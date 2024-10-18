18 Ekim SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 18.10.2024 - 17:23

Güncelleme: 18.10.2024 - 17:23

SAKARYA ilinde 18 Ekim Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

SAKARYA KAYNARCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KAYNARCA ilçesinde 18 Ekim Cuma 14:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MERKEZ mahallelerinde 1 NOLU, 2 NOLU, 3 NOLU, 7 NOLU, ADAPAZARI KAYNARCA YOLU, FEHMİ KANYILMAZ CD., İsimsiz104, MOLLAAHMETLER, ORGANİZE, SANAYİ 1 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA GEYVE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEYVE ilçesinde 18 Ekim Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: INCIKSUYU, İNCİKSUYU, UMURBEY mahallelerinde 4717., 4718., BAYAT SK., DURSUN FAKIH, GEYVE OSMANELİ YOLU, INCIRLI, SARIGAZİ SK., SEYH EDEBALI, ŞEYH EDEBALİ SK., UMURBEY, UMURBEY SK., UMURBEY_1 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 18 Ekim Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHIBABA, AHİBABA, EŞME, ILICA, TEPECIKLER, YÖRÜKLER mahallelerinde 1301., 1501., 1506., 1507., 1508., ADAPAZARI TARAKLI YOLU, AKSEKİ SK., ANKARA CD., ESME_1, EŞME, GEYVE TARAKLI, ILICA KÖYÜ İÇ YOLU, KURUÇAY, MERKEZ_2, SOĞUKSU, SOĞUKSU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 18 Ekim Cuma 09:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FINDIKSUYU mahallelerinde 2902. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ADAPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ADAPAZARI ilçesinde 18 Ekim Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜNESLER MERKEZ, GÜNESLER YENI, GÜNEŞLER MERKEZ, GÜNEŞLER YENİ, TEPEKUM, TUZLA, YAGCILAR, YAĞCILAR mahallelerinde 1253 NOLU SK., 1255 NOLU SK., 1345 NOLU, 1367 NOLU, 1425 NOLU, 1425 NOLU SK., 1426 NOLU, 1426 NOLU SK., 1427 NOLU SK., 5003 NOLU, 5005 NOLU SK., 5006 NOLU, 5006 NOLU SK., 5010 NOLU SK., 5018 NOLU, 5038 NOLU SK., 5052 NOLU, 5053 NOLU, 5053 NOLU SK., 5054 NOLU SK., 5057 NOLU SK., 5057. SK., 5058 NOLU SK., 5059 NOLU SK., 5060 NOLU, 5060 NOLU SK., 5062 NOLU SK., 5063 NOLU SK., 5201 NOLU SK., 5202 NOLU SK., 5203 NOLU SK., 5205 NOLU, 5205 NOLU SK., 5207 NOLU, 5210 NOLU SK., 5213 NOLU, 5240 NOLU SK., 5241 NOLU SK., 5242 NOLU SK., 5243 NOLU SK., 5244 NOLU, ATMACA, ATMACA SK., HAL, HAL CD., HAL IÇI, HAL İÇİ SK., HAL. CD., ILGAZ, ILGAZ SK., KARASU YOLU, KARASU YOLU CD., KARTALLAR SK., KOŞAR SK., KÖYİÇİ CD., KUM SK., ÖZCAN, SANTIYE, SET ARKASI, SET ARKASI SK., ŞANTİYE SK., ÜNSAL, ÜNSAL SK., YILDIRIM-1 SK., YILDIRIM2, YILDIRIM-2 SK., YILDIRIM-3 SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 18 Ekim Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEKER, ŞEKER mahallelerinde 850 NOLU SK., 862 NOLU SK., CİHAT SK., ÇEVRE YOLU CD., DONANMA SK., FARABI, NILGÜN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 18 Ekim Cuma 01:00-03:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEKER, ŞEKER mahallelerinde 839 NOLU, 840 NOLU, 841 NOLU SK., 858 NOLU SK., 859 NOLU SK., 860 NOLU SK., 