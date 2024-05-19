19 Mayıs DÜZCE elektrik kesintisi: DÜZCE ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 19.05.2024 - 10:58

Güncelleme: 19.05.2024 - 10:58

DÜZCE ilinde 19 Mayıs Pazar günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

DÜZCE MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 19 Mayıs Pazar 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ASAR, MUNCURLU MÜCAVİR mahallelerinde ASAR KÖYÜ YOLU, MUNCURLU KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 19 Mayıs Pazar 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DOKUZPINAR, SEKERPINAR, YAZLIK mahallelerinde 101 CD., 402, 402 SK., DOKUZPINAR1, DUMLUPINAR2, DÜZCE AKÇAKOCA YOLU, KABALAK KÖYÜ İÇ YOLU, SEKERPINAR3 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 19 Mayıs Pazar 08:30-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DARICI, SIRALIK, ŞIRALIK mahallelerinde 5530. SK., 5534. SK., 5536. CD., 5539. SK., 5560., 5578. SK., 5582. SK., 5592., 5600., 5600. CD., 5602. SK., 5605., 5606., 5615. CD., 5617., 5641. SK., 5864., 5864. CD., MİMAR SİNAN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 19 Mayıs Pazar 13:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: N KENDISI mahallelerinde BILINMEYEN1, MERKEZ MAMURE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 19 Mayıs Pazar 16:30-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KEMER, KOZLUK, N KENDISI mahallelerinde KEMERKASIM KÖYÜ İÇ YOLU, KOZLUK, KOZLUK KÖYÜ YOLU, KÖY SOKAĞI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 19 Mayıs Pazar 16:30-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SANCAKLAR mahallelerinde 2426., 2426. SK., 2430. SK., 2431. SK., AKÇAKOCA KARAYOLU, AKÇAKOCA KARAYOLU CD., ESKİ AKÇAKOCA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 19 Mayıs Pazar 16:30-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜNDOLAMASI, N KENDISI mahallelerinde 10050., 10060., 4773., GÜNDOLAMASI KÖYÜ YOLU, MERKEZ GÜNDOLAMASI KÖY SOKAĞI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 19 Mayıs Pazar 12:00-14:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENİ AYNALI mahallelerinde AYNALI KÖYÜ İÇ YOLU, YENİAYNALI KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 19 Mayıs Pazar 15:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇOBANOGLU, ÇOBANOĞLU, KAYMAKÇI, YENI, YENİ mahallelerinde ÇOBANOGLU, KAYMAKÇI KÖYÜ İÇ YOLU, KAYMAKÇI KÖYÜ YOLU, Uavtede Yok, YENI, YENİVAKIF KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 19 Mayıs Pazar 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DÜZ, MERKEZ mahallelerinde DÜZ KÖYÜ İÇ YOLU, DÜZCE/AKÇAKOCA YOLU, DÜZKÖY KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 19 Mayıs Pazar 08:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DARICI, SIRALIK, ŞIRALIK mahallelerinde 5507., 5512. SK., 5536., 5537. SK., 5538. SK., 5553. SK., 5616., 5916. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 19 Mayıs Pazar 13:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DARICI, SIRALIK, ŞIRALIK mahallelerinde 5500. CD., 5504. SK., 5505. KÜME EVLER, 5513. SK., 5514. SK., 5515. SK., 5517. SK., 5525., 5558. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 19 Mayıs Pazar 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SIRALIK, ŞIRALIK mahallelerinde 5560. SK., 5562. SK., 5563. CD., 5565. SK., 5566., 5566. SK., 5570. SK., 5575., 5575. SK., 5577. SK., 5578., 5583. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE YIĞILCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

YIĞILCA ilçesinde 19 Mayıs Pazar 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ASAGI, AŞAĞI, AYDINYAYLA, BEKİRLER, ÇIRNIK, ÇİFTLİK, ÇUKURÖREN, DOĞANLAR, GAZİLER, HEBELER, KARAKAŞ, KÖSELER, MEHMETKÖY, MELEN KIYISI, MENGEN, MERKEZ, N KENDISI, ORTA, RESULLER, VAYISLAR, YAĞCILAR, YAYLATEPE, YOĞUNPELİT, YUKARI mahallelerinde AKSAKLAR KÖYÜ YOLU, arsaklar iç yolu, ASAGI, AYDINYAYLA, AYDINYAYLA KÖYÜ YOLU, BEKİRLER KÖYÜ YOLU, ÇIFTLIK, ÇIRNIK, ÇİFTLİKKÖY KÖYÜ YOLU, ÇUKURÖREN KÖYÜ YOLU, DOĞANLAR KÖYÜ İÇ YOLU, DOĞANLAR KÖYÜ YOLU, GAZILER, GAZİLER KÖYÜ YOLU, HACILAR KÖYÜ İÇ YOLU, HACILAR KÖYÜ YOLU, HEBELER, HEBELER KÖYÜ YOLU, HOCAKÖY İÇ YOLU, HOCAKÖY KÖYÜ YOLU, KARAKAŞ KÖYÜ YOLU, KÖSELER, KÖSELER KÖYÜ YOLU, KÖSELER KÜME EVLER, MEHMETKÖY, MELEN KIYISI, MENGEN, MENGEN KÖYÜ YOLU, MERKEZ KÜME EVLER, RESULLER, VAYISLAR, YAGCILAR, YAĞCILAR KÖYÜ YOLU, YAYLATEPE KÖYÜ YOLU, YOGUNPELIT, YOĞUNPELİT KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

YIĞILCA ilçesinde 19 Mayıs Pazar 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DAG, MAREŞAL, MERKEZ, TIRAŞLAR mahallelerinde ALAPLI YIĞLICA YOLU, DAG, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK SK., TIRAŞLAR KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE GÖLYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLYAKA ilçesinde 19 Mayıs Pazar 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESEN mahallelerinde 515., POSTACI HALIL DÜZENLI, POSTACI HALİL DÜZENLİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLYAKA ilçesinde 19 Mayıs Pazar 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖYÜN KENDİSİ, YAZIPINAR, YAZLIK, YAZLIK (MÜCAVIR), YENİ, YEŞİLOVA mahallelerinde KÖY SOKAĞI, 407., 407. SK., 409. SK., 410. SK., 411. SK., GENÇ SK., GİRNE SK., ŞEHİT ERCAN CD., YAZLIK, YAZLIK KÖYÜ İÇ YOLU, YAZLIK KÖYÜ YOLU, YAZLIK SK., YEŞİLOVA KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLYAKA ilçesinde 19 Mayıs Pazar 09:00-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: N KENDISI, YEŞİLOVA mahallelerinde YAZLIK., YESILOVA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE CUMAYERİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

CUMAYERİ ilçesinde 19 Mayıs Pazar 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALT, ÖRENIÇI mahallelerinde ÇELİKDERE KÖYÜ İÇ YOLU, ÖRENIÇI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE AKÇAKOCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKÇAKOCA ilçesinde 19 Mayıs Pazar 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACI YUSUFLAR, YUKARI mahallelerinde AKÇA SK., İREM SK., TEKKE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 19 Mayıs Pazar 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÜPLER, N KENDISI mahallelerinde KÜPLER, KÜPLER KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.