15 Temmuz SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 15.07.2024 - 17:23

Güncelleme: 15.07.2024 - 17:23

SAKARYA ilinde 15 Temmuz Pazartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

SAKARYA SAPANCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SAPANCA ilçesinde 15 Temmuz Pazartesi 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADLİYE, AKÇAY, FEVZIYE, FEVZİYE, MEMNUNIYE, SÜKRIYE, ŞÜKRİYE mahallelerinde 1530. SK., BAYIR, BAYIR/1, CAMI, CAMİ, CAMİ SK., ESKI ADAPAZARI YOLU, ESKİ ADAPAZARI YOLU, FEVZIYE, FEVZIYE/1, FEVZIYE/10, FEVZIYE/5, FEVZIYE/7, FEVZIYE/8, FEVZİYE, FEVZİYE SK., MEHMET ÇAVUS, MEHMET ÇAVUŞ, MEHMET ÇAVUŞ SK., MEMNUNIYE, MEMNUNİYE KÖYÜ YOLU, MKS, ORMAN YOLU, ORTA, ORTA/1, ORTA/12, POLAT CD., YESILTEPE, YESILTEPE/1, YEŞİLTEPE, YILMAZER, YILMAZER 1, YILMAZER CD., YUKARI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA HENDEK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

HENDEK ilçesinde 15 Temmuz Pazartesi 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALTINDERE OSMANAĞA, ÇAMLICA mahallelerinde 224, 227, AKGÜN SK., AKYAZI CD., AKYAZI., ÇAMLICA KÖYÜ İÇ YOLU, ÇAMLICA-GÖLYAYLA YOLU, GÖLYAYLA YOLU, KAVLANDERE, MENEKŞE SK., MERKEZ_23, TASOLUK, TASOLUK/2, TAŞOLUK, ZIYARET sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

HENDEK ilçesinde 15 Temmuz Pazartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAYIRBASI, ÇAYIRBAŞI, PUNA ORTAKÖY mahallelerinde ANADOLU OTOYOLU, MERKEZ_134, MERKEZ_176, MERKEZ_224, MERKEZ_35, MERKEZ_4 SK., ORTAKÖY-DÜZYAZI-ÇAYIRBAŞI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