861 NOLU SK., 864 NOLU, 864 NOLU SK., 875 NOLU SK., AHMET YESEVİ CD., AK, AK SK., BEDİR SK., ÇELİK SK., ÇEVRE YOLU, DARALI, DARALI SK., DURGUN, DURGUN SK., ERBAS, ERBAŞ SK., FARABİ, KORUN SK., KÖŞE SK., MELEK SK., PEHLIVAN, TAYFUN SK., TETIK SK., TETİK SK., UYGAR SK., ÜSTÜN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 18 Ekim Cuma 01:00-03:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEKER, ŞEKER mahallelerinde 839 NOLU SK., 840 NOLU SK., 842 NOLU SK., 846 NOLU, 846 NOLU SK., 863 NOLU SK., 865 NOLU SK., 866 NOLU, 866 NOLU SK., ARACI SK., DONANMA, DOST SK., EVREN SK., GURBET, GURBET SK., KORUN, KÖSE, MEHMET AKİF ERSOY CD., NİLGÜN SK., PEHLİVAN SK., SEHIT MUSA AYTAR, SEVİNÇ SK., SOLMAZ SK., ŞEHİT MUSA AYTAR SK., UN SK., YAZLIK CD., ZENGİN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SAPANCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SAPANCA ilçesinde 18 Ekim Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALKAYA, IKRAMIYE, ILMIYE, İKRAMİYE, İLMİYE, MEMNUNIYE, MEMNUNİYE, NAILIYE, NAİLİYE, SÜKRIYE, ŞÜKRİYE mahallelerinde AKASYA VİLLALARI İÇİ YOLU, AVCIOGULLARI, BALKAYA, BALKAYA 1, BALKAYA SK., BIRINCI SK., BIRINCI SK./2, BIRINCI SK./3, BİRİNCİ SK., BİRİNCİ SK. SOKAK, ÇİLEKLİ EVLER VİLLALARI İÇİ YO, EMERALD HİLL SAPANCA İÇİ YOLU, EMERALD PREMİUM SAPANCA İÇİ YO, FADHL AL - RABAİE İÇİ YOLU, GÖHAN, GÖHAN SK., GÖHAN VİLLALARI İÇİ YOLU, GÖL EVLERİ İÇİ YOLU, HUZUR SK., IKINCISK./1, IKRAMIYE, ILK, ILMIYE, ILMIYE CD., ILMIYE/1, ILMIYE/2, İKİNCİ SK. SOKAK, İKRAMİYE, İKRAMİYE KÖYÜ YOLU, İKRAMİYE SK., İLMİYE CD., İLMİYE KÖYÜ İÇ YOLU, KARTAL YUVALARI SİTESİ İÇİ YOL, KAYADIBI, KAYADİBİ CD., KEMALETTİN SAMİ PAŞA CD., KİRAZLI EVLERİ İÇİ YOLU, MEMNUNIYE, MEMNUNIYE/2, MEMNUNIYE/3, MEMNUNİYE, MEMNUNİYE KÖYÜ İÇ YOLU, MEMNUNİYE KÖYÜ YOLU, MEMNUNİYE SK., NAILIYE, NAILIYE CD., NAILIYE/1, NAILIYE/2, NAILIYE/3, NAILIYE/4, NAILIYE/7, NAİLİYE, NAİLİYE CD., NAİLİYE SK., POLAT, POLAT (MERKEZ) CD., POLAT 1, POLAT 1/1, POLAT 1/2, POLAT 1/3, POLAT MERKEZ, POLAT MERKEZ/1, POLAT MERKEZ/2, POLAT MERKEZ/5, POLAT MERKEZ/6, SÜKRÜ EFENDI/2, SÜKRÜ EFENDI/3, ŞÜKRİYE KÖYÜ İÇ YOLU, ŞÜKRİYE KÖYÜ YOLU, ZEYNEL, ZEYNEL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KARASU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARASU ilçesinde 18 Ekim Cuma 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADATEPE, AKKUM, BÜYÜKYANIK, CAMITEPE, DENIZKÖY, DENİZKÖY, GÖLKÖPRÜ, HAMITABAT, HÜRRIYET, HÜRRİYET, IHSANIYE, İHSANİYE, KANCALAR, KARAMÜEZZINLER, KARAMÜEZZİNLER, KONACIK, MANAVPINARI, RESULLER, TASLIGEÇIT, TAŞLIGEÇİT, ÜÇOLUK, YENI mahallelerinde 168 SK., 30. SK., 5020, 5024, ABANOZ, ABANOZ SK., ACARLAR, AKKUM KÖYÜ İÇ YOLU, AKTAN, AKTAN SK., ALICILAR, ALICILAR SK., ALT, ALT SK., ASAGI_20, AŞAĞI, AŞAĞI SK., AYDINLILAR, AYDINLILAR SK., BARBAROS SK., BARBAROS1, BOYUNDURUKÇU, BOYUNDURUKÇU SK., CAMİTEPE KÖYÜ İÇ YOLU, ÇAKIR AAHMET SK., ÇILEKLI, ÇİLEKLİ, ÇİLEKLİ SK., DENIZ YOLU, DENİZ YOLU, DENİZ YOLU SK., DENİZKÖY İÇ YOLU, DENİZKÖYÜ KÖY YOLU, GÖLKÖPRÜ KÖYÜ İÇ YOLU, İHSANİYE KÖYÜ İÇ YOLU, KAHYALAR, KARASU KAYNARCA YOLU, KASALTI, KAŞALTI SK., KISLA, KIŞLA