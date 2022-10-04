2 kişinin ölümüne neden olan sürücüye 15 yıla kadar hapis talebi

04 Ekim 2022 Salı, 17:38

Korkunç kaza, 10 Temmuz'da Çopurlu mevkisinde meydana geldi. Tali yoldan kontrolsüz olarak ana yola çıkan Ahmet Hakan Tıraş'ın kullandığı 05 LP 033 plakalı hafif ticari araç, Halil Ata yönetimindeki 34 YS 1499 plakalı motosiklete çarptı.

Kazada Halil Ata ile arkasında oturan arkadaşı Kemal Yılmaz, hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Ahmet Hakan Tıraş, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

İki ailenin itirazı ile yeniden gözaltına alınan Ahmet Hakan Tıraş, bir kez daha serbest bırakıldı. İkinci itiraz sonrası Tıraş hakkında bu kez yakalama kararı çıkarıldı. 3'üncü kez yakalanan Tıraş, 'taksirle ölüme neden olma' suçundan tutuklandı.

KUSURLU BULUNDU

Tutuklu sanık Ahmet Hakan Tıraş hakkında, Cumhuriyet Başsavcılığı'nca iddianame hazırlandı. İddianamede, Tıraş'ın kural ihlali yaparak kazanın oluşumunda asli kusurlu olduğu vurgulandı.

Cumhuriyet savcısı, tutuklu sanık için 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep etti.