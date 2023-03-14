'14 Mayıs'ın ilk kritik güvenlik toplantısı yapıldı: 600 binin üzerinde görevli sahada olacak

Yayınlanma: 14 Mart 2023 - 23:09

Güncelleme: 14 Mart 2023 - 23:12

14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili genel seçimi öncesi ilk güvenlik toplantısı Diyarbakır'da düzenlendi. İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy'un başkanlığındaki toplantıya, Doğu ve Güneydoğu illerinden 12 vali ve Emniyet müdürü ile Jandarma komutanı katıldı.

Mehmet Ersoy, ''Bakanlık olarak bizim buradaki pozisyonumuz açık ve nettir, seçim halkın seçimidir. İşin siyasi anlamı, sonuçları, bakanlık olarak bizim görev ve ilgi alanımızın dışındadır.'' açıklamasında bulundu.

SEÇİM GÜVENLİĞİ

NTV'de yer alan habere göre, Tüm Türkiye'deki seçim güvenliğini üç noktada ele alındı. Kampanya ve propaganda dönemi, oy verme ile sayım süreçleri. Ersoy, ''Elbette ki burada dikkat edeceğimiz en önemli konu, güvenlik gerekçesiyle ifade özgürlüğünün önüne geçmemektir. Bu kadar önemli bir seçimde esas olan özgürlüğü temin etmektir. Güvenlik, özgür bir ifade ve tercih ortamını sağlamak için vardır" dedi.

18 YAŞ KARARI

Seçim sürecinde 18 yaşından küçüklerin seçim materyali, broşür ve afiş dağıtmasına izin verilmeyecek.

600 BİNİN ÜZERİNDE PERSONEL

Kolluk birimlerinde görevli bütün personelin izinleri zorunlu haller dışında kaldırılacak. Emniyet, jandarma, sahil güvenlik, güvenlik korucuları ve geçici güvenlik korucularıyla birlikte toplam 601 bin 251 personel görev alacak. Ayrıca helikopter, İHA, drone, gibi bütün hava unsurları ile gemi, botlar, muhabere araçları ve TOMA'lar da göreve hazır olacak.