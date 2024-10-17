17 Ekim MANİSA elektrik kesintisi: MANİSA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 17.10.2024 - 09:48

Güncelleme: 17.10.2024 - 09:48

MANİSA ilinde 17 Ekim Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

MANİSA ŞEHZADELER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-10-17 2024-10-17 09:00:20.868-2024-10-17 15:00:30.267 saatleri arasında Belenyenice; BELENYENİCE, kalemli, karayenice, belenyenice, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-17 2024-10-17 09:00:20.868-2024-10-17 15:00:30.267 saatleri arasında Karayenice; karayenice, karayenice, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-17 2024-10-17 09:00:20.868-2024-10-17 15:00:30.267 saatleri arasında Kalemli; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA DEMİRCİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-10-17 2024-10-17 09:00:22.982-2024-10-17 15:00:36.761 saatleri arasında Ulacık; Ulacık Köyü İç Yolu, İsimsiz22, İsimsiz26, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz24, İsimsiz25, İsimsiz27, İsimsiz14, İsimsiz1, İsimsiz20, İsimsiz21, İsimsiz23, , Patika, Ulacık Köyü Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-17 2024-10-17 09:00:22.982-2024-10-17 15:00:36.761 saatleri arasında Rahmanlar; İsimsiz11 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA YUNUSEMRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-10-17 2024-10-17 09:00:26.144-2024-10-17 15:00:34.308 saatleri arasında Evrenos; f.çakmak cad, ARAZİ, evrenos sk, evrenos sk, ARAZİ, evrenos, İsimsiz8, ARAZİ, ARAZİ, evrenos sk, İsimsiz16, evrenos_1, EVRANOS, , ARAZİ elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-17 2024-10-17 09:00:26.144-2024-10-17 15:00:34.308 saatleri arasında Muradiye; , İsimsiz9, BAHAR, evranos, İsimsiz38, f.çakmak cad, 205, Bahar Sk., Lale Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA GÖRDES ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-10-17 2024-10-17 09:00:37.018-2024-10-17 15:00:53.296 saatleri arasında Kayacık; Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, İsimsiz341, BAĞ DAMLARI KÜME EVLERİ, BAĞ DAMLARI KÜME EVLERİ (İSTİKLAL), BAĞ DAMLRI KÜME EVLERİ, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, İsimsiz353, Kayacık, Kayacık, Kayacık elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SARUHANLI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-10-17 2024-10-17 09:30:00.686-2024-10-17 15:30:00.024 saatleri arasında Çullugörece; İsimsiz9, Çullugörece Köyü İç Yolu, Çullugörece Köyü Yolu, İsimsiz114, İsimsiz15, İsimsiz20, İsimsiz19, İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz14, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1 elektrik kesintisi yaşanacaktır.