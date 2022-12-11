2 gündür aranıyordu: Cesedi duvar dibinde bulundu
Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde 2 gündür kayıp olarak aranan 76 yaşındaki Mustafa Pullu ismindeki yurttaşın, bir duvarın dibinde cansız bedeni bulundu.
Kocaeli’nin Çayırova ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Çetin Sokak üzerinde; bir bahçenin istinat duvarının dibinde bir şahsın hareketsiz olarak yattığını gören yurttaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekiplerinin çalışmalarının ardından, şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.
KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ
Şahsın, yaklaşık 2 gün önce kaybolan ve ailesinin kendisinden haber alamadığı 76 yaşındaki Mustafa Pullu olduğu tespit edildi. Ekiplerin çalışmalarının ardından, yaşlı adamın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.
Pullu’nun ölüm sebebinin yapılacak olan otopsiden sonra netleşeceği öğrenildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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