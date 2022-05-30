11'inci kattaki yangın merdiveninden atlayan 13 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

Adana’da 13 yaşındaki kız çocuğu, babasıyla yaşadığı apartmanın 11. katındaki yangın merdivenlerinden aşağı atladı. Hastaneye kaldırılan çocuk yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

cumhuriyet.com.tr
30 Mayıs 2022 Pazartesi, 21:18
11'inci kattaki yangın merdiveninden atlayan 13 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
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Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı 2000 Evler Mahallesi’nde anne ve babası ayrı olan M.A.F. (13), bir süre önce annesini koronadan kaybedince babasıyla birlikte yaşamaya başladı.

Akşam saatlerinde babasıyla kaldığı apartmanın 11’inci katındaki yangın merdivenine çıkan kız çocuğu, kendisini aşağı bıraktı. Çığlık sesleri duyan yurttaşlar, kızın düştüğünü görüp durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan kızı özel bir hastaneye kaldırdı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen kız çocuğu kurtarılamadı.

Ceset otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor. 


Adana

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