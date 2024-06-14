14 Haziran MANİSA elektrik kesintisi: MANİSA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 14.06.2024 - 16:36

Güncelleme: 14.06.2024 - 16:36

MANİSA ilinde 14 Haziran Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

MANİSA AKHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-06-14 2024-06-14 10:00:06.239-2024-06-14 16:00:14.352 saatleri arasında Seyit Ahmet; 717, İsimsiz29, İsimsiz30, İsimsiz32, İsimsiz93, 298, İsimsiz95, İsimsiz96, 716, İsimsiz98, İsimsiz99, İsimsiz101, İsimsiz102, İsimsiz103, İsimsiz107, İsimsiz109, İsimsiz112, İsimsiz113, İsimsiz115, İsimsiz116, İsimsiz118, İsimsiz150, İsimsiz163, 623, 685, 288. Sk., 290. Sk., 298. Sk., 300. Sk., 301. Sk., 302. Sk., 303. Sk., 304. Sk., 305. Sk., 306. Sk., 311, 308. Sk., 309 Sk., 309. Sk., 310. Sk., 311. Sk., 312. Sk., 313. Sk., 314. Sk., 315. Sk., 316/1. Sk., 318. Sk., 621., 673. Sk., 699. Sk., 716 Sk., 316.(RUMELİ), 301 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-14 2024-06-14 10:00:06.239-2024-06-14 16:00:14.352 saatleri arasında Atatürk; İsimsiz2, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz67, 196, İsimsiz88, İsimsiz90, 160, 160. Sk., 161., 162., 163. Sk., 165. Sk., 166., 167.(ŞEHİT MURAT ÖZTÜRK), 185. Sk., 186 Sk., 186., ŞEHİT AHMET TEZCAN, 196., 337. Sk., 339. Sk., 341. Sk., 351. Sk., 357/1. Sk., 555. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-14 2024-06-14 10:00:06.239-2024-06-14 16:00:14.352 saatleri arasında Reşat Bey; , İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz17, İsimsiz19, İsimsiz20, İsimsiz21, İsimsiz23, İsimsiz24, İsimsiz27, İsimsiz29, İsimsiz30, İsimsiz120, İsimsiz38, İsimsiz39, 316/1, İsimsiz41, İsimsiz16, İsimsiz43, İsimsiz142, İsimsiz104, 316sk sonu serpme evler, İsimsiz110, 613., 623., 622/1, 316 sk, 167.(ŞEHİT MURAT ÖZTÜRK), 168. Sk., 169. Sk., 170. Sk., 171., 172. Sk., 173. Sk., 174. Sk., 175. Sk., 176. Sk., 188. Sk., 189. Sk., 190. Sk., 191. Sk., 192., 286. Sk., 287. Sk., 288. Sk., 289. Sk., 291. Sk., 292. Sk., 293 Sk., 294 Sk., 295. Sk., 296. Sk., 316. Sk., 316.(Rumeli) Cd., 317. Sk., 318. Sk., 319. Sk., 320. Sk., 321. Sk., 322. Sk., 324. Sk., 325. Sk., 326. Sk., 327. Sk., 328. Sk., 329 Sk., 329. Sk., 329/1 Sk., 331. Sk., 323., 335. Sk., 360. Sk., 361. Sk., 362. Sk., 363. Sk., 365. Sk., 366. Sk., 580 Sk., 583. Sk., 586. Sk., 587. Sk., 598. Sk., 600. Sk., 601 Sk., 602. Sk., 604. Sk., 605. Sk., 606 Sk., 607 Sk., 608 Sk., 609., 610. Sk., 611. Sk., 615. Sk., 617. Sk., 618 Sk., 618/1 Sk., 619. Sk., 620. Sk., 621., 622. Sk., 629. Sk., 316.(RUMELİ) elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA YUNUSEMRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-06-14 2024-06-14 15:00:08.647-2024-06-14 19:00:17.387 saatleri arasında Keçiliköy OSB; KAYAPINAR KEÇİLİKÖY, , KAYAPINAR KEÇİLİKÖY elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-14 2024-06-14 15:00:08.647-2024-06-14 19:00:17.387 saatleri arasında Uzunburun; Uzunburun Köyü Yolu, Uzunburun Köyü İç Yolu, , uzunburun, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz19, uzunburun elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-14 2024-06-14 15:00:08.647-2024-06-14 19:00:17.387 saatleri arasında Kayapınar; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-14 2024-06-14 15:00:08.647-2024-06-14 19:00:17.387 saatleri arasında Akgedik; , İsimsiz2, İsimsiz4, Akgedik Köyü Yolu, AKGEDİK elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-14 2024-06-14 15:00:08.647-2024-06-14 19:00:17.387 saatleri arasında Emlakdere; , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, KAYAPINAR KEÇİLİKÖY, emlakdere sk., YUKARI MH., İsimsiz8, yukarı emlakdere, yukarı emlakdere, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz15, çapaçarık, emlakdere, KAYAPINAR KEÇİLİKÖY, EMLAKDERE elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-14 2024-06-14 15:00:08.647-2024-06-14 19:00:17.387 saatleri arasında Gürle; , GÜRLE elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-14 2024-06-14 15:00:08.647-2024-06-14 19:00:17.387 saatleri arasında Karaali; elektrik kesintisi yaşanacaktır.