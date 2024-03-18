18 Mart BOLU elektrik kesintisi: BOLU ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 18.03.2024 - 09:42

Güncelleme: 18.03.2024 - 09:42

BOLU ilinde 18 Mart Pazartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında BOLU ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte BOLU ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

BOLU MENGEN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MENGEN ilçesinde 18 Mart Pazartesi 14:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ATATÜRK, BIYIKLAR, DOPLAR, HAMZALAR, ISMAILLER, KADİRLER, KARAGEYİKLER, KUSLAR, KUŞLAR, YESILLER, YUKARI mahallelerinde 10. SK., BIYIKLAR, BIYIKLAR MAHALLE YOLU, ÇORAKMITIRLAR KÖYÜ MITIRLAR ME, ÇORAKMITIRLAR KÖYÜ YEŞİLER MAH, ÇORAKMITIRLAR KÖYÜ YOLU, DOPLAR MAHALLE YOLU, ISMAILLER MAHALLE YOLU, KUSLAR MAHALLE YOLU, KÜÇÜKKUZ KÖY YOLU, KÜÇÜKKUZ KÖYÜ YOLU, YESILLER MAHALLE YOLU, YUKARI MAHALLE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MENGEN ilçesinde 18 Mart Pazartesi 14:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SARAY, YAGLAR mahallelerinde MENGEN GÖKÇESU YOLU, SARAY KÖY YOLU, YAGLAR MAHALLE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MENGEN ilçesinde 18 Mart Pazartesi 10:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADASAL, ELLEZLER, KADILAR, MERKEZ mahallelerinde ELLEZLER MAHALLE YOLU, KADILAR KÖYÜ YOLU, KADILAR MERKEZ KÖY YOLU, KÜME EVLER KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MENGEN ilçesinde 18 Mart Pazartesi 10:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESENLER, MAMATLAR, MERKEZ, TERZILER, TERZİLER mahallelerinde ESENLER MAHALLE YOLU, MAMATLAR KÖY YOL, MAMATLAR KÖY YOLU, MAMATLAR KÖYÜ, MAMATLAR KÖYÜ YOLU, TERZILER MAHALLE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MENGEN ilçesinde 18 Mart Pazartesi 10:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MERKEZ, YUMRUTAŞ mahallelerinde ANKARA ZONGULDAK YOLU, YUMRUTAS KÖY YOLU, YUMRUTAŞ KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MENGEN ilçesinde 18 Mart Pazartesi 09:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ASAGI, BÜRNÜK, ÇIRDAK, DAYIOĞLU, GÖKMENOGLU, H.ÇELEBILER, H.ÇELEBİLER, HAYRANLAR, HOCALAR, KARAEYÜPLER, KARAİSHAK, KARGALAR, KELESLER, KEMALLER, KÜLTÜR, MERKEZ, MESUTLAR, MÜRSEL, ORTA-SÜLEYMAN KADILAR, OSMANKADILAR, PAZARBASI, PAZARBAŞI mahallelerinde 1. SK., 11, 16, 24, 26.sok, 28. SK., 34. sok, 36. sok, 9. SK., AHMET MEHMET ARSLAN SK., ASAGI MAHALLE YOLU, ATATÜRK, BARBAROS SK., BERKANT VOLKAN MADAK, BÜRNÜK KÖY YOLU, BÜRNÜK KÖYÜ YOLU, CEZMİ BİLGİN ORTAOKULU İÇİ YOL, ÇIRDAK HOCALAR, ÇIRDAK KÖY YOLU, ÇIRDAK KÖYÜ, ÇIRDAK KÖYÜ YOLU, DEĞİRMEN DOĞRUSU, DÜZKÖY HÜSEYİN ÇELEBİLER, ERTUGRUL KARAKAS, ERTUĞRUL KARAKAŞ SK., ESKİPAZAR MENGEN YOLU, GÖKMENOGLU MAHALLE YOLU, H.ÇELEBILER MAHALLE YOLU, HAYRANLAR, HAYRANLAR MAHALLE YOLU, HOCALAR MAHALLE YOLU, KARAISHAK KÖY YOLU, KARAİSHAK KÖYÜ YOLU, KAVACIK KÖYÜ, KAVACIK KÖYÜ YOLU, KELESLER MAHALLE YOLU, KÖY İÇİ YOLU, OSMANKADILAR MAHALLE YOLU, OSMANKADILAR YOLU, PAZARBAŞI KÖYÜ, PAZARKÖY KÖYÜ YOLU, PAZARKÖY TAŞKESTİ SOKak, RÜKNETTİ KÖYÜ KEMALLER MAH, RÜKNETTİN KARAEYÜPLER MAH, RÜKNETTİN KÖYÜ YOLU, RÜKNETTİN MÜRSELLER MAH, SÜLEYMAN KADILAR MAHALLE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU MUDURNU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MUDURNU ilçesinde 18 Mart Pazartesi 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇOBANLAR mahallelerinde ÇOBANLAR MAHALLE YOLU, KEÇİKIRAN KÖYÜ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MUDURNU ilçesinde 18 Mart Pazartesi 13:00-14:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACIHALİMLER, MERKEZ mahallelerinde HACIALIMLER KÖY YOLU, HACIHALİMLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MUDURNU ilçesinde 18 Mart Pazartesi 10:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MERKEZ mahallelerinde DELİCE KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 18 Mart Pazartesi 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKTAŞ, DEMİRCİLER, MERKEZ mahallelerinde DEMIRCILER KÖY YOLU, DEMİRCİLER KÖYÜ, DEMİRCİLER KÖYÜ YOLU, NARVEN TERMAL KASABA BOLU DEVR, ŞEHİT SELEN PAŞA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 18 Mart Pazartesi 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FASIL, MERKEZ, URAN mahallelerinde FASIL KÖY YOLU, FASIL KÖYÜ, FASIL KÖYÜ YOLU, URAN MAHALLE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 18 Mart Pazartesi 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MERKEZ, MEŞECİ mahallelerinde NUHLAR KÖYÜ YOLU, NUHLAR MERKEZ KÖY YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 18 Mart Pazartesi 14:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KURUÇAY mahallelerinde BILDIRCIN SK., D.100 KARAYOLU CD., D.100 KARAYOLU_4, GÜLBAHÇE SK., KADİR KOCAELİ SK., PETROL, PETROL SK., SÜLÜN, SÜLÜN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 18 Mart Pazartesi 09:30-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAYIRKÖY, KÜÇÜKBERK, MERKEZ, SEYIT, SEYİT mahallelerinde 12 KASIM EVLERİ SK., 1SK, 517, 519 SK., 521 SK., 523 SK., 527, 527 SK., 528 SK., 534, 538, 539 SK., 543 SK., 544 SK., 546 sok, 6, 6. CD., AFSAR, AFSAR SK., AFŞAR SK., AKINCI SK., ANA SK., ASAGI MAHALLE 2., AYDINLIK SK., CAMİ-1. SK., ÇAYIRKÖY KÖYÜ YOLU, ÇIGIRTKANLAR, ÇIĞIRKANLAR CD., ÇIĞIRTKANLAR CD., HİLAL-1. SK., HUZUR-1. SK., KAPLICA CD., KARACA SOK, KARAKİRAZ SK., KÖPRÜCÜLER - ÇAYIRKÖY YOLU, KÖPRÜCÜLER YOLU, MUDURNU CD., MURAT CANBAŞ CD., OKUL-2., OKUL-2. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.