19 yaşındaki hamile kadını öldüresiye döven sanığa tahliye: 'Can güvenliği yok!'

Yayınlanma: 18.10.2024 - 13:31

Güncelleme: 18.10.2024 - 13:31

Olay, 16 Ağustos'ta Akhisar ilçesi Paşa Mahallesi Şehit Teğmen Tahir Ün Caddesi'nde meydana geldi.

Yılmaz Akman, köye gitmeye ikna edemediği, birlikte yaşadığı 5,5 haftalık hamile Sude Naz Atak'ı bir anda sokak ortasında dövmeye başladı. Akman, yumruk darbeleriyle Sude Naz Atak'ı yere düşürdü. Yerde de Sude Naz Atak'ın başına yumruk atmaya devam eden Akman, daha sonra da eline geçirdiği metal fırça sapıyla vurdu. O anlara çiftin 3 yaşındaki oğlu da şahit olurken, çevredekiler Akman'ın şiddetini uzun süre tepkisiz izledi.

"ABİ HAMİLEYİM, İMDAT" DİYEREK ÇIĞLIKLAR ATTI

Çevredekilerden biri, müdahale etmek için yaklaştı ancak Yılmaz Akman'ın 'Bırak lan' diye bağırması ile geri çekildi.

Sude Naz Atak, 'Abi hamileyim, imdat' diyerek çığlıklar atarken, yoldan geçen bir kişi Akman'ı engellemeye çalıştı. Çevredeki esnaf da bu kişiye destek verip, Sude Naz Atak kurtardı.

Çevredekiler, daha sonra Akman'ı dövmeye başladı. İhbarla bölgeye sevk edilen polis ekipleri, kalabalığın elinden Akman'ı kurtarırken, o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

18 SUÇ DOSYASI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Yılmaz Akman gözaltına alınırken, Sude Naz Atak hastaneye kaldırıldı. Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Akman, tutuklandı. Kaldırıldığı hastanede başına 3 dikiş atılan Sude Naz Atak, tedavisinin ardından taburcu edilirken, kendisi için koruma kararı çıkartıldı. Sude Naz Atak'ın şikayetçi olduğu Yılmaz Akman'ın 18 suç dosyası olduğu ve haftanın 3 günü adli kontrol için imzaya gittiği belirlendi.

2 SUÇTAN DAVA AÇILDI

Yılmaz Akman hakkında 'Kasten yaralama' ve 'Alenen hakaret' suçlarından dava açıldı. Akhisar 4. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ikinci duruşması bugün görüldü. Sanık Akman, duruşmaya tutuklu bulunduğu Eskişehir'deki cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Şikayetçi Sude Naz Atak ile avukatları Meray Mollaibrahimoğlu Eraslan ve Çağla Özer Turan ve tanıklar Ömer Faruk Babalı, Erkan Çiftçi ve Mehmet Akman ise salondaki yerini aldı.

"SOPAYI ELİMDEN ALDI"

Duruşmada ilk olarak tanıklardan esnaf Ömer Faruk Babalı dinlendi. Babalı, "Kavga ettiklerini görünce sopayla ayırmaya çalıştım. Yılmaz Akman da sopayı elimden alarak kadına vurmaya başladı. İkisini de tanımıyorum. Herhangi bir hakaret ettiğini duymadım. Kadının 'Hamileyim' diye bağırdığını duydum. Fakat yerde kendini savunma fırsatı olmadı" dedi.

"YERİMDEN KALKAMADIĞIM İÇİN MÜDAHALE EDEMEDİM"

Olay günü sandalyede oturarak olan biteni izleyen Erkan Çiftçi ise "Olaydan kısa bir süre önce kaza geçirdim, belimde kırık vardı. Her gün hava almak için çocuklarım beni çay ocağına götürür. Bir kadın sesi duydum. Küfrediyordu. Sonra kadının bize doğru koştuğunu gördüm. 'Yardım edin, yardım edin' diyerek bize doğru koşuyordu.

Esnaf arkadaşa 'İçeri girin' dediğimde, kadın yerdeydi ve Yılmaz'ın ise vurduğunu gördüm. Sonra esnafın biri, sopayla ayırmaya çalıştı. O sırada Yılmaz sopayı alarak vurmaya başladı. Yılmaz vururken 'Yeter artık çocuğa yaptıkların' diyordu. Çocukta ağlıyordu. Yerimden kalkamadığım için müdahale edemedim. Sude Naz kendini korumaya çalıştı ama şansı olmadı" diye konuştu.

"TARTIŞMA OTOMOBİLİMDE BAŞLADI"

Yılmaz Akman'ın ağabeyi Mehmet Akman da "Olay günü ikisi de benim aracımdaydı. Sude Naz ile birlikte Yılmaz otomobile bindi, köye gidecektik. Sude gelmek istemeyince tartışmaya başladılar. Sude ve çocuğu indirdim. Yılmaz otomobildeydi. İlerleyince Yılmaz çocuğun ağladığını görüp, dayamadı ve o da otomobilden indi. Devam ettim ondan sonrasını bilmiyorum" dedi.

SUÇUNU KABUL ETTİ

Tanık beyanlarının ardından duruşma savcısı mütalaasını sundu. Savcı, sanık Yılmaz Akman'ın 'Kasten yaralama' ve 'Alenen hakaret' suçlarından cezalandırılmasını istedi. Mütalaaya karşı savunmasını yapan sanık Yılmaz Akman işlediği suça itiraz etmediğini, Sude Naz Atak'ın sürekli darbettiğini, çocuğunun korktuğunu, buna tepki olarak alkolün de etkisiyle suçu işlediğini belirtti. Mütalaaya karşı savunmanın alınmasının ardından hakim, kararını açıklayıp, sanık Akman'ı 'Alenen hakaret' suçundan 9 ay 15 gün, 'Kasten yaralama' suçundan 15 ay hapisle cezalandırılmasına ve adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.

"SUDE NAZ ATAK'IN ŞU AN CAN GÜVENLİĞİ YOK"

Duruşmanın ardından gazetecilere açıklama yapan Sude Naz Atak'ın avukatı Meray Mollaibrahimoğlu Eraslan, davanın sonuçlandığını ancak bekledikleri sonucu alamadıklarını söyledi. Avukat Eraslan, "Sude Naz Atak'a yönelik yapılan şiddet ve hakaretten kaynaklı olarak davanın sonuçlanmasıyla bir üzüntü içerisindeyiz. Çünkü alınan cezalar, her zaman olduğu gibi kadına şiddette bir önemini vurguluyor. Aldığı ceza o kadar az ki sanık tahliye ediliyor ve Sude Naz Atak'ın şu an bir can güvenliği yok. Bu nedenle verilen cezaların azlığından kaynaklı olarak üzüntümüzü dile getirmek istiyoruz. Sonucu istinaf mahkemesine taşıyacağız. Verilen cezanın azlığı, bizi çok üzmüş durumdadır. Sanığın tahliyesi nedeniyle yeniden başvurularımızı yapıp, bununla ilgili daha ağır cezalar alması için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.