SK., KONACIK KÖYÜ İÇ YOLU, KULAK, KULAK SK., KUM, MAÇKALILAR, MEHMET AGA SK., MERKEZ, MERKEZ/10, MERKEZ/12, MERKEZ/2, MERKEZ/4, MERKEZ/4 SK., MERKEZ/5, MERKEZ/6, MERKEZ/7, MERKEZ17, ÖRNEK, ÖRNEK SK., POYRAZLAR, POYRAZLAR SK., PTT SK., RECEP KAPTAN SK., RESUL PASA, SAİTİN ŞÜKRÜ SK., SAKARBOYU, SISMAN, ŞİŞMAN SK., TÖMEK, TÖMEK SK., TÜRKMEN, TÜRKMEN SK., UZUNDÜZ, UZUNDÜZ SK., ÜST, ÜST SK., YENI_9, YENİ, YENİ SK., YESILYURT, YEŞİLTEPE SK., YEŞİLYURT, YEŞİLYURT SK., YUKARI, YUKARI 10, ZINGILKIŞLA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KARAPÜRÇEK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARAPÜRÇEK ilçesinde 18 Ekim Cuma 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHMEDIYE, AHMEDİYE, AHMETLER, INÖNÜ, İNÖNÜ, MECIDIYE, MECİDİYE mahallelerinde 12001, 12003, 12004, 12005, 12006, 12007, 12008, 12009, 12010, 3003, 3007, 8004, 8005, 8006, 8007, 8008, 8009, AHMEDIYE, AHMEDIYE SK., AHMEDİYE, AHMEDİYE SK., GAZİ SK., MECIDIYE/1, MECIDIYE/1 SK., MECİDİYE, MECİDİYE CD., MECİDİYE SK., PIRENLI, PİRENLİ SK., ULU, ULU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAPÜRÇEK ilçesinde 18 Ekim Cuma 13:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKBALIK, BUGDAYLI, BUĞDAYLI, CUMHURIYET, CUMHURİYET, ÇESMEBASI, ÇEŞMEBAŞI, ÇILDIRLAR, ESENTEPE, HARMANLI, HOCAKÖY, KANLIÇAY, KAYALARMEMDUHİYE, KEPEKLI, KIZILBAYIR, KÜÇÜKKARAPÜRÇEK, MESEPINARI, MEŞEPINARI, TEKETABAN, YAZILIGÜRGEN, YÜKSEL mahallelerinde 11001, 11006, 11008, 11009, 11010, 11011, 11012, 15001, 15003, 15004, 15005, 15006, 15007, 15009, 15010, 15011, 15012, 15013, 15015, 15016, 15018, 22001, 22001 SK., 22002, 22002 SK., 22002. SK., 22003, 22003 SK., 22004, 22004 SK., 22005, 22005 SK., 22007, 22007 SK., 22008, 22008 SK., 22009 SK., 22009., 22009. SK., 22010 SK., 22011 SK., 22013, 22013 SK., 9002, 9003, 9004, 9006, ADAPAZARI AKYAZI YOLU, ADAPAZARI CD., ADAPAZARI KARAPÜRÇEK YOLU, AKIN SK., AKSOY, AKYAZI, AKYAZI CD., BAĞDAT SK., BANMAZ, BOYALAR SK., BUGDAYLI, BUĞDAYLI, BUĞDAYLI KÖYÜ İÇ YOLU, BUĞDAYLI SK., ÇESMEBASI, ÇEŞMEBAŞI, ÇINAR, ÇINAR SK., ÇİFTLİK SK., ÇOLAKLAR, ÇOLAKLAR SK., DALGIÇ SK., DEFNE, DERE, DÜGLEN, FABRIKALAR, FABRİKALAR, GÖÇMEN, GÖÇMEN SK., GÜLER, GÜLER SK., HARMANLI KÖYÜ İÇ YOLU, HARMANLI SK., HASAN ÇAVUS, HIZIR SK., KANLIÇAY, KANLIÇAY CD., KANLIÇAY/3, KARABEYLER, KARABEYLER SK., KARADAĞ SK., KARAPÜRÇEK, KARAPÜRÇEK CD., KARDELEN, KAVALCILAR, KAVALCILAR SK., KAYALARMEMDUHİYE, KAYALARMEMDUHİYE SK., KEPEKLI, KEPEKLİ KÖYÜ İÇ YOLU, KEPEKLİ SK., KILIÇLAR, KILIÇLAR SK., KIZIL BAYIR, KIZILBAYIR, KIZILBAYIR SK, KOÇAKIR SK., KÖYÜNKENDİSİ SK., KÜÇÜKKARAPÜRÇEK, KÜÇÜKKARAPÜRÇEK SK., MERKEZ3, MERKEZ4, MESEPINARI, MESEPINARI/1, MESEPINARI/2, MESEPINARI/4, MEŞEPINARI KÖYÜ İÇ YOLU, MEZARLIK, MEZARLIK SK., MUDURNU, ÖZTÜRK, ÖZTÜRK SK., RAUF ORBAY, RAUF ORBAY CD., SEHIT MUSTAFA GEYVE, SEHIT MUSTAFA GEYVE CD., ŞEHİT MUSTAFA GEYVE CD., TEKETABAN KÖYÜ İÇ YOLU, TEKETABAN KÖYÜ MEZARLIĞI İÇİ Y, TEKETABAN SK., TEPE, TEPE_1, VILLA, YESIL/1, YESIL/2, YILMAZ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA PAMUKOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

