11 milyon liralık vurgun yapan çeteye operasyon: 13 gözaltı
Telefonla aradıkları kişilere kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak ağına düşürdükleri 18 kişiyi toplamda 11 milyon lira dolandıran çete çökertildi. İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda 13 şüpheli yakalandı. Şüpheliler polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 1 kişinin dolandırıcılara 4.5 milyon lira kaptırdığı öğrenildi.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği telefonla aradıkları kişilere kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak dolandıran bir şebekeye yönelik operasyon başlattı.
Yurttaşların para ve ziynet eşyalarını alan, kontör dolandırıcılığı diye tabir edilen nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediği değerlendirilen şüpheliler hakkında yapılan 3 aylık teknik ve fiziki çalışmanın ardından operasyon için düğmeye basıldı. İstanbul, Kocaeli, Kahramanmaraş, Mersin ve Şanlıurfa düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 13 şüpheli yakalandı.
11 MİLYON LİRA DOLANDIRMIŞLAR
Yapılan incelemelerde, çete üyelerinin ülke genelinde faaliyet gösterdiği, ağına düşürdükleri 18 kişiyi toplamda 11 milyon lira dolandırdıkları belirlendi. Çete üyelerinin bir kişi 4 buçuk milyon lira dolandırdığı ortaya çıktı.
GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Dolandırıcıların farklı illerde ağına düşürdükleri vatandaşlardan para aldıkları anların görüntüleri de ortaya çıktı. Dolandırıcıların telefon ile kurbanlarını aradığını ve bir şüphelinin de ağına düşürdüğü kişiden para aldığı görüntülere yansıdı. Şüphelilerin yakalanma anları da görüntüler de yer aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 13 şüpheli adliyeye sevk edildi.
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