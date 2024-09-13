19 yaşındaki gencin ölü bulunması olayında yeni gelişme

Afyonkarahisar’da otomobilin sürücü koltuğunda cansız bedeni bulunan 19 yaşındaki gencin ölümüyle ilgili 1 kişi gözaltına alınırken, şahsın olayda kullanıldığı tespit edilen tabancayı satmaya çalışırken JASAT tarafından yakalandığı belirtildi.

19 yaşındaki gencin ölü bulunması olayında yeni gelişme
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 13.09.2024 - 13:35

Emirdağ ilçesi Elhan köyü yakınlarında edinilen bilgilere göre, otomobilde bir kişinin hareketsiz yattığını fark eden çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler otomobildeki şahsın başından vurulduğunu ve hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri yaptıkları incelemede şahsın 19 yaşındaki Halilhan K., olduğunu belirledi.

Olay sonrası Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektifleri yaptıkları incelemede olayda kullanılan tabancanın araç olmadığını fark etti. Ardından 11 kişinin ifadesine başvuran ve çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler M.Ü. (50) isimli şahsın olayın şüphelisi olduğunu belirledi. Ardından şahsın peşine düşen JASAT dedektifleri M.Ü.’yü Emirdağ ilçe merkezinde olayda kullanılan tabancayı satmaya çalışırken suçüstü yakaladı. Şahsın gözaltında olduğu ve sorgusunun devam ettiği bildirildi.


Etiketler: #afyonkarahisar

İlgili Haberler

19 yaşındaki genç, otomobilinde kafasından vurulmuş halde bulundu

19 yaşındaki genç, otomobilinde kafasından vurulmuş halde bulundu
Mersin'de intern doktoru tüfekle yaralayan sanığa 19 yıl hapis cezası

Mersin'de intern doktoru tüfekle yaralayan sanığa 19 yıl hapis cezası
19 yaşındaki genç silahla intihar etti

19 yaşındaki genç silahla intihar etti
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler