15 Ekim SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 15.10.2024 - 09:57

Güncelleme: 15.10.2024 - 09:57

SAKARYA ilinde 15 Ekim Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

SAKARYA SAPANCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SAPANCA ilçesinde 15 Ekim Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACIMERCAN, SÜKRIYE mahallelerinde ADA MERKEZ, DAĞ EVLERİ İÇİ YOLU, HARMANLIK 1, HARMANLIK 1 SK., HARMANLIK SK., İTÜ 54 LÜLER SİTESİ İÇİ YOLU, MERCAN SK., OKUL 1/1, YUKARI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 15 Ekim Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FEVZIYE, HACIMERCAN mahallelerinde ADA MERKEZ/5, HACIMERCAN KÖYÜ İÇ YOLU, HACIMERCAN KÖYÜ MEZARLIĞI İÇİ, ORTA 1, ORTA SK., YUKARI SK., YUKARI/1, YUKARI/2 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 15 Ekim Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALKAYA, IKRAMIYE, ILMIYE, İKRAMİYE, İLMİYE, MEMNUNIYE, MEMNUNİYE, NAILIYE, NAİLİYE, SÜKRIYE mahallelerinde AVCIOGULLARI, BALKAYA 1, BIRINCI SK./3, ÇİLEKLİ EVLER VİLLALARI İÇİ YO, EMERALD HİLL SAPANCA İÇİ YOLU, EMERALD PREMİUM SAPANCA İÇİ YO, FADHL AL - RABAİE İÇİ YOLU, GÖL EVLERİ İÇİ YOLU, IKRAMIYE, ILK, ILMIYE, ILMIYE/2, İKİNCİ SK. SOKAK, İKRAMİYE, İKRAMİYE KÖYÜ YOLU, İKRAMİYE SK., İLMİYE KÖYÜ İÇ YOLU, KARTAL YUVALARI SİTESİ İÇİ YOL, KAYADIBI, KİRAZLI EVLERİ İÇİ YOLU, MEMNUNIYE, MEMNUNIYE/2, MEMNUNİYE, NAILIYE/1, NAILIYE/2, NAILIYE/3, NAILIYE/4, NAILIYE/7, NAİLİYE, NAİLİYE CD., POLAT 1, POLAT 1/2, POLAT 1/3, POLAT MERKEZ, POLAT MERKEZ/2, POLAT MERKEZ/5, SÜKRÜ EFENDI/2, SÜKRÜ EFENDI/3, ZEYNEL, ZEYNEL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ADAPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ADAPAZARI ilçesinde 15 Ekim Salı 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKINCILAR, HACIOGLU, HACIOĞLU, YENİ CAMİ mahallelerinde 12 NOLU, 12 NOLU SK., 14 NOLU SK., 15 NOLU SK., 18 NOLU SK., 5 NOLU SK., 5002 SK., 5004 SK., 5006, 5006 SK., 5037, 6 NOLU, 6 NOLU SK., 7 NOLU SK., ADNAN MENDERES CD., BERBER SK., BÜYÜK GEÇIT, BÜYÜK GEÇİT SK., BÜYÜK GEÇİT. SK., ÇEKER SK., ÇİLEK SK., ELİF SK., GONCA, GONCA SK., KOMŞU SK., KUS SK., KUŞ SK., POLAT SK., TATLI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 15 Ekim Salı 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SAKARYA, TEKELER mahallelerinde 1066 NOLU, 1071 NOLU SK., 1072 NOLU SK., 1076 NOLU SK., 747 NOLU SK., ÇELEBİ SK., DERMAN SK., HACI BAYRAMLAR, SULTAN SK., SULTAN- SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 15 Ekim Salı 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜNESLER MERKEZ, GÜNEŞLER MERKEZ mahallelerinde 5030 NOLU SK., 5069 NOLU SK., 5070 NOLU, 5070 NOLU SK., 5071 NOLU SK., 5072 NOLU SK., 5077 NOLU, BARIŞ SK., KABASAKAL SK., KARASU YOLU CD., KUM SK., YONCA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 15 Ekim Salı 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURİYET, SEKER, ŞEKER mahallelerinde 807 NOLU SK., 813 NOLU SK., 866 NOLU SK., 868 NOLU