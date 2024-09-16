16 Eylül İZMİR elektrik kesintisi: İZMİR ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 16.09.2024 - 09:59

Güncelleme: 16.09.2024 - 09:59

İZMİR ilinde 16 Eylül Pazartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İZMİR MENDERES ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-09-16 2024-09-16 09:00:00.04-2024-09-16 17:00:00.959 saatleri arasında Karakuyu; 7650, 7655, karakuyu küme evleri, Palamutarası , 7662, Koy Yolu, 7656 sokak, Karakuyu, KARAKUYU YOLU , 7657/2 sokak, 7659, KARAKUYU, 7650, İsimsiz77, İsimsiz61, 7653, 7652, 7654, 7657 sokak , İsimsiz51, 7659, İsimsiz49, İsimsiz60, 7661 sokak, , 7661 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-16 2024-09-16 09:00:00.04-2024-09-16 17:00:00.959 saatleri arasında Çileme; KARAKUYU YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-16 2024-09-16 09:00:00.04-2024-09-16 17:00:00.959 saatleri arasında Çakaltepe; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-16 2024-09-16 09:00:00.216-2024-09-16 16:00:00.359 saatleri arasında Çukuraltı; Menteş Cd., Bülent Ulusu Sk., MUSTAFA KEMAL PAŞA, Asri Özkan Cd., İsimsiz49, 2263. Sk., 2265. Sk., 2267. Sk., 2269. Sk., 2271, 2273. Sk., 2275. Sk., 2239. Sk., 2235. Sk., 2233. Sk., 2231. Sk., Çetin Yetiştiren, Menteş Sk., 2320/1. Sk., 2320. Sk., 2318. Sk., 2316. Sk., 2312. Sk., 2310. Sk., 2308, 2304. Sk., 2298. Sk., 2296. Sk., 2294. Sk., 2292. Sk., 2290. Sk., 2288, 2286. Sk., İsimsiz199, 2237, İsimsiz51, İsimsiz50, 2261. Sk., , 2241. Sk., 2243. Sk., 2247. Sk., 2249. Sk., 2251. Sk., 2253. Sk., 2257. Sk., 2259. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR FOÇA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-09-16 2024-09-16 09:00:00.073-2024-09-16 15:00:00.571 saatleri arasında Kozbeyli; İsimsiz19, KOZBEYLİ KÖYÜ KÜME EVLER, KOZBEYLİ KÖYÜ KÜME EVLER, KOZBEYLİ KÜME EVLER, KOZBEYLİ KÜME EVLER, KOZBEYLİ KÜME EVLERİ, KOZBEYLİ KÜME EVLERİ, Kozbeyli Köyü Yolu Kümesi, Kozbeyli Köyü Yolu Kümesi, BARBAROS, BARBAROS, Kozbeyli Köyü Yolu Kümesi, Kozbeyli Köyü Yolu Kümesi, İsimsiz90, İsimsiz90, KIVILCIM KEMAL ANADOL, KIVILCIM KEMAL ANADOL, İsimsiz19, İsimsiz7, İsimsiz7, KOZBEYLİ KÜMEEVLERİ, KOZBEYLİ KÜMEEVLERİ, , elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KARŞIYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-09-16 2024-09-16 09:00:00.107-2024-09-16 12:00:00.551 saatleri arasında Örnekköy; 7513. Sk., 7510/2. Sk., 7403. Sk., 7517/1. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR TİRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-09-16 2024-09-16 09:00:00.17-2024-09-16 15:00:00.516 saatleri arasında Boynuyoğun; İsimsiz30, İsimsiz25, İsimsiz27, İsimsiz28, İsimsiz32, İsimsiz33, boynuyoğun köyü, İsimsiz31, , CUKURYER KUME EVLERI elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-16 2024-09-16 09:00:00.391-2024-09-16 15:00:00.673 saatleri arasında Boynuyoğun; pınarlar kume evleri, , İsimsiz24, İsimsiz25, Üç kavaklar-Boynuyoğun köyü iç yol elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-16 2024-09-16 09:00:00.391-2024-09-16 15:00:00.673 saatleri arasında İhsaniye; GÖKÇEN YOLU BENLİTEPE elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-16 2024-09-16 09:00:00.391-2024-09-16 15:00:00.673 saatleri arasında Karaca Ali; , kızcesmesı kume evler elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-16 2024-09-16 09:00:00.934-2024-09-16 15:00:00.627 saatleri arasında Boynuyoğun; Boynuyoğun Köy içi yol, İsimsiz2, koreli sokak, İsimsiz7, İsimsiz1, İsimsiz9, İsimsiz3, , İsimsiz8, Boynuyoğun Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-16 2024-09-16 09:00:00.944-2024-09-16 15:00:00.735 saatleri arasında Boynuyoğun; EĞREK