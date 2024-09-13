19 yaşındaki gencin ölü bulunması olayında yeni gelişme
Afyonkarahisar’da otomobilin sürücü koltuğunda cansız bedeni bulunan 19 yaşındaki gencin ölümüyle ilgili 1 kişi gözaltına alınırken, şahsın olayda kullanıldığı tespit edilen tabancayı satmaya çalışırken JASAT tarafından yakalandığı belirtildi.
Emirdağ ilçesi Elhan köyü yakınlarında edinilen bilgilere göre, otomobilde bir kişinin hareketsiz yattığını fark eden çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler otomobildeki şahsın başından vurulduğunu ve hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri yaptıkları incelemede şahsın 19 yaşındaki Halilhan K., olduğunu belirledi.
Olay sonrası Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektifleri yaptıkları incelemede olayda kullanılan tabancanın araç olmadığını fark etti. Ardından 11 kişinin ifadesine başvuran ve çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler M.Ü. (50) isimli şahsın olayın şüphelisi olduğunu belirledi. Ardından şahsın peşine düşen JASAT dedektifleri M.Ü.’yü Emirdağ ilçe merkezinde olayda kullanılan tabancayı satmaya çalışırken suçüstü yakaladı. Şahsın gözaltında olduğu ve sorgusunun devam ettiği bildirildi.
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