PAMUKOVA ilçesinde 18 Ekim Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENICE, YENİCE mahallelerinde AKHISAR, AYDINLIK, BEREKET SK., BUHARA, BUHARA SK., CAMII ARASI SK., CAMİİ ARASI SK., CİHADİYE SK., DUMLUPINAR SK., ERGENEKON CD., ETI, ETİ SK., FATİH CD., FATMA HANIM SK., GÖREDENLER KÜME EVLER, HÜR SK., HÜRRİYET SK., IRMAK/1, ISTASYON CD., KAAN SK., KANTAR SK., KOCATEPE SK., LOJMANLAR SK., MERIÇ, MERİÇ SK., MORU, MURADİYE CAMİ, ORHUN SK., PETEK SK., PROFESÖR DOKTOR VOLKAN TUGCU, PROFESÖR DOKTOR VOLKAN TUĞCU, SELANIK SK., SEMA SK., SÜMER SK., ŞEHİT ONB. ŞÜKRÜ ÇETİN SK., YEŞİL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

PAMUKOVA ilçesinde 18 Ekim Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENICE, YENİCE mahallelerinde BAYIR SK., DURAK SK., FATIH CD., FATMA HANIM, FATMACIK SK., HATİP SK., KOSOVA SK., MOTEL SK., NIGBOLU SK., NİĞBOLU SK., SANTRAL SK., VARNA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

PAMUKOVA ilçesinde 18 Ekim Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MEKECE mahallelerinde ADAPAZARI İZNİK YOLU, MEKECE, MEKECE SK., MEKECE/13, MEKECE/21, MEKECE/25, MEKECE/28 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

PAMUKOVA ilçesinde 18 Ekim Cuma 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İSABALI, SEYHVARMAZ, ŞEYHVARMAZ mahallelerinde ADAPAZARI BİLECİK YOLU, ADAPAZARIBILECIK YOLU, SEYHVARMAZ, SEYHVARMAZ/28, ŞEYHVARMAZ KÖYÜ İÇ YOLU, ŞEYHVARMAZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA FERİZLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

FERİZLİ ilçesinde 18 Ekim Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTIKLAL, İSTİKLAL mahallelerinde 255, 258 SK., 259, 259 SK., 260 SK., 261, 262., 265, HÜRRIYET sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ARİFİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ARİFİYE ilçesinde 18 Ekim Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADLIYE, ADLİYE, AHMEDIYE, AHMEDİYE mahallelerinde 1403 NOLU SK., 1406 NOLU, 1406 NOLU SK., 1409. SOK, 1525, 1525 SK., 1525. SK., AHMEDIYE MERKEZ, AHMEDİYE KÖYÜ İÇ YOLU, AHMEDİYE MERKEZ SK., ESKISEHIR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 18 Ekim Cuma 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARIFBEY, ARİFBEY mahallelerinde AKARSU, AKARSU SK., ALAÇAM, ALAÇAM SK., IGDE, KARANFİL, KUDÜS, KUDÜS CD., NAR, NAR SK., NEVİN, NEVİN SK., NURDAN, ORHANGAZİ CD., PELEVNE SK., ZEYTIN, ZEYTİN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 18 Ekim Cuma 09:30-11:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HANLI MERKEZ mahallelerinde 18 SK., 19, 19 SK., 20, 20 SK., 22 SK., 22. SK., 49 SK., 50, 50 SK., 52 SK., 53, 53 SK., 54 SK., 55, 55 SK., 56 SK., 57 SK., 61 SK., 62, 63, AYVALIK, AYVALIK SK., BONCUK, BONCUK SK., D-100 KARAYOLU, GÜNAY, GÜNDOĞAN CD., IHLAMUR, IHLAMUR SK., KUTLU, OĞUZ SK., PARS SK., REYHAN, SAVCI, ZAKKUM SK., ZEYBEK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 18 Ekim Cuma 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIRAZCA, KİRAZCA, YUKARIKIRAZCA, YUKARIKİRAZCA mahallelerinde 222 SK., 222. SK., ESKISEHIR CD., ESKİŞEHİR CD., ŞHT. BARIŞ KAPLAN CD., ŞHT.BARIŞ KAPLAN CD., YUKARI KİRAZCA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 18 Ekim Cuma 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HANLI MERKEZ, HANLIKÖY mahallelerinde ANKARA, DADE SK., KATIP, MERKEZ CD., NARLI SK., NAZLI SK., SALKIM, SALKIM SK., ÜMİT SK., YURT sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA HENDEK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

HENDEK ilçesinde 18 Ekim Cuma 14:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAŞPINAR, SARIDEDE, YENI, YENİ mahallelerinde 1082. SK., 1178 SK., 2227 SK., 2275, 3021, 3021. SK., 3022 SK., 3022. SK., 3023, 3024. SK., 3037, 3037. SK., 3038, 3038 SK., 3038. SK., 3039, 3066. SK., 3076. SK., 3077. SK., 3078, 3078. SK., 3504 SK., EKREM GÜNAY CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

HENDEK ilçesinde 18 Ekim Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: RASIMPASA, RASİMPAŞA mahallelerinde 6032. SK., 6609. SK., 6657. SK., 7025 SK., KAZIMİYE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

HENDEK ilçesinde 18 Ekim Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: RASIMPASA, RASİMPAŞA mahallelerinde 6611, 6611. SK., 6613, 6613. SK., 6657, CEVAT AYHAN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

HENDEK ilçesinde 18 Ekim Cuma 13:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKPINAR, ÇAGLAYAN mahallelerinde 4004 SK., 4005, 4005 SK., 4006, 4006 SK., 4013, 4013 SK., 4022 SK., 4024, ÇAGLAYAN, ÇAĞLAYAN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

