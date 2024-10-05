18 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Diyarbakır'da hakkında 18 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

18 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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AA
Yayınlanma: 05.10.2024 - 15:40

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma, Bağlar Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından arananların yakalanmasına yönelik başlattığı çalışmalar sürüyor.

Hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 18 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.T. gerçekleştirilen operasyonda yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.


Etiketler: #diyarbakır #Hapis Cezası #hapis

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