HENDEK ilçesinde 15 Temmuz Pazartesi 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜNDOGAN, SÜMBÜLLÜ, YARICA mahallelerinde AKINCILAR, HENDEK KARADERE YOLU, MERKEZ_26, YENI_2, YESILLER, YESILLER_3, YEŞİLLER, YEŞİLLER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA GEYVE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEYVE ilçesinde 15 Temmuz Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALİFUATPAŞA, BAGLARBASI, BAĞLARBAŞI, KÖPRÜBASI, KÖPRÜBAŞI mahallelerinde 1856., 1860., 1862., 1863., 1864., 1867., 1869., 1870., 3754., ADAPAZARI BILECIK, ADAPAZARI CD., BAĞLARBAŞI KÖYÜ İÇ YOLU, BAĞLARBAŞI KÖYÜ YOLU, ERZINCAN, ERZINCAN SK., ERZİNCAN SK., GARASLAR, GAZİ ALBAY MUSTAFA KILIÇ CD., GERENBAGLAR, GERENBAĞLAR SK., KAYA-, KÖSKER, MERKEZ_4, YUKARI BAGLARBASI, YUKARI BAGLARBASI/4, YUKARI BAĞLARBAŞI, YUKARI BAĞLARBAŞI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 15 Temmuz Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAGLARBASI, BAĞLARBAŞI, DEREKÖY, FINDIKSUYU, KIZILKAYA, MAKSUDIYE, MAKSUDİYE, ÖRENCIK, ÖRENCİK mahallelerinde 1858., 2503., 2506., 3602., 3604., 3607., 3854., 3856., 3857., 4052., 4053., 4054., 4061., ADAPAZARI BİLECİK YOLU, DEREKÖY-, DEREKÖY SK., DEREKÖY YOLU, DEREKÖY_1, ESKI KIZILKAYA, FINDIKSUYU, FINDIKSUYU SK., İsimsiz79, KIZILKAYA, KIZILKAYA KÖYÜ İÇ YOLU, KIZILKAYA SK., KÜP, KÜP SK., MAKSUDIYE, MAKSUDİYE SK., ÖRENCIK, ÖRENCİK, ÖRENCİK KÖYÜ İÇ YOLU, SAÇLIK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 15 Temmuz Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALIFUATPASA, MELEKSEORUÇ, MELEKSESOLAK, MELEKŞEORUÇ, MELEKŞESOLAK mahallelerinde 3955., CAMILI, CUMHURIYET, ERENLER, ERENLER SK., MELEKSEORUÇ, MELEKSEORUÇ SK., MELEKSESOLAK, MELEKŞEORUÇ KÖYÜ İÇ YOLU, MELEKŞEORUÇ SK., ÖNDER SK., RAMADANLAR SK., SEFERLER, SEFERLER SK., SOLAKLAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 15 Temmuz Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÖRENCIK mahallelerinde 4064. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 15 Temmuz Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALIFUATPASA, ALİFUATPAŞA, DÜZAKÇASEHIR, KÖPRÜBASI, KÖPRÜBAŞI, MELEKSEORUÇ, MELEKSESOLAK, MELEKŞEORUÇ, MELEKŞESOLAK mahallelerinde 19., 3751., 3755., 3757., 3901., 3904., 3907., 3952., 3953., 417, 426., 426. SK., 428., 455., 462., 619., 620., AÇMALAR, AÇMALAR SK., AKPINAR, AKPINAR SK., ALİFUATPAŞA KÖYÜ İÇ YOLU, ARDA SK., AYDINLAR, AYDINLAR-, BARBAROS CD., CAMİLİ SK., DEĞİRMEN SK., GAZI ALBAY MUSTAFA KILIÇ, GÜLER, KALAYCI, KALAYCI SK., KÖPRÜBAŞI KÖYÜ İÇ YOLU, MADANLAR, MADANLAR SK., MELEKŞESOLAK KÖYÜ İÇ YOLU, MELEKŞESOLAK SK., OSMANLI SK., ÖNDER, ÖZEN SK., POLAT SK., RAMADANLAR, SEFA SK., SERTBAŞI SK., TOKATLI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 15 Temmuz Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖPRÜBAŞI mahallelerinde BARAN SK., BARBAROS HAYRETTIN PASA, MERKEZ- sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 15 Temmuz Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESME, EŞME mahallelerinde 2868., 2883., 2886., ADAPAZARI TARAKLI YOLU, ESME-, ESME_1, EŞME, EŞME KÖYÜ YOLU, EŞME SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 15 Temmuz Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DOGANTEPE, DOĞANTEPE, ESME, KAMISLI, KAMIŞLI, KIZILKAYA, KULFALLAR mahallelerinde 2667., 2873.-, 3803., DISLILER, DİŞLİLER SK., DOĞANTEPE KÖYÜ İÇ YOLU, İsimsiz100, İsimsiz101, KAMIŞLI KÖYÜ İÇ YOLU, KAZAKLAR, KAZAKLAR SK., KIRAN, KIRAN SK., KULFALLAR, KULFALLAR KÖYÜ İÇ YOLU, KULFALLAR SK., ORTA SK., ORTAKÖY, ORTAKÖY SK., SAÇLIK, UZUNTARLA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 15 Temmuz Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YÖRÜKLER mahallelerinde 1152., 948., 957., BEKİR EFENDİ SK., KOSOVA, KOSOVA SK., LEYLAK, LEYLAK SK., NİĞBOLU SK., PREVEZE, PREVEZE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 15 Temmuz Pazartesi 09:30-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SETÇE mahallelerinde CELALLER, SETÇE KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 15 Temmuz Pazartesi 09:30-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KORU mahallelerinde 3656., DURAKLAR, DURAKLAR-, DURAKLAR_1, KORU KÖYÜ İÇ YOLU, YAYALAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ERENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ERENLER ilçesinde 15 Temmuz Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BÜYÜKESENCE, KÜÇÜKESENCE mahallelerinde 101 NOLU SK., 28 NOLU CD., 29 