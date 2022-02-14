2 yıldır otelde kalan adamdan acı haber
Gümüşhane’nin Kelkit ilçesinde, 2 yıldır otelde kalan 73 yaşındaki şahıs otel odasında ölü olarak bulundu.
Olay, saat 15:00 sıralarında Gümüşhane’nin Kelkit ilçesi Aydın Doğan Caddesi üzerinde bulunan bir otelde meydana geldi.
2 yıldır otelde tek başına kaldığı öğrenilen Cabir Yücel’den 3 gündür haber alamayan otel görevlileri polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Cabir Yücel’in hayatını kaybettiğini belirledi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Savcılık incelemesinin ardından yaşlı adamın cansız bedeni otopsi
için Gümüşhane Adli Tıp Şube Müdürlüğü’ne gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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