HENDEK ilçesinde 18 Ekim Cuma 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKÇAYIR, BEYLICE, BEYLİCE, BIÇKIATIK, BIÇKIATİK, DEDEDÜZÜ, ESENTEPE, ESKIBIÇKI, ESKİBIÇKI, GÜLDIBI, GÜLDİBİ, HACIMBEY, HICRIYE, HİCRİYE, HÜSEYINSEYH, HÜSEYİNŞEYH, KABAKOZ, MURADIYE, MURADİYE, N KENDISI, YUKARIHÜSEYINSEYH, YUKARIHÜSEYİNŞEYH mahallelerinde 10211, 10920, 14604, 158, 721 SK., ADAPAZARI DÜZCE YOLU/2, AKÇAYIR KÖYÜ İÇ YOLU, AKÇAYIR KÖYÜ YOLU, ASAGI, ASAGI BAYIR, ASAGI BAYIR/1, AŞAĞI BAYIR SK., BEYLİCE KÖYÜ İÇ YOLU, BIÇKIATİK KÖYÜ İÇ YOLU, BILINMEYENESENTEPE, CAMİ, ÇAMALTI, ÇAMALTI SK., ÇİĞDEM YAYLASI SK., ÇÖPLÜK YOLU, DEDEDÜZÜ, DEDEDÜZÜ KÜME EVLER, ESENTEPE KÖYÜ YOLU, ESKİBIÇKI KÖYÜ İÇ YOLU, GÜLDIBI, GÜLDİBİ KÖYÜ İÇ YOLU, GÜLDİBİ MERKEZ, HABRAK, HABRAK SK., HABRAK/1, HABRAK/3, HACIMBEY KÖYÜ İÇ YOLU, HASAN AĞA SK., HASANAGA/2, HİCRİYE KÖYÜ İÇ YOLU, HİCRİYE ORTA, HİCRİYE YUKARI SK., HÜSEYINSEYH, HÜSEYİNŞEYH KÖYÜ İÇ YOLU, ISTIKLAL, KARATOPRAK, KARATOPRAK SK., MEMISOGLU, MEMİŞOĞLU SK., MERKEZ SK., MERKEZ 100, MERKEZ SK., MERKEZ_10, MERKEZ_13, MERKEZ_138, MERKEZ_150, MERKEZ_152, MERKEZ_158, MERKEZ_190, MERKEZ_252, MERKEZ_254, MERKEZ_296, MERKEZ_31, MERKEZ_31 SK., MERKEZ_311, MERKEZ_32, MERKEZ_34, MERKEZ_44, MERKEZ_59, MERKEZ_8, MURADİYE KÖYÜ İÇ YOLU, ORTA SK., ORTA_1, ORTA_10, ORTA_14, ORTA_4, ORTA_7, SAHIN AGA, SANDIKLI DERE, SANDIKLI DERE SK., SEVKETIYE, SEVKETIYE/1, SEVKETIYE/2, ŞAHİN AĞA SK., ŞEVKETİYE, ŞEVKETİYE SK., TAHRAL, TAHRAL SK., TEPSEK, TESISLER, TESİSLER, ÜST_2, YUKARI_1, YUKARI_6 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA AKYAZI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKYAZI ilçesinde 18 Ekim Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GAZI, GAZİ, YUNUS EMRE mahallelerinde 3003 SK., 3004 SK., 3005, 3005 SK., 3006 SK., 4001, 4001 SK., 4010 SK., 4012 SK., 4032 SK., PAZARKÖY CD., PAZARKÖY_1 SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 18 Ekim Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET, FATIH, FATİH mahallelerinde 1024, 1093. SK., 1097. SK., 1099. SK., 1101, 13001 SK., 8017 SK., 9004 SK., 9005 SK., 9007, 9007 NOLU SK., 9007 SK., 9007. SK., 9008, 9008 SK., ADA, ADA CD., AKYAZI SANAYİ SİTESİ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ERENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ERENLER ilçesinde 18 Ekim Cuma 10:00-11:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PİRAHMETLER mahallelerinde D-100 YAN YOL sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 18 Ekim Cuma 