NOLU CD., KÜÇÜKESENCE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA AKYAZI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKYAZI ilçesinde 15 Temmuz Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İNÖNÜ, YUNUS EMRE mahallelerinde 4002, 4002 SK., 4004, 4004 SK., 4006 SK., 4007 SK., 4008 SK., 4017, 4017 SK., 4022 SK., 4023 SK., 4025 SK., 4026 SK., 4028, 4028 SK., 4044 SK., 7049 SK., ADA, ADA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ADAPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ADAPAZARI ilçesinde 15 Temmuz Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAMYOLU, DAGDIBI, DAĞDİBİ mahallelerinde 201 NOLU, 201 NOLU SK., 202 NOLU SK., 203 NOLU, 205 NOLU SK., 2140. SK., 313 NOLU SK., 314 NOLU SK., 315 NOLU, 315 NOLU SK., 316 NOLU SK., ÇİFTLİK CD., ENKA YOLU, GIZEM, SEFEROĞLU SK., SEHIT IBRAHIM GÜNES sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 15 Temmuz Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAMYOLU, DAĞDİBİ mahallelerinde 203 NOLU SK., 204 NOLU SK., 205 NOLU, 206 NOLU SK., 207 NOLU, 207 NOLU SK., 208 NOLU SK., 209 NOLU SK., 210 NOLU, 211 NOLU SK., ENKA YOLU CD., GİZEM CD., SEFEROGLU, SEFEROGLU SK., SEHIT IBRAHIM GÜNES/1, ŞEHİT İBRAHİM GÜNEŞ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 15 Temmuz Pazartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAOSMAN, YAGCILAR, YAĞCILAR mahallelerinde 1227 NOLU, 1227 NOLU SK., 1314 NOLU SK., 1315 NOLU SK., 1317 NOLU SK., 473 NOLU SK., 474 NOLU SK., 475 NOLU SK., 476 NOLU, ALPARSLAN TÜRKES, ANKARA, ANKARA CD., ATAR SK., ÇİÇEKLİ SK., ESKİ HENDEK CD., HAS, KANAL, KANAL SK., KINALI SK., KOVAN SK., SAVAS, YEGENLER, YEĞENLER CD., YENİ ÇARŞI SK., YUVACI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KARASU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARASU ilçesinde 15 Temmuz Pazartesi 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADATEPE, BÜYÜKYANIK, GÖLKÖPRÜ, HÜRRIYET, HÜRRİYET, KANCALAR, KARAMÜEZZINLER, KARAMÜEZZİNLER, KONACIK, RESULLER, TASLIGEÇIT, TAŞLIGEÇİT, ÜÇOLUK mahallelerinde 5020, 5024, ACARLAR, AKTAN, AKTAN SK., ALT, ALT SK., AŞAĞI, BOYUNDURUKÇU, BOYUNDURUKÇU SK., BÜYÜKYANIK KÖYÜ İÇ YOLU, ÇILEKLI, ÇİLEKLİ, ÇİLEKLİ SK., GÖLKÖPRÜ KÖYÜ İÇ YOLU, KARASU KAYNARCA YOLU, KASALTI, KAŞALTI SK., KONACIK KÖYÜ İÇ YOLU, KULAK, KULAK SK., MERKEZ, MERKEZ SK., MERKEZ/12, MERKEZ/2, MERKEZ/5, MERKEZ/6, MERKEZ/7, MERKEZ17, ÖRNEK, ÖRNEK SK., RESUL PASA, RESUL PAŞA SK., SAKARBOYU, TÖMEK, TÖMEK SK., Uavtede Yok, UZUNDÜZ, UZUNDÜZ SK., ÜST, ÜST SK., YENI_9, YENİ, YESILYURT, YEŞİLYURT, YEŞİLYURT SK., ZINGILKIŞLA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SERDİVAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SERDİVAN ilçesinde 15 Temmuz Pazartesi 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OTUZIKI EVLER, OTUZİKİ EVLER mahallelerinde 809., 809. SK., 813. SK., 815. SK., 842. SK., 846. SK., 848. SK., 864. SK., AŞIK VEYSEL SK., AYDIN SK., BUGDAY, GÖNÜL SK., SAHİL SK., TAŞKIN SK., TURGUTLU SK., ZERAFET SK., ZİYA PAŞA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 15 Temmuz Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KEMALPASA, OTUZIKI EVLER, OTUZİKİ EVLER mahallelerinde 822. SK., 824. SK., 825. SK., 826., 826. SK., 828., 830. SK., 838., 840., 842., 849. SK., 851. SK., 853., 853. SK., 855., 855. SK., 857. SK., 859 SK., 861., 861. SK., 863., 863. SK., AKARSU, BAHTIYAR, BAHTİYAR SK., BUĞDAY SK., FINDIK SK., KARDELEN, KARDELEN SK., KENAN SOFUOGLU, KIR SK., KORUTÜRK, KORUTÜRK SK., MEHMET ZAHIT KOTKU, MEHMET ZAHİT KOTKU SK., SIRMA SK., UZAY, UZAY SK., YAHYA KEMAL SK., YAYLA, YAYLA SK., ZÜBEYDE HANIM, ZÜBEYDE HANIM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 15 Temmuz Pazartesi 16:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OTUZIKI EVLER, OTUZİKİ EVLER, ŞİRİNEVLER mahallelerinde 864., 922 NOLU SK., AKARSU SK., AKÇAY SK., BEŞKÖPRÜ CD., EMEK SK., LALE, SUAT SK., ZIYAPASA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ARİFİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ARİFİYE ilçesinde 15 Temmuz Pazartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARIFBEY, ARİFBEY mahallelerinde ADNAN MENDERES, ADNAN MENDERES CD., AKIM, ASYA SK., ATATÜRK CD., AYAZ SK., ÇAĞATAY, DUMAN SK., DURMAZ, KASIRGA SK., KUDÜS CD., LEYLEK SK., MEGALİN SİTESİ İÇİ YOLU, SEMA SK., ŞEHİT GAFFAR OKKAN, TUFAN SK., ZÜBEYDE HANIM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA FERİZLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

