101. yıl gururu: Taksim’e çelenk bırakıldı

Yayınlanma: 29.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 29.10.2024 - 04:00

Törenin ardından yaptığı açıklamada yurttaşları Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına davet eden İmamoğlu, “Türkiye Cumhuriyeti, milletine emanet edilmiş bir kavramdır. Türkiye Cumhuriyeti, gençliğe emanet edilmiş bir kavramdır. Bütün bu yönleriyle, ikinci yüzyılın ilk Cumhuriyet kutlamasında, kesinlikle her birimize çok özel sorumluluklar düşmektedir” ifadelerini kullandı. İmamoğlu, sözlerini şöyle noktaladı: “Herkesi; çocuklarıyla, gençlerle, kadını, erkeğiyle İstanbul’un, Cumhuriyet şehrinin, bu kadim kentin, tarihimizin en önemli başkentlerinden birisinin her sokağını, her anını tatmalarını ve yaşamalarını diliyorum. Bayramımız kutlu olsun.”

İBB: DJ Burak Yeter, Hadise ve Emir Can İğrek Yenikapı Etkinlik Alanı’nda konser verecek. Şerefiye ve Yerebatan Sarnıcı’nda ise Atatürk’ün sevdiği şarkılarla bir dinleti programı yapılacak. Panorama 1453 Tarih Müzesi’nde Atatürk ve Kuvayı Milliye özelinde bir sergi ziyaretçilere açılacak.

ŞİŞLİ, BEŞİKTAŞ, BEYOĞLU: 18.00’de Atatürk Evi’nden Harbiye Askeri Müzesi’ne yürünecek. Daha sonra 20.30’da yapılacak Athena konseriyle kutlamalar sürecek.

ADALAR: Atatürk Meydanı’nda Atatürk Korosu ve DJ Suat Ateşdağlı konseri yapılacak. AVCILAR: Ambarlı Sahil İspark’ta 19.30’da Sıla ve Ali Altay konser verecek.

ATAŞEHİR: Ataşehir Bulvarı’nda 19.30’da fener alayı ve DJ Del Castio konseri düzenlenecek. BAKIRKÖY: Saat 21.00’de Cumhuriyet Meydanı’nda şarkıcı Simge konser verecek.

BAYRAMPAŞA: 22.30’da Adapark Amfi’de Emrah Karaduman konseri olacak. BEYKOZ: 20.30’da Beykoz Çayırı’nda Gökhan Tepe konseri düzenlenecek.

BEYLİKDÜZÜ: Cumhuriyet Etkinlik alanında, saat 21.30’da Gökhan Türkmen konseri yapılacak.

BÜYÜKÇEKMECE: Yüksek Sadakat grubu akşam 20.30’da Albatrod Otopark’ta konser verecek.

ÇATALCA: Cumhuriyet Meydanı’nda, saat 21.00’de Merve Özbey konseri düzenlenecek.

ESENYURT: Akşam saat 20.30’da Esenyurt Cumhuriyet Meydanı’nda Ece Seçkin konseri olacak.

EYÜPSULTAN: Feshane Bahçesi’nde 20.00’de Melek Mosso konseri yapılacak.

GAZİOSMANPAŞA: 20.00’de belediye bahçesinde Ebru Yaşar konser verecek.

KÜÇÜKÇEKMECE: Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi’nde saat 20.00’de Hande Yener konseri düzenlenecek.

MALTEPE: Moğollar, 20.00’de Maltepe Cumhuriyet Meydanı’nda konser verecek.

SANCAKTEPE: Akşam 20.00’de Sancaktepe Meydanpark’ta Aleyna Tilki konseri olacak.

SARIYER: Çayırbaşı Stadı’nda 18.00’de başlayan Anadolu Ateşi gösterisi yapılacak.

SİLİVRİ: Saat 20.00’de Silivri sahilde İlyas Yalçıntaş konseri düzenlenecek.

ŞİLE: Atatürk Meydanı’nda, saat 20.30’da Madrigal grubu konser verecek.

TUZLA: Tuzla Sahil Tören Alanı’nda akşam 20.30’da Sefo konseri olacak.

ÜSKÜDAR: 18.00’de Duman ve Ekin Beril, Harem Etkinlik Alanı’nda konser verecek.