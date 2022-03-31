15 yerinden bıçakladı, mahkeme 'teşebbüs' kararıyla 'tahrik' indirimi uyguladı!
Kocaeli'nde yaşanan olayda Burhan Şeker, tartıştığı 28 yaşındaki Rabia Buse Şeker'i 15 yerinden bıçakladı. Mahkeme, 'tahrik indirimi' uygulayarak Burhan Şeker'e 11 yıl 3 ay hapis cezası verdi.
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde tartıştığı Rabia Buse Şeker'i, 15 yerinden bıçaklayan Burhan Şeker'e 'haksız tahrik' indirimi uygulanarak 'eşi kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 11 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
Olay, 12 Mayıs 2021'de Hacıosman Mahallesi, Uygun Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi. Burhan Şeker, mutfaktan aldığı bıçakla tartıştığı 7 yıldır evli olduğu Rabia Buse Şeker'i 15 yerinden bıçakladı. Hastaneye kaldırılan Rabia Buse Şeker, tedavi altına alındı. Gözaltına alınan Şeker, emniyetteki ifadesinde; Rabia Buse Şeker'in telefonunda gördüklerinden dolayı aldatıldığını düşündüğünü ve aralarında çıkan kavgada kendisini kaybederek bıçakladığını söyledi. Şeker, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
ÖLMEDİĞİ İÇİN CEZA 15 YILA İNDİRİLMİŞ
Kocaeli 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına Rabia Buse Şeker, sanık Burhan Şeker ve avukatlar katıldı. Mahkeme heyeti Burhan Şeker’i ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırırken, eylemin teşebbüs aşamasında kalması nedeniyle cezası 15 yıla indirildi. Mahkeme heyeti, Rabia Buse Şeker'in önceki duruşmalarda Burhan Şeker'i sinirlendirmeye yönelik sözlerini de göz önünde bulundurarak, olayın plansız ve ani şekilde geliştiğine kanaat getirdi. Heyet, 'haksız tahrik' indirimi uygulayarak Burhan Şeker'e 'eşi kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 11 yıl 3 ay hapis cezası verdi.
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