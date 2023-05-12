100 bin kişi bekliyordu, 100 kişi katıldı! Van'ın bağımsız vekil adayı seçmene küstü, projelerini açıklamadı

Yayınlanma: 12.05.2023 - 20:03

Güncelleme: 12.05.2023 - 20:03

Van'da 4 dönemdir bağımsız milletvekili adayı olan esnaf İdris Ahi, 14 Mayıs'ta yapılacak 28. Dönem Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı Genel seçimleri öncesi miting yaptı. Kentin Beşyol Meydanı'nda düzenlenen mitingi için polis, barikat kurup, önlem aldı. Alanda kurulan sahneye çıkıp, gelenleri selamlayan Ahi, barikat dışında kendisini izleyenleri de alana davet etti. Konuşması sırasında sık sık 'ver coşkuyu' deyip açılan müzik sesi eşliğinde sahnede zıplayarak oynayıp, Kürtçe şarkı söyleyen Ahi, mitingine gelenleri güldürdü.

PROJELERİ AÇIKLAMAKTAN VAZGEÇTİ

Mitinge gelenler, Ahi'nin yaptığı esprileri cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Ahi, mitingine 100 bin kişiyi beklediğini ancak sadece 100 kişinin geldiğini belirterek, "Ben buranın yerli patatesiyim. Yerli patates varken, niye yabancılar gelsin. Bana oy verirseniz Van'ın öncelikli sorunu olan Çevre Yolu'nu yapacağım. Evlenmek isteyen gençlere büyük külfet olan başlık parasını kaldıracağım. Taziye yemeklerinin kaldırılması için de takipçi olacağım. Benim Van için aslında 65 projem vardı. Ancak, mitingime katılım az olunca bunları açıklamayacağım” dedi.