15 yaşındaki çocuğun kullandığı traktör devrildi

Yayınlanma: 11.12.2023 - 11:10

Güncelleme: 11.12.2023 - 11:42

Kaza, kent merkezine bağlı Nuribey beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.Y. (15) idaresindeki 03 VK 894 plakalı traktör sürüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

3 ÇOCUK YARALANDI

Kazada sürücü ile birlikte B.H. (15) ve F.E. (17) isimli çocuklar yaralandı. Yaralılar çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.