01:00-02:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEDILTAHIRBEY, BEKIRPASA, BEKİRPAŞA, BUDAKLAR, BÜYÜKESENCE, ÇAYKISLA, ÇAYKIŞLA, EPÇELLER, GEBES, GEBEŞ, HASANBEY, HOROZLAR, KOZLUK, KÜÇÜKESENCE, NAKISLAR, NAKIŞLAR, PIRAHMETLER, PİRAHMETLER, SARICALAR, SEYHKÖY, ŞEYHKÖY mahallelerinde 101 NOLU SK., 102 NOLU, 102 NOLU SK., 103 NOLU, 104 NOLU SK., 105 NOLU SK., 106 NOLU SK., 107 NOLU SK., 108 NOLU, 108 NOLU SK., 109 NOLU, 109 NOLU SK., 110 NOLU, 110 NOLU SK., 111 NOLU, 111 NOLU CD., 114. SK., 15 NOLU, 15 NOLU CD., 16 NOLU, 16 NOLU CD., 16002, 16005 SK., 16006, 16006 SK., 17 NOLU, 17 NOLU CD., 17. CD., 18 NOLU, 18 NOLU CD., 19 NOLU CD., 20 NOLU, 20 NOLU CD., 21 NOLU, 21 NOLU CD., 22 NOLU, 22 NOLU CD., 23 NOLU, 23 NOLU CD., 24 NOLU, 24 NOLU CD., 24. CD., 25 NOLU, 25 NOLU CD., 25. CD., 26 NOLU, 26 NOLU CD., 27 NOLU, 27 NOLU CD., 28 NOLU, 28 NOLU CD., 29 NOLU, 29 NOLU CD., 30 NOLU, 30 NOLU CD., 30., 31 NOLU, 31 NOLU CD., 31. CD., 39 NOLU, 395 NOLU SK., 396 NOLU SK., 398 NOLU, 398 NOLU SK., 399 NOLU SK., 40 NOLU, 40 SK., 45 NOLU, 5 NOLU_1, 52 NOLU SK., 53 NOLU SK., 55 NOLU, 55 NOLU SK., 5741 NOLU, 58 NOLU SK., 59 NOLU SK., 6 NOLU CD., 60 NOLU, 60 NOLU SK., 61 NOLU, 61 NOLU SK., 62 SK., 64 NOLU SK., 65 NOLU SK., 67 NOLU SK., 69 NOLU, 69 NOLU SK., 70 NOLU SK., 71 NOLU SK., 72 NOLU SK., 80 NOLU, 80 NOLU SK., 82 NOLU, 82 NOLU SK., 82. SK., 83 NOLU, 83. SK., 84 NOLU, 84. SK., 86 NOLU, 86 NOLU SK., 9 NOLU CD., 98 NOLU, 98. SK., 99 NOLU SK., ADAPAZARI DÜZCE YOLU, AKSU, AKSU-, AKSU CD., ALACUMA CD., ANADOLU OTOYOLU, BEDILTAHIRBEY, BELEDIYE, BELEDIYE CD., BELEDİYE CD., BÜYÜKESENCE, BÜYÜKESENCE CD., ÇAYKISLA, ÇAYKISLA CD., ÇAYKIŞLA CD., ÇOCUK PARKI İÇİ YOLU, D-100 YAN YOL CD., D-100 YANYOL, ESENCE, ESKİ TÜRBE CD., ESKİTÜRBE CD., HASANBEY, HASANBEY CD., HOROZLAR, HOROZLAR CD., İsimsiz158, KADIKÖY, KADIKÖY CD., KANAL DERESİ KÖPRÜSÜ, KOZLUK CD., KÜÇÜKESENCE, KÜÇÜKESENCE CD., KÜÇÜKESENCE KÖYÜ İÇ YOLU, NAKIS, NAKIŞ SK., NEHİR CD., PIRAHMETLER, PİRAHMETLER CD., SARICALAR, SARICALAR CD., SEYHKÖY, SÖGÜT, SÖGÜT CD., SÖĞÜT, SÖĞÜT CD., ŞEYHKÖY CD., TÜRBE CD., ZAFER, ZAFER CD., ZAFER_1 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 18 Ekim Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENI, YENİ mahallelerinde 2028 SK., 2030 SK., 2036 SK., 2044 SK., 2048 SK., 2052 SK., 2058 SK., 2060, 2060 SK., 2065, 2065 SK., 2066 SK., 2071 SK., 2074 SK., HOCA AHMET YESEVI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 18 Ekim Cuma 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ERENLER mahallelerinde 1139 SK., 1175 SK., 1179, 1179 SK., 1242, 1246, 1246 SK., FENERİUM-ADA CENTER ŞUBESİ, SAKARYA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.