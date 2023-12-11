15 yaşındaki çocuğun kullandığı traktör devrildi

Afyonkarahisar’da 15 yaşındaki çocuğun kullandığı traktörün devrilmesi sonucu yaşanan trafik kazasında 3 çocuk yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 11.12.2023 - 11:10
15 yaşındaki çocuğun kullandığı traktör devrildi
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Kaza, kent merkezine bağlı Nuribey beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.Y. (15) idaresindeki 03 VK 894 plakalı traktör sürüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

3 ÇOCUK YARALANDI

Kazada sürücü ile birlikte B.H. (15) ve F.E. (17) isimli çocuklar yaralandı. Yaralılar çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.


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