SK., ASMA SK., BEDİR SK., BİLEN SK., BİRLİK SK., FARABI CD., KARACA SK., NADİR SK., NEŞE SK., SEDAT KIRTETEPE CD., SEDAT KİRTETEPE CD., SEFA SK., SEZEN, SEZEN SK., ŞEHİT MUSA AYTAR SK., ŞEKERPARE ÇOCUK PARKI İÇİ YOLU, YAZLIK CD., YEL SK., ZARIF, ZARIF SK., ZARİF SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 15 Ekim Salı 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEKER, ŞEKER mahallelerinde 808 NOLU SK., 809 NOLU SK., 810 NOLU SK., 811 NOLU SK., 812 NOLU, 812 NOLU SK., 814 NOLU SK., ORHANGAZİ SİTESİ İÇİ YOLU, SEHIT EKREM BAYRAMOGLU, SULTAN AHMET SİTESİ İÇİ YOLU, ŞEHİT EKREM BAYRAMOĞLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ERENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ERENLER ilçesinde 15 Ekim Salı 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇUKURAHMEDIYE, ÇUKURAHMEDİYE, HACIOGLU, HACIOĞLU, TABAKHANE mahallelerinde 4003 SK., 4004 SK., 4005 SK., 4006 SK., 4008 SK., 4009, 4009 SK., 4010 SK., 4011 SK., 4013 SK., 4014 SK., 4015, 4015 SK., 4016 SK., 4017, 4017 SK., 4019 SK., 4020 SK., 4021 SK., 4022, 4022 SK., 4023 SK., 4024 SK., 4037, 5041 SK., 5045 SK., 5047 SK., 5051 SK., 5053 SK., 5068 SK., 5078 SK., 5080 SK., DÜZ, DÜZ SK., OGUL, OĞUL SK., ORTAK SK., PATATES HALİ SK., SAKARYA, SAKARYA CD., ŞEHİT ASTSUBAY YAŞAR GÜLLER CD., YUNUS EMRE, YUNUS EMRE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA HENDEK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

HENDEK ilçesinde 15 Ekim Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKSU, DEDELER, GÖKSU, KURTULUS, KURTULUŞ, MADENLER, YENIYAYLA, YENİYAYLA mahallelerinde 14300, 14305, 14313, 16600, ADAPAZARI MUDURNU YOLU, ARKA SK., ARKA ÜST, ARKA/3, BAKACAK, BAKACAK 2, BAKACAK/1, BES OLUK YAYLASI, BEŞ OLUK YAYLASI, BÜYÜK DÜZ, BÜYÜK DÜZ SK., BÜYÜK YAYLA, CAMI_4, CAMİ, ÇAMLIK, ÇAMLIK SK., ÇAMLIK/2, ÇAMLIK_1, ÇAMLIK_2, ÇATMA, ÇATMA SK., ÇATMA YOL, ÇATMA YOL SK., ÇATMA YOL/2, ÇATMA/2, ÇATMA/3, ÇATMA/4, ÇATMA/6, ÇIGDEM YAYLASI, ÇİĞDEM YAYLASI, DEDELER, DEDELER SK., HACI HASAN, KIRAN, KIRAN-, KIRAN 11, KIRAN SK., KIRAZLIK, KURTULUŞ KÖYÜ İÇ YOLU, MADENLER SK., ORTA YAYLA, SEREFLI, ŞEREFLİ, UFAK DÜZ, UFAK DÜZ SK., UFAK DÜZ/1, UFAK DÜZ/3, UFAK YAYLA, UFAK YAYLA SK., ÜST YURTLUK, YENİYAYLA KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA GEYVE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEYVE ilçesinde 15 Ekim Salı 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MAKSUDİYE mahallelerinde MAKSUDİYE, MAKSUDİYE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 15 Ekim Salı 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BURHANIYE, BURHANİYE mahallelerinde 2101., 2102., 2104., 2107., 2108., 2111., BURHANIYE, BURHANIYE SK., BURHANİYE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 15 Ekim Salı 14:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALIFUATPASA, ALİFUATPAŞA mahallelerinde 437. SK., 444., 448., 455., 459. SK., 460., 461., 462., AKÇIL SK., ALİFUATPAŞA KÖYÜ İÇ YOLU, ARAL SK., BAĞLAR SK., ÇALIK SK., ÇELİK