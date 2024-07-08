2 kişi daha can vermişti: 'Ölüm kavşağı' kapatılıyor

Yayınlanma: 08.07.2024 - 13:14

Güncelleme: 08.07.2024 - 13:15

Bolu'da D-100 kara yolu Sanayi yan yol kavşağında, 2 Temmuz'da İbrahim Ö. idaresindeki 34 F 8204 plakalı otomobil, kavşaktan sanayi yönüne dönüş yapan Engin Gökdemir (60) yönetimindeki 81 ACR 539 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada otomobil sürücülerinden Engin Gökdemir ile aynı araçta bulunan Sabri Gökdemir yaşamını yitirdi, sürücülerden İbrahim Ö. ile 34 LU 9313 plakalı otomobilde bulunan Ünal K. ve Özay Ö. yaralandı.

POLİSTEN GÜVENLİK ÖNLEMİ

Aynı kavşakta daha önce de çok sayıda ölümlü, yaralamalı ve hasarlı kaza meydana gelirken, 2 Temmuz'daki kaza sonrası Karayolları Bölge Müdürlüğü kavşağın kapatılmasına karar verdi.

Karayolları ekipleri, iş makineleri ile kavşağın kapatılması için çalışma başlattı. Sabah saatlerinde esnaftan bazıları kavşağın kapatılmasına tepki gösterirken, polis ekipleri çalışmanın yapıldığı alanda güvenlik önlemi aldı.

Kavşağın kapatılması sonrası sürücüler, sanayiye girişleri her iki tarafında bulunan yollardan sağlayacak.