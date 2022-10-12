14 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü Kahramanmaraş'ta yakalandı
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, hakkında kesinleşmiş 14 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Afşinbey Caddesi'nde asayiş uygulaması gerçekleştiren polis ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları bir otomobilde arama yaptı. Araçta ve araç içerisindekilerin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan ve işlemleri için Emniyet'e götürülen 5 şüpheliden O.C'nin 14 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu belirlendi.
CEZAEVİNE KONULDU
Araçtaki 4 şüpheli hakkında "uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak" suçlarından adli işlem yapıldı, O.C. Emniyet'teki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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