SK., ÇEVİK SK., DEDE SK., DÜZAKÇAŞEHİR KÖYÜ İÇ YOLU, ESEN SK., ESEN_1, GÖÇMEN, GÖÇMEN CD., HALICI SK., ORMAN SK., OSMAN GAZİ CD., ÖREN SK., VATAN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 15 Ekim Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHIBABA, AHİBABA, EŞME, HIRKA, IHSANIYE, ILICA, TEPECIKLER, YÖRÜKLER mahallelerinde 1301., 1501., 1506., 1507., 1508., 3352., AKSEKİ SK., ESME_1, EŞME, GEYVE TARAKLI, HIRKA, ILICA KÖYÜ İÇ YOLU, KURUÇAY, MERKEZ_2, SOGUKSU, SOĞUKSU, SOĞUKSU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 15 Ekim Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHIBABA, AHİBABA, ALIPLAR, ÇINE, ESENKÖY, HIRKA, IHSANIYE, İHSANİYE, SUÇATI mahallelerinde 1511., 1514., 1516., 3203., 3205., 3351., 3353., 3354., 3355., 3357., 4451., 4452., 4454., 4455., ADAPAZARI TARAKLI YOLU, AHİBABA KÖYÜ İÇ YOLU, AHİBABA YOLU, AKSEKI, ÇINE, ESENKÖY, ESENKÖY SK., HACIMUHARREMLER SK., HIRKA KÖYÜ İÇ YOLU, HIRKA KÖYÜ YOLU, HIRKA SK., IHSANIYE, IHSANIYE SK., İHSANİYE SK., KAVAKLAR, KAYAALTI, KAYAALTI SK., MERKEZ-, MUZAFFERIYE, MUZAFFERİYE, SUÇATI, SUÇATI KÖYÜ İÇ YOLU, SUÇATI SK., ÜÇERENLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SERDİVAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SERDİVAN ilçesinde 15 Ekim Salı 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALANDÜZÜ, AŞAĞIDEREKÖY, ÇUBUKLU, DAĞYONCALI, ESENTEPE, HAMITABAT, HAMİTABAT, KAZIMPASA, KAZIMPAŞA, KURUÇESME, KURUÇEŞME, MESELI, RESADIYE, REŞADİYE, SELAHIYE, UZUNKÖY, YUKARIDEREKÖY mahallelerinde 18 NISAN, 18 NISAN CD., 18 NİSAN CD., 2128., 2134., 2134. SK., 2142. SK., 2202., 2212., 2218., 2229. SK., 2305., 2307., 2314., 2320., 2322. SK., 2323. SK., 2401., 2401. SK., 2406., 2422., 2422. SK., 2423., 2431. SK., ALANDÜZÜ, ALANDÜZÜ CD., ALÇAK AÇMA, ALEV SK., AŞIK SK., BOĞAZİÇİ CD., CAMI SK., CAMİİ SK., ÇAKAR SK., ÇAMYOLU CD., ÇAMYOLU SK., ÇEŞME, ÇUBUKLU KÖYÜ İÇ YOLU, DEMET SK., DİK, EKOLOJİ LABORATUARI, ESENYAKA SK., ESKI BESEVLER, FİRUZE SK., GAZİ YİĞİT UÇAR, GÜVEN SK., HALDIZOĞLU SK., ISTIKLAL, İsimsiz149, KARAKOL SK., KAZIM PAŞA CD., KURTULUS CD., KURUÇEŞME KÖYÜ İÇ YOLU, MESELI, MEŞELİ SK., NURİ KESKİN SK., P.T.T. SK., SEHIT EREN BÜLBÜL, STADYUM, STADYUM CD., ULUDAG, ULUDAĞ SK., YASEMIN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 15 Ekim Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARABACIALANI, KURUÇESME, SELAHIYE, SELAHİYE mahallelerinde 2405., 4600. SK., BOR, BOR SK., EVREN, EVREN SK., GÜMÜŞ SK., KAZIMPASA, KAZIMPASA CD., KAZIMPAŞA, KAZIMPAŞA CD., SAFIR, SAFİR SK., SELAHİYE KÖYÜ İÇ YOLU, ŞEHİT MEHMET KARABAŞOĞLU CD., UZEL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 15 Ekim Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DAGYONCALI, DAĞYONCALI mahallelerinde 2431., DAĞYONCALI KÖYÜ İÇ YOLU, KONAK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 15 Ekim Salı 16:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ASAGIDEREKÖY, ÇUBUKLU, DAGYONCALI, DAĞYONCALI, HAMITABAT, HAMİTABAT, KAZIMPASA, KAZIMPAŞA, KURUÇESME, KURUÇEŞME, RESADIYE, REŞADİYE, UZUNKÖY, YUKARIDEREKÖY