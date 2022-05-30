11'inci kattaki yangın merdiveninden atlayan 13 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
Adana’da 13 yaşındaki kız çocuğu, babasıyla yaşadığı apartmanın 11. katındaki yangın merdivenlerinden aşağı atladı. Hastaneye kaldırılan çocuk yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı 2000 Evler Mahallesi’nde anne ve babası ayrı olan M.A.F. (13), bir süre önce annesini koronadan kaybedince babasıyla birlikte yaşamaya başladı.
Akşam saatlerinde babasıyla kaldığı apartmanın 11’inci katındaki yangın merdivenine çıkan kız çocuğu, kendisini aşağı bıraktı. Çığlık sesleri duyan yurttaşlar, kızın düştüğünü görüp durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan kızı özel bir hastaneye kaldırdı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen kız çocuğu kurtarılamadı.
Ceset otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Video Haberler
- Düğünde davetsiz misafir!
- 'Fıstıklı baklava üretmeyeceğiz'
- Silivri'de bıçaklı kavga: Baba ve oğlu yaralandı
- Toplu taşımada maskesiz ilk gün
- Afrikalı işçiler bu yıl da çay hasadında
- Antalya'da kuş dostu veteriner
- Köpeği ezip yoluna devam etti
- Ticari araç iş yerinin kepengini yıktı:1 yaralı
- Öğrenci servisi ile TIR çarpıştı: 2’si ağır 11 yaralı
- Parkta yoga CİMER'e şikayet edildi!
En Çok Okunan Haberler
-
- 7 yaşındaki Elif'i MR'da yaktılar!
- 'AKP yüzde 30’un altına nasıl düşmüyor?'
- Atatürk’ü hedef alan Demirkan yine sahnede
- İşte AKP'nin son planı!
- Merkez Bankası'nın dolar/TL planı
- 'Ortalığı ayağa kaldıracağım'
- Yumurtanın içinden çıkan hayrete düşürdü
- Naci Görür: Vatandaşlar tazminat davası açabilirler
- Dikkat çeken Kılıçdaroğlu ayrıntısı!
- Özdağ'dan 'hayırlı olsun' paylaşımı