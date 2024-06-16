16 Haziran İZMİR elektrik kesintisi: İZMİR ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?
İZMİR ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler ve sokaklar vatandaşların gündeminde. İZMİR'da 16 Haziran Pazar günü elektrik kesintisi olacak mahalleler ve sokaklar GDZ ELEKTRİK tarafından tek tek açıkladı. İşte İZMİR mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
İZMİR ilinde 16 Haziran Pazar günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
İZMİR TİRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
2024-06-16 2024-06-16 00:00:05.756-2024-06-16 01:00:19.807 saatleri arasında Kahrat; İsimsiz41 elektrik kesintisi yaşanacaktır.
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'dan 'suç ortağı' ve 'ittifak' açıklaması
- Ünlü oyuncunun çete içindeki rolü belli oldu
- Ayşe Ateş'ten Akit yazarına sert yanıt!
- Ersan Şen'den 'Eylem Tok' sorusuna yanıt
- Birbirleriyle mükemmel uyum sağlayan 4 burç
- 6 dakikalık seks sahnesi çekilirken şezlong kırıldı
- Fenerbahçe'de Batshuayi gelişmesi
- Eylem Tok ve oğlu 'o ülkeye' kaçacakmış!
- Bu 10 kentte ev alanlar kaybetti
- Müdahale edenleri 'Bırakın ölsün' diyerek uzaklaştırdı