16 Şubat MANİSA elektrik kesintisi: MANİSA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 16.02.2024 - 14:58

Güncelleme: 16.02.2024 - 14:58

MANİSA ilinde 16 Şubat Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

MANİSA SALIHLI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-02-16 2024-02-16 09:00:31.076-2024-02-16 15:00:40.766 saatleri arasında Sarıpınar; 1260. Sk., 1258. Sk., 1256. Sk., 1077. Sk., 1075. Sk., 1073. Sk., 1069. Sk., İsimsiz12, 1254. Sk., 1252. Sk., 1250. Sk., 1262. Sk., , İsimsiz2, İsimsiz223, 1081. Sk., 1079. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SALİHLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-02-16 2024-02-16 09:00:31.076-2024-02-16 15:00:40.766 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA YUNUSEMRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-02-16 2024-02-16 10:00:35.496-2024-02-16 16:00:20.857 saatleri arasında Uncubozköy; 5514, , 5511. Sk., 5512, 5518, 5519. Sk., 5521. Sk., 5524, 5527. Sk., 5535. Sk., 5537. Sk., 5539. Sk., 5541, CEMAL ERGÜN, Orman Küme Evleri, 5515. Sk., 5516. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-16 2024-02-16 10:00:35.496-2024-02-16 16:00:20.857 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-16 2024-02-16 10:00:35.496-2024-02-16 16:00:20.857 saatleri arasında Turgutalp; , İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz19, İsimsiz20, İsimsiz21, İsimsiz22, İsimsiz23, İsimsiz24, İsimsiz25, İsimsiz26, İsimsiz27, İsimsiz28, İsimsiz29, İsimsiz31, sultan yaylası, İsimsiz33, İsimsiz34, İsimsiz35, İsimsiz36, sultanyayla, İsimsiz38, İsimsiz39, İsimsiz40, İsimsiz41, ORMAN YOLU, İsimsiz48, İsimsiz52, İsimsiz53, İsimsiz57, İsimsiz58, KARAKOCA, İsimsiz61, turgutalp, İsimsiz63, ENİKAZI, İsimsiz67, İsimsiz68, İsimsiz69, İsimsiz70, İsimsiz71, İsimsiz72, sultan yaylası, 2913, TURGUTALP, İsimsiz54, İsimsiz55 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-02-16 2024-02-16 10:00:35.496-2024-02-16 16:00:20.857 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.