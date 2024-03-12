12 Mart İZMİR elektrik kesintisi: İZMİR ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 12.03.2024 - 11:50

Güncelleme: 12.03.2024 - 11:50

İZMİR ilinde 12 Mart Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İZMİR BUCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-03-12 2024-03-12 12:00:14.043-2024-03-12 13:00:19.501 saatleri arasında Zafer; 2403 Sk., 2307. Sk., 2308. Sk., 2309. Sk., 2310. Sk., 2312. Sk., 2313. Sk., 2314. Sk., 2316. Sk., 2318. Sk., 2319. Sk., 2320. Sk., 2320/1. Sk., 2322. Sk., 2323. Sk., 2325. Sk., 2326. Sk., 2330. Sk., 2331. Sk., 2374, İsimsiz223, İsimsiz194, İsimsiz177, İsimsiz15, 2305. Sk., 2401 Sk., 2334, 2333, 2370/1, 2341, 2342, 2342 Sk., 2329, 2328, 2316, 2321, 2311, 2306, 2353, Çiftlik Sk., Turgut Özal Cd., Gaffar Okkan Sk., GAFFAR OKKAN, Cennet Vadisi, Atatürk Cd., 2373. Sk., 2372. Sk., 2371. Sk., 2370. Sk., 2369. Sk., 2366. Sk., 2365. Sk., 2359 Sk., 2363. Sk., 2362. Sk., 2361. Sk., 2360/1. Sk., 2360, 2359. Sk., 2358. Sk., 2357. Sk., 2355. Sk., 2354. Sk., 2352. Sk., 2351. Sk., 2350, 2349. Sk., 2347. Sk., 2346. Sk., 2342/1 Sk., 2342. Sk., 2340. Sk., 2401, 2315, 2302, 2339. Sk., 2338. Sk., 2337. Sk., 2336. Sk., 2335. Sk., 2332. Sk., , 205/25. Sk., 2302. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-12 2024-03-12 12:00:14.043-2024-03-12 13:00:19.501 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KONAK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-03-12 2024-03-12 13:30:32.233-2024-03-12 16:00:41.364 saatleri arasında Mimar Sinan; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-12 2024-03-12 13:30:32.233-2024-03-12 16:00:41.364 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-12 2024-03-12 13:30:32.233-2024-03-12 16:00:41.364 saatleri arasında Alsancak; 1440. Sk., 1441. Sk., 1447. Sk., 1448. Sk., 1449. Sk., 1453. Sk., 1481. Sk., Ali Çetinkaya Blv., Atatürk Cd., Cumhuriyet Blv., Kıbrıs Şehitleri Cd., 1482, Talatpaşa Blv., Yzb. Şerafettin Bey Sk., İrfan Boyuer Sk., İsimsiz1 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-03-12 2024-03-12 13:30:32.233-2024-03-12 16:00:41.364 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.