SK., Eyrek, İsimsiz29, İsimsiz5, İsimsiz4, , Boynuyoğun Köy içi yol elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR MENEMEN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-09-16 2024-09-16 09:00:00.898-2024-09-16 13:00:00.956 saatleri arasında 29 Ekim; Ova Küme Evleri Sk., Karaağaç Yolu, , Ova Küme Evler Sokak, İsimsiz93 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-16 2024-09-16 09:00:00.898-2024-09-16 13:00:00.956 saatleri arasında Günerli; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR GAZİEMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-09-16 2024-09-16 09:00:04-2024-09-16 14:00:14.447 saatleri arasında Gazi; 28/27. Sk., 28/26. Sk., 28/25. Sk., 28/24. Sk., , Refik Cesur Cd., 28/28. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BALÇOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-09-16 2024-09-16 09:00:40.167-2024-09-16 15:00:49.871 saatleri arasında İnciraltı; Mithatpaşa Cd., İnciraltı Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KARABAĞLAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-09-16 2024-09-16 09:00:41.47-2024-09-16 11:00:48.601 saatleri arasında Yunus Emre; 4175. Sk., 4163. Sk., 4153. Sk., 4152. Sk., 4052. Sk., 4012. Sk., 4178. Sk., 4179. Sk., Sırrı Atalay Sk., 4177. Sk., 4164. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-16 2024-09-16 12:00:18.958-2024-09-16 17:00:25.356 saatleri arasında İhsan Alyanak; 5024. Sk., 5021, 5020/3. Sk., 5019. Sk., 5014. Sk., 5011. Sk., 5010/1. Sk., 5010. Sk., 5001. Sk., 4998. Sk., 4996. Sk., 4995. Sk., 4994. Sk., 4992. Sk., 4991. Sk., 4978. Sk., 4974. Sk., 4972. Sk., 4971. Sk., 4970. Sk., 4969. Sk., 4960/1. Sk., 4957/2. Sk., 4957/1. Sk., 4957. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-16 2024-09-16 12:00:18.958-2024-09-16 17:00:25.356 saatleri arasında Abdi İpekçi; 4960/1. Sk., 4957. Sk., 3725. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ÇEŞME ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-09-16 2024-09-16 09:00:50.819-2024-09-16 13:00:57.302 saatleri arasında Yalı; 6267. Sk., 6278, İsimsiz9, 6275, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KİRAZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-09-16 2024-09-16 09:15:00.444-2024-09-16 16:00:00.991 saatleri arasında Şemsiler; MANDAL, ŞEMSİLER, ŞEMSİLER, İsimsiz102, İsimsiz102, MANDAL, İsimsiz77, İsimsiz77, MANDAL, MANDAL, İsimsiz39, İsimsiz39, İsimsiz54, İsimsiz54, ŞEMSİLER, ŞEMSİLER, İsimsiz52, İsimsiz52, İsimsiz51, İsimsiz51, ŞEMSİLER, ŞEMSİLER, İsimsiz47, İsimsiz47, İsimsiz46, İsimsiz46, İsimsiz45, İsimsiz45, İsimsiz43, İsimsiz43, İsimsiz38, İsimsiz38, İsimsiz36, İsimsiz36, İsimsiz35, İsimsiz35, İsimsiz34, İsimsiz34, İsimsiz33, İsimsiz33, İsimsiz32, İsimsiz32, İsimsiz30, İsimsiz30, İsimsiz27, İsimsiz27, İsimsiz26, İsimsiz26, İsimsiz25, İsimsiz25, İsimsiz24, İsimsiz24, İsimsiz20, İsimsiz20, İsimsiz18, İsimsiz18, İsimsiz17, İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz16, İsimsiz15, İsimsiz15, İsimsiz13, İsimsiz13, İsimsiz11, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz10, İsimsiz6, İsimsiz6, ŞEMSİLER, ŞEMSİLER, İsimsiz4, İsimsiz4, ŞEMSİLER, ŞEMSİLER, ŞEMSİLER, ŞEMSİLER, , elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR DİKİLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-09-16 2024-09-16 10:00:00.951-2024-09-16 16:00:00.535 saatleri arasında Çandarlı; Lise Sk., Çandarlı Dikili Yolu, Çandarlı Küçük Sanayi Sitesi, 205/2, Sanayi Cd., , 205/1. Sk., 146. Sk., 198 Sokak, 205, İsimsiz290, Çağlayan Sk., İsimsiz193, FERHAT UYSAL elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BERGAMA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-09-16 2024-09-16 13:00:23.466-2024-09-16 17:00:33.213 saatleri arasında İslamsaray; elektrik kesintisi yaşanacaktır.