FERİZLİ ilçesinde 15 Temmuz Pazartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADATEPE, AGACIK, AĞACIK, BAKIRLI, CEYLANDERE, DUMLUPINAR, GÖLKENT, KANCALAR, KUSCA, NALKÖY, YESILOVA, YEŞİLOVA mahallelerinde 1303, 1451, 1455, 1502, 1503, 1504/1, 1509, 1701, 1702, 1752/1, 1753, 1755, AGACIK, AGACIK SK., AGACIK/10, AGACIK/6, AĞACIK, AĞACIK SK., ALKAN SK., ASAGI, ASAGI/1, AŞAĞI SK., BAKIRLI 3, BAKIRLI KÖYÜ İÇ YOLU, BAKIRLI/16, BAYRAKTAR ÇIKMAZI, BAYRAKTAR ÇIKMAZI SK., CEYLANDERE KARADENIZ, CEYLANDERE KARADENIZ 1, CEYLANDERE KARADENİZ, CEYLANDERE KÖYÜ İÇ YOLU, CEYLANDERE/2, ÇESME SK., ÇEŞME SK., ÇEVRIK, ÇEVRIK/7, ÇEVRİK CD., ÇİMEN SK., DERE SK., ESENTEPE, ESENTEPE CD., ESENTEPE/2, GÖLKEN BELEDİYESİ AÇIK PAZARI, GÖLKENT KÖYÜ YOLU, GÖLKENT/1, GÖLKENT/2, IHLAMUR, INÖNÜ, ISTIKLAL, İNÖNÜ CD., İsimsiz123, İsimsiz132, İSTİKLAL CD., KALEBAYIRI CD., KARANFIL, KARANFİL SK., KAYMAK, KAYMAK SK., KIBRIS, KIBRIS CD., KILIÇ SK., KIRIM, KUSCA, KUSCA SK., MENDERES, MERKEZ/6 SK., MUHACIR, MUHACIR SK., MUHSIN YAZICIOGLU, MUHSIN YAZICIOGLU/12, NALKÖY, NALKÖY İÇ YOLU, NALKÖY SK., NECIP FAZIL, NECMETTIN ERBAKAN, NECMETTİN ERBAKAN, NEHIRBOYU, ODACI SK., OSMANLI, ÖZGÜR SK., PARK SK., SAKARYA CD., SAKARYA/GÖLKENT, SAKARYA/GÖLKENT/1, SAZLIDERE, SAZLIDERE/1, SELANIK, SELANIK CD., SEN, SHT.REMZI YILMAZ, ŞEHİT REMZİ YILMAZ CD., TAŞYAR ÇK. SK., TEKIN, TEKİN SK., TEPE SK., TEPE1, TÜRKKÖYÜ SK., TÜRKOGLU, TÜRKOGLU1, ULUS, ULUS CD., VATAN (GÖL), VATAN (KOYUNAĞALI), VATAN (KOYUNAĞALI) CD., VATAN CD., VATAN GÖLKENT, VATAN KOYUNAGALI CD., VİŞNE SK., YENI, YENI 3, YENI/1, YENİ SK., YENİ SK., YESILOVA MERKEZ, YESILOVA MERKEZ/10, YESILOVA MERKEZ/6, YEŞİLOVA MERKEZ, YEŞİLOVA MERKEZ 15, YUKARI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.