mahallelerinde 18 Nisan cd, 2102. SK., 2103., 2109., 2141., 2141. SK., 2142., 2202. SK., 2227., 2227. SK., 2228., 2321. SK., 2402. SK., 2403. SK., 2405. SK., 2421. SK., 2423. SK., 2424., 924., ALÇAK AÇMA SK., ASIK, ASIK SK., BAL, BAL SK., BOGAZIÇI, ÇAMYOLU, DEMET, DIK, DİK SK., DİLAN, DİLAN SK., GAZI YIGIT UÇAR, IBRAHIM ÖGRETMEN, IPEKYOLU, ISTIKLAL CD., İPEK YOLU CD., İPEKYOLU CD., İsimsiz153, İSTİKLAL CD., İŞLER SK., KONAK SK., KURTULUS, KURTULUŞ CD., P.T.T., SANAYİİ CD., SÜZER SK., ŞEHİT EREN BÜLBÜL, TÜRBE, TÜRBE DERESİ, TÜRBE SK., YASEMIN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 15 Ekim Salı 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖPRÜBASI, KÖPRÜBAŞI, OZANLAR, VATAN mahallelerinde 17. CD., 4007. SK., 4009. SK., 4010., 4016. SK., 4017. SK., 4020., 4020. SK., 4021., 4026 SK., 4026., 4040. SK., 4041., 4041. SK., 4044. SK., ARALIK. CD., ATATÜRK CD., ERAY SK., FUZULI, HARMAN SK., PİRİ MEHMET KAYGISIZ SK., PROFESÖR DOKTOR SABAHATTİN ZAİM BULVAR, SAZLI SK., TARIM KREDİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA PAMUKOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

PAMUKOVA ilçesinde 15 Ekim Salı 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ELPEREK mahallelerinde 3. SK., 5. SK., ABDÜLHAMITHAN, ABDÜLHAMİTHAN CD., AKHİSAR SİTESİ İÇİ YOLU, AKINCILAR SK., ALADDİN SEZER CD., ALTAY, ALTAY SK., AYTAÇ SK., BARBAROS, BİLGE SK., CELALETTİN ÇELİK SK., CEMAL YIRMIBES, CENGİZHAN SK., ÇETİN SK., DESTAN SK., DOĞA SK., DOLAMAÇBASI, DR. SERDAR SERDAROGLU, EDALI SK., EGITIM, EGITIM SK., EĞİTİM SK., EKİN SK., EMEK, EMIR SULTAN, EMİR SULTAN SK., ERTUĞRUL GAZİ SK., ESENTEPE, ESENTEPE SK., ESER SK., ETHEM EFENDİ SK., EYÜP SULTAN, FARABI, FOTO, FOTO SK., GEDİZ SK., GELİŞİM SK., GÖNÜL SK., GÜLÜMSER, GÜRBÜZ SK., HASAN ÇAVUŞ SK., IMREN, İBRAHİM MÜTEFERRİKA SK., İMAR SK., KARDEŞ SK., KAZIM KARABEKİR SK., KAZIMİYE KÖYÜ İÇ YOLU, KAZIMİYE SK., KESER SK., KÜÇÜK HAFIZ SK., METEHAN, METEHAN CD., MEVLANA, MİMAR SİNAN CD., MOLLA FENARİ SK., MÜEZZİNZADE SK., NAR AGACI-, NUSRET IPEKÇIOGLU SK., NUSRET İPEKÇİOĞLU SK., OĞUZHAN SK., ORUÇ REİS SK., ÖMER SEYFETTIN SK., ÖMER SEYFETTİN SK., PARK İÇİ YOLU, PİRİ REİS SK., PROF. DERYA DINÇER, PROF. DERYA DİNÇER CD., REFET BELE, REFET BELE SK., SAİT FAİK SK., SARAY SK., SEVGİ SK., SHT PIYADE UZMAN ÇAVUS HALIL DEMIR, SOMUNCUBABA, SOMUNCUBABA SK., ŞAHİN SK., ŞERAFETTİN ÇELİK SK., TEVFİK FİKRET SK., TURGUT REIS, TURGUT REİS SK., TÜRKER SK., YAHYA KEMAL CD., YILDIRIM SK., YÜKSEL SİTESİ İÇİ YOLU, ZIYA GÖKALP, ZIYA GÖKALP CD., ZİYA GÖKALP CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

PAMUKOVA ilçesinde 15 Ekim Salı 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ELPEREK, YENICE, YENİCE mahallelerinde AHMET YESEVİ SK., ANKARA, BURHAN SALİH SİTESİ İÇİ YOLU, FARABİ SK., FATIH, FATİH CD., İBNİ SİNA SK., MAHMUT HÜDAİ SK., MALAZGİRT SK., SIRADUTLAR SK., VAKIF SK., ZEYTİN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.