler Sk., İsimsiz65, İsimsiz66, SÜTÇÜLER SK., SÜTÇÜLER SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-10 2024-07-10 09:00:53.162-2024-07-10 13:00:02.527 saatleri arasında Alifakı; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA DEMİRCİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-07-10 2024-07-10 10:00:04.512-2024-07-10 11:00:19.996 saatleri arasında Bardakçı; , köy iç yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-10 2024-07-10 10:00:04.512-2024-07-10 11:00:19.996 saatleri arasında Bayramşah; İsimsiz8 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-10 2024-07-10 10:00:04.512-2024-07-10 11:00:19.996 saatleri arasında Kulalar; MERKEZ elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-10 2024-07-10 10:00:04.512-2024-07-10 11:00:19.996 saatleri arasında Ulacık; , İsimsiz10 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SELENDİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-07-10 2024-07-10 10:00:33.474-2024-07-10 16:00:43.401 saatleri arasında Karabeyler; İsimsiz32, , Beypınar Köyü İç Yolu, beddeller, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz18, İsimsiz19, İsimsiz20, İsimsiz22, İsimsiz25, İsimsiz27, İsimsiz28, İsimsiz30, İsimsiz31, İsimsiz33, İsimsiz35, İsimsiz36, İsimsiz38, İsimsiz39, İsimsiz40, İsimsiz6, İsimsiz42, İsimsiz44, İsimsiz45, İsimsiz46, İsimsiz47, İsimsiz48, İsimsiz49, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz52, İsimsiz53, İsimsiz54, İsimsiz56, İsimsiz57, İsimsiz58, İsimsiz59, İsimsiz60, İsimsiz62, İsimsiz64, İsimsiz67, İsimsiz70, İsimsiz71, İsimsiz72, İsimsiz73, İsimsiz74, İsimsiz78, İsimsiz79, İsimsiz81, İsimsiz85, İsimsiz86, İsimsiz88, İsimsiz89, İsimsiz90, İsimsiz91, İsimsiz92, İsimsiz94, İsimsiz95, İsimsiz96, İsimsiz97, İsimsiz98, İsimsiz99, İsimsiz101, İsimsiz102, İsimsiz103, İsimsiz105, İsimsiz55, karabeyler, kayalar, katataşlar, karataşlar, kafalar elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-10 2024-07-10 10:00:33.474-2024-07-10 16:00:43.401 saatleri arasında Beypınar; İsimsiz54, İsimsiz56, İsimsiz53, , Beypınar İç Yolu, beypınar, İsimsiz3, İsimsiz7, İsimsiz9, İsimsiz11, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz19, İsimsiz20, İsimsiz22, İsimsiz23, İsimsiz24, İsimsiz25, İsimsiz26, İsimsiz31, İsimsiz32, İsimsiz33, İsimsiz34, İsimsiz35, İsimsiz37, İsimsiz39, İsimsiz40, İsimsiz41, İsimsiz42, İsimsiz43, İsimsiz45, İsimsiz46, İsimsiz47, İsimsiz48, İsimsiz49, İsimsiz50, İsimsiz51 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-10 2024-07-10 10:00:33.474-2024-07-10 16:00:43.401 saatleri arasında Halılar; , Halılar Köyü Yolu, Halılar köyü iç yolu, halılar, İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz18, İsimsiz19, İsimsiz20, İsimsiz21, İsimsiz22, İsimsiz26, İsimsiz29, İsimsiz30, İsimsiz32, İsimsiz33, İsimsiz34, İsimsiz35, İsimsiz36, İsimsiz37, İsimsiz38, İsimsiz39, İsimsiz41, İsimsiz42, İsimsiz43, KARABEYLER, Patika Yol, tekeliller, çıralılar elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-10 2024-07-10 10:00:33.474-2024-07-10 16:00:43.401 saatleri arasında Yıldız; İsimsiz67 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-10 2024-07-10 10:00:33.474-2024-07-10 16:00:43.401 saatleri arasında Karşıova; İsimsiz18, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz3, hacıhaliller, Patika, , beypınar, KARABEYLER, İsimsiz69, İsimsiz68 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-10 2024-07-10 10:00:33.474-2024-07-10 16:00:43.401 saatleri arasında Altınköy; Altınköy Köyü Yolu, Altınköy İç Yolu, Dumanlar Mahallesi İç Yolu, İsimsiz5, İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz20, İsimsiz21, İsimsiz22, İsimsiz23, İsimsiz32, İsimsiz33, İsimsiz34, İsimsiz36, İsimsiz37, İsimsiz38, Altın Köyü İç Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-10 2024-07-10 10:00:33.474-2024-07-10 16:00:43.401 saatleri arasında Hacıhaliller; İsimsiz25, İsimsiz70, İsimsiz24, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-10 2024-07-10 10:00:33.474-2024-07-10 16:00:43.401 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.